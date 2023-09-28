Rewrite this title: 10 إضافات لجداول بيانات Google تجعل عمل تحسين محركات البحث (SEO) أسهل

ستساعدك المقالة التالية: 10 إضافات لجداول بيانات Google تجعل عمل تحسين محركات البحث (SEO) أسهل

عندما تعتقد أن جداول بيانات Google لا يمكن أن تتحسن، تصادف وظيفة إضافية تجعل عملك أسهل قليلاً.

على الأقل، هذا ما شعرت به بالنسبة لي على مر السنين، حيث اكتشفت إضافات تساعد في تبسيط العمليات ومعالجة مهام تحسين محركات البحث بشكل أسرع.

الأساسيات أولا

لقد كان برنامج Excel منذ فترة طويلة هو الخيار الأمثل لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن شعبية جداول بيانات Google تتزايد جزئيًا بسبب الإضافات القوية وسهولة المشاركة.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا لجداول بيانات Google، فإليك برنامجًا تعليميًا سريعًا حول كيفية دمج الوظائف الإضافية (إذا كنت محترفًا في جداول بيانات Google، فستحتاج إلى تخطي هذا القسم).

للوصول إلى الوظائف الإضافية، افتح ورقة فارغة في جداول بيانات Google.

ثم اضغط على كما هو موضح في الصورة أدناه.

عندما تكون مستعدًا لبدء إضافتها، ما عليك سوى النقر على القائمة المنسدلة.

تتطلب بعض الوظائف الإضافية التي سأذكرها في القسم التالي مزيدًا من الخطوات لتثبيتها، لذا تأكد من اتباع الإرشادات الخاصة بكل منها.

إضافات جداول بيانات Google لتحسين محركات البحث

ستجد أدناه قائمة بالوظائف الإضافية المفيدة لجداول بيانات Google لتحسين محركات البحث.

يحتوي بعضها على وظائف متداخلة، لذا من المحتمل أنك لا تحتاج إلى كل هذه الوظائف.

بدلاً من ذلك، جربها واختر ما يناسبك بشكل أفضل.

1. ابحث في التحليلات عن الأوراق

بحث في التحليلات عن الأوراق ظلت إحدى الأشياء التي ألجأ إليها عند استخدام جداول بيانات Google.

فهو يتزامن مع مواقع الويب التي تم التحقق منها في Google Search Console ويسحب بيانات الاستعلام والصفحة والنقر إلى جدول البيانات الخاص بك.

إن الشيء الرائع في هذه الوظيفة الإضافية هو أنه يمكنك تصفية البيانات حسب الاستعلام أو البلد أو الصفحة أو الجهاز واختيار نطاقات زمنية مخصصة.

يمكنك أيضًا عرض وفرز النقرات ومرات الظهور ونسبة النقر إلى الظهور والموضع.

يمكنك أيضًا إعداد النسخ الاحتياطية التلقائية مباشرةً في جداول بيانات Google.

2. تحليلات جوجل

ال الوظيفة الإضافية لـ Google Analytics يعد أمرًا رائعًا لتشغيل التقارير وإنشاء تصورات للبيانات أيضًا.

ضمن الوظيفة الإضافية، يتم منحك خيار القيام بأحد الإجراءات التالية:

ابدأ بما سيسمح لك بتخصيص المقاييس التي تريد سحبها.

بعد ذلك، انقر على .

يمكنك دمج البيانات وإنشاء المخططات الخاصة بك، كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية المقدمة من الوظيفة الإضافية Google Analytics.

هناك فيديو تعليمي لهذه الوظيفة الإضافية، على الرغم من عمرها بضع سنوات، إلا أنها تحتوي على خطوات قابلة للتطبيق حول كيفية إنشاء التقارير وتشغيلها، بالإضافة إلى دمج المخططات والمرئيات الأخرى.

3. القياسات الفائقة

المقاييس الفائقة لديها الكثير لتقدمه خارج نطاق بيانات تحسين محركات البحث (SEO) فقط.

ما عليك سوى التحقق من سجل الشاشة السريع أدناه الذي يعرض جميع عمليات التكامل الحالية.

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لسحب البيانات إلى جداول بيانات Google من مصادر بيانات متعددة.

يمكنك تخصيص التقارير وكذلك الوصول إلى القوالب المتوفرة بالفعل من خلال Supermetrics.

Note: هناك رسوم شهرية للإضافة Supermetrics، لكن يمكنك تجربتها مجانًا أولاً.

4.رانكتانك

RankTank تعد إضافة جيدة لمساعدتك على تتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية مباشرةً في جداول بيانات Google.

إنه سهل الاستخدام جدًا.

كل ما عليك فعله هو إضافة النطاق واختيار الموقع واللغة والجهاز.

ثم تقوم بإضافة كلماتك الرئيسية.

سترى تصنيفاتك في الوقت الفعلي، إلى جانب صفحة التصنيف والمنافسين الذين يحتل مرتبة أعلى منك.

وفقًا للوصف المقدم من RankTank، فإن ما يجعل الأداة مختلفة عن غيرها هو أنها تستخدم تصنيفات الكلمات الرئيسية المباشرة.

إليك ميزة إضافية: يمنحك برنامج RankTank عددًا معينًا من عمليات الفحص المجانية كل شهر.

5. Moz API للأوراق

هل أنت من محبي موز؟

إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك التحقق من Moz API للأوراق.

حتى إذا لم يكن لديك حساب في Moz، فلا يزال بإمكانك استخدام هذه الورقة عن طريق الاشتراك في خطة مجانية، والتي ستمنحك الوصول إلى سلطة المجال وسلطة الصفحة لـ 200 عنوان URL في المرة الواحدة.

تحتوي الوظيفة الإضافية Moz أيضًا على صيغ مدمجة لمساعدتك في تحليل البيانات.

6. مهيب

لاستخدام ال مهيب الوظيفة الإضافية، سوف تحتاج إلى الاشتراك.

بمجرد الانتهاء من إعداد كل شيء (ليس الأمر صعبًا)، يكون لديك خيار استخدام أداة استخراج البيانات للحصول على كم كبير من البيانات حول نطاق واحد، على غرار ما تراه في لقطة الشاشة أدناه، أو أداة تعزيز البيانات لسحب المقاييس لنطاق واحد مجموعة لعناوين URL.

7. مراقب تحسين محركات البحث (SEO).

إذا كنت تستخدم بالفعل مراقب تحسين محركات البحث، وهو نظام أساسي لتحسين محركات البحث مصمم للوكالات، يمكنك استخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك لاستيراد البيانات إلى جداول بيانات Google.

بعد سحب الحملات من حساب SEOmonitor الخاص بك، يمكنك إنشاء لوحات المعلومات وتصورات البيانات والتقارير المخصصة.

عند استخدام الوظيفة الإضافية SEOmonitor، يمكنك إنشاء تقارير مثل ما يلي:

الإضافات التي ليست مخصصة لتحسين محركات البحث، ولكنها لا تزال مفيدة

فيما يلي وظائف إضافية مفيدة لجداول بيانات Google ولكنها ليست خاصة بتحسين محركات البحث.

ومع ذلك، فهي لا تزال تستحق التدقيق، لأنها يمكن أن تساعدك أثناء فرز بياناتك وتصفيتها وتحليلها.

مرة أخرى، الفكرة هي توفير الوقت وتبسيط عملك.

8. إزالة التكرارات

إزالة التكرارات يكون مفيدًا عندما تمر عبر صفوف وصفوف من البيانات.

ستساعدك هذه الوظيفة الإضافية في العثور على التكرارات وتمنحك خيارات متنوعة عند القيام بذلك، كما هو موضح أدناه في القائمة المنسدلة “إزالة التكرارات”.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام الوظيفة لتحديد الصفوف المكررة أو الفريدة ثم تمييز البيانات أو إزالتها أو نقلها إلى علامة تبويب أخرى.

يمكنك أيضًا استخدام الوظيفة الإضافية لمقارنة ورقتين أو عمودين لتحديد التغييرات والبيانات المتطابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنفيذ الكثير من المهام باستخدام البيانات، مثل النسخ أو النقل إلى جدول بيانات آخر، ووضع علامة على أنها مكررة أو فريدة، ودمج الخلايا.

9. أدوات كهربائية

هناك مهام ووظائف معينة في جداول بيانات Google يمكن أن تتكرر.

أدوات كهربائية والمقصود بهم ببساطة.

بمجرد تثبيت Power Tools، يمكنك الوصول إلى العديد من الأدوات التي يتم تصنيفها إلى مجموعات مختلفة بناءً على الغرض منها.

يمكنك استخدام أدوات الطاقة من أجل:

دمج الخلايا والجمع بينها.

البحث عن البيانات واستبدالها.

بحث V عن مطابقات متعددة.

إزالة التكرارات.

جمع وعد الخلايا الملونة.

إزالة البيانات غير المرغوب فيها.

إضافة نص حسب الموضع.

وأكثر من ذلك بكثير.

ستساعدك هذه الوظيفة الإضافية وحدها على تحسين جداول البيانات الخاصة بك في أقل وقت ممكن.

10. البحث والاستبدال المتقدم

بحث واستبدال متقدم يفعل فقط ما يوحي به اسمه.

تتجاوز هذه الوظيفة الإضافية أمر البحث والاستبدال البسيط ولديها القدرة على البحث في الصيغ والملاحظات والقيم والارتباطات التشعبية في جميع الأوراق في نفس الوقت.

بمجرد حصولك على قائمة السجلات التي تم العثور عليها، كل ما عليك فعله هو النقر لاستبدالها.

إن الشيء الرائع في هذه الوظيفة الإضافية هو أنها تنظر إلى كل شيء في وقت واحد وتفحص الروابط الموجودة خلف نص العرض.

إذا كنت تريد تتبع الإدخالات التي تم العثور عليها، فيمكنك تصدير القيم أو الصفوف بأكملها التي تحتوي عليها.

الكلمات الأخيرة حول الوظائف الإضافية

ضع في اعتبارك أنك لن تحتاج إلى كل هذه الإضافات.

كما ذكرت في بداية المقال، وكما يمكنك معرفة ذلك من خلال قراءة أوصاف الوظائف الإضافية المتنوعة، فإن العديد منها يشترك في ميزات مماثلة.

الغرض من استخدام الوظائف الإضافية هو تبسيط المهام أثناء استخدام جداول بيانات Google.

لذلك، فكر في ما تفعله غالبًا في جداول بيانات Google واختر الوظائف الإضافية الأكثر صلة.

بالمناسبة، هناك الكثير من الإضافات الرائعة هناك!

حتى لو لم يقموا بإعداد هذه القائمة، فهذا لا يعني أنهم لا يستحقون التدقيق فيها.

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