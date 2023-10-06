Rewrite this title: 10 دروس في تحسين محركات البحث والدروس الاجتماعية من الانتخابات

ستساعدك المقالة التالية: 10 دروس في تحسين محركات البحث والدروس الاجتماعية من الانتخابات

الحملات الرئاسية هي ظاهرة تسويقية ضخمة. من التداعيات الحتمية التي تترتب على كل انتخابات وطنية نشر مئات أو آلاف المدونات التي تحمل عنوان “دروس من الانتخابات”. سواء كانت مناقشات حول كيفية احتضان أوباما لوسائل التواصل الاجتماعي هذه المرة، أو كيف وضعت الطريقة الإحصائية التي اتبعها نيت سيلفر معيارًا جديدًا للتنبؤ، فسوف تراها جميعًا.

على الرغم من أن هذا المنشور قد يبدو وكأنه يقفز على نفس العربة، إلا أنني أريد أن أولي اهتمامًا خاصًا لبعض التفاصيل. إن ما يربط بين الانتخابات وعملية جعل موقع الويب مشهورًا هو العامل الرئيسي في كل من هذه المساعي: الناس.

إذا حافظنا على فهم واسع للعملية مع استكشاف التفاصيل المعقدة، فإن الانتخابات يمكن أن تعلمنا الكثير عن الحملات الفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي وجهود تحسين البحث.

(ج) http://wallaroomedia.com/obama-verse-romney-the-2012-social-media-election/

1. احتضان وسائل التواصل الاجتماعي

لا يقتصر الأمر على ما استخدمه أوباما Twitter لحملته الانتخابية؛ وكان الرئيس وفريقه يستخدمون Twitter منذ انتخابات 2008. لقد عرفوا أن التغريد فقط عندما تقوم بتحميل منشور جديد على مدونتك أو مشاركة رابط رائع عليه Facebook/Google+ من حين لآخر لا يرقى إلى مستوى احتضان كامل لوسائل التواصل الاجتماعي.

تتضمن الإستراتيجية الشاملة ما يلي:

إنشاء وإدارة صفحات المعجبين وصفحات الشركة وصفحات الملف الشخصي

مشاركة المواد المثيرة للاهتمام على أساس ثابت

إنشاء تقويم لوسائل التواصل الاجتماعي لتتبع النتائج

التواصل شخصيًا مع المتابعين والمعجبين

2. كرر

التكرار عنصر أساسي في كل ما تفعله. إن الكثير مما يقوله المرشحون لا لزوم له، لكنهم يقدمونه بطريقة تجعله مختلفًا أو فريدًا. إنها لعبة زرع الإحصائيات والبيانات والآراء بشكل متكرر في أذهان الناس حتى تترسخ.

يعد التكرار عنصرًا أساسيًا في تسويق موقع الويب أيضًا. يمكنك تكرار:

تغريدات أو مشاركات للمشاركات المهمة من موقع الويب الخاص بك والمدونة

إعادة كتابة أو إعادة ترتيب المحتوى الذي تستخدمه في مكان آخر

جهود وسائل التواصل الاجتماعي لزرع علامتك التجارية في أذهان الآخرين من أجل الألفة والثقة

3. كن محليًا

ومن دون توجيه رسائلهم نحو العقلية المحلية، لم يكن القائمون على الحملات السياسية ليحققوا أي شيء. وفي العالم الحقيقي، فإن التركيز على المستوى المحلي يمكّن الناشطين من مناشدة مشاعر واحتياجات الناس على مستوى الأرض.

في العالم الافتراضي، يساعد تحسين محركات البحث المحلي مواقع الويب في الحصول على تصنيف أعلى وأسرع للكلمات الرئيسية المستندة إلى الموقع الجغرافي. تتزايد أهمية تحسين محركات البحث المحلية حيث يتم استخدام بيانات الخرائط لمساعدة نتائج Google في عمليات البحث المستندة إلى الموقع الجغرافي. يتضمن تحسين محركات البحث المحلية ما يلي:

الحصول على الاستشهادات من خلال المواقع ذات الصلة

الحصول على المراجعة محليًا بواسطة المستخدمين على مواقع الويب مثل Yelp

إنشاء موقع الويب الخاص بك وإدراجه كنشاط تجاري محلي على Google باستخدام بيانات الخرائط المناسبة

4. راقب خطواتك / التحليلات

وعلى طول الطريق، يعتمد النشطاء على فريق من الإحصائيين والمحللين لجمع الكثير من البيانات. يتم استخدام البيانات قبل الحملة لإنشاء استراتيجية فعالة، ويتم تحليلها خلالها للتنبؤ باحتمالية النصر. مع مواقع الويب، تعد البيانات مفتاحًا للكثير من الأفكار.

تتضمن مراقبة خطوتك ما يلي:

تحليل الكلمات الرئيسية وتتبع نتائج التحسينات على الصفحة

كن حذرًا بشأن المحتوى الخاص بك وطرق إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

تتبع نتائج كل جهد صغير تبذله في تحسين محركات البحث خارج الصفحة ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد

التعرف على الطرق الأكثر نجاحاً وإنتاجية وتكرارها

5. إضفاء الطابع الشخصي

تنطوي الحملات الانتخابية دائمًا على الكثير من لحظات الشعور بالسعادة. يبحث المرشحون عن فرص ليصبحوا شخصيين في أقوالهم وأفعالهم. “الشخصي” أمر جيد: فهو يجذب الحاصل العاطفي للناخبين ويتواصل بسرعة.

على موقع الويب الخاص بك، قد يكون الحصول على الشخصية أمرًا صعبًا. إذا كانت استراتيجية المحتوى الخاصة بك عامة، فإنك تحاول جذب شريحة كبيرة من زوار موقعك. ومن ناحية أخرى، إذا خصصت وقتًا لمخاطبة شريحة محددة جدًا من زوار موقعك وحل مشكلاتهم أو مساعدتهم على المضي قدمًا عبر موقع الويب الخاص بك، فإنك ستجذب . يمكن أن تكون التحويلات ضخمة.

من خلال “التخصيص” في سياق تحسين محركات البحث، أعني:

إنشاء إستراتيجيات محتوى تستهدف بشكل خاص شريحة محددة من زوار موقعك

أن تكون ملتزمًا بشغف عند تناول هذا القسم الصغير

إيصال الإثارة والمعرفة فيما يتعلق بالقضايا التي تجذب بقوة تلك المجموعة الصغيرة من الزوار

6. انطلق إلى العالمية

في حين أن تحسين محركات البحث المحلية يبدو رائعًا، فإن الوصول العالمي هو ما يهم عندما يتعلق الأمر بتوسيع موقع الويب الخاص بك. لا يتحدث المرشحون الرئاسيون فقط عن المشاكل في ولاية معينة (على سبيل المثال، الجاذبية المحلية)؛ يتحدثون عن كيفية تخطيطهم لوضع البلاد في المقدمة في السوق العالمية. يمكن تشبيه رؤيتهم العالمية بوجود هدف طويل المدى لموقعك على الويب.

يستلزم الوصول إلى العالمية في مجال تحسين محركات البحث (SEO) واستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي:

تحسين المحتوى الخاص بك والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور عالمي

التواصل مع مواقع الويب والشركات في مجال عملك من أجزاء أخرى من العالم

جذابة للمستخدمين من جميع أنحاء العالم

7. التنافس المباشر

لا توجد طريقة للمنافسة عبر الإنترنت سوى المنافسة التي تفشل فيها والتي تستجيب للمشاكل. إن الهدف الأساسي من المناظرات بين المرشحين الرئاسيين هو السماح للناخبين بمعرفة كيفية قياس المرشحين لبعضهم البعض من حيث قيمهم ومقترحاتهم للعمل.

تعد المنافسة أمرًا أساسيًا لمواقع الويب التي ترغب في التواصل مع متابعين ملتزمين ومخلصين. يمكنك أن تلعب دور الرجل النبيل وتظل تتنافس بشكل مباشر دون أن تتعرض للمقاضاة أو الوقوع في الفخ. الشركات مثل Apple وقد نجحت سامسونج في إنجاز هذه الحيلة لفترة طويلة.

المنافسة المباشرة تعني:

تحديد نقاط فشل المنافسة أو تعثرها (في استراتيجية المحتوى، في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في البحث عن الكلمات الرئيسية، في سهولة الاستخدام، وما إلى ذلك)

ابتكار الحلول وتنفيذها بسرعة

لماذا أنت أفضل من منافسيك؟

8. تعاطف مع المستخدمين لديك

إحدى ركائز السمعة الراسخة هي القدرة على التعاطف. وهذه فضيلة خفية أخرى لا واعية ساعدت المرشحين على الفوز بالأصوات. وبالمثل، يمكنه تمكين مواقع الويب من تسجيل المشتركين والمتابعين.

قد يكون التواصل التعاطفي مع الجمهور عبر الإنترنت أمرًا صعبًا ما لم تكن شغوفًا بما تفعله أو بالسوق الذي تلبي احتياجاته. في سياق الويب، يدور التعاطف حول المشاركة بشغف في السوق. التعاطف يترجم إلى:

إنشاء محتوى قيم يساعد الأشخاص على معالجة مشكلاتهم

المراجع المنسقة بعناية والتي تتم مشاركتها عبر المنشورات/التغريدات/المشاركات

المشاركة في المناقشات عبر المنتديات/المجالس/مواقع الويب ذات الصلة

9. الاهتمام بالناس

في النهاية، يجب أن يكون الأمر متعلقًا بالناس. يمكنك أن تفعل كل ما تريد، من الناحية الفنية، ولكن إذا لم يكن من الممكن اختصار جهودك، فلن يستمر أي شيء تفعله لفترة طويلة. إذا كان هناك درس أساسي يمكنك تعلمه من الانتخابات وممارسة الديمقراطية بشكل عام، فهو فكرة أنه يتعين عليك تركيز طاقتك على إثراء الشعب وخلق قيمة له.

مهما كان ما تفعله، يجب أن يهدف إلى توفير قيمة/معلومات، مثل:

استراتيجيات المحتوى

الأسهم الاجتماعية

البحث عن الكلمات الرئيسية والتحسين

توزيع المحتوى

حملات البريد الإلكتروني

الوسائط: الصوت، الصور، الفيديو، إلخ.

10. كن قائداً

من غير المرجح أن يستمع إليك أحد حتى تتحدث من موقع قيادي. لا يهم ما إذا كنت قائدًا حقًا أو مجرد رجل آخر في السباق؛ إذا أظهرت القدرة القيادية، فسوف يجلس الناس وينتبهون. في بداية موسم الانتخابات الرئاسية، تنضم مجموعة من المرشحين إلى السباق ويتنافسون حتى يتبقى اثنان فقط.

إذا كنت تدير موقعًا إلكترونيًا أو مدونة، فيجب عليك تطوير هالة من السلطة مباشرة عند الخروج من البوابة. يأتي الناس للبحث عن معلومات موثوقة ومفيدة وموثوقة. هذا يعني أنه سيتعين عليك:

البحث جيدا

استشهد بمراجع ممتازة

إنتاج محتوى عالي القيمة

التحدث من موقع السلطة على القنوات الاجتماعية

إن الدروس الاجتماعية المستفادة من الانتخابات لا تتعلق فقط بالجوانب الفنية أو التفاصيل العامة الصغيرة الواضحة بذاتها. يستغرق تطبيق هذه الدروس باستمرار الكثير من الوقت والجهد لتحقيق نتائج ممتازة.

لكن النتائج يمكن أن تستحق الوقت والجهد.