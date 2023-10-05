Rewrite this title: 10 سمات WordPress للأعمال جذابة بصريًا

ستساعدك المقالة التالية: 10 سمات WordPress للأعمال جذابة بصريًا

على مدار أكثر من عقد من الزمان، أثبت WordPress أنه أحد أكثر منصات التدوين شهرة وموثوقية. ولكن هل تعلم أنه يمكن استخدام WordPress أيضًا لإنشاء مواقع ويب احترافية لعالم الشركات؟

نظرًا لأن WordPress هو نظام قوي لإدارة المحتوى، فليس من المستغرب أن تتحول الشركات ومواقع CMS إلى WordPress كوسيلة لعرض منتجاتها وخدماتها. ولكن، هل يمكنك استخدام أي سمة WordPress للترويج لعملك عبر الإنترنت؟

على الرغم من أنه يمكنك استخدام أي من سمات WordPress العديدة المتاحة، فمن السهل جدًا العثور على سمة مصممة خصيصًا مع وضع أصحاب الأعمال في الاعتبار.

ما هو بالضبط “موضوع الأعمال”؟

باختصار، موضوع الأعمال في WordPress هو موضوع لا يركز عادةً بشكل صارم على التدوين.

هذا لا يعني أن موضوع العمل لن يحتوي على عناصر تدوين خاصة به. وهذا يعني أن قسم “أحدث المشاركات” المعتاد لن يستهلك قدرًا كبيرًا من الصفحة. في الواقع، قد لا تكون هناك أية “أحدث المشاركات” مرئية إلا بعد طي الصفحة.

بدلاً من ذلك، سيخصص موضوع الأعمال أغلبية المساحة المطوية أعلاه لنوع من لوحة الإعلانات المستخدمة لإعلام العملاء حول هوية عملك وما يقدمه عملك.

إلى جانب إظهار ما يفعله عملك للعملاء، تعد سمات WordPress للأعمال إحدى أفضل الطرق للتواصل والتفاعل مع الجمهور المستهدف.

بدون مزيد من اللغط، إليك أفضل سمات WordPress للأعمال – بدون ترتيب معين – استنادًا إلى الجودة ومراجعات المستخدمين وكمية الميزات القيمة.

1. موضوع الأعمال

متاح من السمات العضوية مقابل 69 دولارًا، موضوع الأعمال يعد خيارًا نظيفًا ومتعدد الاستخدامات للشركات بجميع أحجامها. علاوة على ذلك، إطار عمل سريع الاستجابة، هذا الموضوع مليء بميزات قوية مثل تحسين شبكية العين والخيارات القابلة للتخصيص التي تسمح لك بإضافة معلومات الاتصال أو تغيير المظهر بسهولة.

تشمل الميزات الأخرى: إمكانية WooCommerce، وقالب المحفظة، وقوالب الصفحات لقوائم الوظائف، ورمز HTML5 وCSS3، وقالب موجز أخبار RSS، وخطوط Google، والأشرطة الجانبية المتعددة وتخطيطات الأعمدة، وقالب صفحة عرض الشرائح، وأزرار الوسائط الاجتماعية، وقسم المدونة.

2. أفادا

هناك سبب لذلك أفادا هو الموضوع رقم 1 الأكثر مبيعًا على الإطلاق في Themeforest — إنه لأمر مدهش. بالنسبة للمبتدئين، فهو سهل الاستخدام بشكل لا يصدق – وهو ميزة إضافية إذا كنت بدأت للتو باستخدام قالب WordPress الذي يركز على الأعمال. كما أن لديها الكثير من الميزات، بما في ذلك الترويسات المتميزة وتكامل WooCommerce وأكثر من 500 خط وألوان غير محدودة. بالإضافة إلى أنها سريعة الاستجابة بنسبة 100%. تتلقى أيضًا تحديثات مستمرة وميزات جديدة بعد شراء هذا المظهر مقابل 55 دولارًا.

3. شقة

هل تريد موضوعًا أكثر حداثة وحيوية؟ لا تنظر أبعد من مستوي موضوع من Themify. باستخدام HTML5، وJavascript، وCSS3، يعرض Flat المحتوى الخاص بك بشكل رائع، مع توفير تأثيرات انتقالية مثل fly-in، وfade-in، وslide-in، وdrop-in، والدوائر المتحركة، وأشرطة التقدم.

يتم تحميل Flat بالأكواد القصيرة وأنواع المنشورات المخصصة (القسم، والجدول الزمني، والفريق، والمحفظة، والشهادة). يمكنك أيضًا تصميم صفحتك باستخدام أداة السحب والإسقاط. تشمل الميزات الأخرى: تحديثات السمات التلقائية، وخطوط Google، وأيقونات الوسائط الاجتماعية، وإمكانات WooCommerce، وتحسين محركات البحث (SEO) المضمنة.

4. ديفي

يأتي هذا المظهر المرن مزودًا ببعض الميزات الرائعة. يتضمن ذلك Divi Builder، الذي يسمح لأي شخص بإنشاء تخطيط يناسب عملك تمامًا. إذا كنت عالقًا في تصميم ما، فهناك أكثر من 18 تخطيطًا معدة مسبقًا مع عدد غير محدود من خيارات الألوان.

ومع ذلك، فإن ما يجعل هذا المظهر يستحق الشراء حقًا هو مدى استجابة Divi. بغض النظر عن كيفية تصميم موقعك، فإنه سوف يتكيف مع الجهاز الذي يستخدمه زوار موقعك. أيضًا، إذا انضممت إلى Elegant Themes مقابل 69 دولارًا فقط، فلن تتمكن من الوصول إلى سمة Divi فحسب، بل ستتمكن أيضًا من الوصول إلى سماتها الـ 87 الأخرى.

5. هايدن

هل تبحث لعرض محفظتك أو خدماتك؟ هايدن، وهو مظهر مذهل من Theme Trust، سيعمل بالتأكيد على تحسين تواجدك على الويب. تتضمن الميزات تصميمًا سريع الاستجابة وأكوادًا قصيرة لعرض الشرائح وعناصر واجهة مستخدم مخصصة وخيارات سمات متنوعة. يمكنك أيضًا تحميل شعارك والتكامل مع خرائط Google وإنشاء تخطيطات متعددة الأعمدة للمحتوى. هذا ليس سيئًا بالنسبة لسعر 49 دولارًا – هناك أيضًا صفقة شراء واحدة واحصل على واحدة جارية حاليًا.

6. الحافز

إذا كان المال مصدر قلق، ففكر في تنزيل هذا الموضوع من WordPress.com مجانًا. ولا تدع السعر المجاني يخدعك للاعتقاد بأن هذا الموضوع غير قادر على تقديم نتائج قوية لعملك. يتميز بقالب الصفحة الأولى لتسليط الضوء على المحتوى الخاص بك، ورأس مخصص، ومناطق الشهادات، والقدرة على تخصيص الخلفية الخاصة بك.

7. رأس المال

هل أنت منخرط في الصناعات التعليمية أو المالية أو القانونية؟ ثم فكر في إنفاق 55 دولارًا مقابل عاصمة الموضوع من ThemeForest. هذا المظهر سهل التثبيت سريع الاستجابة ويحتوي على قاعدة تحسين محركات البحث (SEO). يأتي مع قالب مكون من 12 صفحة، وخيارات ألوان غير محدودة، وشريط تمرير قوي، وجاهز للتجارة الإلكترونية.

8. دانتي

سمة بسيطة وحديثة تتضمن الميزات المذهلة التالية: 27 صفحة معدة مسبقًا، وإمكانات WooCommerce، وأكواد قصيرة، وأكثر من 300 رمز مختلف، وأكثر من 600 خط Google، وثلاثة أشرطة تمرير، وتصميم جاهز للجوال. واحدة من الميزات الأكثر إثارة للاهتمام هي دانتي يستخدم البرنامج الإضافي WPML، مما يعني أنه قابل للترجمة بنسبة 100%. كما أن مبلغ 55 دولارًا للترخيص العادي سيوفر لك دعمًا رفيع المستوى من موظفي Envato.

9. الهوائي

هوائي هو موضوع حديث على طراز المجلات، وهو مثالي إذا كنت تتطلع إلى مشاركة آخر الأخبار المتعلقة بعملك مع المستهلكين. إنه يوفر تصميمًا سريع الاستجابة بنسبة 100٪ يسمح لك بعرض المحتوى الخاص بك من خلال شريط تمرير المشاركات المميز وميزات الصور المميزة. يدعم Antenna أيضًا تنسيقات النشر والمشاركات الثابتة، ويأتي أيضًا مزودًا بأداة Post Carousel وPost List Widget لتحسين الشريط الجانبي. هناك أيضًا تخطيطات للموضوع والمدونة، بالإضافة إلى خيارات قابلة للتخصيص لتغيير المظهر. إنه متاح بسعر 75 دولارًا على WordPress.com.

10. 3 نقرات

يبدو أن المستخدمين يستمتعون حقًا بهذا الموضوع – 3 نقرات حصل على متوسط ​​تقييم 4.76. لماذا؟ لأنه موضوع سريع الاستجابة ومتعدد الأغراض وبديهي وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة. علاوة على أداة Page Builder الرائعة – وأسطحها التسعة المختلفة – فإن 3Clicks متوافق مع WooCommerce، ويتكامل مع خرائط Google. يعد برنامج 3Clicks أيضًا سهل التثبيت ويتميز بدعم ممتاز. إنه بالتأكيد يستحق 55 دولارًا.

هل أنت شركة تستخدم WordPress للترويج لشركتك؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو أفضل قالب WordPress استخدمته للترويج لشركتك والتفاعل مع العملاء؟