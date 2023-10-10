Rewrite this title: 10 طرق لإظهار القيمة من جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: 10 طرق لإظهار القيمة من جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك

قد يكون من الصعب إظهار قيمة العملاء من خلال حملات تحسين محركات البحث الخاصة بك، لأنها كما هو الحال في أي صناعة قائمة على الخدمات، فهي ليست منتجًا ملموسًا. لذلك، على مدار سنوات العمل مع العملاء وإدارة استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بهم، توصلت إلى بعض الطرق للمساعدة في إظهار القيمة وجعل تحسين محركات البحث (SEO) ملموسًا للعميل.

سجلات الحالة اليومية

منح العميل حق الوصول إلى أداة إدارة المشروع مثل معسكر القاعدة، سيسمح لك بالحصول على مركز مركزي للجميع لعرض التحديثات اليومية باستخدام حساب العميل. أنا شخصياً سأضيف أي شيء متعلق بالمشروع إلى حسابهم. أشياء مثل ملخصات الاجتماعات، والتغييرات داخل الصفحة وخارجها، والمعالم المحددة، والأهداف، والأحداث القادمة. ويمكن أن يثبت أيضًا للعميل أنك تعمل بنشاط على حسابه.

تقرير حركة المرور اليومي

من المحتمل أن تكون تقارير حركة المرور اليومية هي التقارير الأكثر وضوحًا. إذا لاحظت أن حركة المرور على موقعك تتحسن باستمرار، فمن المحتمل أن تتمكن من مساواة ذلك بجهود تحسين محركات البحث (SEO) التي تبذلها. بالطبع إذا كان العميل يقوم بأشكال أخرى من التسويق، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تحريف الأرقام قليلاً.

حركة إحالة محرك البحث العضوي

إن أخذ تقرير حركة المرور اليومي الخاص بك خطوة أخرى إلى الأمام هو تقسيم حركة المرور حسب إحالة محرك البحث. إن عرض مقارنة بين حركة مرور محرك البحث العضوي في الشهر الماضي والشهر الحالي سيساعد في تبرير جهود تحسين محركات البحث (SEO).

تقارير المشاركة

إذا كان جزء من استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك يتضمن تحسين سهولة الاستخدام وبنية الموقع، فسيكون من المهم الاهتمام بأهداف التفاعل مع الموقع. سيساعد سحب البيانات مثل الوقت المستغرق في الموقع، ومعدلات الارتداد، ومعدلات التحويل لكل صفحة في إثبات ما إذا كان تصميمك أم لا. لقد كانت التغييرات ناجحة. كما أن استخدام أداة الاختبار والتحسين مثل Google Website Optimizer سيساعد أيضًا في عرض نتائج إيجابية/سلبية لاختبارات أ/ب أو اختبارات المتغيرات المتعددة.

تقارير التصنيف

لا أرغب في التعلق بتصنيفات الكلمات الرئيسية، لكن العملاء يحبون هذه التقارير. يمكن أن يؤدي عرض تقرير تصنيف محدث على أساس شهري إلى إظهار التحسينات التي أجريتها في نتائج البحث الطبيعية. باستخدام برامج الترتيب مثل متتبع الرتبة يمكن أن تساعد في أتمتة مهمة سحب هذه التقارير.

تقرير بناء الروابط

إن الاحتفاظ بجدول بيانات بالروابط التي طلبتها واكتسبتها سيُظهر للعملاء أنك تبحث عن المواقع المناسبة ذات الصلة بالصناعة للحصول على الروابط ذات الصلة. حتى إذا لم تحصل على رابط من موقع ويب، فسيظل يظهر أنك تواصلت مع هذه المواقع وكنت تحاول جاهدة الحصول على روابط جديدة.

إشارات العلامة التجارية

تعد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية على أساس يومي / أسبوعي / شهري أكثر من وسيلة لإظهار القيمة لحملة وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فهي لا تزال ذات صلة بتحسين محركات البحث. إذا كنت تكتسب المزيد من الظهور في محركات البحث، فسيتم عرض علامتك التجارية على جمهور أكبر. وفي المقابل، من المحتمل أن تتم مناقشة علامتك التجارية أو ذكرها كثيرًا بسبب جهود تحسين محركات البحث (SEO).

تقرير معدل التحويلات

أكثر صلة بمواقع التجارة الإلكترونية، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لأي موقع يحتوي على إجراء رئيسي يريدون تتبعه، ويمكن أن تساعد تقارير معدل التحويل في إظهار القيمة من خلال تحسين محركات البحث (SEO). مرة أخرى، إذا كنت قد أجريت أي تغييرات متعلقة بالتصميم على الموقع، فسيكون من المهم معرفة مدى تأثير ذلك على معدل التحويل الخاص بك. ترتبط معدلات التحويل أيضًا ببحث الكلمات الرئيسية وما إذا كنت تقود النوع المناسب من الزيارات إلى موقع الويب.

اجتماعات المراجعة الشهرية

فقط البقاء على اتصال مع العميل الخاص بك على أساس منتظم سيساعد في إقامة العلاقة وبناء الثقة. إن تخصيص الوقت لشرح هذه التقارير وتلخيص ما عملت عليه في ذلك الشهر والحصول على تعليقات من العميل سيساعد في تبرير حملتك.





أرقام الإيرادات

في النهاية تكون جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك ناجحة إذا كان يمكن للعميل رؤية القيمة من خلاصة القول. يمكن أن يساعد طلب أرقام الإيرادات والمبيعات في الربط بين ما إذا كانت الزيادة في التصنيف وحركة المرور تؤدي إلى المزيد من المبيعات. إن النظر إلى أرقام الإيرادات وإجراءات تحسين محركات البحث (SEO) جنبًا إلى جنب يمكن أن يوضح أساليب تحسين محركات البحث (SEO) التي أدت إلى المبيعات والاستفسارات. وهذا هو سبب الاحتفاظ برقم يمكن أن يساعدك الحساب التفصيلي لما قمت به كل شهر ومدى ارتباطه بالإيرادات في إظهار القيمة لعميلك.