Rewrite this title: 10 عوامل فنية لتحسين محركات البحث في الموقع يجب تقييمها في تدقيق تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 10 عوامل فنية لتحسين محركات البحث في الموقع يجب تقييمها في تدقيق تحسين محركات البحث

يعد تحسين محركات البحث الفنية أمرًا مهمًا للغاية. أنت يحتاج أساس تقني قوي لتحقيق النجاح.

وهي ضرورة وليست اختيارية.

هناك أيضًا بعض الذين يعتقدون أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون تقنيًا.

وأنا أتفق تماما مع كل من هذه المقالات.

سواء أكانت المعرفة بالبرمجة، أو بنية الخادم، أو بنية موقع الويب، أو JavaScript، أو CSS، أو أي شيء آخر، فإن امتلاك هذه المعرفة سيضعك في مرتبة أعلى من البقية.

سيساعدك مُحسّنات محرّكات البحث التقنية على تحسين موقعك، وتحديد المشكلات الموجودة على مواقع الويب التي لا يستطيع مُحسّنات محرّكات البحث غير التقنية اكتشافها.

في الواقع، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إجراء تحسين محركات البحث الفني قبل البدء في إنشاء الروابط.

دعونا نفحص بعض مشكلات تحسين محركات البحث الفنية الأكثر شيوعًا ونجري بعض الضوابط والتوازنات حتى نتمكن من إصلاحها.

1. خرائط المواقع

إن وجود ملف Sitemap على موقعك سيساعد محركات البحث على:

فهم أفضل لهيكلها.

أين تقع الصفحات.

والأهم من ذلك، امنحه حق الوصول إلى موقعك (على افتراض أنه تم إعداده بشكل صحيح).

يمكن أن تكون خرائط مواقع XML بسيطة، حيث تحتوي على سطر واحد من الموقع في كل سطر. ليس من الضروري أن يكونوا جميلين.

يمكن أن تستفيد خرائط مواقع HTML من كونها “أجمل” مع تنظيم أكثر قليلاً للتمهيد.

كيف تفحص

هذا فحص بسيط جدًا. نظرًا لأنه تم تثبيت خريطة الموقع في الدليل الجذر، يمكنك التحقق من وجود ملف خريطة الموقع من خلال البحث عنه في Screaming Frog، أو يمكنك التحقق منه في المتصفح عن طريق إضافة sitemap.xml أو sitemap.html.

تأكد أيضًا من التحقق من قسم خرائط الموقع في Google Search Console.

سيخبرك ما إذا كان قد تم إرسال خريطة الموقع مسبقًا، وعدد عناوين URL التي تمت فهرستها بنجاح، وما إذا كانت هناك أية مشكلات، ومشكلات أخرى.

إذا لم يكن لديك واحدة، فسيتعين عليك إنشاء واحدة.

باستخدام Screaming Frog، من السهل جدًا إنشاء خريطة موقع XML. فقط اضغط على .

انتقل إلى علامة التبويب “آخر تعديل” وقم بإلغاء تحديدها.

انتقل إلى علامة التبويب “الأولوية” وقم بإلغاء تحديدها. انتقل إلى علامة التبويب “تغيير التكرار” وقم بإلغاء تحديدها.

لا تقدم هذه العلامات فائدة كبيرة لـ Google، وبالتالي يمكن إرسال خريطة موقع XML كما هي.

يمكن التحقق من أي خيارات إضافية (مثل الصور أو صفحات noindex أو عناوين URL الأساسية أو عناوين URL المقسمة إلى صفحات أو ملفات PDF) إذا كانت تنطبق على موقعك.

ومن المفيد أيضًا التحقق من خريطة الموقع بحثًا عن الأخطاء قبل إرسالها. استخدم أداة التحقق من صحة XML مثل CodeBeautify.org و XMLValidation.com.

سيساعد استخدام أكثر من أداة تحقق في ضمان عدم احتواء خريطة الموقع الخاصة بك على أخطاء وأنها صحيحة بنسبة 100% في المرة الأولى التي يتم إرسالها فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تحميل قائمة عناوين URL إلى Screaming Frog باستخدام وضع القائمة طريقة جيدة للتحقق من أن خريطة الموقع الخاصة بك تحتوي أيضًا على جميع الأخطاء الـ 200 OK.

قم بإزالة جميع التنسيقات وتأكد من أنها مجرد قائمة بعناوين URL.

ثم انقر فوق وتأكد من أن جميع الصفحات الموجودة في خريطة الموقع تحتوي على 200 خطأ موافق.

2. ملف الروبوتات.txt

يعد تحديد ما إذا كان ملف robots.txt موجودًا في الموقع طريقة جيدة للتحقق من صحة موقعك. يمكن لملف robots.txt أن يؤدي إلى تحسين أداء موقع الويب في نتائج البحث أو تعطيله.

على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين ملف robots.txt على “disallow: /”، فأنت تطلب من Google عدم فهرسة الموقع مطلقًا لأن “/” هو الجذر!

من المهم تعيين هذا كواحد من أولى عمليات التحقق في تحسين محركات البحث لأن الكثير من مالكي المواقع يخطئون في ذلك.

من المفترض دائمًا أن يتم ضبطه على “disallow:” بدون شرطة مائلة للأمام. سيسمح هذا لجميع وكلاء المستخدم بالزحف إلى الموقع.

كيف تفحص

تحقق من Google Search Console للتأكد من وجود ملف robots.txt. يمكنك الذهاب إلى تور للقيام بذلك.

سيساعدك ذلك على رؤية ما هو موجود حاليًا في الموقع، وإذا كان هناك أي تعديلات ستؤدي إلى تحسين هذا الملف.

من المفيد أيضًا الاحتفاظ بسجلات ملف robots.txt.

ستساعدك لقطات الشاشة الشهرية في تحديد ما إذا تم إجراء التغييرات ومتى، كما ستساعدك على تحديد الأخطاء في الفهرسة في حالة حدوثها.

سيؤدي تحديد الرابط “شاهد ملف robots.txt المباشر” إلى السماح لك بالتحقيق في الحالة المباشرة الحالية لملف robots.txt الخاص بالموقع.

3. أخطاء الزحف

سيساعدك قسم أخطاء الزحف في GSC على تحديد ما إذا كانت أخطاء الزحف موجودة حاليًا في الموقع.

يعد العثور على أخطاء الزحف وإصلاحها جزءًا مهمًا من أي تدقيق لموقع الويب لأنه كلما زادت أخطاء الزحف في الموقع، زادت المشكلات التي يواجهها Google في العثور على الصفحات وفهرستها.

تعد الصيانة الفنية المستمرة لتحسين محركات البحث لهذه العناصر أمرًا بالغ الأهمية للحصول على موقع سليم.

كيف تفحص

في Google Search Console، حدد أي خادم 400 و500 ولم يتم العثور على الأخطاء الموجودة في الموقع. يجب استدعاء كل هذه الأنواع من الأخطاء وإصلاحها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Screaming Frog للعثور على رموز خطأ الخادم 400 و500 وتحديدها.

ببساطة انقر على

4. عناوين URL المتعددة: عناوين URL الكبيرة مقابل الأحرف الصغيرة

يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى رؤية Google لنسختين أو أكثر من الصفحة كمصدر لمحتوى واحد على موقعك.

يمكن أن توجد إصدارات متعددة، بدءًا من عناوين URL الكبيرة إلى عناوين URL ذات الأحرف الصغيرة، وحتى عناوين URL التي تحتوي على شرطات وعناوين URL التي تحتوي على الشرطة السفلية.

يمكن أن تحتوي المواقع التي بها مشكلات خطيرة في عناوين URL على ما يلي:

https://www.example.com/this-is-the-url

https://www.example.com/This-Is-The-URL

https://www.example.com/this_is_the_url

https://www.example.com/thisIStheURL

https://www.example.com/this-is-the-url/

http://www.example.com/this-is-the-url

http://example.com/this-is-the-url

ما الخطأ في هذه الصورة؟

في هذه الحالة، توجد سبعة إصدارات مختلفة لعنوان URL لجزء واحد من المحتوى.

وهذا أمر فظيع من وجهة نظر جوجل، ونحن لا نريد أن نواجه مثل هذه الفوضى.

أسهل طريقة لإصلاح ذلك هي توجيه rel=canonical لكل هذه الصفحات إلى ملف rel=canonical واحد الإصدار الذي يجب اعتباره مصدر المحتوى الفردي.

ومع ذلك، فإن وجود عناوين URL هذه لا يزال مربكًا. الحل المثالي هو التوحيد الجميع سبعة عناوين URL وصولاً إلى عنوان URL واحد، ثم قم بتعيين العلامة rel=canonical على نفس عنوان URL الفردي.

هناك موقف آخر يمكن أن يحدث وهو أن عناوين URL قد تحتوي على شرطات مائلة لاحقة لا تتوافق بشكل صحيح مع عناوين URL الخاصة بها. مثال:

http://www.example.com/this-is-the-url

http://www.example.com/this-is-the-url/

في هذه الحالة، الموقف المثالي هو إعادة توجيه عنوان URL مرة أخرى إلى عنوان URL الأصلي المفضل، والتأكد من تعيين rel=canonical على عنوان URL المفضل هذا.

إذا لم تكن لديك سيطرة كاملة على تحديثات الموقع، فراقبها بانتظام.

5. هل يحتوي الموقع على شهادة SSL (خاصة في التجارة الإلكترونية)؟

من الناحية المثالية، سيكون لدى تنفيذ موقع التجارة الإلكترونية شهادة SSL.

ولكن مع تحركات Google الأخيرة نحو تفضيل المواقع التي تحتوي على شهادات SSL لأسباب أمنية، فمن الجيد تحديد ما إذا كان الموقع يحتوي على شهادة آمنة مثبتة أم لا.

كيف تفحص

إذا كان الموقع يحتوي على https:// في نطاقه، فهذا يعني أنه يتمتع بشهادة آمنة، على الرغم من أن الفحص على هذا المستوى قد يكشف عن مشكلات.

إذا ظهرت علامة X حمراء بجوار https:// في أحد النطاقات، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلات في الشهادة الآمنة.

لا يستطيع Screaming Frog تحديد مشكلات أمنية مثل هذه، لذا من الجيد التحقق من مشكلات معينة مثل https://www، أو https://blog، أو https://.

إذا كان اثنان من هذه المواقع يحتويان على علامة X، على عكس النطاق الرئيسي (إذا كان النطاق الرئيسي يحتوي على https://)، فمن المحتمل أنه تم حدوث أخطاء أثناء عملية شراء شهادة SSL.

للتأكد من حل جميع أشكال https:// بشكل صحيح، من الضروري الحصول على شهادة آمنة لحرف البدل.

ستضمن شهادة البدل الآمنة هذه حل جميع الأشكال المختلفة المحتملة لـ https:// بشكل صحيح.

6. تصغير ملفات CSS وجافا سكريبت

سيساعد تحديد كود CSS المتضخم، إلى جانب جافا سكريبت المتضخم، في تقليل وقت تحميل موقعك.

العديد من سمات WordPress مذنبة بتضخم CSS وJavaScript، والتي إذا تم تخصيص الوقت لتصغيرها بشكل صحيح، فقد تواجه هذه المواقع أوقات تحميل تتراوح بين 2-3 ثوانٍ أو أقل.

من الناحية المثالية، يجب أن تحتوي معظم تطبيقات مواقع الويب على ملف CSS واحد وملف JavaScript واحد.

عند ترميزها بشكل صحيح، يؤدي عدم وجود هذه الملفات إلى تقليل المكالمات إلى الخادم والاختناقات المحتملة والمشكلات الأخرى.

كيف تفحص

استخدام URIValet.com، فمن الممكن تحديد اختناقات الخادم والمشكلات المتعلقة بملفات CSS وJavaScript الأكبر حجمًا.

انتقل إلى URIValet.com، وأدخل موقعك، وافحص النتائج.

من خلال استمرارنا في تدقيقنا لموقع ABC7.com، يمكننا تحديد ما يلي:

يوجد ما لا يقل عن خمسة ملفات CSS و11 ملفًا نصيًا قد تحتاج إلى تصغير.

من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول كيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض لتحديد أي مشكلات قد تحدث.

وقت التنزيل يصل إلى حد كبير: 46 ثانية على اتصال بسرعة 1.5 ميجابت في الثانية، و26.33 ثانية على اتصال بسرعة 3 ميجابت في الثانية، و ضخم 16 ثانية على اتصال بسرعة 6 ميجابت في الثانية.

من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق في ملفات CSS وJavaScript المتعددة، بما في ذلك مزيد من التحقيق في الصور التي لم يتم تحسينها في الموقع.

نظرًا لأن هذا الموقع مليء بالفيديو، فمن الجيد أيضًا معرفة كيفية تأثير تطبيقات الفيديو على الموقع من منظور الخادم وكذلك من منظور محرك البحث.

7. تحسين الصورة

يعد تحديد الصور ذات الحجم الكبير للملف والتي تسبب زيادات في وقت تحميل الصفحة عامل تحسين حاسم للوصول إلى الهدف الصحيح.

لا يعد هذا عامل تحسين شاملًا ونهائيًا، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في سرعة الموقع إذا تمت إدارته بشكل صحيح.

باستخدام Screaming Frog Spider، يمكننا تحديد روابط الصور في صفحة معينة.

عند الانتهاء من الزحف إلى موقعك، انقر فوق عنوان URL في قائمة الصفحات، ثم انقر فوق علامة التبويب معلومات الصورة في النافذة الموجودة أسفله:

يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن على أي صورة في النافذة لنسخ عنوان URL المقصود أو الانتقال إليه.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على أو يمكنك الذهاب إلى

سيؤدي هذا إلى تصدير ملف CSV كامل يمكنك استخدامه لتحديد الصور التي تفتقد النص البديل أو الصور التي تحتوي على نص بديل طويل.

8. أخطاء HTML / التحقق من صحة W3C

تصحيح أخطاء HTML والتحقق من صحة W3C في حد ذاته لا يؤدي إلى زيادة التصنيف، كما أن الحصول على موقع W3C صالح بالكامل لا يساعد في ترتيبك، وفقًا جوجل جون مولر.

ومع ذلك، فإن تصحيح هذه الأنواع من الأخطاء يمكن أن يساعد في تحسين العرض في المتصفحات المختلفة.

إذا كانت الأخطاء سيئة بما فيه الكفاية، فيمكن أن تساعد هذه التصحيحات في تحسين سرعة الصفحة.

لكنه يكون على أساس كل حالة على حدة. إن مجرد القيام بذلك بمفرده لن يؤدي تلقائيًا إلى تصنيفات أفضل لكل موقع.

في الواقع، يعد هذا في الغالب عاملاً مساهمًا، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تعزيز العامل الرئيسي – سرعة الموقع.

على سبيل المثال، إحدى المناطق التي قد تساعد هي إضافة العرض + الارتفاع إلى الصور.

لكل W3.orgإذا تم ضبط الارتفاع والعرض، فسيتم حجز “المساحة المطلوبة للصورة عند تحميل الصفحة”.

وهذا يعني أن المتصفح ليس مضطرًا إلى إضاعة الوقت في التخمين بشأن حجم الصورة، ويمكنه فقط تحميل الصورة في الحال.

كيف تفحص

باستخدام مدقق W3C في W3.org يمكن أن تساعدك في تحديد أخطاء HTML وإصلاحها وفقًا لذلك.

تأكد دائمًا من استخدام DOCTYPE المناسب الذي يطابق لغة الصفحة التي يتم تحليلها بواسطة مدقق W3C.

إذا لم تقم بذلك، سوف تتلقى أخطاء في كل مكان. لا يمكنك تغيير DOCTYPES من XHTML 1.0 إلى HTML 5، على سبيل المثال.

9. تحسين واختبار الأجهزة المحمولة

الهاتف المحمول موجود ليبقى، وهناك العديد من الأسباب لتحسين الهاتف المحمول.

يتضمن ذلك حقيقة أن جوجل قالت إن فهرسة الهاتف المحمول أولاً تم استخدامها لأكثر من نصف صفحات الويب في نتائج بحث جوجل في نهاية عام 2018.

اعتبارًا من 1 يوليو 2019، أعلنت Google أن فهرسة الهاتف المحمول أولاً هي الإعداد الافتراضي لأي نطاقات ويب جديدة تمامًا.

يجب أن يتم تضمين ذلك في عمليات التدقيق الخاصة بك نظرًا لمدى انتشار الهاتف المحمول الآن.

ينبغي التحقق من هذه القضايا.

كيف تفحص

تأكد من إمكانية عرض كل المحتوى الذي تقوم بتطويره على الهاتف المحمول

قم بتثبيت مبدل وكيل المستخدم لـ Google Chrome.

تحقق من المحتوى الخاص بك على الأجهزة المحمولة باستخدام مبدل وكيل المستخدم عن طريق تحديد iPhone وSamsung وما إلى ذلك.

سيوضح لك هذا كيفية عرض المحتوى الخاص بك على هذه الأجهزة.

قم بتقليص وتوسيع حجم نافذة المتصفح الخاص بك للتحقق من ذلك.

إذا كان الموقع يتمتع بتصميم سريع الاستجابة، فتحقق من هاتفك المحمول الفعلي.

قم بالإبلاغ عن أي نتائج توصلت إليها في مخرجات التدقيق إلى عميلك.

ما يجب التحقق منه

يجب أن يتم تحميل أي مقاطع فيديو موجودة على صفحاتك وأن تكون متوافقة مع جميع الإمكانات smartphones الذي سيستخدمه المستخدم الخاص بك.

إمكانية تمرير المحتوى الخاص بك – ستسمح هذه القدرة للمحتوى الخاص بك بالتمرير على أي جهاز ذكي. لا تجبر المستخدمين على النقر فوق الزر التالي للانتقال إلى الزر التالي – فهذا أمر مرهق للغاية ويدمر تجربة المستخدم.

يجب أن يكون تصميمك سريع الاستجابة دائمًا. لا تستخدم أبدًا موقع mobile.domainname.com مرة أخرى أبدًا. ما لم يكن هذا أمرًا سياسيًا لدى صاحب العمل، فلا يوجد أي عذر لأي موقع ويب في عام 2019 لامتلاك هاتف محمول. أو م. المجال الفرعي. يجب أن يكون أي موقع ويب مستجيبًا بنسبة 100% ويجب أن يستخدم أوراق الأنماط المناسبة.

لا تستخدم AMP. من خلال عدد من دراسات الحالة التي أجريناها مؤخرًا، أدت إزالة AMP في الواقع إلى زيادة حركة المرور، بدلاً من التسبب في مشكلات في حركة المرور. تحقق من تنفيذ ترميز AMP، وتأكد من عدم وجود الترميز. إذا حدث ذلك، نوصي العميل بإزالته.

10. فرض مجال واحد

على الرغم من التوصيات العديدة عبر الإنترنت، ما زلت أواجه الكثير من مواقع الويب التي تعاني من هذه المشكلة الرئيسية.

وهذه هي مشكلة تحميل عناوين URL المتعددة، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة مع المحتوى المكرر.

هذا هو الوضع. عند إدخال عنوانك في متصفح الويب الخاص بك، يمكنك اختبار الأشكال المختلفة لعناوين URL:

http://www.example.com/

https://www.example.com/

http://example.com/

https://example.com/

https://example.com/page-name1.html

https://www.example.com/page-name1.html

https://example.com/pAgE-nAmE1.html

https://example.com/pAgE-nAmE1.htm

ما سيحدث هو أن كل هذه الصفحات يتم تحميلها عند إدخال عنوان الويب، مما يؤدي إلى إنشاء موقف يتم فيه تحميل العديد من الصفحات لعنوان URL واحد، مما يخلق المزيد من الفرص لـ Google للزحف إليها وفهرستها.

تتضاعف هذه المشكلة بشكل كبير عندما تخرج عملية الربط الداخلي لديك عن نطاق السيطرة، ولا تستخدم الارتباط الصحيح عبر موقعك.

إذا كنت لا تتحكم في كيفية الارتباط بالصفحات، ويتم تحميلها بهذه الطريقة، فأنت تمنح Google فرصة لفهرسة page-name1.html وpage-name1.htm وpAgE-nAmE1.html وpAgE-nAmE1.htm .

ستظل جميع عناوين URL هذه تحتوي على نفس المحتوى. يؤدي هذا إلى إرباك برنامج Google الآلي بشكل كبير، لذا لا ترتكب هذا الخطأ.

كيف تفحص

يمكنك التحقق من قائمة عناوين URL الخاصة بك التي تم الزحف إليها في Screaming Frog ومعرفة ما إذا كان Screaming Frog قد التقط أيًا من عناوين URL نفسها.

يمكنك أيضًا تحميل أشكال مختلفة من عناوين الويب هذه لموقع عميلك في متصفحك ومعرفة ما إذا كان سيتم تحميل المحتوى أم لا.

إذا لم تتم إعادة التوجيه إلى عنوان URL المناسب، وتم تحميل المحتوى الخاص بك على شكل عنوان URL الجديد، فيجب عليك إبلاغ العميل بهذا والتوصية بإصلاحه (إعادة توجيه جميع أشكال عناوين URL هذه إلى الشكل الرئيسي).

لماذا لم يتم تضمين “إشارات” معينة

يعتقد بعض مُحسّنات محرّكات البحث أن الإشارات الاجتماعية يمكن أن تؤثر على التصنيف بشكل إيجابي أو سلبي.

مُحسنات محركات البحث الأخرى لا تفعل ذلك.

تستمر دراسات الارتباط، رغم إجرائها، في تجاهل العامل الرئيسي: الارتباط لا يساوي السببية.

إن مجرد وجود تحسن في العلاقة بين النتائج الاجتماعية والتصنيفات لا يعني دائمًا أن الشبكات الاجتماعية تعمل على تحسين التصنيف.

ليس من المهم كما يظن البعض أن يكون لديك وسائل تواصل اجتماعي نشطة.

ولكن، ذلك يكون من المهم أن يكون لديك أزرار مشاركة اجتماعية في الموقع، حتى تتمكن من مشاركة هذا المحتوى وزيادة احتمالية حصول هذا المحتوى على روابط لتحسين محركات البحث.

اذن هناك يكون هذا البعد الذي يجب التفكير فيه عند تضمين هذا النوع من الأشياء في دليل التدقيق هذا.

يمكن أن يكون هناك عدد من الروابط الإضافية التي تتم إضافتها في نفس الوقت، أو يمكن أن يكون هناك رابط مرجعي واحد ذو قيمة كبيرة تمت إضافته، أو أي عدد آخر من التحسينات.

يستمر غاري إليس من Google في الحفاظ على ذلك رسميًا لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتصنيف.

الهدف من قائمة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) هذه هو تجميع عمليات الفحص داخل الموقع وخارجه للمساعدة في تحديد أي مشكلات، إلى جانب النصائح القابلة للتنفيذ بشأن إصلاح هذه المشكلات.

بالطبع، هناك عدد من عوامل التصنيف التي لا يمكن تحديدها بسهولة من خلال عمليات فحص بسيطة في الموقع أو خارجه وتتطلب وقتًا وطرق تتبع طويلة المدى، وكذلك في بعض الحالات، برامج مخصصة للتشغيل.

هذه هي خارج نطاق هذا الدليل.

نأمل أن تجد قائمة المراجعة هذه مفيدة. استمتع بتدقيق موقع الويب الممتع والسعيد!