Rewrite this title: 10 عوامل لمحتوى موقع الويب يجب عليك التحقق منها أثناء تدقيق تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 10 عوامل لمحتوى موقع الويب يجب عليك التحقق منها أثناء تدقيق تحسين محركات البحث

يعد إنشاء محتوى ذي قيمة ويقدم رؤى فريدة تحديًا.

ليس هذا فحسب، بل لا يمكنك أيضًا أن تتوقع إنشاء طريقة واحدة لإنشاء المحتوى قابلة للتكيف مع جميع الصناعات والجماهير.

هذا هو المجال الذي يجب عليك التكيف فيه وتعلم كيفية إنشاء تقنيات جديدة اعتمادًا على الجمهور وصناعتك ومهنتك الفردية.

وهنا يكمن اللغز الذي يواجهه العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO): ما هي أفضل طريقة لإنشاء محتوى قيم لمجال عملي؟

كيف يمكنك تحديد المحتوى الذي يوفر قيمة في الصناعات الغريبة التي لا تملك فيها سوى خبرة قليلة أو معدومة؟

1. يوفر المحتوى قيمة ورؤى فريدة من نوعها

لا يمكن تحديد المحتوى الذي يوفر القيمة والتفرد إلا من خلال تحليل شامل للمنافسين.

ويمكن أيضًا أن يتم ذلك بطرق أخرى، مثل استخدام Python لتعدين SERPs، ولكن هذا خارج نطاق هذا المنشور.

أقترح إجراء هذا الفحص يدويًا.

كيف تفحص

اكتب كلمتك الرئيسية في Google وقم بإجراء فحص لأفضل 10 منافسين عضويين تجدهم.

بافتراض عدم حظر Screaming Frog، يمكننا تحديد هذا النوع من المحتوى من خلال عمليات التحقق السريعة من Screaming Frog.

سحب المنافسين من جوجل، وإضافتهم إلى قائمة في إكسيل.

قم بإجراء زحف Screaming Frog على كل موقع، وقم بتصدير ملفات CSV.

لتحديد الصفحات ذات المحتوى الثقيل، قم بالتمرير إلى اليمين في برنامج Excel وقم بتسجيل جميع أعداد الكلمات لأعلى 20 إلى 50 صفحة.

في ورقة Excel جديدة، يمكنك تتبع كل هذه النتائج في علامة تبويب واحدة لكل موقع، مع تحديد المحتوى الذي يوفر قيمة ورؤى فريدة.

سيتعين الحكم على هذا على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس المنافس.

2. اتصل بنا الصفحة

يعد تحديد صفحة اتصال على الموقع والتأكد من احتوائها على معلومات الاتصال المناسبة فكرة جيدة.

ما يجب التحقق منه

قم بمراقبة الموقع وإلقاء نظرة على معلومات الاتصال الخاصة بهم.

إذا كانت شاملة وتطابق معلومات WHOIS، فمن المحتمل أن يكون جيدًا.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما ترغب في توضيح هذه النقطة في تدقيقك.

3. هندسة الموقع

يمكن أن تساعد بنية موقع الويب، أو كيفية تنظيم موقعك، Google في الزحف إلى المحتوى الخاص بك وتنظيمه بشكل أفضل.

هناك مدارس فكرية مختلفة حول هذا الموضوع.

يعتقد بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن وجود بنية موقع مسطحة هو الأفضل (حيث لا يوجد لديك أكثر من نقرة واحدة للوصول إلى الصفحات الداخلية من الصفحة الرئيسية).

يعتقد البعض الآخر أن الهندسة المعمارية المنعزلة هي الأفضل.

هيكل الصومعة هو المكان الذي يتم فيه عزل المحتوى وتنظيمه حسب موضوع المحتوى.

وقد لاحظ بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن بنية الصومعة تميل إلى تعزيز التركيز الموضعي، وهو ما يعزز بدوره فهم Google لبنية موقع الويب.

كيف تفحص

في Screaming Frog، تحقق من النافذة الموجودة في أقصى اليمين.

انقر فوق علامة التبويب بنية الموقع.

هنا، سيكون من الممكن اكتشاف المشكلات المتعلقة بأفضل 20 عنوان URL في الموقع.

للوهلة الأولى، يمكنك تحديد ما إذا كان المحتوى الكبير جدًا يعتبر عميقًا جدًا بالنسبة للمستخدم أو محرك البحث.

باستخدام هذا الفحص، يمكنك تحديد عناوين URL التي قد تحتاج إلى بعض التغييرات فيما يتعلق بمكان وجودها داخل بنية الموقع.

4. تحديد الصفحات التي لم يتم تحسينها بشكل جيد

عندما تكون الصفحات غير محسّنة بشكل جيد، يمكن أن ينتهي بك الأمر بصفحات ليست قوية بما يكفي لتكون في مرتبة عالية في SERPs على الإطلاق.

أو ما هو أسوأ من ذلك، أنهم قادرون فقط على الوصول إلى تصنيفات الصفحة الثالثة.

عادةً ما تكون هذه الصفحات أيضًا مرشحة لتفكيك الكلمات الرئيسية لأنها تستهدف بالفعل الكلمات الرئيسية التي يتم تحسينها في الموقع.

ما يجب التحقق منه

تريد التحقق من الصفحات التي فقدت ما يلي:

الصفحات التي لا تحتوي على استهداف كلمات رئيسية مفقودة (المحتوى الذي لا يحتوي على هدف واضح للكلمات الرئيسية)، وهو في الأساس محتوى افتراضي يبدو أنه تمت كتابته ووضعه هناك، دون تحسينه.

الصفحات التي تحتوي على رؤوس مفقودة مثل H1s وH2s وH3s.

الصفحات التي لا تحتوي على أي علامات وصفية مُحسّنة على الإطلاق.

الصفحات التي لا تحتوي على أي روابط خارجية أو روابط داخلية.

الصفحات التي لا تحتوي على بنية نصية.

الصفحات التي لا تحتوي على علامات للتأكيد.

للتأكيد. الصفحات التي لا تحتوي على أي روابط خارجية واردة.

الصفحات التي تحتوي على صور بحجم ملفات يصل إلى 100 كيلو بايت أو أكثر.

الصفحات التي يبلغ حجم ملفات صفحاتها 100 كيلو بايت أو أكثر.

الصفحات التي لا تحتوي على نص بديل أو نص عنوان أو عرض الصورة وارتفاعها.

عندما يكون لديك صفحات تحتوي فقط على اثنتين من السمات المذكورة أعلاه، فإنك تواجه مشكلات خطيرة تتعلق بالتحسين.

إذا كانت لديك صفحات تحتوي على كل ما سبق ولكنك لا تزال تعاني من التصنيف، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على طول/تغطية المحتوى، والمشكلات الفنية لتحسين محركات البحث، وملفك الشخصي للرابط الخاص بك.

5. تأكد من أن الصفحة قابلة للمشاركة

بالنسبة لأي موقع ويب، تريد التأكد من أن محتواه قابل للمشاركة عن طريق المكونات الإضافية للمشاركة الاجتماعية أو بعض الوظائف الأخرى.

يعد هذا فحصًا بسيطًا يمكنك القيام به ويمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في وظائف الموقع (إذا كان به حركة مرور بالفعل).

ما يجب التحقق منه

ما عليك سوى التحقق من الصفحات الموجودة على الموقع بحثًا عن أي أزرار مشاركة وظيفية لمشاركة المقالة عليها Facebook, Twitter، لينكدإن، ديج، الخ.

6. يحتوي الموقع على إعلانات بينية منتشرة وإعلانات مسيئة فوق Fold

أفاد باري شوارتز لأول مرة أن:

“جوجل لديها







ما يجب التحقق منه

سيكون هذا بمثابة فحص بصري للموقع. أولاً، تريد التحقق من وجود أي إعلانات تستوفي المعايير المذكورة أعلاه.

إذا كانت لديك إعلانات بينية منتشرة عبر موقعك بهذه الطريقة، فسيكون من الضروري إزالتها وإعادة تصميمها بحيث لا تكون مسيئة أو تعتبر إعلانات بينية منتشرة.

خذ الصفحات التي تحتوي على الإعلانات البينية التي اكتشفتها، وقم بإنشاء لقطات شاشة، مع تحديد كل صفحة تظهر فيها المشكلة.

7. يوجد ترميز Schema.org في الموقع

في الوقت الحاضر، يعتبر من أفضل الممارسات أن يكون لديك على الأقل نوع من ترميز Schema.org على موقعك.

يجب أن تطبق تحسينات Schema.org الأساسية على معظم المواقع، وستتمكن من رؤية Schema.org عند البحث عن الكود.

ما هو Schema.org؟

في تحسين محركات البحث، يشير Schema.org إلى ترميز البيانات الجزئية على موقع Schema.org.

يشير Schema.org إلى المفردات الفعلية المستخدمة في Schema.org.

هناك مصطلحات مفردات مختلفة يمكنك استخدامها للترميز لوصف البيانات الموجودة فعليًا على الصفحة.

يمكن أن يكون Schema.org معقدًا، مما يسبب العديد من المشكلات العميقة التي تدور حول أشياء مثل بناء الجملة، ومؤخرًا تنفيذ Google لـ عقوبات Schema.org غير المرغوب فيها.

وكأن هذا لا يكفي، عليك أيضًا أن تكون على دراية بـ JSON-LD وتتعامل معه، وهو تطبيق يستند إلى JavaScript لترميز Schema.org.

كما أن بعض الفئات دقيقة، ولها معاني مختلفة اعتمادًا على كيفية استخدامك للمخطط. يمكن إهمال البعض الآخر.

يتم استخدام Schema.org لترميز البيانات على صفحة تحتوي على نوع معين من السياق – عادةً الأسماء والعناوين والمعلومات ذات الصلة بالسياق.

فهو يقدم المعنى وراء بياناتك، وليس فقط ما تقوله. هذا النوع من المعلومات ذات الصلة بالسياق هو الذي يجب ترميزه باستخدام ترميز Schema.org.

يتم استخدامه لزيادة احتمالية ظهورك في أعلى نتائج البحث التي تتضمن النتائج المستندة إلى المخطط.

تستخدم أنواع المحتوى المختلفة بيانات Schema.org المنظمة، مثل:

مطاعم.

الأحداث.

مقالات.

أعمال محلية.

جميع أنواع المراجعات.

تقييمات المنتج.

العديد من الأنواع المختلفة الأخرى من المعلومات ذات الصلة بالسياق.

هناك فرص هائلة وكمية هائلة من البيانات المنظمة التي يمكنك الاستفادة منها على موقع Schema.org.

دعونا نلقي نظرة على تدقيق بعض سيناريوهات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) الأكثر شيوعًا والتي تؤثر على Schema.org اليوم:

التحقق من وجود ترميز Schema.Org الأساسي

هذا فحص بسيط نسبيًا. ما عليك سوى استخدام Screaming Frog للتحقق من وجود أي مثيلات لـ schema.org.

الخطوة 1: فقط انقر على البيانات المنظمة.

الخطوة 2: اضغط على .

التحقق من وجود JSON-LD

يعد هذا أيضًا فحصًا بسيطًا نسبيًا. فقط اضغط على .

يمكنك أيضًا التحقق من البيانات المنظمة المفقودة:

بعد ذلك، يمكنك تفريغ جميع البيانات في جدول بيانات Excel لتسليمها إلى العميل، وإعداد تقارير/تدقيق إضافي حسب الحاجة.

تحقق من عدم استخدام ترميز Schema.Org بواسطة Google Tag Manager

لسبب ما، قام متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) بتطوير عملية يعد من خلالها استخدام Google Tag Manager طريقة مقبولة لتضمين ترميز Schema.org.

أنا من رأيي أنه كلما زاد عدد الأساليب التي تستخدمها لتضمين البيانات غير الموجودة في الصفحة الأصلية، زادت فرصة زيادة فرصة حدوث خطأ ما في تنفيذ هذه البيانات – سواء كان ذلك من خلال الفهرسة أو برنامج إدارة العلامات من Google النزول، أيا كان.

أفضّل بشدة الاحتفاظ بالأشياء حيث ينبغي أن تكون، وفي تنفيذ واحد.

إنه يجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أسهل بكثير وأنت تعلم أن مشكلاتك لا تنتج عن تعطل Google Tag Manager.

ومع ذلك، فقد انقلبت شركة جوجل نفسها بشأن هذا الموضوع، مما أدى إلى تعكير المياه بشكل كبير.

لقد قالوا أنه لا ينبغي استخدام Google Tag Manager.

لقد قالوا ذلك أيضًا يمكن استخدام برنامج إدارة العلامات من Google.

أوه جوجل! لماذا، أوه، لماذا يجب عليك تعقيد الأمور إلى هذا الحد؟

وبسبب هذه الازدواجية، أوصي باختبار وتقييم ما يحدث عند استخدام أي من الطريقتين لتضمين بيانات Schema.org المنظمة.

يعد التحقق للتأكد من ظهور بياناتك المنظمة وفهرستها أمرًا مهمًا، ولكن أيضًا لكي تكون آمنًا، أوصي بتضمين ترميز Schema.org على الصفحة نفسها فقط.

يؤدي هذا إلى تقليل احتمال حدوث مشكلة في تنفيذ Schema.org، وتقليل احتمال حدوث مشكلات مع البرامج الخارجية التي تسبب مشكلات واختناقات فنية كبيرة.

8. أي صفحات مهمة ذات نسبة نقر إلى ظهور منخفضة (نسب النقر إلى الظهور)

بادئ ذي بدء، ما هي نسبة النقر إلى الظهور، ولماذا أحتاج إلى الاهتمام بها؟

هذا مقياس محسوب يشرح عدد الأشخاص الذين نقروا على نتيجة البحث الخاصة بك من إجمالي عدد الأشخاص الذين شاهدوها بالفعل.

في البحث العضوي، يُترجم هذا إلى عدد الأشخاص الذين شاهدوا نتيجة بحثك بالفعل، وكميات الأشخاص الذين نقروا فعليًا للوصول إلى صفحتك.

لدى لاري كيم في WordStream بعض الأمثلة البارزة على ذلك الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين نسبة النقر إلى الظهور.

كيف تفحص

أولاً، في Google Search Console الجديدة، انقر على .

سيؤدي هذا إلى ظهور عمود جديد على اليمين يعرض لك الصفحات ذات نسبة النقر إلى الظهور المنخفضة.

يمكنك بعد ذلك تصدير هذه البيانات بسهولة إلى ورقة Excel.

9. ادعاءات التحقق من الحقائق الواردة في المحتوى الخاص بك

مع ظهور نموذج الأخبار المزيفة ومدى سهولة انتشار الروايات الكاذبة، أصبح من الضروري اتباع أبجدياتك … وتحقق دائمًا من الحقائق وراء الادعاءات الواردة في مقالاتك.

إذا لم تقم بدمج التحقق من الحقائق في عملياتك، فهذا هو الوقت المناسب للتأكد من قيامك بذلك.

لم تقم Google بإنشاء عمليات التحقق من الحقائق ضمن نتائج البحث فحسب، بل قامت أيضًا بإنشاء بعض أدوات التحقق من الحقائق لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وناشري المحتوى.

أفضل ما في هذه الأدوات هو أنها تسهل عليك تصفية بعض الادعاءات الواردة في مقالاتك، والتأكد من صحتها في معظمها.

ليس من المستبعد أن يقوموا بتضمين التحقق من الحقائق في آخر تحديثات الخوارزمية الخاصة بهم.

جزء من الخبرة هو التحقق من الحقائق والمعلومات المتعلقة بأي ادعاءات وردت في مقالاتك والتأكد من صحتها.

لا ترغب في إنشاء مقالات وتكتشف أن هناك نسبة عالية من “الحقائق” المغلوطة أو الخاطئة تمامًا داخلها. أدخل إلى أداة التحقق من الحقائق من Google.

كيف تفحص

مستكشف التحقق من الحقائق من Google: https://toolbox.google.com/factcheck/explorer

10. تحقق من الجاذبية البصرية

على الرغم مما قد يريد البعض أن تصدقه، فإن الجاذبية البصرية في تصميم موقع الويب أمر مهم.

لا يتعلق الأمر فقط بتحريك وحدات البكسل على الشاشة لمحاولة جذب انتباه الزائر.

يعد السياق والإبداع أمرًا مهمًا لأن هذه القيم هي التي ستفصل موقعك عن بقية المجموعة.

في حالة تدقيق موقع الويب، على الرغم من عدم وجود مشكلات رئيسية قد تتأثر بالعقوبة (التي نحن على علم بها)، إلا أنها جزء مهم من تحسين محركات البحث – والذي يترجم إلى تجربة المستخدم.

إذا تأثرت تجربة المستخدم الخاصة بك سلبًا بأي شكل من الأشكال بسبب التصميم السيئ، فإن هذا بدوره ينعكس بشكل سيء عليك وعلى موقع الويب الخاص بك.

خلاصة القول: من المهم أن يكون لديك موقع جذاب يلبي احتياجات المستخدمين، لأنه يترجم إلى تجربة مستخدم أفضل.

ما يجب التحقق منه

قم بإجراء الفحوصات المرئية التالية على صفحات عميلك.

تحقق مما إذا كانت لديهم السمات التالية وقم بإنشاء جدول بيانات Excel أو مستند Word يوضح ما يجري إذا لزم الأمر.