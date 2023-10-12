Rewrite this title: 10 ملحقات وظيفية يجب أن تحتوي على WordPress

ستساعدك المقالة التالية: 10 ملحقات وظيفية يجب أن تحتوي على WordPress

دعونا نواجه الأمر، الجميع تقريبًا يستخدم WordPress في الوقت الحاضر. وعلى الرغم من المئات من منشورات المكونات الإضافية التي تحتوي على مكونات إضافية “ضرورية” لتحسين محركات البحث، إلا أن الوظائف الإضافية الأساسية غالبًا ما تُترك دون أن يلاحظها أحد، على الرغم من أن وظيفة الموقع تعد مكونًا حاسمًا في مزيج تحسين محركات البحث. دعنا نستكشف بعض الوظائف الإضافية الأكثر أهمية لـ WordPress وكيف يمكن أن تفيد مدونتك أو موقعك الذي يعمل بنظام WordPress.

1. الفسفور الأبيض سوبر ذاكرة التخزين المؤقت – سهل وبسيط، هذا هو أفضل مكون إضافي متاح للتخزين المؤقت. يتميز هذا البرنامج الإضافي بوضع “نصف تشغيل” القديم بالإضافة إلى وضع التخزين المؤقت الكامل، ويمنحك خيارات مرنة لتكوينات الخادم المختلفة.

2. الفسفور الأبيض CSS – يقوم هذا المكون الإضافي الأنيق بضغط أوراق الأنماط الخاصة بك باستخدام Gzip، مما يجعل الملف أصغر حجمًا ويسرع تحميله. يتيح لك المكون الإضافي أيضًا استخدام أوراق الأنماط المخصصة على أساس كل مشاركة.

3. فتات الخبز الزبادي – تعد مسارات التنقل رائعة لأنها تساعد المستخدمين والروبوتات على التنقل بسهولة عبر الموقع. نظرًا لأن مواقع الويب التي يتم التنقل فيها بسهولة مفضلة للغاية بواسطة الروبوتات والأشخاص، فإن هذا المكون الإضافي يعد أمرًا جيدًا.

4. صفحة الفسفور الأبيض نافي – قد يبدو الأمر كتغيير بسيط، لكن التنقل المرقّم أفضل لتحسين محركات البحث وأفضل للمستخدم. تخلص من زر “المشاركات القديمة” الممل واستبدله بتنقل مثير مرقّم.

5. الفسفور الأبيض-DB-النسخ الاحتياطي – إنشاء نسخ احتياطية لقاعدة البيانات بشكل متكرر لمدونتك. تحتوي قواعد البيانات على جميع منشوراتك وصفحاتك وتعليقاتك وإعداداتك، لذا إذا تعطل موقعك، يمكن أن تكون نسخة احتياطية واحدة لقاعدة البيانات منقذًا للحياة.

6. تحسين قاعدة البيانات – تعديل SQL ليس متاحًا للجميع، ولكن يمكنك الآن تحسين قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك بنقرة واحدة. سيقوم هذا المكون الإضافي بشكل أساسي بإلغاء تجزئة قاعدة البيانات الخاصة بك، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات أصغر وأسرع.

7. ترقية ووردبريس التلقائية – يعد التحديث أمرًا مهمًا خاصة بالنسبة للمدونين الجادين. هناك الكثير من الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء التحديث، لدرجة أن الكثير من الأشخاص لا يقومون بالتحديث ويتركون ثغرات أمنية كبيرة مفتوحة. تخلص من أداة الترقية المضمنة وانتقل إلى الترقية التلقائية لـ WordPress، ولن تفقد أي شيء.

8. فحص أمان Wp – التعرف على الثغرات الأمنية وإصلاحها بسهولة باستخدام WP Security Scan. سيتم إغلاق مدونتك من الآن فصاعدًا باستخدام هذا المكون الإضافي.

9. إلغاء تحميل الفسفور الأبيض – قم بحفظ النطاق الترددي وتسريع حسابك باستخدام البرنامج الإضافي Steady Offload.

10. Smart Update Pinger – من العوائق الكبيرة في WordPress هو أنه يتم إرسال الأصوات عند تحديث المنشورات، مما يتسبب في تكرار الأصوات ورفع إشارات البريد العشوائي. قم بإصلاح هذه المشكلة وقم بإجراء اختبار الاتصال مثل البطل باستخدام Smart Update Pinger.

(على الرغم من توقف تطوير هذا البرنامج الإضافي، إلا أنه يعمل الآن)



شرفية

Akismet – على الرغم من أن الجميع يمتلكه هذه الأيام (نظرًا لأنه يأتي مع WordPress)، إلا أنه أفضل طريقة للتحكم في البريد العشوائي. كاختبار، اترك Akismet معطلاً لمدة شهر أو شهرين وشاهد مقدار البريد العشوائي المتراكم لديك.

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