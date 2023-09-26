Rewrite this title: 10 من أسوأ أخطاء تحسين محركات البحث (SEO) التي يرتكبها حتى الخبراء

ستساعدك المقالة التالية: 10 من أسوأ أخطاء تحسين محركات البحث (SEO) التي يرتكبها حتى الخبراء

إن تحسين محركات البحث (SEO) مثل أي صناعة أخرى يمكنك إتقانها مع مرور الوقت: إذا شعرت بالارتياح تجاهها، فيمكنك التفكير في نفسك على أنك فوق ارتكاب الأخطاء.

نحن جميعا نعرف كيف ستسير الأمور. ستظل فيها لمدة خمس سنوات، أو 10 سنوات، أو أكثر، وستدخل في نوع من وضع الطيار الآلي.

ولكن انتظر لحظة، قد يقول شخص آخر. أليس تحسين محركات البحث (SEO) هو الشيء ذاته الذي لا يمكننا “ضبطه ونسيانه؟”

بالتأكيد، ولكن من الغريب أنه كلما زادت معرفتك بشيء ما، أصبح من الأسهل نسيان التفاصيل.

ومع تحسين محركات البحث (SEO)، عليك أيضًا أن تضع في اعتبارك أن Google تغير أساليبها تقريبًا طوال الوقت.

مع أخذ هذا في الاعتبار، يمكن لكل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الاستفادة من بعض الحث على كيفية التحسين.

فيما يلي 10 من أسوأ أخطاء تحسين محركات البحث (SEO) التي لا يزال يرتكبها حتى الخبراء القدامى.

1. تقديم بنية رابط داخلي ضعيفة

نظرًا لتضخم حجم موقع الويب الخاص بك مع كل المحتوى الرائع الخاص بك، فمن المؤكد أنك ستواجه بعض الأخطاء الأساسية في الارتباط الداخلي.

يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من إنتاج محتوى مكرر بكميات كبيرة وحتى ظهور أخطاء 404 صفحة.

أعتقد أن هياكل الربط الداخلية يتم تجاهلها إلى حد كبير من قبل مشرفي المواقع، ولكنها تعمل كواحدة من الوظائف الأكثر قيمة في استراتيجية تجربة المستخدم وتحسين محركات البحث الخاصة بك.

توفر الروابط الداخلية خمس فوائد قيمة لموقعك على الويب:

توفير مسارات واضحة لصفحات التحويل.

نشر السلطة على صفحات الويب المخفية في عمق موقعك.

توفير قراءة إضافية أو مواد تفاعلية للمستخدمين لاستهلاكها على موقعك.

تنظيم صفحات الويب بشكل قاطع حسب نص الربط المُحسّن للكلمات الرئيسية.

توصيل أهم صفحات الويب الخاصة بك إلى برامج زحف محركات البحث.

تعد إعادة إرسال خريطة موقع XML إلى محركات البحث طريقة رائعة لفتح مسارات الزحف لمحركات البحث إلى صفحات الويب غير المرتبطة.

وعلى المنوال نفسه، من المهم استخدام ملف robots.txt وعلامة noindex بحكمة حتى لا تحظر عن طريق الخطأ صفحات الويب المهمة على موقعك (أو صفحات العميل).

كقاعدة عامة، لا ينبغي أن تكون أي صفحة ويب على بعد أكثر من نقرتين من الصفحة الرئيسية أو الصفحة المقصودة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

أعد تقييم بنية موقع الويب الخاص بك باستخدام بحث جديد عن الكلمات الرئيسية لبدء تنظيم صفحات الويب حسب الموضوع وفي مجموعات المحتوى والموضوع.

2. إنشاء المحتوى من أجل المحتوى

تملي أفضل الممارسات أنه يجب عليك إنتاج المحتوى باستمرار لزيادة ظهور علامتك التجارية وسلطتها، بالإضافة إلى زيادة معدل فهرسة موقع الويب الخاص بك.

ولكن مع نمو موقع الويب الخاص بك إلى مئات الصفحات أو أكثر، يصبح من الصعب العثور على كلمات رئيسية فريدة لكل صفحة والالتزام بإستراتيجية متماسكة.

في بعض الأحيان نقع في مغالطة أنه يجب علينا إنتاج المحتوى فقط للحصول على المزيد منه.

وهذا ببساطة غير صحيح ويؤدي إلى محتوى رقيق وغير مفيد، وهو ما يمثل إهدارًا للموارد.

لا تكتب محتوى دون إكمال البحث الاستراتيجي عن الكلمات الرئيسية مسبقًا.

تأكد من أن المحتوى ذو صلة بالكلمة الرئيسية المستهدفة ويستخدم الكلمات الرئيسية المرتبطة بشكل وثيق في علامات H2 وفقرات النص.

سيؤدي هذا إلى نقل السياق الكامل للمحتوى الخاص بك إلى محركات البحث وتلبية نية المستخدم على مستويات متعددة.

خذ الوقت الكافي للاستثمار في محتوى طويل قابل للتنفيذ ودائم الخضرة. تذكر أننا مسوقو محتوى ومتخصصون في تحسين محركات البحث (SEO)، ولسنا صحفيين.

قد يستغرق المحتوى المحسن شهورًا للوصول إلى نتائج الصفحة الأولى؛ تأكد من أنها تظل ذات صلة وفريدة من نوعها بصناعتها عندما تفعل ذلك.

3. عدم الاستثمار في المحتوى الجدير بالارتباط

وكما نفهم، فإن كمية ونوعية نطاقات الإحالة الفريدة إلى صفحة الويب هي أحد أهم عوامل التصنيف الثلاثة لدى Google.

يعد بناء الروابط عامل جذب رئيسي للوكالات. لكن الخروج ومتابعة الروابط الجماعية من خلال النشر كضيف، والتواصل اليدوي، والتسويق المؤثر يمكن أن يكون مكلفًا ومكثفًا للموارد.

أفضل طريقة للحصول على الروابط هي بشكل طبيعي الاستفادة من المحتوى المتميز الذي يرغب الأشخاص فقط في الارتباط به.

بدلاً من استثمار الوقت في البحث اليدوي وإنشاء مئات منشورات الضيوف سنويًا، لماذا لا تستثمر في جزء من المحتوى يمكنه الحصول على كل هذه الروابط في يوم واحد من الكتابة؟

كما ذكرنا سابقًا، استثمر الوقت في صياغة محتوى طويل يضيف قيمة إلى الصناعة.

هنا، يمكنك تجربة أشكال مختلفة من المحتوى، سواء كانت صفحة موارد أو مخطط معلوماتي أو اختبار تفاعلي أو دليل دائم الخضرة.

خصص بعضًا من إستراتيجية التوعية اليدوية الخاصة بك للترويج لجزء من المحتوى المنشور على موقع الويب الخاص بك وليس موقع شخص آخر.

4. الفشل في الوصول إلى العملاء بالمحتوى الخاص بك

بمواصلة هذه المناقشة، يجب أن يكون لديك استراتيجية مطبقة لجذب الأشخاص إلى مشاهدة المحتوى الخاص بك.

أعتقد أن معظم الصناعة والعديد من الشركات لا تستثمر الكثير من الموارد في ترويج المحتوى كما تفعل في الإنتاج.

بالتأكيد، يمكنك مشاركة المحتوى الخاص بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن ما مدى الوصول الذي تكتسبه فعليًا بدون الإعلانات المدفوعة؟

إن مجرد نشر مقالتك الأخيرة على مدونتك وقناة التواصل الاجتماعي والنشرة الإخبارية الإلكترونية يحد من وصولها إلى نسبة صغيرة من جمهورك الحالي.

إذا كنت تتطلع إلى اكتساب عملاء محتملين جدد لشركتك، فستحتاج إلى استثمار المزيد من الموارد في الأساليب الترويجية.

بعض الاستراتيجيات تشمل:

الحملات الاجتماعية المدفوعة.

المشاركة المستهدفة باستخدام علامات التصنيف المحسنة للكلمات الرئيسية.

الترويج للمحتوى عبر القنوات المؤثرة.

بناء وصلة.

على الرغم من أن الأمر أشبه بالدجاج والبيض، إلا أنك تحتاج إلى الترويج للمحتوى للحصول على روابط إليه.

عندها فقط يمكنك البدء في الحصول على المزيد من الروابط بشكل عضوي.

5. تحسين الكلمات الرئيسية الخاطئة

لقد استثمرت الوقت في صياغة جزء من المحتوى الطويل، لكن ذلك لا يجذب حركة مرور واسعة النطاق إلى موقع الويب الخاص بك.

وبنفس القدر من السوء، يقضي زوار موقعك وقتًا منخفضًا في الصفحة ولا يقومون بالتحويل.

من المرجح أنك تقوم بتحسين الكلمات الرئيسية الخاطئة.

في حين أن معظمنا يدرك أهمية الكلمات الرئيسية الطويلة للاستعلامات المعلوماتية، فإننا نواجه أحيانًا بعض الأخطاء الشائعة:

الفشل في تقسيم أحجام البحث والمنافسة حسب الجغرافيا.

الاعتماد كثيرًا على العبارات ذات الحجم الكبير التي لا يتم تحويلها.

تركيز الكثير من الموارد على الكلمات الرئيسية العامة (الروابط الخارجية، نص الرابط الداخلي، وما إلى ذلك).

تجاهل معدلات النقر إلى الظهور.

محاولة إدراج عبارات مطابقة تامة غريبة في المحتوى.

تجاهل قيمة إعلانات جوجل.

تخصيص الكلمات الرئيسية المستهدفة لمحتوى غير ذي صلة.

اختيار الكلمات الرئيسية التي لا صلة لها بجمهورك.

من المهم إجراء بحث فعلي عن عبارات البحث التي تظهر في أهم النتائج لكل من عمليات البحث الوطنية والمحلية.

تحدث إلى عملائك لمعرفة عبارات البحث التي يستخدمونها لوصف العناصر المختلفة في مجال عملك. من هنا، يمكنك تقسيم قائمة كلماتك الرئيسية لجعلها أكثر ملاءمة لعملائك.

استخدم أدوات الكلمات الرئيسية مثل Google Keyword Planner ومولد الكلمات الرئيسية من Semrush للحصول على أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

لا تنس تحسين استعلامات البحث المعلوماتية والتجارية.

6. عدم استشارة وسائل الإعلام المدفوعة

في ظل الوضع الحالي للصناعة، يركز تحسين محركات البحث (SEO) على اكتساب العملاء المحتملين ورعايتهم، بينما تركز الوسائط المدفوعة على اكتساب العملاء المحتملين وتحويلهم.

ولكن ماذا لو قمنا بتحطيم تلك الصوامع لإنشاء رسالة متماسكة تستهدف المشتري في كل خطوة من الرحلة؟

باعتبارك أحد مزودي خدمة تحسين محركات البحث (SEO)، هل تعرف حتى ما هي الرسالة الإعلانية لعميلك أو الكلمات الرئيسية التي يستخدمها؟ هل تقوم بالترويج لنفس صفحات المنتجات/الخدمات بنفس الكلمات الرئيسية مثل قسم الوسائط المدفوعة؟

هناك الكثير من الأفكار التي يمكن لمستشاري تحسين محركات البحث (SEO) تعلمها من بحث الكلمات الرئيسية PPC وأداء الصفحة المقصودة التي يمكن أن تساعدهم في حملتهم الخاصة.

أبعد من هذا، Facebook و Twitterتوفر منصات الإعلانات الخاصة بـ SEO أدوات قوية لتحليل الجمهور يمكن لمستشاري تحسين محركات البحث (SEO) استخدامها لفهم عملاء عملائهم بشكل أفضل.

من خلال التركيز على رسالة موحدة ومشاركة أبحاث بعضهم البعض، يمكن لمستشاري تحسين محركات البحث (SEO) اكتشاف الكلمات الرئيسية التي تحقق أعلى معدلات التحويل وتجذب أكبر عدد من النقرات في نتائج البحث.

7. نسيان الأمور المحلية

لقد فتح تحديث Pigeon من Google مجالًا جديدًا تمامًا لتحسين محركات البحث المحلية.

بين مراجعات الدليل المحلي، وتخصيص صفحة Google My Business، والحزم الثلاث المحلية، يكون مُحسّنات محرّكات البحث المحلي مستهدفًا بدرجة عالية ويحقق تحويلات عالية.

خذ بعين الاعتبار بعض الإحصائيات:

76% من عمليات البحث عبر جهاز محمول تؤدي إلى زيارة المتجر في ذلك اليوم.

نصف من عمليات البحث المحلية عبر الهاتف المحمول تكون مخصصة لمعلومات الأعمال المحلية.

97% من الأشخاص يقرأون مراجعة عبر الإنترنت قبل إجراء عملية شراء.

79% من الأشخاص يثقون بالمراجعات بقدر ما يثقون بالتوصيات الشخصية.

من المهم تقسيم البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك لكل من النوايا المحلية والوطنية.

إذا كنت تقدم خدمات محلية، فتأكد من إنشاء محتوى يعكس النية المحلية، مثل تضمين أسماء المدن بجوار الكلمات الرئيسية المستهدفة وفي نص المحتوى.

بينما يركز الكثير منا على تنمية الأعمال التجارية على المستوى الوطني، لا ينبغي تجاهل أهمية تحسين محركات البحث المحلية.

8. عدم مراجعة موقع الويب الخاص بك بانتظام

أحد أكبر الأخطاء التي نرتكبها جميعًا هو عدم الاستمرار في تحسين موقعنا وإصلاح الأخطاء التي تظهر بمرور الوقت.

تعتبر عملية تدقيق الموقع ذات أهمية خاصة بعد ترحيل الموقع أو تنفيذ أي أدوات أو مكونات إضافية جديدة.

تتضمن الأخطاء الفنية الشائعة التي تحدث بمرور الوقت ما يلي:

محتوى مكرر.

كسر الروابط.

بطء سرعة الموقع بسبب الصور كبيرة الحجم أو ضعف تنفيذ JavaScript.

العلامات الوصفية غير المحسنة.

يمكن أن يحدث محتوى مكرر لعدد من الأسباب، سواء من خلال ترقيم الصفحات أو معرفات الجلسة.

قم بحل أي أخطاء في معلمات URL أو محتوى مكرر من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك عن طريق إدراج القواعد الأساسية في صفحات الويب المصدر. يتيح ذلك لجميع الإشارات الواردة من الصفحات المكررة الرجوع إلى الصفحة المصدر.

الروابط المعطلة أمر لا مفر منه أثناء نقل المحتوى حول موقعك، لذلك من المهم إدراج عمليات إعادة التوجيه 301 إلى صفحة ويب ذات صلة على أي محتوى تقوم بإزالته.

تأكد من حل عمليات إعادة التوجيه 302، حيث إنها تعمل فقط كإعادة توجيه مؤقتة.

يعد تدقيق موقع الويب الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لبحث الهاتف المحمول. إن مجرد الحصول على تصميم ويب سريع الاستجابة أو AMP ليس كافيًا.

تأكد من تصغير CSS وJS على تصميم هاتفك المحمول، بالإضافة إلى تقليص الصور لتوفير تصميم سريع وسريع الاستجابة.

وأخيرًا، أحد أجزاء التدقيق الذي غالبًا ما يتم تجاهله هو إعادة تقييم استراتيجية المحتوى في الموقع. تتسم معظم الصناعات بالديناميكية، مما يعني ظهور ابتكارات جديدة وتصبح بعض الخدمات قديمة الطراز بمرور الوقت.

أعد تصميم موقع الويب الخاص بك ليعكس أي عروض منتجات جديدة لديك.

قم بإنشاء محتوى حول هذا الموضوع لإظهار أهميته للتسلسل الهرمي الخاص بك لكل من محركات البحث والمستخدمين.

قم بتحديث بحث الكلمات الرئيسية وأبحاث الجمهور باستمرار للعثور على فرص جديدة للتوسع والبقاء على صلة بالموضوع.

9. عدم فحص Google Analytics بانتظام

هذه النقطة التالية تتعلق بـ Google Analytics. لا يشبه الأمر تمامًا تدقيق موقع الويب الخاص بك، نظرًا لأن التدقيق يوضح لك الأخطاء الفنية في الواجهة الخلفية والتي تحتاج إلى تصحيحها بنفسك.

يعد برنامج Google Analytics أكثر توجهاً نحو الجمهور، ويعد فحص البيانات المقدمة في البرنامج أمرًا بالغ الأهمية لاكتشاف المكان الذي يحتاج فيه موقع الويب الخاص بك إلى الاهتمام.

هل زادت معدلات الارتداد على هذه الصفحة أو تلك؟ ابحث في الأمر لتعرف السبب.

هل تتناقص حركة المرور من قناة واحدة بشكل مطرد مع مرور الوقت؟ تحقق من الموارد الخاصة بك لإصلاحها.

حتى إذا كنت تخشى البيانات والأرقام، فإن Google Analytics يقدم الأشياء بطرق سهلة الفهم حتى يتمكن حتى المبتدئ من فهم ما يجري.

النقطة المهمة هي أن تثبيت رمز تتبع Google Analytics ثم تجاهله تمامًا هو أسلوب خاطئ.

أعلم أن الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا للتحقق من الأمور بين الحين والآخر، ولكنك ستتعلم الكثير عن كيفية تفاعل الجمهور مع موقعك بحيث لن تتمكن من تجاهل المشكلات التي تجدها.

10. تجاهل SEO الفني

أخيرًا، لا يمكنك أن تنسى التفاصيل الفنية المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO).

قد لا يكون هذا مجالًا يرغب العديد من مالكي مواقع الويب في معالجته نظرًا لطبيعة إصلاح هذه المشكلات التي غالبًا ما تكون مخدرة للعقل، ولكن يمكنني أن أضمن لك أنك إذا كنت تتجاهل تحسين محركات البحث الفني، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ.

هل لديك صفحات لا يمكن الزحف إليها؟ الصور الداخلية المكسورة أو الروابط؟ ألف عملية إعادة توجيه مؤقتة؟

ماذا عن الصفحات اليتيمة، أو الصفحات التي لا تحتوي على روابط داخلية، أو الروابط الخارجية المعطلة؟

هذه كلها مشاكل تؤثر سلبًا على إمكانية الزحف إلى موقعك وتزيد من ميزانية الزحف الخاصة بك.

ما هو بيت القصيد؟ ستمنعك هذه المشاكل من العثور عليك من قبل الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.

استخدم أدوات مثل Semrush أو Screaming Frog لتحديد هذه المشكلات وتصحيحها قبل أن تتراكم كثيرًا وتسبب لك صداعًا كبيرًا. ربما تقوم بمراجعة هذه المشكلات الفنية مرة واحدة شهريًا للبقاء على اطلاع عليها.

قد لا يكون هذا هو الجزء الأكثر روعة في تحسين محركات البحث، ولكن إصلاح المشكلات الفنية يعد أمرًا حيويًا لموقع ويب ناجح، لذا عليك القيام به.

افكار اخيرة

الجميع عرضة للأخطاء في مهنتهم وإحدى أفضل الطرق لتصحيحها هي استشارة أفضل الممارسات.

أفضل نصيحتي: حافظ على عقلك ذكيًا وخذ دائمًا خطوة إلى الوراء هنا وهناك لتقييم ما إذا كنت تبذل قصارى جهدك لتوسيع نطاق أعمالك أو أعمال عميلك.

المزيد من موارد تحسين محركات البحث:

صورة مميزة: