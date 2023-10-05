Rewrite this title: 10 نصائح أساسية لتحسين محرك البحث في مواقع التجارة الإلكترونية سهلة المتابعة

ستساعدك المقالة التالية: 10 نصائح أساسية لتحسين محرك البحث في مواقع التجارة الإلكترونية سهلة المتابعة

قال أحدهم “ما هو دائم هو التغيير”، ونعم، “التغيير” هو بالفعل دائم وهذا ينطبق أيضًا على تقنيات تحسين محركات البحث. إذا كنت لا تزال متمسكًا بالطرق القديمة والتقليدية لتحسين موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، فقد حان الوقت لتغيير كل شيء! ستجد أدناه بعض النصائح الأساسية جدًا التي يجب اتباعها. ما عليك سوى اتباعها لجعل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك يعمل بشكل جيد. إذا لم تكن تقوم بذلك بنفسك واخترت شركة أسترالية لتحسين محركات البحث للقيام بهذه المهمة، فما عليك سوى أن تطلب من خبراء تحسين محركات البحث الذين عينتهم للعمل اتباع هذه النصائح لتحقيق نجاح أفضل عبر الإنترنت.

فيما يلي 10 نصائح أساسية لتحسين محرك البحث في مواقع التجارة الإلكترونية يسهل اتباعها

1. قم بإعداد تقرير شامل لبحث الكلمات الرئيسية

لا يمكنك التلاعب بالكلمات الرئيسية بالطريقة التي كنت تفعلها قبل بضع سنوات، فهي ببساطة لم تعد تعمل بهذه الطريقة بعد الآن. سيتعين عليك الآن القيام بالكثير من العصف الذهني. على أساس نوع عملك، ونوع المنتجات أو الخدمات، والعلامة التجارية، والصناعة، والديموغرافيا لعملائك المستهدفين، سيتعين عليك اختيار مصطلحات وعبارات بحث محددة واختبارها على أدوات الكلمات الرئيسية، وتعد أدوات الكلمات الرئيسية من Google إحدى هذه الأدوات الموثوقة التي يمكنك استخدامها يستخدم.

يجب أن يحتوي تقريرك أيضًا على قائمة بالكلمات الرئيسية التي يحتل منافسوك مرتبة عالية فيها. إن الحصول على فكرة أوضح عن استراتيجية الكلمات الرئيسية الخاصة بمنافسك سيمنحك فكرة أفضل عن الكلمات الرئيسية التي يجب عليك اختيارها.

2. تحقق من بنية موقعك. تأكد من أنه سهل الاستخدام.

شيء واحد بسيط يتعلق بجمهورك، عندما يصلون إلى موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، فهم هنا للتسوق وليس في متحف لتقدير أعمالك الفنية. تذكر هذا دائمًا أن بنية موقعك يجب أن تكون سهلة الاستخدام، أي يجب أن يكون من السهل على عملائك التنقل فيها وليس قطعة فنية صعبة مثل ديفيد المنقوش من الرخام لإبهار الجماهير.

3. يجب التعامل مع تحسين محركات البحث الأساسية في الموقع بشكل جيد

لا يعني استبعاد التقليدية من تحسين محركات البحث (SEO) إهمال التكتيكات الأساسية على الصفحة التي لا تزال بمثابة الحياة والدم لرؤية موقع الويب الخاص بك وموقع SERP. تأكد من أن المُحسِّن الخاص بك يتعامل مع علامات العنوان، والأوصاف التعريفية، وبنية عنوان URL، والروابط المختلفة الموجودة على الموقع، والسمات البديلة والمقتطفات الغنية، وما إلى ذلك بالطريقة الأنسب.



4. قم بإنشاء مدونة على موقعك والتي يتم تحديثها بشكل متكرر.

يميل بعض البائعين عبر الإنترنت إلى تجنب دمج مدونة في موقع التجارة الإلكترونية الخاص بهم. إنهم لا يجدونها مفيدة ويعتبرونها شيئًا يتعلق بتقديم المعلومات والخدمات للعشائر. إذا كنت تعتقد نفس الشيء أيضًا، فمن المحزن أن تقول أنك مخطئ تمامًا. تعد المدونة التي يتم تحديثها بشكل متكرر أمرًا ضروريًا لكل موقع لأنها تتيح لـ Google Bot الاعتقاد بحدوث شيء جديد على موقعك يحتاج إلى الفهرسة.

5. تحقق من موقعك للتأكد من التكامل المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المنتجات.

هل تتساءل كيف سيساعدك هذا على الأرض؟ من سيشارك منتجًا ما على وسائل التواصل الاجتماعي؟ حسنًا، إنه يعمل حقًا ويقوم الأشخاص بمشاركة المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook, Twitter, Pinterestوجوجل+ وما إلى ذلك.

أصبحت المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من تحسين محركات البحث، ومن المثير للاهتمام أنها تمنح سلطة أفضل لموقعك والمنتجات الموجودة عليه.



6. الرد على مراجعاتك لتحقيق رضا العملاء وإدارة السمعة



تعد سمعة موقعك عاملاً مهمًا للتأثير على المشترين لشراء الأشياء من موقعك. يمكن أن تضر المراجعات السلبية بسمعتك، لكن التعامل مع المراجعات السلبية بطريقة قاسية أو غير دبلوماسية أو اللامبالاة تمامًا تجاهها يمكن أن يكون له تأثير أكثر تدميراً. قم بالرد على كل مراجعة بطريقة دبلوماسية واجعل عملائك سعداء!



7. اجعل موقعك متعدد الأجهزة مصممًا على النحو الأمثل

من المؤكد أنك سمعت عن تحسين محركات البحث للجوال، أي تحسين نسخة الجوال من الموقع، أليس كذلك؟ هذا وحده لم يعد يجدي نفعًا، حيث يمتلك الناس حاليًا أجهزة وأجهزة محمولة متعددة. هناك أشخاص لديهم هواتف ذكية، وأجهزة لوحية، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وبالطبع أجهزة الكمبيوتر المكتبية القديمة. إذا كنت تعتقد أن الأشخاص نادرًا ما يتسوقون من خلال هذه الأجهزة المضافة حديثًا، فأنت مخطئ.

يجب أن يكون تصميم موقعك بحيث يمكن فتحه والتنقل فيه بسهولة على أي من الأجهزة، ويجب أيضًا تنفيذ جزء تحسين محركات البحث (SEO) مع مراعاة الأجهزة المختلفة.



8. احصل على تسويق محتوى جذاب

لا تبيع فقط من خلال مقالات تسويق المحتوى الخاصة بك، بل قدم شيئًا أكثر. دع جمهورك يتعلم شيئًا جديدًا. هل تتساءل كيف يمكنك القيام بذلك مع وضع موقع التجارة الإلكترونية في الاعتبار؟ انه ممكن؛ فقط ضع مكانة منتجك في الاعتبار. الآن، إذا كنت تبيع الملابس، فيمكنك مساعدة الأشخاص في جعل قماشهم يبدو جديدًا!

9. احصل على روابط السلطة فقط

هذا مهم حقا. سواء كنت تقدم معلومات أو تبيع أغراضك الخاصة أو كان موقعًا للتجارة الإلكترونية تملكه، يجب أن تكون الروابط إلى موقعك دائمًا من مواقع السلطة فقط. لا تحاول أبدًا الحصول على روابط من مواقع غير مرغوب فيها، لأنها ستقضي على موقعك إلى الأبد.

10. إنشاء قنوات التواصل الاجتماعي ذات الصلة لتحسين الرؤية

لا تتجاهل المظهر المذهل Facebook الصفحة، تحطيم YouTube قناة، بقعة وذكية Twitter صفحة تتحدث عن موقعك والمنتجات التي تقدمها؛ سيؤدي هذا بالتأكيد إلى حصولك على رؤية أفضل وجمهور أكثر استهدافًا والذي يقوم بالتحويل بشكل أفضل.

ما عليك سوى أن تطلب من متخصص التسويق عبر الإنترنت الذي يعمل في موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك اتباع هذه النصائح ومساعدتك في الحصول على تواجد أفضل عبر الإنترنت!