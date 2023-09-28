Rewrite this title: 10 نصائح لبدء مدونة أعمال مصممة للتوسع

ستساعدك المقالة التالية: 10 نصائح لبدء مدونة أعمال مصممة للتوسع

لا تكتمل استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسة بدون خطط لإنشاء مدونة جذابة وغنية بالمعلومات.

بصرف النظر عن إضافة العمق إلى مواقع الويب، تساعد المدونات الشركات في الوصول إلى العملاء المحتملين من خلال البحث العضوي، وتأسيس الخبرة والسلطة والثقة.

ومع ذلك، لن تجني العلامات التجارية فوائد التدوين التجاري إلا إذا استثمرت الوقت والموارد اللازمة لتطوير استراتيجية مدونة مستدامة وقابلة للتطوير.

لجلب تدفق مستمر من الزيارات والتنافس مع الآخرين في مجال عملك، يحتاج عملك إلى نشر محتوى المدونة بانتظام، ومعالجة اتجاهات الصناعة عند ظهورها، واتباع أفضل الممارسات لتحسين محركات البحث التي تتطور جنبًا إلى جنب مع خوارزميات وإرشادات Google.

على الرغم من أنك قد تبدأ أنت وفريقك بشكل صغير، إلا أن التخطيط طويل المدى هو الطريقة الوحيدة لإعداد مدونتك الجديدة لتحقيق النجاح.

عند وضع الأساس لمدونة مؤسستك، ضع في اعتبارك دائمًا طول العمر وقابلية التوسع، وهو ما يمكنك تحقيقه من خلال النصائح التالية.

1. تحديد الاتجاه للتوسع

كما هو الحال مع أي حملة تسويقية أو مشروع، تحتاج إلى تحديد أهداف واضحة لتوسيع مدونتك قبل وضع الإستراتيجية.

أولاً وقبل كل شيء، عليك تحديد معنى قابلية التوسع والتوسع لمدونتك وعلامتك التجارية.

يجب أن يكون اختيار اتجاه النمو لمدونتك جزءًا من تخطيط الصورة الكبيرة، وليس مجرد مشروع تسويق للمحتوى.

يجب أن تحدد أهداف مبيعات الشركة والأسواق الجغرافية واللغات وخطط الحملات التسويقية المستقبلية مخطط مدونتك.

بناءً على هذه العوامل والموارد المتوفرة لديك، يمكنك تركيز جهودك على توسيع نطاق مدونتك في واحد (أو أكثر) من هذه المجالات:

حجم المشاركة: يمكن أن يؤدي عدد المشاركات وجودتها إلى استهلاك الوقت المتاح للفريق بشكل كبير.

يمكن أن يؤدي عدد المشاركات وجودتها إلى استهلاك الوقت المتاح للفريق بشكل كبير. العمق في مكانة محددة أو موضوع فرعي: يعد البدء بموضوع واحد ثم التوسع في موضوعات أخرى عاملاً بالغ الأهمية. هل تحتاج إلى مراجعين خبراء وكم عددهم؟

يعد البدء بموضوع واحد ثم التوسع في موضوعات أخرى عاملاً بالغ الأهمية. هل تحتاج إلى مراجعين خبراء وكم عددهم؟ عدد الجماهير المستهدفة: حدد الفئة السكانية المستهدفة وأنشئ محتوى يخاطب اهتماماتهم، ثم قم بالتوسيع إلى المحتوى التالي.

حدد الفئة السكانية المستهدفة وأنشئ محتوى يخاطب اهتماماتهم، ثم قم بالتوسيع إلى المحتوى التالي. نوع الوسائط: يمكن أن يؤثر نوع الوسائط التي تم إنشاؤها على مقدار الوقت أو الموارد المطلوبة. ستحدد الموارد المتاحة نوع المحتوى (على سبيل المثال، فيديو، مكتوب، تصميم، وما إلى ذلك).

يمكن أن يؤثر نوع الوسائط التي تم إنشاؤها على مقدار الوقت أو الموارد المطلوبة. ستحدد الموارد المتاحة نوع المحتوى (على سبيل المثال، فيديو، مكتوب، تصميم، وما إلى ذلك). الهدف الجغرافي: بدءًا من المدينة أو الولاية أو البلد (أو مجموعات منها) التي تريد استهدافها، يمكن أن يكون عاملاً، ولكن ليس للجميع.

بدءًا من المدينة أو الولاية أو البلد (أو مجموعات منها) التي تريد استهدافها، يمكن أن يكون عاملاً، ولكن ليس للجميع. اللغات: يمكن أن يتطلب هذا المتغير خدمات ترجمة شفوية، وقد يكون المترجمون الفوريون الخبراء مكلفين.

2. تحديد أصغر سوق يمكن التعامل معه (SAM)

لا تكتسب العديد من الشركات زخمًا أبدًا من خلال التدوين لأنها توسع شبكتها كثيرًا في محاولة للوصول إلى المزيد من القراء.

في كثير من الأحيان، تبدأ الشركات باستهداف الكلمات الرئيسية ذات أكبر حجم بحث فقط لتدرك أنها تنافسية للغاية بحيث لا يمكن لمدونة جديدة أن يتم تصنيفها عليها.

أو يحاول مطورو المحتوى توجيه مقالاتهم إلى نطاق واسع جدًا من الجمهور مما يؤدي إلى منشورات عامة لا يمكن تصورها.

لإطلاق مدونة قابلة للتطوير ومستدامة وناجحة، ابدأ بتحديد أهداف ملموسة وإنشاء محتوى عالي الجودة يخدم مجموعة صغيرة من القراء المشاركين للغاية.

خطط للتوسع بمجرد حصولك على متابعين راضين ومخلصين.

هذه الاستراتيجية مستمدة من أصغر نهج جمهور قابل للتطبيق، وهي النظرية التي قدمها سيث جودين في كتابه هذا هو التسويق.

في مقابلة شخصية مع فوربس، أوضح جودين سبب نجاح هذا المفهوم:

“المشكلة مع أكبر جمهور ممكن هي أنك لا تستطيع الوصول إليهم، ولا يمكنك إسعادهم، ولا يمكنك أن تكون مهماً بالنسبة لهم… إذا تمكنت من العثور على جمهور من الأشخاص الذين، إذا كانوا يهتمون بك، إذا لو احتضنوك، لو رقصوا معك، لكان ذلك كافيًا لدفعك إلى الخطوة التالية، ابدأ هناك. وإذا كان ما تصنعه وتشاركه معهم رائعًا، فسوف يخبرون الآخرين بذلك.

يمكن أن تساعدك أدوات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى مثل BuzzSumo في تحديد جمهورك المثالي وإنشاء محتوى يثير اهتمامهم ويلبي احتياجاتهم ويجيب على أسئلتهم.

يمكن أن تساعدك أدوات اكتشاف المحتوى وأبحاث المحتوى في BuzzSumo في تحديد الكلمات الرئيسية التي يمكنك تصنيفها بشكل واقعي، ومراقبة الاتجاهات التي يهتم بها القراء، واستكشاف فجوات المحتوى بين منافسيك في مجال عملك.

3. اختر مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بعناية

بمجرد اختيار مسار للنمو وتحديد الجمهور المستهدف لمدونتك، حدد كيفية قياس نجاح جهودك.

كما تم استكشافه في النصيحة الأولى في هذه القائمة، قد يكون للتوسيع معنى فريد لمدونتك، لذلك قد لا توفر مؤشرات الأداء الرئيسية القياسية أي رؤية حقيقية للأداء.

اعتمادًا على نموذج النمو الذي تتبعه والاستراتيجيات التي تستخدمها، يمكن أن تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المفيدة ما يلي:

ترتيب الكلمات الرئيسية ذات الصلة ذات حجم البحث الكبير والمنافسة العالية.

ترتيب الكلمات الرئيسية ذات الصلة ذات حجم بحث أقل ولكن منافسة أقل.

نشر المحتوى على أساس ثابت.

الحفاظ على عدد معين من القراء من الجمهور الذي اخترت استهدافه.

كسب الروابط الخلفية من مواقع موثوقة أخرى.

التفاعل مع المحتوى الخاص بك في التعليقات أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

توجيه حركة المرور إلى صفحات أخرى على موقعك.

تحويل القراء إلى عملاء.

4. بناء فريق داخلي وخارجي

يتطلب دعم مدونة مجموعة واسعة من المهارات، بما في ذلك الكتابة والتحرير وتحسين محركات البحث وبناء الروابط والتوزيع والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وتصميم الويب والتصميم الجرافيكي، على سبيل المثال لا الحصر.

اعتمادًا على حجم عملك، قد لا يكون لديك فريق يمكنه تولي جميع جوانب إطلاق مدونة وصيانتها والترويج لها.

إذا لم يكن لديك كل هذه الموارد داخليًا، فلا تقلق.

تعمل العديد من المدونات المزدهرة على مساهمات من الموظفين الداخليين والعاملين المتعاقدين أو المستقلين.

على الرغم من أنك قد ترغب في الاحتفاظ بالأدوار الإدارية والاستراتيجية داخل الشركة، إلا أنه يمكنك بناء شبكة من المستقلين الذين يمكن الاعتماد عليهم والذين يكتبون المحتوى أو ينشئون الرسومات أو ينتجون مقاطع فيديو أو يديرون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

طالما أن فريقك يفرض المواعيد النهائية، ويقدم توجيهات مفصلة، ​​ويحافظ على معايير تحريرية عالية (المزيد حول ذلك في النصيحة التالية)، فلا يوجد سبب يمنعك من الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهام.

علاوة على ذلك، فمن المرجح أن تكون تكلفته أقل من تكلفة إنتاج كل المحتوى داخليًا.

هناك شكل آخر من أشكال الاستعانة بمصادر خارجية يمكن أن يقطع شوطا طويلا في بناء الثقة في علامتك التجارية وهو العمل مع خبراء متخصصين أو متخصصين معتمدين أو أفراد بارزين في مجال عملك.

تعطي خوارزميات Google الأولوية للصفحات التي تثبت الخبرة والموثوقية والجدارة بالثقة (المعروفة أيضًا باسم EAT)، خاصة بالنسبة للمشاركات التي تؤثر على قرارات المستهلك وأسلوب الحياة أو محتوى “أموالك أو حياتك” (YMYL).

إذا قام خبير مستقل ومؤهل بإنشاء محتوى لمدونتك (أو حتى قام بمراجعته قبل النشر)، فيمكنك تضمين سيرته الذاتية على الصفحة، مما يضفي الشرعية على المقالة.

5. حدد الأسلوب من خلال موجز إبداعي شامل

قم بإنشاء إرشادات واضحة تساعد منشئي المحتوى على الالتزام بالعلامة التجارية للشركة.

يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا كنت تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لمراحل مختلفة من عملية إنتاج محتوى المدونة.

تساعد مشاركة ملخص إبداعي متعمق مع أي شخص يساهم في مدونتك على ضمان الاتساق في جميع أشكال المحتوى وفي كل مشاركة.

يجب أن يتضمن الموجز الإبداعي الشامل ما يلي:

وصف عام للأعمال والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

وصف كامل للجمهور المستهدف للمدونة والشخصيات المستهدفة.

نظرة عامة على نطاق المدونة وإستراتيجيتها وأهدافها ومعالمها الرئيسية.

قائمة المدونات المنافسة.

إرشادات تفصيلية للمحتوى المكتوب، بما في ذلك الأسلوب والأسلوب والتنسيق واستخدام الكلمات الرئيسية، بالإضافة إلى الأمثلة التي توضح هذه التوقعات.

إرشادات تفصيلية لجميع المحتوى المرئي، مثل لوحات الألوان وموضوعات التصميم وتنسيق الصور والفيديو وما إلى ذلك.

الأوصاف والتوقعات لكل نوع من مخرجات المدونة، مثل الرسوم البيانية والمقالات الطويلة.

من المهم ملاحظة أن العديد من العناصر التي تقوم بتضمينها في الموجز الإبداعي الأولي قد تتغير بمرور الوقت.

للحفاظ على قابلية التوسع، ستحتاج إلى تحديث الموجز الإبداعي استجابةً لعروض المنتجات أو الخدمات الجديدة، أو توسيع أو تطور جمهورك المستهدف، أو اتجاهات الصناعة، أو تحديثات خوارزمية Google، أو أي تحول رئيسي آخر في العمل أو المدونة.

6. الاستفادة من أدوات الإدارة والتطوير

مثل أي مسعى تسويقي آخر، يجب أن تكون إدارة المدونة مبنية على البيانات ومنهجية.

ستحتاج إلى تحليل بيانات البحث والأداء لتحديد المحتوى الذي سيتم نشره ومتى، وأدوات إدارة المشروع للحفاظ على التطوير والنشر في المسار الصحيح.

تتضمن بعض الأدوات الموصى بها لبدء مدونة وتوسيع نطاقها ما يلي:

إدارة المشاريع والتعاون

من المحتمل أن تستخدم شركتك بالفعل برنامجًا لإدارة المشاريع والتعاون داخل الأقسام وعبر الفرق، ويمكنك بسهولة دمج إنتاج المدونة وصيانتها في هذا المزيج.

إذا كنت لا تستخدم بالفعل نظامًا أساسيًا لإدارة المشاريع، ففكر في Monday.com أو Asana أو Trello أو Wrike.

محتوى كالاندر

عندما يتعلق الأمر بالتدوين المؤسسي، فإن قابلية التوسع تعني طول العمر. يسمح لك تقويم المحتوى المتقدم بتوضيح تفاصيل منشورات المدونة الفردية ويمنحك أيضًا عرضًا بطول 30000 قدم لخطط إستراتيجية مدونتك لتحقيق النمو.

تتضمن أدوات تقويم المحتوى الشائعة Upland، وHubSpot Editorial Calendar، وCoSchedule، والمكون الإضافي WordPress Editorial Calendar، وGatherContent.

البحث عن الكلمات الرئيسية والتفكير في الموضوع

يعد البحث الشامل عن الكلمات الرئيسية أمرًا أساسيًا لأي مدونة ناجحة.

من أجل التصنيف على صفحات نتائج بحث Google أو الوصول إلى جمهورك المستهدف، تحتاج إلى مقابلة الأشخاص أينما كانوا من خلال إنشاء محتوى يركز على المصطلحات التي يبحثون عنها والأسئلة التي يطرحونها.

بمعنى آخر، يسير البحث عن الكلمات الرئيسية وفكرة المحتوى جنبًا إلى جنب.

بالنسبة للبحث عن الكلمات الرئيسية (بالإضافة إلى التحليلات والتتبع)، يمكنك تجميع البيانات من العديد من الأدوات، بما في ذلك:

جوجل مخطط الكلمات الرئيسية.

اتجاهات جوجل.

تحليلات كوكل.

وحدة تحكم بحث جوجل.

Ahref مستكشف الكلمات الرئيسية.

موز مستكشف الكلمات الرئيسية.

SEMRush البحث عن الكلمات الرئيسية.

أدوات البحث التنافسية.

KWFinder بواسطة Mangools.

فيما يتعلق بالتفكير في موضوع المحتوى، فإن هذه كلها لا تقدر بثمن:

أدوات اكتشاف المحتوى وبحث المحتوى في BuzzSumo.

مستكشف محتوى Ahrefs.

الإجابة على الجمهور.

أداة بحث موضوع تسويق المحتوى الخاصة بـ SEMRush.

ميزة تجريف Keyword.io.

7. احتضان الأتمتة

الأدوات المذكورة أعلاه تجعل التواصل والتنظيم والبحث والتحليل أسهل، ولكن هذه المهام لا تزال تتطلب اتخاذ القرار البشري والإبداع.

تتطلب العديد من الإجراءات الأخرى، مثل النشر، الإعداد فقط، ويمكن للبرامج الآلية القيام بالباقي.

إن أتمتة هذه العمليات لا يوفر الوقت والمال فحسب، بل يضمن الاتساق.

سيساعد التوحيد في منشورات مدونتك والمواد الترويجية ذات الصلة في بناء علامتك التجارية من خلال تعزيز الثقة بين القراء.

يمنحك تحسين كفاءة صيانة المدونة والترويج لها إمكانية التوسع بسرعة، حتى مع الموارد المحدودة.

لإعداد مدونتك لتحقيق النجاح، يمكنك أتمتة هذه المهام من البداية.

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن أن تساعدك أدوات مثل Buffer وHootsuite وClick to Tweet في تنسيق وجدولة المنشورات الترويجية للعديد من منصات الوسائط الاجتماعية.

يمكن أن تساعدك أدوات مثل Buffer وHootsuite وClick to Tweet في تنسيق وجدولة المنشورات الترويجية للعديد من منصات الوسائط الاجتماعية. التسويق عبر البريد الإلكتروني: تتيح لك أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، مثل MailChimp وDrip وSendinblue، إمكانية إنشاء جمهور بريد إلكتروني فريد وأتمتة توزيع رسائل البريد الإلكتروني الترويجية مثل تنبيهات تحديث المدونة والرسائل الإخبارية.

8. تخفيف العبء باستخدام الذكاء الاصطناعي

هل تريد أن تأخذ كفاءة التدوين خطوة أخرى إلى الأمام؟

يستخدم العديد من كتاب المحتوى الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة عملهم مع تقليل وقت الإنتاج وتكاليفه.

لا يزال فريق تسويق مدونتك أو المحتوى الخاص بك بحاجة إلى كتاب موظفين أو مستقلين يجلبون الإبداع ووجهات نظر فريدة من نوعها، ولكن الذكاء الاصطناعي يمكنه صقل الحواف وضبط عملهم.

فجوات المحتوى والفرص

على الرغم من أن أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية وإنشاء المواضيع الموضحة أعلاه مفيدة، إلا أنها لا تزال تتطلب إدخالاً وتحليلاً يدويًا من أحد أعضاء فريقك.

حتى لو كان لديك برنامج لجمع البيانات وتنظيمها، فأنت بحاجة إلى عين مدربة لتفسيرها ووضع إستراتيجيات للمحتوى من حولها.

الآن، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Crayon وBrightEdge القيام بوضع الاستراتيجيات نيابةً عنك والتوصية بمحتوى محدد لإنتاجه بناءً على الفجوات الموجودة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم معالجة كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي.

التهجئة وبناء الجملة والقواعد

الكتابة هي عملية إبداعية، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحليل المحتوى وتعزيزه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدام أدوات مثل Grammarly وHemmingway Editor وAcrolinx لاكتشاف المشكلات المتعلقة بالتهجئة والنحو والنبرة والاحترافية والوضوح، ولتقديم توصيات للتحسين.

تساعدك المكونات الإضافية مثل Yoast وSEOPresscan على تحسين العناوين والعناوين الفرعية وطول النص واستخدام الكلمات الرئيسية.

9. قم بإنتاج بياناتك الخاصة

المدونة الإعلامية هي مدونة مفيدة لجمهورك أو قاعدة عملائك بالإضافة إلى الشركات والخبراء الآخرين في مجتمعك.

إحدى الطرق الأكثر فعالية لتصبح مصدرًا أو مرجعًا في مجال عملك هي إجراء بحث أصلي ينتج بيانات وإحصائيات ورؤى على مستوى الصناعة.

على سبيل المثال، يمكن لفريقك العمل مع شركة أبحاث مستقلة لإجراء استطلاع مع عينة تمثيلية من جمهورك.

إذا كان الاستطلاع يستكشف الأسئلة الأساسية في مجال عملك والموضوعات الشائعة وقمت بتقديم النتائج في الرسوم البيانية والرسوم البيانية والأدلة ودراسات الحالة، فإن منشورات مدونتك ستجذب الروابط، مما يعزز تصنيف الموقع وحركة المرور.

10. بناء العلاقات مع المؤثرين في وقت مبكر

بغض النظر عن مدى فائدة منشورات مدونتك أو إنتاجها بشكل جيد، فإنها لن تساعد موقعك إذا لم تكن قابلة للبحث والمشاركة.

يمكن للمؤثرين في مجال عملك مساعدتك في كليهما من خلال تضخيم أسمائهم وإرفاقها بالمحتوى الخاص بك.

لا تحتاج إلى سنوات من المنشورات السابقة لإقناع أحد الأشخاص المؤثرين بالترويج لمدونتك – يمكنك إشراكهم من البداية.

من خلال استراتيجية قوية للتواصل والتواصل، يمكنك تأمين دعم المؤثرين حتى في المراحل الأولى من تطوير مدونتك.

للبدء، حاول تركيز حملة التوعية المؤثرة على الأفراد ذوي الاهتمامات المتخصصة.

تنطبق مبادئ استهداف أصغر سوق يمكن التعامل معه على تأثير المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

في حين أنه قد يكون من الطموح بعض الشيء أن تقوم بالترويج لشخص مؤثر لديه مئات الآلاف من المتابعين وجاذبية واسعة النطاق، فمن المحتمل أن تنجح في التواصل مع شخص مؤثر يتمتع بخبرة متخصصة جدًا ومتابعين صغيرين ولكن مخلصين.

التدوين القابل للتطوير يغذي تحسين محركات البحث في الموقع الخاص بك

يزدهر تحسين محركات البحث في الموقع من خلال محتوى مدونة حديث ومفيد وفريد ​​من نوعه.

من خلال مدوناتهم، تقوم العديد من الشركات بجذب الزيارات، وتأسيس علامتها التجارية، وتطوير قيادتها الفكرية، وجذب الروابط.

لا تقوم المدونات واسعة النطاق بجلب الأشخاص إلى موقعك فحسب، بل تبقيهم هناك، مما يزيد في النهاية من فرص تحويل المبيعات.

المزيد من الموارد: