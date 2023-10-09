Rewrite this title: 10 نصائح لبناء عملك عبر الإنترنت وإبقائه على قيد الحياة

ستساعدك المقالة التالية: 10 نصائح لبناء عملك عبر الإنترنت وإبقائه على قيد الحياة

من الواضح أنك تريد أن ينجح عملك عبر الإنترنت بدلاً من الفشل. كما هو الحال مع معظم الجهود التجارية، عليك أن تتعلم ما يجب القيام به – قلة قليلة من الناس ينجحون من خلال القفز بكلتا قدميهم. ما يحدث عادةً هو أنهم يقفزون ويكتشفون أن الماء فوق رؤوسهم وقد نسوا كيفية السباحة.

بدلًا من ذلك، تعلم كيفية السباحة قبل أن تقفز؛ إن مياه التسويق عبر الإنترنت والأعمال التجارية عبر الإنترنت عميقة. فيما يلي بعض دروس السباحة، بدون ترتيب معين:

رابط من موقعك إلى مدونتك. إذا كان لديك مدونة وموقع، فتأكد من سهولة وصول الزوار إلى المحتوى الخاص بك. لا تجعلهم يبحثون عن المحتوى المحدث الخاص بك. قم بإعداد الشبكات الاجتماعية. اجعل شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك سهلة الرؤية والمتابعة – لا تخفي الأزرار في مكان ما. في حين أن معظم الأشخاص يقومون بتضمين أزرار الشبكات الاجتماعية في مدوناتهم، فكر في وضعها في صفحة الاتصال الخاصة بك أيضًا. قم بإعداد الإشارات المرجعية الاجتماعية. إذا لم تكن لديك بالفعل طريقة تتيح للأشخاص مشاركة المحتوى الخاص بك، فاحصل على بعض منها! إذا كنت تستخدم WordPress، فهناك الكثير من المكونات الإضافية للإشارات المرجعية الاجتماعية متاح. يمكنك أيضًا استخدام شيء مثل شارك هذا، للمواقع العادية. قم بتوفير مكان على موقعك الرئيسي للأوراق البيضاء أو المقالات المتعمقة. المدونات هي… حسنًا، المدونات. إذا كنت تستخدم تسويق المقالات كأداة، فاستخدم موقعك كأحد مناطق إرسال المقالات. أطلق عليها اسم “الأوراق البيضاء” أو “مقالات صناعية طويلة ومتعمقة” أو “أين نضع كتبنا التي يزيد عددها عن 2000 كلمة”. أطلق عليه ما تريد، ولكن توفير مكان مثل هذا سيساعد في تحويل موقعك إلى مركز معلومات لمجال عملك. تأكد من أن لديك خريطة الموقع. يمكنك تحسينه وجعله ملائمًا للزائرين لقراءته، أو يمكنك الحصول على خريطة موقع XML قديمة بسيطة. ومع ذلك، تساعد خرائط الموقع محركات البحث في الزحف إلى موقعك، لذا لا تنس إنشاءها والربط بها. استخدم تحليل الكلمات الرئيسية الخاصة بك وتتبع استخدامك. نحن نستخدم ورقة Excel، لكن مستند Word يعمل أيضًا. لكل صفحة موقع رئيسية، قم بتسجيل المصطلحات الرئيسية التي استخدمتها والعنوان والوصف التعريفي. إذا قمت بتغيير شيء ما، سجل ذلك أيضًا. بهذه الطريقة، سيكون لديك سجل ثابت من التغييرات ويمكنك بسهولة تتبع كيفية تأثير هذه التغييرات على تصنيف موقعك وحركة المرور. إذا كنت تستخدم جافا سكريبت، فقم بإنشاء ملف فعلي واربطه في رأس موقعك. يستخدم العديد من الأشخاص رأس الموقع (الجزء الموجود بين و) لوضع نصوص جافا سكريبت الخاصة بهم. وهذا يعادل ملء خزانتك بالحماقة. نظرًا لأنك لا تريد أن تفتح محركات البحث خزانة موقع الويب الخاص بك وتسقط عليها مجموعة كاملة من النصوص البرمجية، فاستخدم الملفات بدلاً من ذلك! لا تتجاهل عمليات تدقيق المحتوى. حدد فترة زمنية (على سبيل المثال، كل ستة أشهر) لإجراء تدقيق للمحتوى. يمكن أن يساعدك تدقيق المحتوى في العثور على الصفحات غير الفعالة، وتحديد الموضوعات التي يحبها القراء حقًا والصفحات التي يمكنك التخلص منها، من بين أشياء أخرى. إنشاء استراتيجية المحتوى. يمكنك كتابة كل ما يتبادر إلى ذهنك، وإرساله إلى الثقب الأسود المنتظر للإنترنت والانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك شيء ما سيعود إليك. أو يمكنك إنشاء إستراتيجية شاملة من أجل: ما نوع المحتوى الذي سترسله (صور، مدونات، مستندات تقنية، مقاطع فيديو، إلخ.)

المكان الذي ستضع فيه المحتوى الخاص بك (موقعك، مدونتك، منشور الضيف، YouTube)

كيف ستتتبع جهودك (برنامج تتبع المحتوى، البحث اليدوي، وما إلى ذلك)

الأهداف الرئيسية (والفرعية) لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك (التحويلات، المزيد من الزيارات، تفاعل أفضل) شارك الرابط حب. إذا كان لديك 15 حسابًا على الشبكات الاجتماعية، ويتيح لك كل منها الارتباط بالحسابات الأخرى، فافعل ذلك. إذا كنت تكتب مدونة عن XYZ وصادفت مقالة داعمة ذات صلة، قم بربطها. إذا كانت لدى شركة ABC ورقة بيضاء جيدة حول مجال عملك، قم بمشاركتها مع القراء. بمعنى آخر، لا تحتفظ بالروابط الخاصة بك خوفًا على منافسيك. تظهر الثقة التي تتمتع بها في منتجات/خدمات شركتك.

كنصيحة أخيرة، افهم أن الأعمال التجارية عبر الإنترنت وخارجها هي نفسها. ربما تحاول الوصول إلى نفس السوق المستهدف، العملاء، أو العملاء، أو أيًا كان ما تسميهم به، ولكن الأساليب التي تستخدمها غالبًا ما تكون مختلفة تمامًا. لا تخطئ في الاعتقاد أنه يمكنك تلقي الدروس دون الاتصال بالإنترنت وتطبيقها عبر الإنترنت دون اتخاذ تدابير إضافية.

كيف عملت تجربة الأعمال التجارية عبر الإنترنت بالنسبة لك؟ هل وجدت أنه من السهل القفز، أو، مثل معظم الأشخاص، هل كنت بحاجة إلى دروس في السباحة؟ شارك درسك الأول مع الآخرين في التعليقات!