Rewrite this title: 10 نصائح لتحسين محركات البحث المحلية لتحسين مواقعك العقارية

ستساعدك المقالة التالية: 10 نصائح لتحسين محركات البحث المحلية لتحسين مواقعك العقارية

يتمتع قطاع العقارات بقدرة تنافسية عالية، خاصة في المدن الكبرى.

بدءًا من رواد الأعمال المنفردين الذين يحاولون تغطية نفقاتهم إلى التكتلات الوطنية الضخمة، يبذل الجميع كل ما في وسعهم لزيادة ظهورهم والحصول على تلك القوائم.

لحسن الحظ بالنسبة لك، عبر الإنترنت، ليس عليك التنافس مع مئات الآلاف من وكلاء العقارات الآخرين.

نظرًا لأن المنطقة التي تخدمها هي منطقة محلية للغاية، فأنت تتنافس فقط مع الآخرين في نفس المنطقة المحلية للغاية.

وبطبيعة الحال، اعتمادا على الموقع، قد تكون المنافسة أكثر شراسة، حتى بين الشركات الصغيرة.

لكن استخدام مُحسّنات محرّكات البحث المحلية يمنحك فرصة القتال. طالما أنك تعرف ما تفعله.

فيما يلي 10 نصائح لتحسين موقع العقارات الخاص بك حتى يتمكن من السيطرة على البحث المحلي.

1. ابدأ بتدقيق تحسين محركات البحث (SEO).

قبل أن تتمكن من معرفة أين أنت ذاهب، عليك أن تعرف أين أنت.

يساعد تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) في تحديد الصفحات التي تعمل بشكل جيد وأين يمكنك إجراء التحسينات.

على الرغم من أن إجراء التدقيق قد يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنه بمثابة معيار لتقدمك ويمنحك المعلومات التي تحتاجها لإنشاء خريطة طريق.

هل موقعك مصنف محليا؟

هل تحصل على أي حركة مرور عضوية؟

هل تقوم بتوليد العملاء المتوقعين أو تحويل العملاء؟

إذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة هي لا، فهناك سبب لذلك. يمكن أن يساعدك تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) في اكتشاف ذلك.

تشمل المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها ما يلي:

هيكل الموقع: خريطة موقع XML، ملف robots.txt، عمليات إعادة التوجيه.

خريطة موقع XML، ملف robots.txt، عمليات إعادة التوجيه. هيكل الصفحة: العناوين والأوصاف التعريفية وعلامات العناوين والعلامات البديلة وعناوين URL.

العناوين والأوصاف التعريفية وعلامات العناوين والعلامات البديلة وعناوين URL. محتوى: البنية والكلمات الرئيسية وموضع الارتباط والعناصر المرئية والتكرارات وعمليات إعادة التوجيه والعلامات الأساسية.

البنية والكلمات الرئيسية وموضع الارتباط والعناصر المرئية والتكرارات وعمليات إعادة التوجيه والعلامات الأساسية. الروابط: الروابط الصادرة والواردة، والارتباط مع الصفحات الأخرى على موقعك، والروابط المعطلة.

الروابط الصادرة والواردة، والارتباط مع الصفحات الأخرى على موقعك، والروابط المعطلة. سهولة الاستخدام: إمكانية الوصول، وسهولة استخدام الهاتف المحمول، وسرعة الموقع.

عندما تقوم بتحسين كل شيء في هذه المجالات الخمسة، يجب أن ترى زيادة في حركة المرور العضوية الخاصة بك.

استخدم Google Analytics لمعرفة الصفحات التي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام، واستخدم Google Search Console للعثور على المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح.

هناك، ستجد أيضًا أداة اختبار ودية للجوال و رؤى سرعة الصفحة أداة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تتبع كل الأشياء التي يتعين عليك القيام بها كجزء من عملية التدقيق الخاصة بك، فقم بإلقاء نظرة على قائمة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) التي أنشأتها مجلة محرك البحث.

2. تحسين البحث

بعد أن أصبحت نتائج التدقيق في متناول يدك، قم بإنشاء خطة لمعالجة كل مشكلة من المشكلات.

النهج المنهجي هو الأفضل، لضمان عدم إغفال أي شيء.

بعد إصلاح مناطق المشكلة، ابحث عن طرق أخرى لتحسين التحسين العام.

قم بالتركيز على:

3. تأكد من إمكانية الوصول إلى موقع الويب الخاص بك

يستحق الجميع، بغض النظر عن إعاقتهم، أن يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت بسهولة.

تساعد برامج قراءة الشاشة الأشخاص ضعاف البصر، ولكن إذا لم يتم إنشاء موقع الويب مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار، فستعاني تجربة المستخدم.

عندما يفكر معظم الناس في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، فإنهم لا يفكرون في كيفية تطبيقه على وسائل الإعلام عبر الإنترنت لأن القانون سبق الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع.

تحتاج جميع الشركات إلى التأكد من أن مواقعها متوافقة مع ADA، ولكن هذا ينطبق بشكل خاص على العقارات مثل الوكلاء أهداف الدعوى المتكررة.

تتضمن الإرشادات الأساسية للامتثال لـ ADA ما يلي:

يجب أن تحتوي أي مشغلات وسائط أو مستندات PDF على رابط يمكن من خلاله تنزيل البرنامج الضروري.

ويجب إعلام المستخدمين بأي معلومات غير صالحة تم إدخالها. على سبيل المثال، إذا كان النموذج يتطلب عنوان بريد إلكتروني وفشل المستخدم في إدخال عنوان بريد إلكتروني، فيجب تنبيهه.

مظهر الموقع لا يعتمد فقط على اللون.

تتم تسمية الأزرار والروابط بشكل واضح.

تنفيذ وظيفة “تخطي التنقل” لضمان سهولة وصول المستخدمين إلى المحتوى.

يجب أن تحتوي جميع الصور على نص بديل حتى يتمكن قارئو الشاشة من قراءته.

يجب أن يحتوي محتوى الفيديو على تسميات توضيحية نصية.

يحتاج محتوى الصوت والفيديو إلى نصوص أو أوصاف.

يمكن إيقاف أي صوت يتم تشغيله على الفور.

يجب أن تصف عناوين الصفحات محتوى الصفحة وألا تضلل المستخدمين.

يتم إخطار المستخدمين بأي حدود زمنية.

لا يحتوي الموقع على روابط فارغة أو علامات عنوان.

يتم استخدام “Em” و”strong” بدلاً من العلامات “b” و”i”.

تظهر العناوين بترتيب منطقي.

يمكن للمستخدمين استخدام لوحات المفاتيح الخاصة بهم للتنقل في الموقع.

تحتوي كل صفحة على رمز لغة في الرأس لتحديد اللغة التي تمت كتابة الرمز بها ويجب قراءتها.

تحتوي النماذج على تسميات ووسائل إيضاح يمكن قراءتها بواسطة برنامج قارئ الشاشة.

يمكن تعطيل أي وميض أو وميض أو تمرير تلقائي.

لا توجد تأثيرات قوية أو رسوم متحركة أو ألوان وامضة بسرعة.

لا تؤثر أي عناصر تفاعلية بشكل كبير على تخطيط الصفحة أو سهولة قراءتها.

يجب ألا يتم قفل أي تركيز للوحة المفاتيح على أي عنصر محدد.

الموقع يمر التحقق من صحة HTML W3C دون أخطاء كبيرة.

لكي تكون متوافقًا تمامًا مع ADA، يجب عليك أيضًا التأكد من:

هناك طرق متعددة للوصول إلى صفحات الموقع.

عندما يتم تغيير حجم النافذة إلى 200%، يجب أن يظل النص في شكله دون التأثير على تخطيط الصفحة أو سهولة الاستخدام.

يجب أن يظل ترتيب القائمة والأزرار والعرض التقديمي متسقًا عبر الموقع بأكمله.

يجب أن يحتوي أي محتوى صوتي أو فيديو مباشر على تسميات توضيحية نصية.

الصور لا تحل محل الوظائف التي يمكن تحقيقها عن طريق النص.

يتم وضع خط تحت الروابط فقط.

يتم حذف الروابط الزائدة على نفس الصفحة أو على الأقل تقليلها.

يجب أن يكون تركيز لوحة المفاتيح مرئيًا وواضحًا للغاية طوال الوقت.

إذا واجه المستخدم أي أخطاء في الإدخال، فسيتم تقديم اقتراحات لإصلاح المشكلة.

يجب أن تكون نسبة التباين بين عناصر الخلفية والعناصر القابلة للقراءة 4:5:1 على الأقل.

إذا كان الموقع يستخدم لغات متعددة، فيجب تحديد اللغات في كود كل صفحة.

4. الأمثل للأجهزة المحمولة

اكثر من النصف من حركة الإنترنت العالمية (52٪) تأتي من الأجهزة المحمولة.

وهذا يعني، إذا كنت تريد الاحتفاظ بـ Google و عملاؤك المحتملون سعداء، يجب أن يعمل موقع الويب الخاص بك بسلاسة smartphones وأقراص.

عندما يتعلق الأمر بتحسين الأجهزة المحمولة، فإن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها هي:

الرسم المتجاوب

سرعة الصفحة

سرعة الاستضافة

الصفحة الرئيسية

التنقل في الموقع

بحث الموقع

نماذج

التحويلات

سهولة الاستخدام

يقوم التصميم سريع الاستجابة بضبط موقعك تلقائيًا ليناسب شاشة أي جهاز، وهو أمر بالغ الأهمية لسهولة الاستخدام.

تعد سرعة الصفحة السريعة أمرًا مهمًا لأنه إذا اضطر الزائرون إلى الانتظار لفترة طويلة جدًا، فمن المحتمل أن ينقروا مرة أخرى على نتائج البحث للعثور على موقع أكثر سهولة في الاستخدام.

القاعدة العامة هي إبقاء الأمور بسيطة قدر الإمكان.

كلما زاد عدد المستخدمين الذين يتعين عليهم التنقل لتحقيق هدفهم، قل احتمال متابعتهم طوال الطريق حتى النهاية.

ستساعدك أداة اختبار التوافق مع الجوّال في تحديد ما إذا كان موقعك الحالي قد اجتاز الاختبار أم لا وستقدم لك قائمة بالمشكلات التي تحتاج إلى اهتمامك.

لتسريع الأمور، قم بتصغير التعليمات البرمجية الخاصة بك وتحسين صورك. استخدم محاكي لمعرفة كيفية عرض المحتوى الخاص بك عبر أجهزة متعددة.

5. أضف موقعك إلى Google My Business والأدلة الأخرى ذات الصلة

يركز جزء كبير من تحسين محركات البحث المحلية على الاستشهادات المحلية.

كلما زاد عدد الأماكن التي تم إدراج موقعك فيها، مع تناسق اسمك وعنوانك ورقم هاتفك في جميع الأماكن، كلما كان ذلك أفضل.

ابدأ باستخدام Google My Business، وحافظ على تحديث ملفك الشخصي.

أكمل أكبر قدر ممكن من الملف الشخصي قدر الإمكان.

أضف الإثارة إلى الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى ذات الصلة.

يمكن أن يساعدك هذا في الحصول على تصنيف أعلى في عمليات البحث المحلية على Google، ويزيد من فرص حصولك على تصنيف أفضل من مواقع مثل Zillow وTrulia، ولكن لا تنس الاشتراك في هذه المواقع أيضًا.

مواقع الدليل الأخرى لإدراج عملك هي:

Realtor.com

ياهو هومز

ريدفين

هوم سناب

كشاف الحي

زوكاسا

Local.com

عواء

صفحات صفراء

مانتا

افضل الاعمال المكتبية

دائرة التاجر

قائمة انجي

بحث المدينة

صفحات صفراء

صفحات بيضاء

قم بإجراء بحث سريع على كل من الأنظمة الأساسية التي ترغب في استخدامها.

ربما يكون لديك بالفعل ملف تعريف تجاري هناك وتحتاج فقط إلى المطالبة به.

بمجرد التحقق، سيكون لديك سيطرة أكبر على المعلومات المقدمة هناك.

نظرًا لأن الأشخاص يقومون بالكثير من الأبحاث على هذه المنصات، فإنك لا تعمل فقط على تعزيز مُحسنات محركات البحث (SEO)، ولكنك تقوم أيضًا بإنشاء قنوات مبيعات إضافية لزيادة جذب العملاء المحتملين.

6. كن اجتماعيًا

لن تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر على تصنيفات محرك البحث الخاص بك، ولكنها لا تزال جزءًا مهمًا من استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

لماذا؟

يساعد على:

تواصل مع جمهورك المستهدف.

زيادة التعرض.

بناء السلطة والثقة والوعي.

جذب المزيد من الحركة إلى موقع الويب الخاص بك.

قيادة التحويلات.

ستواجه الشركات العقارية صعوبة في اكتساب الظهور عبر الإنترنت بدون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

من المغري محاولة التواجد في كل مكان على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من الأفضل اختيار عدد قليل من المنصات وتنفيذها بشكل جيد بدلاً من نشر نفسك بشكل ضعيف للغاية مما يؤثر على جودة المحتوى الخاص بك.

وَرَاءَ Facebook، يعتبر Instagram, Twitter، و Pinterest.

استخدم شبكات التواصل الاجتماعي هذه لمشاركة محتوى مدونتك ومقاطع الفيديو والمعلومات المهمة الأخرى مثل الإحصائيات والأخبار والمزيد.

يستخدم Instagram و Pinterest للترويج لموقع الويب الخاص بك بالمحتوى المرئي.

اعرض أفضل فرص المبيعات على Facebook.

عندما تقوم بمشاركة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أضف علامات التصنيف والأوصاف التي تركز على المنطقة المحلية باستخدام الكلمات الرئيسية المستهدفة جغرافيًا.

7. انشر محتوى مفيدًا على مدونتك

يمنحك وجود مدونة على موقع الويب الخاص بك فرصًا إضافية لاستهداف الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

باعتبارك شركة صغيرة، لديك موارد محدودة ولا تستطيع التنافس مع المؤسسات الكبيرة، ولهذا السبب من المهم إعطاء الأولوية لأنواع المحتوى الذي ستدرجه.

يجب أن تكون مدونتك مزيجًا من:

مقالات إعلامية

هذه هي المشاركات حول منطقتك، مثل:

إمكانية المشي.

تكلفة المعيشة.

الحياة الاجتماعية.

المدارس.

جريمة.

مطاعم.

وصف إيجابيات وسلبيات الحي وتقديم وجهات نظر فريدة من نوعها.

المحتوى المرئي

يمكن أن يشمل ذلك:

الصور.

جولات الفيديو.

جولات افتراضية.

بث مباشر لمقاطع الفيديو.

الرسوم البيانية.

مقابلات مع أصحاب الأعمال المحليين

قد يستغرق إجراء المقابلات مع أصحاب الأعمال المحليين بعض الوقت، ولكن الأمر يستحق ذلك.

تعطي هذه المقابلات منظورًا فريدًا عن حيك وتوضح لمشتري المنازل المحتملين مدى روعة منطقتك.

من المرجح أن يشارك أصحاب الأعمال هذه المقابلات على منصات التواصل الاجتماعي ومواقعهم الإلكترونية للمساعدة في نشر الوعي وزيادة مدى وصولك.

قبل نشر المحتوى ومشاركته، خذ بضع دقائق لتحسينه لمحركات البحث.

قم بتضمين الكلمات الرئيسية الجغرافية ذات الصلة في العناوين والعناوين والعناوين الفرعية والأوصاف التعريفية والنص البديل وعلامات التصنيف وعناوين URL.

8. إنشاء محتوى الفيديو

غالبًا ما يكون المحتوى هو الأسهل في الإنتاج، ولكن إذا استطعت، فيجب عليك الاستثمار في إنشاء محتوى الفيديو وتحسينه.

يمكن أن تساعدك على تمييز نفسك عن المنافسة.

يعتبر:

إطلاق وتحسين أ YouTube قناة.

قم بتحميل مقاطع الفيديو باستمرار على تلك القناة.

قم بمشاركة أو تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك على موقع الويب الخاص بك وصفحات التواصل الاجتماعي.

قم بتشغيل البث المباشر Facebook و YouTube لبناء جمهور أكبر.

هل تحتاج إلى أفكار للمحتوى الذي يمكنك إنشاؤه؟

يحاول:

فيديوهات البيت المفتوح.

قوائم مقاطع الفيديو (10 أفضل منازل للعائلات).

أسئلة وأجوبة البث المباشر.

فيديوهات أسئلة وأجوبة.

جولات افتراضية.

يمكنك إعادة توظيف محتوى الفيديو هذا لإنشاء محتوى آخر لاستخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مدونتك حتى تتمكن من جعله مناسبًا لك بأكبر عدد ممكن من الطرق.

اقض وقتًا في تحسين محتوى الفيديو الخاص بك للبحث المحلي.

أضف كلماتك الرئيسية المستهدفة جغرافيًا إلى العناوين والأوصاف وعلامات التصنيف.

لإمكانية الوصول، أضف ترجمات ونصًا.

إذا قمت بإضافة النص في الوصف، فإنه يسهل على محركات البحث الزحف إلى المحتوى وفهرسته.

قم بتضمين روابط إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك وموقع الويب وأي قوائم ذات صلة في الوصف أيضًا.

9. استخدم ترميز البيانات المنظمة

يساعد ترميز البيانات المنظمة، أو المخطط، Google ومحركات البحث الأخرى في التعرف على المزيد حول نوع المحتوى الموجود على صفحتك.

إذا كان موقعك يعرض مقتطفات منسقة في البحث، فستحتاج إلى تنفيذ ذلك حيثما أمكن ذلك.

يمكن للشركات العقارية الاستفادة من:

سمسار

يعرض

منتج

مكان

RentAction

مسكن

العنوان البريدي

صفحة نتائج البحث

صفحة على الإنترنت

يعتمد ما ستستخدمه على بنية موقعك.

إذا لم تكن متأكدًا مما يجب استخدامه أو من أين تبدأ، فاستشر أحد متخصصي تحسين محركات البحث (SEO).

بمجرد إضافة المخطط إلى موقعك، تحقق من دقته باستخدام أداة اختبار البيانات المنظمة.

10. حاول الحصول على مقتطفات مميزة

هل تريد أن تكون واردة في الجزء العلوي من SERPs؟

يمكن للمقتطفات المميزة أن تغير قواعد اللعبة.

يمكن أن يؤدي الحصول على مقتطف مميز إلى:

يزيد من حركة المرور.

جذب المستخدمين المهتمين بعروضك.

يحسن ترتيب البحث الخاص بك.

زيادة معدلات التحويل.

قد يكون من الصعب كسبها، ولا يوجد بها سوى عدد قليل من الشركات في البحث المحلي.

بدلاً من محاولة التنافس مع مواقع الويب الكبرى التي ربما تكون قد استحوذت على المكان بالفعل، ابحث عن الاستعلامات التي لا تحتوي على طلب بحث بالفعل.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن Google لا يعرض المقتطف المميز مع الاستعلامات المستهدفة جغرافيًا.

للتعويض، يمكنك:

قم بإجراء تحليل للكلمات الرئيسية للعثور على الكلمات الرئيسية والعبارات ذات الصلة والتي تركز على المنطقة الجغرافية.

ضع هذه الكلمات الرئيسية المحددة في محتوى عالي الجودة.

هيكلة وترميز المحتوى الخاص بك بشكل صحيح. استخدم رؤوسًا وعناوين فرعية تركز على الأسئلة، وفقرات أقصر يمكن وضعها في قسم مقتطف مميز، وعلامات H1-H2، والجداول، والقوائم، والمخططات، والصور، وما إلى ذلك.

قم بإنشاء قسم للأسئلة والأجوبة على موقعك. من المرجح أن يتم عرض الإجابات المحددة كمقتطفات مميزة، خاصة إذا كانت تتضمن صورًا وقوائم.

ملخص

على الرغم من المنافسة الشرسة التي تواجهها في مجال العقارات، لا يزال هناك الكثير من الفرص.

سيساعدك استخدام نصائح تحسين محركات البحث (SEO) هذه على السيطرة على البحث المحلي.

يمكن أن يساعدك الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام هذه الاستراتيجيات في الحصول على تصنيف جيد، حتى مقابل الأسماء الكبيرة في الصناعة.

إذا لم تكن على دراية بتحسين محركات البحث، فمن الأفضل استشارة أحد المتخصصين أو تعيينه لتجنب ارتكاب الأخطاء.

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جميع لقطات الشاشة التي التقطها المؤلف، أكتوبر 2020