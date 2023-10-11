Rewrite this title: 10+ نصائح لمبتدئ بوبكون فيغاس

ستساعدك المقالة التالية: 10+ نصائح لمبتدئ بوبكون فيغاس

سأسافر يوم الثلاثاء إلى لاس فيغاس لحضور حفل Pubcon الأول! يبدو لا يصدق أليس كذلك؟ لم يحضر Mr. Search Engine Journal حتى الآن مؤتمر Pubcon على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، ولكن هذا صحيح.

بعد أن قطعت أسناني في SES وSMX وIM Spring Break، حان الوقت الآن للعرض الكبير. فيغاس حبيبتي، فيغاس!

تغادر رحلتي صباح الثلاثاء وسأكون في المدينة وأقوم بتسجيل الوصول حوالي الساعة 11 صباحًا في كازينو Treasure Island مع بقية طاقم البحث والتواصل الاجتماعي بما في ذلك @davesnyder (صديقي في بوبكون)، @jordankasteler ، @ryansammy (محلل وسائل التواصل الاجتماعي) و@سكوتبولك (مدير العمليات لدينا / رجل بيز ديف).

سيصل ديف يوم الاثنين، وآمل أن تظل غرفتنا مرتبة، ولن يتم هدمها على يد أخطر رجل على الإنترنت.

مع وجود طفل في الطريق، أشك بشدة في أنني سأذهب إلى الطاولات أو أشرب الخمر (مثل حفلة توديع العزوبية التي استمرت 3 أيام والتي ذهبت إليها في فيجاس هذا الصيف)، لذلك يبدو أن التركيز الرئيسي لهذه الرحلة سيكون على العمل، بناء الشراكات وتثقيف الأشخاص حول أدوات SEJ والتحدث في حلقتين.

لذا، بما أن هذه هي أول مباراة لي في Pubcon وكنت أقضي يوم الأحد في التعبئة والاستعداد ومشاهدة فريق Ravens وهو يخسر، فقد اعتقدت أنه سيكون من الجيد أن أسأل بعض الأشخاص Twitter أصدقائي للحصول على بعض النصائح حول البقاء على قيد الحياة في Pubcon Vegas 2009، وها هم:

1. تذكر قيلولة بعد الظهر، والأسبرين، والسترة (تصبح فيغاس باردة في الليل)، والهاتف المحمول Twitter للحصول على آخر تحديثات حفلة #pubcon

2. ابحث عن “نقطة ضعف” في الجلسات لتأخذ قيلولة. جيد إذا كان على حدود وجبة غداء للحصول على أقصى قدر من القدرة على القيلولة.

3. إحضار سلك طاقة صغير متعدد المنافذ. غرفة السماعات/الوسائط منخفضة بشكل مؤسف في المنافذ.

4. نصيحة #pubcon: اليوم الأول، انتقل إلى متجر ABC في مركز عرض الأزياء (يمكن المشي فيه من TI) واحصل على علبة مياه لغرفتك.

5. أحضر الكثير من 5 دولارات و10 دولارات لتقسيم تكاليف سيارات الأجرة من وإلى مركز المؤتمرات. []

6. حاول الآن زيادة تحمل الكحول إذا كنت تشرب، وقم بتعبئة أدفيل؛ ستحتاج إليها. []

7. تناول الكثير من فيتامين C قبل المؤتمر وأثناءه حيث من المحتمل أن تتعرض لكثير من الأشخاص خلال موسم البرد.

8. ارتدي حفاضة لتقليل الرحلات المزدحمة إلى الحمام بين الجلسات وابتعد عن @pamela_lund

9. إذا رأيت أحد الأشخاص من شبكة البحث والتواصل الاجتماعي، فقدّم نفسك واستبدل بطاقات العمل (بطاقاتنا رائعة للغاية) واسألنا عن مشروعنا الكبير الجديد!

10. احتفل مثل نجوم الروك!

شكرا ل @pamela_lund @بلافرانس @com.andybeal @danperry لردود الفعل.