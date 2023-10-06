Rewrite this title: 100 مليون استخدام نشط #Instagram كل شهر

ستساعدك المقالة التالية: 100 مليون استخدام نشط #Instagram كل شهر

أمس، Instagram أعلن المؤسس المشارك، كيفن سيستروم، أن تطبيق مشاركة الصور أصبح الآن في أيدي 100 مليون مستخدم نشط شهريًا. لقد قطعت الشركة شوطا طويلا في وقت قصير جدا.

عندما بدأ سيستروم والمؤسس المشارك مايك كريجر بهذه الفكرة، كانا مجرد رجلين يعملان في مكاتب مستأجرة في سان فرانسيسكو. في لمسة مشاركة مدونة، سيستروم يتذكر تلك الأيام الأولى. يشارك اللحظة في مكتب بارد متجمد بعد إطلاق الفيلم مباشرة Instagram، عندما أدركوا لأول مرة أنهم يمتلكون شيئًا ما حقًا ورأوا قوة الصور المشتركة. منذ ذلك الحين، قاموا بصنع مكان لأنفسهم على كل من نظامي التشغيل iOS وAndroid، وقاموا بإنشاء العديد من هذه المواقع في Instagram ثري جدًا بالبيع لـ Facebook.

بالرغم من Instagram هو الآن جزء من Facebook العائلة، سيستروم لا يزال يدير العرض. كان لديه هذا ليقوله عنه Instagram:

تتمتع الصور بالقدرة على ربط الأشخاص من جميع الخلفيات واللغات والثقافات. إنهم يربطوننا بعمال الإغاثة في جميع أنحاء العالم في السودان، وبأصحاب المشاريع في سان فرانسيسكو، وحتى بالأحداث التي تجري في ساحاتنا الخلفية. Instagram، كأداة للإلهام والتواصل، لا تقل قوتها عن قوة المجتمع الذي تتكون منه. لهذا السبب، نشعر بأننا محظوظون للغاية لأننا أتيحت لنا الفرصة لبناء هذا معكم جميعًا. لذلك من فريقنا إلى مائة مليون شخص يتصلون بنا Instagram المنزل، ونحن نقول شكرا لك. شكرًا لك على مشاركة عالمك وإلهامنا جميعًا لفعل الشيء نفسه.

مع 100 مليون شخص يقومون بالزيارة والنشر والمشاركة بشكل نشط Instagram، هل تعتقد أن هذا سيكون وسيلة فعالة للوصول إلى جمهورك المستهدف؟ من المحتمل أنك ستجد الكثير من الأشخاص الذين يحبون ما تفعله. كيف ستعمل على التسويق المرئي في مزيج عملك؟

حقوق الصورة: Instagram