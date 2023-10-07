Rewrite this title: 101 طريقة لربط البناء في عام 2012

ستساعدك المقالة التالية: 101 طريقة لربط البناء في عام 2012

لا أعرف عنك، ولكن لا شيء يجعلني أشعر بالإحباط أكثر من رؤية الأشخاص عبر الإنترنت يتذمرون من قولهم: “من الصعب جدًا إنشاء روابط هذه الأيام!”

حقًا – إن كان هناك أي شيء – فقد زاد عدد فرص بناء الروابط المتاحة اليوم مع انتشار أنواع جديدة ومختلفة من خصائص الويب عبر الإنترنت!

لذلك، إذا كنت واحدًا من هؤلاء الأشخاص الموجودين على سياج بناء الروابط، فقم بإلقاء نظرة على القائمة التالية التي تضم 101 تقنية مختلفة لبناء الروابط التي قمت بتجميعها. بالتأكيد، ستجد شيئًا هناك لتدفق عصائرك الإبداعية!

من موقع الويب الخاص بك…

– تعد إضافة أدوات المشاركة الاجتماعية إلى منشورات مدونتك (والتي يمكن إجراؤها يدويًا أو باستخدام مكونات إضافية مثل Digg Digg أو TweetMEME) أمرًا إلزاميًا إلى حد كبير الآن حيث يتم ترجيح الإشارات الاجتماعية في خوارزميات التصنيف. – تعد إضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في نهاية كل مشاركة إحدى الطرق السهلة لتعزيز المشاركة الاجتماعية بشكل كبير. – تعمل خلاصات RSS على زيادة عرض موقع الويب الخاص بك، مما قد يؤدي إلى روابط خلفية عندما يشارك القراء منشوراتك على مواقعهم أو ملفاتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية. – تعزيز قوة بناء الارتباط لخلاصة RSS الخاصة بك عن طريق إرسال هذا الرابط إلى أدلة الصناعة. – لا تعد إضافة الروابط الداخلية بين المنشورات على موقعك مجرد أسلوب رائع لبناء الروابط، بل إنها أيضًا طريقة جيدة لحث القراء على التفاعل بشكل أكبر مع موقع الويب الخاص بك. – تؤدي إضافة TYNT إلى موقعك تلقائيًا إلى إلحاق رابط خلفي بأقسام موقعك أو عنوان URL الذي ينسخه القراء ويلصقه في مكان آخر. – عندما يواجه الأشخاص رسائل إخبارية مفيدة، فإنهم يشاركونها مع أصدقائهم، مما يؤدي إلى المزيد من الروابط التي تؤدي إلى موقعك. – قد يستغرق الأمر بعض الوقت للإعداد، ولكن تشغيل برنامج تابع يضمن لك الروابط الخلفية من كل من المشاركين وأي أدلة برنامج أنت جزء منها. – قد تمنع عناصر التنقل الرسومية عناكب محرك البحث من فهرسة الروابط بشكل صحيح في هذا القسم. يؤدي حل هذه المشكلات تلقائيًا إلى ظهور المزيد من الروابط الخلفية. – وبالمثل، يمكن أن تؤدي المشكلات التي تظهر على الصفحة (بما في ذلك الاستخدام غير السليم لنصوص Javascript أو ملفات Flash) إلى الحد من قدرة محركات البحث على فهرسة الروابط الخاصة بك. اعتني بهذه المشكلات على الفور لتحسين حقوق الارتباط الخاصة بموقعك.

استخدام أنواع محددة من منشورات المدونة…

– يحب الأشخاص مشاركة منشورات القائمة، مما يجعل هذه التقنية طريقة سهلة لبناء روابط خلفية بسرعة. – اجذب فخر قادة الصناعة من خلال كتابة منشورات المدونة المليئة بالثناء والتي سيحبون الارتباط بها مرة أخرى. – نفس التعامل مع منشورات القائمة. تتم مشاركة الرسوم البيانية في كثير من الأحيان أكثر من العديد من أنواع المحتوى الأخرى، مما يؤدي إلى التدفق التلقائي للروابط الخلفية. – تشبه الرسوم البيانية الرسومية من حيث الشكل والأسلوب، ولكنها تقدم معلومات “كيفية” بدلاً من الحقائق. لقد بدأت الآن في زيادة شعبيتها ومن المفترض أن توفر فرصة رائعة لبناء الروابط في المستقبل. – لا يوجد شيء جديد في هذه التقنية، ولكن صلاحيتها كخيار لطعم الارتباط لا تزال قائمة. يحب الناس الجدال عبر الإنترنت، مما يعني أن منشورات مدونتك المثيرة للجدل سيتم ربطها على نطاق واسع. – أن تكون “المحرك الأول” في مجال عملك يعد أمرًا رائعًا من منظور بناء السلطة، ولكنها طريقة رائعة لبناء الروابط أيضًا! – إذا قمت بإنشاء محتوى يحل مشاكل الأشخاص (وتعتبر منشورات “كيفية القيام بذلك” فعالة بشكل خاص في هذا الأمر)، فستجد أن منشوراتك يتم ربطها مرة أخرى في كثير من الأحيان. – توفر المدونات المباشرة قيمة إضافية للقراء، مما يؤدي عادةً إلى المزيد من الاهتمام والمزيد من الروابط الخلفية. – عندما تجري مقابلات مع سلطات الصناعة وتنشرها، ستتمكن من الاستفادة من جمهورك وأتباع شخصية السلطة الخاصة بك للحصول على روابط خلفية إضافية. – فضح الأساطير الشعبية هي استراتيجية شائعة الاستخدام في الإعلانات، لأنها تميل إلى جذب الانتباه. عند استخدامه في منشورات مدونتك، يمكن أن يؤدي إلى روابط خلفية أيضًا. – لنفس السبب الذي يجعل منشورات “كيفية القيام بذلك” هي أشكال فعالة من اصطياد الروابط، ستجد أن منشورات الأسئلة الشائعة يمكن أن تساعدك في بناء الروابط من خلال تزويد جمهورك بالمعلومات الحيوية. – يمكن أن يساعد تخصيص المنشورات حول الأعياد الوطنية والمناسبات الأخرى موقعك على كسب حركة المرور والروابط الخلفية من تحديد الأولويات في نتائج Google الجديدة.

على مواقع التواصل الاجتماعي…

– سيساعدك القيام بذلك على الوصول إلى مجموعة واسعة من شركاء الارتباط المحتملين. – بهذه الطريقة، تؤدي كل منشورات جديدة إلى رابط خلفي قابل للمشاركة بشكل كبير إلى موقعك. – نظرًا لأن وجودك على هذا الموقع قد يساعد في تعزيز تصنيفات SERPs الخاصة بك، فقد يساعد في زيادة فرص الارتباط الخلفي أيضًا. – لا يؤدي هذا إلى تعزيز حركة الإحالة من جهات الاتصال التجارية المهتمة فحسب، بل إنه رابط قيم من موقع ويب رفيع المستوى. – إذا كان جمهورك صغيرًا، فإن مطالبة المستخدمين المتميزين بمشاركة المحتوى الخاص بك مع متابعيهم يمكن أن يعزز فرص الارتباط لديك. – النشر على مواقع مثل Scribd وSlideshare سوف يكسبك روابط على هذه المواقع، وكذلك ربما على المواقع التي تضمّن مستنداتك في صفحاتها الخاصة. – كجزء من شبكة تعليقات المدونات، ستترك تعليقات على مواقع الأشخاص الآخرين (مما يؤدي إلى روابط خلفية) مقابل رسائل على صفحاتك الخاصة (مما يبني دليلاً اجتماعيًا). – استفد من مكانة Youtube الحالية كواحد من أكبر محركات البحث على الويب لاكتشاف المحتوى الخاص بك ومشاركته وربطه برابط خلفي. – إذا أصبحت مستخدمًا معتمدًا على أحد هذه المواقع، فقد تتمكن من مشاركة رابط موقعك مع كل سؤال تجيب عليه. – لا تسمح جميع المدونات بالتتبع، ولكن العثور على المدونات التي تسمح بذلك يمكن أن يكون طريقة سهلة لبناء الروابط بسرعة. – يعد إعداد المدونات عملية سريعة، وقد يكون تقديم هذه الخدمة مقابل رابط خلفي أمرًا شائعًا للغاية. – قد يؤدي إجراء التحليل التنافسي أحيانًا إلى ظهور مدونات Blogspot المهجورة التي لا تزال تحتفظ بأسهم الارتباط. يمكن أن تساعدك إعادة تسجيل هذه الحسابات ونشر رابط لموقعك على الاستفادة من هذه السلطة المتبقية. فقط كن حذرًا في تركيز جهودك على الحصول على أعمال قديمة فاشلة (استهدف الحصول على PR5 أو أعلى) ولا تقم بتضمين أكثر من 4-5 من هذه الروابط في ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك. – إذا كنت تدير شركة محلية، فإن إعداد الملفات الشخصية على مواقع مثل Yelp يعد نشاطًا “يجب القيام به” لبناء الروابط.

من خلال العروض الترويجية…

– تتم مشاركة رموز القسيمة على نطاق واسع عبر الإنترنت، مما يجعلها نوعًا رائعًا من ترويج طعم الارتباط. – يحب الأشخاص فرصة الفوز بأشياء مجانية، وسوف تتراكم الروابط الخلفية عندما يشارك المشاركون هداياك مع الأصدقاء. – يعد إنشاء العروض الترويجية خلال العطلات طريقة سهلة لبناء المصلحة العامة والروابط الخلفية. – على الرغم من أنك ستحتاج إلى التبرع لتصبح راعيًا، إلا أن العديد من الأحداث تضيف روابط لمواقع الرعاية إلى مواقعها الإلكترونية. – اعتمادًا على حالة المراجع الخاص بك، قد تتمكن من إضافة روابط خلفية إلى مراجعاتك بالإضافة إلى تعليقاتك. – تشتمل العديد من مواقع الويب الخاصة بالأعمال التجارية على صفحات شهادات، لذا تأكد مما إذا كانت الخدمات التي استخدمتها توفر فرصة إنشاء الروابط هذه. – عندما يتم منح جوائز لمشرفي المواقع، فمن الطبيعي أن يرغبوا في الارتباط مرة أخرى بمنشور إعلان موقع الجائزة. – بدلاً من رعاية الأحداث، يمكنك أيضًا إنشاء روابط خلفية من خلال التبرع للجمعيات الخيرية بأكملها والتي تتضمن روابط خلفية للمانحين على مواقعهم الإلكترونية. – القيام بذلك من شأنه أن يكسبك الكثير من الروابط الخلفية “.edu” عالية القيمة إذا تم الإعلان عن العرض التقديمي الخاص بك داخليًا. – باعتبارك راعيًا للمؤتمر، من المحتمل أن تكسب رابطًا خلفيًا من موقع الحدث على الويب، بالإضافة إلى فرص أخرى محتملة للتكريم.

استخدام التقنيات التقليدية…

– تجنب أدلة “بدون اسم”، ولكن خذ الوقت الكافي لإرسال موقعك إلى DMOZ، ودليل مواقع Yahoo، وأفضل ما في الويب، وBusiness.com للروابط الخلفية. – إذا كنت تدير ندوات عبر الإنترنت، أو توزع كتبًا إلكترونية مجانية، أو تنشئ تطبيقات ويب، أو تشارك في أي نوع آخر من إنشاء المحتوى، فقد تكون مؤهلاً لإدراج موقعك في أدلة متخصصة (على سبيل المثال، دليل Appolicious لتطبيقات iPhone). – اترك تعليقاتك على المدونات التي تقرأها (حتى لو كانت روابط “ممنوع المتابعة”، فإنها ستظل تقدم بعض الفوائد). ومع ذلك، قم بذلك باعتدال، حيث تعتبر هذه الأنواع من الروابط ذات قيمة منخفضة بشكل عام. – إن الحفاظ على التواجد في منتديات الصناعة لديه القدرة على بناء حركة إحالة وروابط خلفية لموقعك على الويب. – إذا كنت عضوًا نشطًا في منتدى أو مجتمع ويب، فقد توفر صفحة ملفك الشخصي الفرصة لتضمين رابط خلفي. – إذا كان موقع الويب الخاص بك يحتوي على شيء يستحق النشر، فقم بتوزيع البيانات الصحفية من خلال خدمات مثل PRWeb يمكن أن تكون طريقة رائعة لبناء الروابط بسرعة. – يمنحك إنشاء متابعين على خصائص الويب 2.0 الشهيرة من خلال نشر محتوى عالي الجودة على صفحاتك فرصة إضافية للإشارة إلى الروابط مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك. – إنشاء مواقع صغيرة خارج موقعك الرئيسي يمنحك الفرصة لبناء المزيد من الروابط الخلفية. – إذا كنت تشعر أن محتوى موقع الويب الخاص بك قد يكون ذا قيمة لقراء موقع آخر، فإن الاتصال بمسؤول الموقع مباشرة لطلب الرابط يمكن أن يكون وسيلة فعالة لبناء الارتباط. – باعتبارك مؤلفًا ضيفًا على مواقع أخرى، يحق لك عادةً الحصول على رابط واحد على الأقل للعودة إلى موقعك الرئيسي. – إذا كنت عضوًا في أي من مجتمعات الإشارات المرجعية الاجتماعية، فإن نشر روابطك على هذه الصفحات يمكن أن يساعد في لفت انتباه الآخرين إلى محتواك. – في بعض الأحيان، قد تواجه نطاقات منتهية الصلاحية لا تزال تحتوي على روابط تشير إليها. يعد تسجيل هذه العناوين وتوجيهها إلى موقعك طريقة جيدة للحصول على حقوق الارتباط هذه. – مجرد ذكر واحد على موقع إخباري كبير يمكن أن يمثل إمكانات ربط هائلة لموقعك على الويب. – باعتبارك عضوًا في مكتبة المدونة، يمكنك إرسال روابط لمشاركتها مع الآخرين – وهو ما يمثل عددًا من إمكانيات إنشاء الروابط الجديدة.

عبر إنشاء المنتج…

– تتم مشاركة فرص تنزيل الكتب الإلكترونية المجانية بين الأصدقاء، مما قد يؤدي إلى المزيد من الروابط الخلفية لموقعك. – لن يؤدي تشغيل البودكاست إلى حصولك على روابط إحالة من المستمعين فحسب، بل ستلتقط أيضًا روابط خلفية من أي أدلة تم إدراج البودكاست الخاص بك فيها. – مرة أخرى، إذا قررت اتباع هذا النهج، فلا ترسل بريدًا عشوائيًا. تأكد من أن المستخدمين على علم بالارتباط الخاص بك وامنحهم خيار إيقاف تشغيله إذا كنت لا ترغب في طردك من دليل WordPress. – تتم مشاركة البرامج المجانية على نطاق واسع وفي كثير من الأحيان (مما يؤدي إلى ظهور الكثير من الروابط الجديدة)، على الرغم من أنك ستحتاج إلى التأكد من حماية برنامجك من موزعي البريد العشوائي والبرامج الضارة. – يتمتع موقع YouTube بشعبية كبيرة، لذا فإن تشغيل قناة إعلامية أو ترفيهية يمكن أن يكون وسيلة رائعة لبناء جمهور وروابط خلفية جديدة. – تعد التطبيقات ضخمة في الوقت الحالي، ولا تمثل مصدرًا محتملاً للدخل فحسب، بل تمثل أيضًا فرصة لبناء روابط خلفية عبر المراجعات. – إذا كنت تعمل في سوق B2B، فإن المستندات التقنية تمثل واحدة من أفضل الطرق لبناء روابط خلفية، حيث يمكن مشاركة هذه الموارد على نطاق واسع بين المحترفين. – لقد جذبت الاختبارات عبر الإنترنت دائمًا الاهتمام، ولكن إضافة ميزة “مشاركة درجاتك مع أصدقائك” تجعل من الممكن تحويل هذه الأنشطة الممتعة إلى نقاط قوة لبناء الروابط أيضًا. – كما هو الحال مع المستندات التقنية، يحب الأشخاص قراءة دراسات الحالة، مما يجعلها طريقة مثالية لبناء سمعة وإنشاء روابط خلفية جديدة. – يمكن أن تكون الندوات عبر الإنترنت جذابة للغاية، مما يجعل توزيعها والترويج لها طريقة رائعة لبناء الروابط. – يبحث مشرفو المواقع والمدونون دائمًا عن صور خالية من حقوق الملكية، مما يجعل نشر صورك الخاصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي (أي مقابل رابط خلفي) طريقة سريعة لبناء الروابط. – الشيء نفسه ينطبق على مجموعات الرموز. يبحث الأشخاص دائمًا عن أيقونات جديدة، لذا إذا عرضتها مقابل الروابط، فستحصل على روابط جديدة! – يعد تطوير حقيبة رسومية يمكن لمشرفي المواقع نشرها على مواقعهم كقياس لبعض المعايير طريقة أخرى لإرسال مجموعة من الروابط الخلفية إلى موقعك. – كما هو الحال مع البرامج والتطبيقات، يحب الأشخاص الارتباط بالبرامج المجانية – وأشرطة الأدوات ليست استثناءً.

من خلال استعادة الرابط…

– يمكن أن يساعدك إعداد تنبيهات Google لعبارات الكلمات الرئيسية ذات العلامة التجارية لموقعك على الويب في تحديد المواقع الأخرى التي تشير إليك دون ربطها مرة أخرى. – تتيح لك خدمة Copyscape تلقي إشعارات عندما يقوم الأشخاص بالنسخ واللصق من موقع الويب الخاص بك. بدلاً من المطالبة بإزالة المحتوى، تمثل هذه الانتحال فرصًا محتملة للارتباط الخلفي. – إذا كانت أي من أخطاء صفحة 404 المسجلة لموقعك تحتوي على روابط تشير إليها (بسبب محتوى منقول أو محذوف)، فإن استبدال هذا المحتوى يسمح لك باستعادة هذه الروابط الخلفية الموجودة. – إذا واجهت أخطاء على مواقع الويب الأخرى، فحاول إرسال بريد إلكتروني إلى مشرفي المواقع مع التصحيحات واطلب رابطًا في المقابل. – العديد من الخدمات تتيح لك مراقبة المواقع المرتبطة بك؛ إذا تغيرت هذه الأمور، فأخبر مشرفي المواقع على الفور لمعرفة ما إذا كانوا سيعيدون الروابط الخاصة بك أم لا. – عند مواجهتك لهذه الروابط، تحقق مما إذا كان بإمكانك تحديد مشرفي المواقع الآخرين الذين ربطهم شركاؤك. قد يؤدي إبلاغهم بالروابط المعطلة إلى رابط يعود إلى موقعك من هذه الجهات الخارجية. – يعد البحث عن عبارات المواقع المخترقة الشائعة والاتصال بمشرفي المواقع عبر بحث Whois لاستبدال إصلاح للارتباط الخلفي أحد الأساليب المحتملة الأخرى لبناء الروابط التي يجب أخذها في الاعتبار. – في بعض الحالات، قد يؤدي القيام بذلك إلى زيادة قيمة وسلطة روابط المستوى الأول التي تشير بالفعل إلى موقعك. – قد يؤدي غربلة ملفات تعريف الروابط الخلفية الخاصة بمنافسك إلى ظهور مصادر محتملة لبناء الروابط لم تكن قد فكرت فيها بعد.

بتقنيات غير تقليدية…

– تتم إعادة توجيه الالتماسات ومشاركتها، مما يؤدي إلى روابط تعود إلى موقعك (على افتراض أن الالتماس الخاص بك مستضاف هناك). – إذا كان لدى شركتك رقم 800، فإن المطالبة بقائمتك على مواقع دليل 1-800 ستوفر بعض الروابط الخلفية الإضافية. – إذا كنت تتطلع إلى توظيف عامل جديد، فتأكد من وجود عنوان URL الخاص بك في قائمة الوظائف الخاصة بك، حيث غالبًا ما يتم نشر هذه المنشورات عبر مواقع متعددة. – يعد إنشاء منحة دراسية (مهما كانت صغيرة) طريقة رائعة لنشر اسم شركتك والحصول على روابط خلفية جديدة. – لا ترسل بريدًا عشوائيًا، ولكن إذا كان لديك شيء تريد بيعه أو التخلي عنه، فقم بتضمين الرابط الخلفي الخاص بك في منشورك. – تعد المساهمة في صفحات الويكي في مجال عملك طريقة جيدة لزيادة السلطة بين أقرانك وتأمين روابط خلفية عالية القيمة لموقعك. – مقابل رسوم، يمكنك الانضمام إلى هذه المنظمة، مما يزيد من ثقة المستهلك ويوفر فرصة للربط مرة أخرى بموقعك على الويب. – وبالمثل، فإن الانضمام إلى غرفة التجارة المحلية الخاصة بك يجب أن يمنحك قائمة دليل على موقع الويب الخاص بالمنظمة. – تحتفظ العديد من المكتبات بقوائم الموارد، ويمكن أن يساعدك ذكر موقع الويب الخاص بك في إحدى هذه المجموعات في تأمين رابط عالي تصنيف الصفحات.

إذا كان لديك الكثير من الوقت أو المال…

– سيكون قياس التأثير الاجتماعي أحد أهم الاتجاهات الجديدة في التسويق الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة، لذا فإن إطلاق أداتك الخاصة قد يؤدي إلى عدد هائل من الروابط الخلفية. – من السهل إنشاء الأدلة، وقد توفر تدفقًا للإيرادات بالإضافة إلى فرصة بناء روابط خلفية. – إذا لم تكن تحرز تقدمًا كبيرًا بمفردك، فاستأجر سلطة أكثر خبرة في مجال عملك للاستفادة من الاتصالات الحالية وبناء روابط لموقعك. – طالما أنهم لا يجتازون نظام تصنيف الصفحات بشكل غير لائق، فإن الروابط المدفوعة التي تحصل عليها من خلال الحملات الإعلانية قد تظل توفر لك الفرصة لزيادة عدد الزيارات والإيرادات. – عندما يُنظر إليك كشخصية ذات سلطة، يميل الأشخاص إلى الارتباط بك بشكل طبيعي في كثير من الأحيان. ليس من السهل القيام بذلك، ولكن يمكن أن يكون مسعى مربحًا مع مرور الوقت. – يستغرق تشغيل شبكتك الاجتماعية أو المنتدى أو أي مجتمع آخر عبر الإنترنت وقتًا، ولكنه يمكن أن يكون طريقة رائعة لبناء روابط خلفية إذا نجحت. – ليس من الضروري أن تكون Yelp التالي، ولكن إنشاء موقع قائمة صغير مستهدف للشركات المحلية من شأنه أن يساعدك على التقاط روابط خلفية إضافية. – لن يؤدي التقديم في المؤتمرات إلى تعزيز سلطتك المتصورة فحسب، بل سيكسبك رابطًا خلفيًا من موقع المؤتمر أيضًا. – إنها ليست رخيصة، ولكن استخدام شركة علاقات عامة لنشر اسمك سيؤدي إلى عدد أكبر من الروابط الخلفية مما قد تكون قادرًا على تحقيقه بمفردك. – أخيرًا، إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لإنشاء الروابط الخاصة بك، فلماذا لا تدفع لشخص آخر للقيام بذلك؟ غالبًا ما تمتلك وكالات تحسين محركات البحث (SEO) أدوات وأنظمة تمكنها من بناء روابط خلفية للعملاء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بمشرفي المواقع الذين يعملون بمفردهم.

هل فاتني أي منها؟ إذا كان بإمكانك التفكير في أي تقنيات أخرى لبناء الروابط، شارك توصياتك في قسم التعليقات أدناه.