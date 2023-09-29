Rewrite this title: 101 نصيحة سريعة وقابلة للتنفيذ لتحسين SEO الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: 101 نصيحة سريعة وقابلة للتنفيذ لتحسين SEO الخاص بك

يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) يشبه إلى حد كبير اتباع نظام غذائي بدائي.

هناك الكثير من النصائح التي تعد بنتائج سريعة، ولكن معظمها لا يحقق النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أساليب تحسين محركات البحث (SEO) المشهورة لم تعد فعالة بعد الآن.

إذا كنت تستخدم ممارسات قديمة، فقد حان الوقت للتخلص منها.

ستجد أيضًا أن بعض الأساليب العصرية الجديدة والرائعة لا تناسبك حقًا.

ومع ذلك، فإن أساليب تحسين محركات البحث المشروعة الأخرى (مرحبًا، عمليات التدقيق الفني لمدة شهر!) تستغرق وقتًا طويلاً. أنا أتحدث أشهر أو حتى أكثر من سنة لإظهار النتائج.

لكن هذا لا يعني أن استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك يجب أن تكون مضيعة للوقت.

دعونا نركز على أساليب تحسين محركات البحث الأكثر قابلية للتنفيذ والتي أثبتت جدواها.

النوع الذي سيساعدك اليوم.

فيما يلي 101 من النصائح والحيل والأسرار السريعة التي ستعمل بشكل أفضل من أي نظام غذائي بدائي.

نصائح أساسية لتحسين محركات البحث

1. استخدم الفيديو وقم بتحسينه

أصبح الفيديو أكثر قيمة من أي وقت مضى.

لا تدع قيود الميزانية تمنعك من الدخول في اللعبة.

بين تسجيلات الهاتف والرسومات المتحركة، هناك الكثير من الخيارات المتاحة لك.

2. التركيز على نية المستخدم

عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية، قم بدمج استعلامات البحث عن نية المستخدم وربطها معًا باستعلامات البحث الصوتي، مثل الأسئلة، للمساعدة في دعم استعلامات نية المستخدم هذه.

3. ابدأ في بناء خبرتك وسلطتك وثقتك

إذا كنت وافدًا جديدًا، فسيكون من الصعب التنافس مع موقع موجود منذ 10 سنوات.

لا يوجد سوى مكان واحد للبدء: إنشاء محتوى وصفحات رائعة تعرض خبرتك (سواء كنت فردًا أو شركة).

يجب أن يدعم هذا المحتوى تحسين محركات البحث (SEO) وأهداف عملك.

4. اجعل المحتوى الخاص بك سهل الاستخدام

إن تحسين محركات البحث (SEO) يتعلق في النهاية بالأشخاص.

وتفضل معظم تحديثات محركات البحث المحتوى سهل الاستخدام.

تعرف على الشخصيات والسلوكيات البشرية واتجاهات المستخدمين، بالإضافة إلى الجانب الفني لتحسين محركات البحث.

5. تظل استشهادات العملاء شائعة جدًا

ضع خطة لمطالبة العملاء بمراجعات المنتجات أو التعليقات عليها.

تستخدم محركات البحث هذه لإسناد القيمة وتؤدي إلى تحويلات أعلى.

6. فكر في تحسين محركات البحث (SEO) من البداية

عند إعادة تصميم موقع الويب الخاص بك، قم بإحضار متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) في وقت مبكر من العملية.

يجب أن تكون اتجاهات التصميم مصممة وفقًا لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO)، خاصة بالنسبة لنسخة الهاتف المحمول من الموقع.

7. إدارة توقعات العملاء بأمانة

هناك العديد من الشخصيات الماكرة في هذا المجال.

الفشل في تلبية التوقعات قد يجعلك تبدو وكأنك في صحبتهم.

8. فكر فيما هو أبعد من الكلمات الرئيسية ذات “المطابقة التامة”.

لا تحتاج إلى استخدام مصطلحات الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة.

تفهم Google الكيانات (الأشياء والمفاهيم) والعلاقات.

يمكنه ربط مصطلحات البحث عن الكلمات الرئيسية الموضعية.

9. استخدم الإحالة

قم بتخصيص العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بناءً على الإحالة.

يمكنك أيضًا القيام بذلك بناءً على الموقع واستعلام البحث عن الكلمات الرئيسية.

10. اختر مجالًا قصيرًا

عند اختيار اسم النطاق، التزم بـ 15 حرفًا أو أقل.

أسماء النطاقات القصيرة يسهل على الأشخاص تذكرها.

11. ابحث عن كافة الاختلافات في موقعك

عندما تبحث في موقعك في محركات البحث “site:example.com” تأكد من العثور على جميع الاختلافات في موقعك.

على سبيل المثال، ابحث في ما يلي:

http://example.com

http://www.example.com

https://example.com

https://www.example.com

نصائح تحسين محركات البحث للجوال

12. اتبع نهج “الجوال أولاً”.

اعتبارًا من سبتمبر 2020، ستتحول Google إلى الفهرسة المتنقلة أولاً لجميع المواقع.

استخدم أداة اختبار التوافق مع الجوال في Google Search Console لمعرفة كيف يرى وكيل بحث الجوال من Google موقعك.

13. تحقق مما إذا كان AMP وPWA مناسبان لك

للمساعدة في الإعداد لفهرس الهاتف المحمول أولاً وزيادة حركة البحث عبر الهاتف المحمول، قم بتشغيل Google Accelerated Mobile Pages (AMP) أو تطبيقات الويب التقدمية (PWAs).

ستعرض Google صفحات AMP أو PWAs الخاصة بك في فهرس الجوال أولاً إذا لم يكن لديك موقع للجوال، لذلك ستحتاج إلى التأكد من قائمة المحتوى الأساسي والروابط الخاصة بك على صفحات AMP أو PWAs.

14. إزالة الإعلانات البينية

ما لم تكن هذه القيود تتعلق بالعمر أو لأغراض خصوصية البيانات، قم بإزالة النوافذ المنبثقة والإعلانات البينية من الهاتف المحمول.

هناك العديد من البدائل الأكثر فعالية للنوافذ المنبثقة.

15. تنفيذ تتبع التمرير على AMP

باستخدام Google AMP، يمكنك تنفيذ تتبع التمرير باستخدام Google Tag Manager.

16. أضف النماذج إلى AMP

على الرغم من أن صفحات Google AMP قد تبدو مجردة، إلا أنه يمكنك إضافة نماذج لجذب العملاء المحتملين.

17. B2C؟ النظر في PWA

بالنسبة للعلامات التجارية B2C، فكر في الاستثمار في تطبيق الويب التقدمي (PWA).

ومن المتوقع أن تحل PWAs محلها 50% من التطبيقات التي تواجه المستهلك.

لقد أنشأت شركات ستاربكس، وسبوتيفاي، وأوبر بالفعل تجارب مثيرة للإعجاب، وسيتوقع المستخدمون ذلك من العلامات التجارية الأصغر أيضًا.

18. استخدم فتات الخبز على موقع الويب الخاص بك على الهاتف المحمول

تريد إظهار مسار وجهة نظيف لأنه قد يساعد في زيادة نسبة النقر إلى الظهور على الهاتف المحمول.

نصائح تقنية لتحسين محركات البحث

19. Switch إلى HTTPS

عند ترحيل موقعك من HTTP إلى HTTPS، لا تقم بإجراء أي تغييرات أخرى على موقع الويب الخاص بك. تفترض Google أنك تقوم بتغيير البروتوكولات فقط وقد تجد صعوبة في الاعتراف بالتغييرات الإضافية.

20. العلامات الأساسية لا تحفظ ميزانية الزحف

يجب على محركات البحث أيضًا الزحف إلى النسخ المكررة لتحديد أنها نسخ مكررة في الواقع.

21. حافظ على سرعة الموقع عند 2-3 ثواني للمستخدمين

اعمل بشكل وثيق مع المطور الخاص بك باستخدام تقرير مؤشرات أداء الويب الأساسية لإظهار أين تكمن مشكلات سرعة الصفحة.

22. الأخبار + BERT = دوارات أهم الأخبار

بالنسبة لناشري الأخبار، أضاف Google BERT عرضًا دائريًا لأهم الأخبار.

أفضل طريقة للظهور في هذه النتائج هي نشر محتوى إخباري شرعي، والحصول على صفحات AMP، وإرسال موقعك إلى أخبار Google.

23. استخدم rel=canonical

تأكد من أن جميع صفحاتك التي يمكن الوصول إليها من خلال عناوين URL متعددة تحتوي على العلامة rel=canonical التي توجه محركات البحث إلى الصفحة الرئيسية.

تعمل العلامات Rel=canonical على تقليل الارتباك عندما يقوم موقع آخر بحذف المحتوى الخاص بك، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء محتوى مكرر.

24. تأكد من فهرسة صفحاتك

تحقق جيدًا للتأكد من فهرسة صفحات المال الخاصة بك باستخدام بحث “الموقع: المجال”.

تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا تمت فهرستك بشكل مزدوج. يمكن أن تؤدي الفهرسة المزدوجة إلى محتوى مكرر.

25. علامة H1 واحدة لكل صفحة

لا تستخدم علامات H1 متعددة في صفحة واحدة.

26. أضف سمات الصورة البديلة قبل النشر

تنتقل Google إلى بحث أكثر وضوحًا للتنافس مع المصادر الأخرى.

لا تبخل على هذا!

27. يمكنك الحصول على أكثر من خريطة موقع واحدة

إذا كنت تريد من Google أن يركز اهتمامه على أقسام معينة من موقعك، فقم بإنشاء خرائط موقع منفصلة للصور ومقاطع الفيديو والملفات الشخصية ومشاركات المدونة.

28. تعرف على معلمات عنوان URL الخاص بك

إذا كانت عناوين URL الخاصة بك عبارة عن عناوين URL ديناميكية (بمعنى أنك ترى شيئًا مثل هذا: www.donutsaregoodforyou.com/?mode=1-list=1)، فستحتاج إلى ضبط المعلمات في Google Search Console وفقًا للطريقة التي تريد أن يزحف بها Google إلى موقعك. محتوى.

مرة أخرى، يساعد هذا في تقليل المحتوى المكرر.

29. قم بتغيير الروابط الداخلية الخاصة بك لـ HTTPS

قبل الترحيل من HTTP إلى HTTPS، قم بتغيير الروابط الداخلية إلى HTTPS.

30. أضف فتات الخبز

ستؤدي إضافة مسارات التنقل إلى موقعك إلى تحسين تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم.

31. تحقق من عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك

تجنب عمليات إعادة التوجيه الطويلة والمتسلسلة لمساعدة محركات البحث في الزحف إلى موقعك بشكل أسرع.

32. عند استخدام الصور، حاول الحصول على ملف صورة بتنسيق Vector

يتم تغيير حجم هذه الأنواع من الملفات بشكل أفضل، مما يمنحك جودة صورة أفضل على أجهزة متعددة.

قد ترغب في تحويله إلى ملفات ويب إذا كنت تواجه مشاكل مع سرعة الصفحة.

33. استخدم CDN

فكر في الحصول على شبكة توصيل المحتوى (CDN) لاستضافة صورك.

يساعد CDN في تسريع موقع الويب الخاص بك.

34. تحسين صورك

عادةً ما تكون الصور هي أكبر استنزاف لأوقات التحميل. تأكد من تحسين الصور لسرعة الصفحة وسهولة الاستخدام.

35. استخدم العلامات الأساسية للمنتجات المماثلة

إذا كانت لديك منتجات ذات أوصاف وأسماء قريبة جدًا، فاستخدم العلامة الأساسية بدلاً من إعادة توجيهها.

36. احصل على استضافة مخصصة

على الرغم من أن وجود نطاق مستضاف بشكل خاص لن يؤثر على تصنيفات البحث الخاصة بك، إلا أن وجود استضافة مشتركة قد يؤدي إلى تقليل فهرسة موقعك.

تعتمد محركات البحث على عنوان IP، وعندما تكون عناوين IP متعددة، يمكن أن تحصل محركات البحث على عدد كبير جدًا من الإشارات.

37. استثمر في البحث المرئي

يجب على تجار التجزئة والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية دمج البحث المرئي في إستراتيجيتهم التسويقية.

التالي Pinterestالرصاص, Amazonتمت إضافة وSnapchat وBing البحث البصري إلى منصاتهم، لذا فإن الأمر يستحق الاستثمار.

38. استخدم البيانات المنظمة

الوصول إلى الصفحة الأولى من SERPs لم يعد كما كان من قبل. لكن هذا ليس بالأمر السيئ.

بين الرسم البياني للمعرفة، والمقتطف المميز، وأهم الأخبار، ودائرة الفيديو، هناك الكثير من الطرق لإخبار Google بأنك حصلت على معلومات قيمة يريدها الباحثون.

لذا استخدم البيانات المنظمة لتحسين احتمالاتك.

نصائح لبناء الروابط

39. التنصل من الروابط غير المرغوب فيها

تذكر دائمًا استخدام أداة التنصل بحكمة!

40. الروابط المدفوعة: احذر من غضب جوجل

إذا كنت تتبرع للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية مقابل الحصول على رابط، فهذا يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع من Google.

41. تجنب الروابط السيئة

إذا كنت تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) على المدى الطويل، فأنت بحاجة إلى الحذر من أساليب بناء الروابط المحفوفة بالمخاطر.

إذا اكتشف جوجل تلاعبًا جماعيًا، فقد يؤدي ذلك إلى خفض قيمة جميع الروابط الخاصة بك، وليس فقط الروابط السيئة.

42. لا تقم ببناء كميات هائلة من الروابط على الدلائل

التزم بالأدلة ذات الجودة الأعلى والتي تضيف صلة بعلامتك التجارية.

43. تأكد من أن موقع الويب الخاص بك يحتوي على بنية ربط واضحة

على سبيل المثال، إذا كنت تعتمد على روابط التذييل الخاصة بك لتوجيه استراتيجية الارتباط الداخلي الخاصة بك، فكر مرة أخرى.

روابط التذييل والرأس لا تحمل الكثير من الوزن.

لذلك، فإن الارتباط الداخلي داخل نسخة جسدك سيسمح لـ Google بالتنقل في موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل.

44. الحفاظ على ملف تعريف الارتباط الصحي

هذه هي إحدى الطرق التي تربط محركات البحث ذلك بسلطة وجودة موقع الويب الخاص بك والعلامة التجارية بشكل عام.

45. اختر جودة الارتباط (وليس الكمية)

وبما أن الجودة أهم من الكمية بالنسبة للمحتوى، فإن الشيء نفسه ينطبق على بناء الروابط.

ينبغي أن يكون بناء الروابط مستهدفًا واستراتيجيًا بدرجة عالية؛ كل ذلك يتلخص في الأصالة.

46. ​​قم بالتواصل اليدوي لبناء الروابط والعلاقات العامة

نعم، يمكنك كسب الروابط بشكل طبيعي.

ولكن ما الخطأ في دفعة صغيرة؟

يمنحك بناء الروابط الاستباقي تحكمًا أفضل في جودتها.

47. الروابط الصادرة Nofollow

تم إنشاؤها لأول مرة لتحديد الروابط المدفوعة.

اليوم، تستخدمها معظم المواقع للروابط الخارجية في حالة الارتباط بموقع منخفض الجودة.

48. قم دائمًا بوضع Nofollow على الروابط المدرجة في المنتديات أو التعليقات

وينطبق الشيء نفسه على الرعاية والإعلانات والبيانات الصحفية.

49. أضف روابط داخلية في أماكن منطقية

عندما تقوم بالربط داخليًا، فلن تحتاج إلى الارتباط بمصطلحات كلماتك الرئيسية داخليًا.

ولكن من المفيد أن يكون المحتوى المحيط بالرابط مرتبطًا بكلماتك الرئيسية.

50. لا تنشر ضيفًا للروابط

لا يعد النشر الضيف طريقة مناسبة لإنشاء الروابط مباشرة، ولكنه طريقة رائعة لإنشاء المحتوى.

نصائح لتحسين المحتوى

51. اكتب عن المواضيع (وليس الكلمات الرئيسية)

فكر في الموضوعات، وليس فقط الكلمات الرئيسية، لمواءمة المحتوى الخاص بك بشكل أفضل مع نية جمهورك.

52. تخلص من المحتوى الرقيق (أو أعد كتابته)

إنه لا يفعل شيئًا لموقعك ولكنه يقلل من الجودة.

أثبت المحتوى الطويل أنه يحصل على نتائج بحث أعلى (على الرغم من أن المحتوى الطويل لا يضمن النجاح دائمًا).

53. تنظيف المحتوى المكرر

من خلال تنظيف المحتوى المكرر، فإنك تقوم بإزالة أي محتوى مسروق أو مكرر على موقعك. إذا كان لديك محتوى مكرر على مواقع أخرى، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مشرف الموقع لإزالته أو إضافته إلى ملف التنصل الخاص بك.

54. تحقق من المحتوى القديم الخاص بك

في بعض الأحيان، لا يزال المحتوى القديم يقود حركة المرور.

إذا كان الأمر كذلك، فكر في إنشاء منشور جديد بمحتوى مشابه لجذب محتوى جديد وحديث وأكثر صلة.

55. إنشاء صفحات الأسئلة الشائعة

يعد هذا أمرًا مربحًا للقراء وتصنيفات البحث الخاصة بك، خاصة بالنسبة لعمليات البحث الصوتي.

اقضِ بعض الوقت في تصفح صفحات الأسئلة الشائعة.

للحصول على مزيد من التعرض لمصطلحات الكلمات الرئيسية الطويلة، أعد كتابتها لدمج المزيد من مصطلحات البحث هذه.

56. قم بترويج المحتوى الخاص بك

إذا كنت تستفيد من مزايا المحتوى المشترك، فتأكد من أن الموقع الآخر يضع العلامة rel=canonical لتوجيهك مرة أخرى إلى صفحتك الأصلية.

57. أعد توظيف المحتوى الخاص بك

هذه ليست فكرة ثورية، ولكن لا يزال يتم تجاهلها عادة.

فكر في كيفية إعادة استخدام كل جزء من المحتوى الذي تنشئه في مقطع فيديو، Facebook البث المباشر ومشاركة الشرائح وما إلى ذلك.

58. تحرير! يحرر! يحرر!

عندما تكتب محتوى، تأكد من التدقيق الإملائي والنحوي والاتساق.

لن تؤثر الأخطاء على تصنيفاتك، ولكنها تؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة وتضر بمصداقيتك.

59. استخدم الأدوات لأفكار المحتوى

عند معرفة نوع المحتوى الذي تريد كتابته، استخدم أدوات مثل BuzzSumo لإجراء هندسة عكسية للمحتوى الأفضل أداءً لمنافسك.

60. المحتوى القديم يمكن أن يضر بتصنيفاتك

قم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لتحديد ما إذا كان سيتم تحديث المحتوى القديم أو التخلص منه.

61. التحقق من ذاكرة التخزين المؤقت

عندما تعمل مع الأشخاص المؤثرين، أو تنشر المحتوى الخاص بك على موقع آخر، قم بإجراء بحث سريع لمعرفة آخر مرة تم فيها تخزين صفحاتهم مؤقتًا من خلال البحث عن “ذاكرة التخزين المؤقت: عنوان URL”.

إذا كان عمره أكثر من شهر، فاحفظ المحتوى الخاص بك في مكان آخر.

62. اكتب للمحادثة

قم بتطوير المحتوى بنبرة محادثة لتصنيف استعلامات البحث الصوتي.

63. اكتب وصف المنتج الأصلي

إذا كنت تدير موقعًا للتجارة الإلكترونية، فخصص وقتًا لكتابة أوصاف المنتج الأصلية للمستخدم ومحركات البحث.

يمكن أن يؤدي تكرار محتوى الشركة المصنعة إلى الإضرار بتصنيفاتك وإيقاف المستخدمين.

64. اختبر الأوصاف التعريفية الخاصة بك

في Google Search Console، إذا ارتفعت مرات الظهور ولكن النقرات انخفضت، فجرّب اختبار A/B لنسخة الوصف التعريفي لمعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة النقرات.

65. القضاء على تفكيك الكلمات الرئيسية

إذا كانت لديك صفحات متعددة تتنافس على مصطلحات بحث رئيسية متشابهة، ففكر في دمج المحتوى في جزء واحد ضخم من المحتوى الطويل لتجنب التفكيك.

66. تحليل المحتوى الخاص بك

هل تشعر بالفضول لماذا يتفوق عليك منافسك في نتائج SERP لنفس الجزء من المحتوى؟

ارجع واملأ الفراغات في المحتوى الخاص بك.

قم بإجراء تحليل لمصطلحات الكلمات الرئيسية المتعلقة بمقالك واكتشف ما إذا كان هناك أي أجزاء مفقودة يمكنك إضافتها لتعزيز المحتوى الخاص بك.

67. إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المستخدم

تقديم محتوى مختلف للزوار الجدد والعائدين.

نصائح تحسين محركات البحث المحلية

68. التركيز على الحقائق والأدلة المحلية

مع جوجل هوم، Amazon صدى الصوت، والمزيد من المساعدين الرقميين في الارتفاع، والمحتوى الذي يركز على الحقائق والأدلة المحلية سيصبح مفيدًا للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الوصول إلى النتيجة الأولى.

69. إنشاء أدلة السفر

استفد من ميزة تخطيط الرحلة في الرسم البياني المعرفي لـ Google.

إذا كنت تمثل شركة محلية أو شركة سفر، فقد يكون إنشاء أدلة السفر في صالحك.

70. استخدم إعلانات المستودع المحلي من Google

يمكنك جعل العملاء يتصفحون متجرك المحلي داخل Google إذا كنت تستخدم برنامج إعلانات المستودع المحلي من Google.

71. جمع المزيد من التقييمات

قم بتنفيذ تكتيكات لزيادة التقييمات لشركتك المحلية.

تقرأ الغالبية العظمى من العملاء التقييمات الخاصة بالشركات المحلية، وتحظى الشركات الموجودة في المنطقة المجاورة والتي تحتوي على أكبر عدد من التقييمات بالأولوية القصوى.

72. التحسين للمناطق الجغرافية ومواقع المستخدمين

إذا كنت تمتلك متجرًا فعليًا، فاستخدم تقارير المسافة وزيارة المتجر من إعلانات Google لتحسين المناطق الجغرافية ومواقع المستخدمين التي تؤدي إلى أكبر عدد من عمليات الشراء داخل المتجر.

73. الأمثل لمواقع متعددة

إذا كان لديك مواقع متعددة، فتأكد من تطابق الاسم والعنوان ورقم الهاتف (NAP) لكل موقع عبر جميع ملفات التعريف المحلية الخاصة بك.

74. استخدم الصفحات الإقليمية

إذا كانت مواقعك منتشرة في ولايات مختلفة.

75. أضف الصور إلى صفحاتك المحلية

بما في ذلك التصميمات الداخلية، لجعل عملك يبدو أكثر جاذبية للعملاء.

76. تحسين عمليات البحث “بالقرب مني”.

استمرت طلبات البحث الصوتي للمواقع في النمو.

فكر في دمج عبارات مثل “بالقرب مني” في المحتوى الخاص بك واستراتيجية الإعلان.

نصائح التحليلات والأدوات

77. تحليل صفحات الخروج

تتبع الصفحات التي يغادرها المستخدمون موقعك من خلال تحليل صفحات الخروج.

لماذا يغادر المستخدمون؟

فكر في مراجعة صفحات الخروج هذه لزيادة الوقت الذي تقضيه في الموقع.

78. أضف عنوان IP الخاص بك

أضف عنوان IP الخاص بك إلى Google Analytics.

79. احترس من قطرات المرور

إذا كان لديك انخفاض مفاجئ في عدد الزيارات، فقد يكون ذلك بسبب تغيير الخوارزمية – أو إجراء يدوي.

تحقق من بريدك الإلكتروني وGoogle Search Console لمعرفة ما إذا كانوا قد أرسلوا إليك إشعارًا بإجراء يدوي.

80. احترس من المنافسين

قد يكون الانخفاض المفاجئ في عدد الزيارات أيضًا بسبب فقدان الكلمات الرئيسية.

تحقق لمعرفة ما إذا كان منافسوك قد بدأوا في التصنيف لمصطلحات الكلمات الرئيسية المشابهة مع المحتوى الجديد الذي ينتجونه.

81. قم بإعداد تحويلات زيارات المتجر في إعلانات Google

إذا كنت مؤهلاً.

82. GSC: قم بإضافة إصدارات www وغير www لموقعك

هل تقوم بإعداد Google Search Console لأول مرة؟

تذكر أن تضيف كلا الإصدارين من موقعك.

يجب عليك تقديم إصدارات www وغير www لموقعك.

بمجرد الانتهاء، قم بتعيين الموقع المفضل.

83.GSC: أضف النطاقات الفرعية الخاصة بك

إذا كان لديك نطاقات فرعية متعددة، فستحتاج إلى إرسالها إلى Google Search Console كخاصية جديدة للحصول على جميع البيانات.

84. أعد كتابة الأوصاف التعريفية الخاصة بك

إذا لاحظت انخفاض معدلات النقر إلى الظهور في تقرير Google Search Console Search Analytics، ففكر في إعادة كتابة الأوصاف التعريفية الخاصة بك.

85. استخدم شرائح Google Analytics

تتيح لك الشرائح التعمق في بيانات حركة المرور الخاصة بك في Google Analytics.

86. إنشاء لوحات معلومات مخصصة

وفر لنفسك بعض الوقت عن طريق إنشاء لوحات تحكم مخصصة في Google Analytics أو جوجل داتا ستوديو.

شاهد بالضبط ما تحتاج إليه بمجرد تسجيل الدخول.

87. بدون رؤى، البيانات هي مجرد أرقام

لا تقم بالتحسين دون مراعاة سياق تحليلاتك أولاً.

استخدم أدوات تحليل المحتوى لتقييم الفرص والحصول على رؤى أعمق حول الاتجاهات والسلوكيات.

88. الإجابة على الأسئلة

استخدم محلل الأسئلة في BuzzSumo أو موقع AnswerthePublic.com لمعرفة الأسئلة المرتبطة عادةً بكلماتك الرئيسية.

ثم أجب عليهم بالمحتوى الخاص بك!

89. استخدم أدوات مشرفي المواقع Bing

انفتح على جماهير جديدة وادخل إلى بعض التقارير والأدوات التي لن تجدها في Google Search Console.

أضف أدوات مشرفي المواقع Bing إلى مجموعة أدوات SEO الخاصة بك.

نصائح وسائل الاعلام الاجتماعية

90. استخدم Twitter بطاقات

مبادلة خارج الخاص بك Twitter عنوان URL لـ Twitter بطاقات لجعل عناوين URL الخاصة بك تبدو أكثر قابلية للنقر.

91. استخدم Facebook افتح علامات الرسم البياني

تريد إضافة علامة Open Graph لتحسين كيفية عرض منشوراتك Facebook.

92. لا تعمل فقط على ملفك الشخصي على LinkedIn

الشركات التي لديها ملفات تعريف أكثر اكتمالا تحصل على المزيد من المشاهدات.

93. هيا Instagram

إذا كنت علامة تجارية للتجارة الإلكترونية ولا تستخدم Instagram، الآن هو الوقت المناسب للبدء.

Instagram (و Facebook) يطرح ميزات تتيح للمستخدمين التسوق مباشرة من التطبيق.

94. الاستثمار في خدمة العملاء Facebook

تجعل Chatbots والرسائل الآلية هذا امتدادًا قويًا لفريق دعم العملاء لديك.

95. اختبار وتجربة إعلانات LinkedIn

يتيح لك LinkedIn تتبع التحويلات لعدد المستخدمين الذين يقومون بالتحويل من المحتوى المدعوم والإعلانات.

96. استخدم Facebook قوائم التشغيل

ميزات جديدة تجعل Facebook قوائم التشغيل أسهل في البناء والتفاعل معها.

جربهم في الخارج.

97. استخدم Pinterestمتجر نظرة الإعلانات

Pinterest وأضافت “تسوق المظهر“، تمامًا مثل إعلانات Google.

استخدمه لتحويل المزيد من الباحثين عبر الأجهزة المحمولة.

98. اكتشف رديت

رديت هو السابع الأكثر زيارة موقع في الولايات المتحدة

هذا هو المكان الذي تريد أن تكون فيه علامتك التجارية.

يمكنك البدء باختبار إعلانات المحتوى المدعوم الخاصة بهم.

99. تشغيل الهدف الجغرافي Facebook

إذا كنت شركة محلية وما فوق Facebook، الهدف الجغرافي الخاص بك Facebook المشاركات المباشرة لتضمين أو استبعاد مواقع محددة.

100. قم دائمًا بالتوقيع على العقد

عندما تعمل مع شخص مؤثر، احرص دائمًا على أن يكون لديك عقد ساري المفعول.

تريد أن تكون واضحًا بشأن ما يتوقعه منك المؤثر والعكس صحيح.

101. كن مخطوبا

إن متابعة الإشارات المرجعية الاجتماعية كجزء من إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لا يعد أفضل استخدام لوقتك.

بدلاً من ذلك، ركز على كسب الروابط والتفاعل مع منصات الإشارات المرجعية الاجتماعية تمامًا كما تفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب عليك إجراء محادثة، أو ترك بعض التعليقات، أو التصويت لصالح محتوى آخر لا يتعلق بالمحتوى الخاص بك.

ملخص

إذا كنت تعرف كل شيء في هذه القائمة، فأنت على دراية جيدة بأحدث وأفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO).

من المحتمل أن تكون لديك إحصائيات عميقة في التدقيق الفني، ولن تفقد أبدًا الكلمات أثناء اجتماع العميل.

في بعض الأحيان (حسنًا، في معظم الأوقات)، تكون جديدًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو تحتاج إلى تجديد معلوماتك سريعًا (إذا كان الأمر كذلك، فإنني أوصي بشدة بـ SEO للمبتدئين في Search Engine Journal: مقدمة إلى أساسيات تحسين محركات البحث (SEO).

إن مواكبة هذه الممارسات يجعلك في حالة جيدة قبل أن تبدأ عملية التدقيق.

سواء كنت خارج نطاق الممارسة قليلاً، أو على وشك بدء عملية التدقيق الخاصة بك للمرة الأولى، استخدم هذه النصائح لإعداد نفسك لتحقيق النجاح.