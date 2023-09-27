Rewrite this title: 11 شيئًا يجب أن تعرفه عن عوامل التصنيف التي يزيد عددها عن 200 عامل في Google

ستساعدك المقالة التالية: 11 شيئًا يجب أن تعرفه عن عوامل التصنيف التي يزيد عددها عن 200 عامل في Google

لم تكن مواكبة عوامل التصنيف في Google أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تقوم Google بتحديث خوارزميتها بمعدلات غير مسبوقة.

قد يكون الشيء الذي لم يؤثر على تصنيفات البحث بالأمس عاملاً مهمًا في التصنيف اليوم.

والعكس صحيح أيضا. عوامل التصنيف ليست ثابتة.

علاوة على ذلك، فإن كمية المعلومات الخاطئة التي يتعين عليك التدقيق فيها تجعل من الصعب معرفة ما يجب تصديقه.

غالبًا ما ستصادف مقالات يدعم فيها الكاتب ادعاءات عامل التصنيف الخاصة به بالرأي أو الأدلة القصصية.

لهذا السبب، قام فريق التحرير في Search Engine Journal بمعالجة وتحليل 88 من عوامل التصنيف المحتملة الأكثر تداولًا في صفحاتهم. عوامل تصنيف جوجل: حقيقة أم خيال دليل (تنزيل مجاني).

وفي هذه المقالة، سنتخذ نهجًا آخر، وننتقل مباشرة إلى المصدر – جوجل.

سنستكشف عوامل التصنيف الرئيسية التي أكدتها Google، ونشرح ما تعنيه بالنسبة للبحث وجهودنا في تحسين محركات البحث.

قبل أن نصل إلى ذلك، لا بد لي من معالجة ما أعتقد أنه أكبر أسطورة حول عوامل التصنيف.

الخرافة: لدى Google 200 عامل تصنيف

حسنًا، لا أستطيع حقًا أن أثبت دون أدنى شك أنه لا يوجد في الواقع 200 عامل تصنيف ولكن دعونا نفكر في شيء واحد فقط.

يبدو أن الرقم “200” قد نشأ حوله 2009، عندما ذكر مات كاتس من Google أن هناك “أكثر من 200 متغير” في خوارزمية Google.

تذكر أن هذا كان منذ أكثر من عقد من الزمان. ذلك قبل:

لقد تغيرت الأمور قليلاً.

لنفترض أنه حتى لو كان هناك 200 تقريبًا كعدد عوامل التصنيف في ذلك الوقت، فمن المحتمل أن Google قد أضافت عاملاً واحدًا أو عاملين على الأقل إلى المزيج منذ ذلك الحين.

لذا – الحقيقة المشروعة الأولى التي تناولناها هنا هي أنه لا يوجد 200 عامل تصنيف.

لقد قطعت Google شوطا طويلا منذ ذلك الحين.

هناك شيء آخر نحتاج إلى أخذه في الاعتبار وهو أن معظم العوامل التي يزيد عددها عن 200 عامل لها مجموعة متنوعة من الحالات أو القيم التي تنطبق.

إشارات التصنيف ليست كلها في حالة تشغيل أو إيقاف أو جيدة أو سيئة (على الرغم من أن بعضها، مثل وجود موقع في HTTPS أو لا، قد يكون كذلك).

علاوة على ذلك، قد تعتمد بعض عوامل التصنيف على عوامل أخرى لتحفيزها.

على سبيل المثال، قد لا يبدأ عامل البريد العشوائي حتى يتم الحصول على الحد الأدنى من الروابط في فترة محددة. تكون الإشارة غائبة عن الخوارزمية حتى يتم تشغيلها ومن ثم يمكن طرح السؤال: هل هو عامل طوال الوقت أم لا؟

ولكن دعونا نترك هذه المناقشة للفلاسفة، أليس كذلك؟

مع هذا الفهم لأسطورة الـ 200 عامل وكيفية تطبيقها (أو عدم تغطيتها)، دعنا ننتقل إلى العوامل الأخرى المعروفة.

على الرغم من أنني أشرت أعلاه إلى أن العدد الهائل من العوامل لا يمكن فهمه بسهولة، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن معرفتها.

نحن نعلم أن الشمس موجودة ولكن هناك الكثير مما لا نفهمه حول كيفية عملها.

ومع ذلك، فإن معرفة وجودها وبعض مخرجاتها الأساسية أثبتت أنها مفيدة للغاية على مر السنين. عوامل تصنيف البحث لا تختلف.

لذلك، في حين أننا لا نستطيع بالضرورة فهم التأثير أو الفروق الدقيقة في كيفية عمل حساباتهم أو كيفية تأثيرها على جوانب أخرى من الخوارزميات الشاملة، إلا أن هناك عوامل معروفة والمعرفة توفر تأكيدًا على أن المنطقة تستحق العمل عليها.

فيما يتعلق بالحقائق المؤكدة، إليك ما نعرفه بالتأكيد أنها عوامل التصنيف:

1. المحتوى كعامل تصنيف جوجل

المحتوى هو أساس بحث Google. وهذا هو السبب وراء اختراع محركات البحث – لتسهيل العثور على محتوى الويب.

بدون محتوى، لا يوجد جوجل. وغني عن القول أن المحتوى هو عامل تصنيف رئيسي.

وهذا ما تم تأكيده في جوجل “كيف يعمل البحث“المصدر الذي يشرح كيفية عمل خوارزمياته بلغة سهلة الفهم:

“… تقوم الخوارزميات بتحليل محتوى صفحات الويب لتقييم ما إذا كانت الصفحة تحتوي على معلومات قد تكون ذات صلة بما تبحث عنه.”

هناك دليل، لكن هذا لا يعني الخروج وإنشاء محتوى فقط من أجل الحصول على المزيد من عناوين URL التي يمكن لـ Google فهرستها.

تهتم Google بأمرين عندما يتعلق الأمر بتصنيف المحتوى: الجودة والملاءمة.

بمعنى آخر، هل المحتوى مكتوب بشكل جيد وخالي في الغالب من الأخطاء الإملائية والنحوية؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يرتبط المحتوى باستعلام الباحث؟

حدد هذه المربعات وسيكون لديك فرصة أكبر بكثير لتحقيق تصنيفات عالية في Google. يمكن لخوارزمياتها معرفة الفرق بين المحتوى عالي القيمة والمحتوى الذي تم تجميعه معًا دون بذل الكثير من الجهد.

2. مؤشرات الويب الأساسية كعامل تصنيف في Google

في التسلسل الهرمي لعوامل التصنيف، تسير سهولة استخدام موقع الويب جنبًا إلى جنب مع المحتوى.

أقول “تقريبًا” لأن ملاءمة المحتوى ستحل محل أي عامل تصنيف آخر في هذه القائمة. على الرغم من أن Google تفضل إرسال الباحثين إلى الصفحات التي تقدم تجربة مستخدم استثنائية.

تقوم Google بقياس تجربة المستخدم من خلال تحليل ثلاثة مقاييس تُعرف باسم Core Web Vitals. تم تقديمها في عام 2020 وأصبحت عاملاً في التصنيف في عام 2021.

رسمي مشاركة مدونة جوجل تنص على:

“نعلن اليوم أن إشارات تجربة الصفحة في الترتيب سيتم طرحها في مايو 2021. تجمع إشارات تجربة الصفحة الجديدة بين مؤشرات أداء الويب الأساسية وإشارات البحث الحالية لدينا بما في ذلك سهولة استخدام الجوّال وأمان HTTPS وإرشادات الصفحات البينية المتطفلة.”

تخطط Google لتحديث مقاييس Core Web Vitals كل عام بناءً على ما تعتبره ضروريًا لتوفير تجربة مستخدم جيدة على الويب.

في الوقت الذي تم فيه دمج مؤشرات أداء الويب الأساسية في تصنيفات البحث، كانت تتضمن ما يلي:

أكبر طلاء محتوى (LCP) : يقيس المدة التي يستغرقها تحميل أكبر صورة أو كتلة نصية في إطار العرض.

: يقيس المدة التي يستغرقها تحميل أكبر صورة أو كتلة نصية في إطار العرض. تأخير الإدخال الأول (FID) : يقيس المدة التي يستغرقها المتصفح للاستجابة عندما يتفاعل المستخدم مع الصفحة.

: يقيس المدة التي يستغرقها المتصفح للاستجابة عندما يتفاعل المستخدم مع الصفحة. إزاحة التخطيط التراكمي (CLS): يقيس الاستقرار البصري لتحديد ما إذا كان هناك تحول كبير في المحتوى الذي يظهر على الشاشة أثناء تحميل العناصر.

لمزيد من المعلومات حول كيفية قياس هذه المقاييس، راجع: كيف يمكنك قياس مؤشرات الويب الأساسية.

3. سرعة الموقع كعامل تصنيف جوجل

لحسن الحظ، يمكنك وضع هذا في فئة “الحقيقة”. أعلنت جوجل أنه عامل الترتيب مرة أخرى في عام 2010 عندما ذكروا:

“ربما سمعت أننا هنا في Google مهووسون بالسرعة في منتجاتنا وعلى الويب. وكجزء من هذا الجهد، نقوم اليوم بتضمين إشارة جديدة في خوارزميات تصنيف البحث لدينا: سرعة الموقع.

ومن المثير للاهتمام أنهم لم يبدأوا في استخدامه كعامل تصنيف للجوال إلا في شهر يوليو من هذا العام.

ومن المفترض أن Google اعتمدت على سرعة صفحة سطح المكتب حتى ذلك الحين، وقد أدى طرح مؤشر الهاتف المحمول أولاً إلى إضافة السرعة كعامل هناك.

4. التوافق مع الجوّال كعامل تصنيف على Google

إن امتلاك موقع مُحسّن للجوّال هو، على أقل تقدير، عامل تصنيف.

الدليل الوحيد الذي أعتقد أنني بحاجة إلى تضمينه هنا هو طرح فهرس الهاتف المحمول أولاً.

5. علامات العنوان كعامل تصنيف جوجل

ليس من المفاجئ أن تكون علامات العنوان عامل تصنيف مؤكد.

لقد عرفنا ذلك جميعًا، لكنه يقدم قائمة الحقائق.

جوجل جون مولر أكد ذلك في جلسة Hangout التالية قبل عامين. يبدأ الفيديو حيث يناقش هذه النقطة:

تأكد من قراءة Google تقوم بإعادة كتابة علامات العنوان في SERPs لمزيد من التطورات الحديثة أيضًا.

6. الروابط كعامل تصنيف جوجل

الروابط هي عامل الترتيب المؤكد. تم تأكيد الروابط كعامل تصنيف عدة مرات على مر السنين.

من مات كاتس ذكر في عام 2014 أنه من المحتمل أن يظلوا موجودين لسنوات عديدة أخرى حتى يتم وضعهم كإشارة تصنيف بين الثلاثة الأوائل بعد وقت قصير من طرح RankBrain، تعد الروابط عاملاً مؤكدًا.

في مرحلة ما في المستقبل، قد يتم استبدال حسابات الارتباط بحسابات مرجع الكيان، ولكن ذلك اليوم ليس اليوم. وفي ذلك الوقت، ستصبح “حقيقة” الروابط ببساطة “حقيقة” للكيانات.

7. ربط النص كعامل تصنيف

لن أقوم بتضمين جوانب الروابط “المسلم بها” كحقائق، مثل الرابط من موقع مرجعي يستحق أكثر من رابط من دليل منخفض القيمة أو موقع جديد. وقد تمت مناقشة هذه الأمور في مناقشات الارتباط ككل وتم تأكيدها هناك.

ومع ذلك، فإن إحدى الإشارات التي يجب مناقشتها هي النص الأساسي.

ما إذا كان يتم استخدام النص الأساسي كإشارة قد ناقشه البعض – وبالتأكيد، فإن الإفراط في استخدامه يمكن أن يكون ضارًا (وهو ما يجب أن يعزز في حد ذاته أنه يستخدم كإشارة).

ومع ذلك، ما لا يمكن تجاهله هو أن النص الأساسي لا يزال مذكورًا فيه دليل المبتدئين لتحسين محركات البحث من Google – ولقد كان لسنوات.

وأيضًا، في جلسة Hangout خلال ساعات العمل، ينصح مولر باستخدام نص الربط داخليًا مما يعزز موضوع الصفحة وبالتالي يؤكده كإشارة.

توصي Google بالاستخدام الاستراتيجي للنص الأساسي. وهذا يعني أنه لا ينبغي عليك الارتباط بالصفحات التي تستخدم عبارات عامة مثل “انقر هنا” أو “شاهد هذه الصفحة”.

يجب أن يصف النص الأساسي الصفحة التي يتم الارتباط بها حتى يكون لدى المستخدمين فكرة عما هم على وشك الوصول إليه. وهذا يمنح Google أيضًا مزيدًا من السياق حول الصفحة، مما قد يساعد في التصنيف.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تحسين النص الأساسي إلى موت محتوى رائع.

إذا كانت غالبية الروابط التي تشير إلى موقعك تحتوي على نص رابط غني بالكلمات الرئيسية، فسوف يتعرف Google على ذلك كإشارة غير مرغوب فيها وقد يقوم بتخفيض محتوى موقعك أو إلغاء فهرسته.

تعرف على المزيد حول النص الأساسي كإشارة تصنيف في عوامل التصنيف من Google: حقيقة أم خيال.

8. نية/سلوك المستخدم كعامل تصنيف في Google

نية المستخدم هي عبارة عن مجموعة من الإشارات أكثر من كونها إشارة بحد ذاتها، ولكننا نترك ذلك ينزلق قليلاً إلى الأعلى مع الروابط وسيتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه هنا.

والسبب في تجميعها معًا هو أنها واقعية كمجموعة، لكن الإشارات الفردية داخل تلك المجموعة تكون في معظمها غير مؤكدة وفي بعض الحالات غير معروفة.

للحصول على دليل على نية المستخدم كإشارة، يحتاج المرء ببساطة إلى النظر في RankBrain.

غالبًا ما يُعتبر RankBrain إشارة. أنا شخصياً أعتبرها مجرد خوارزمية تفسر الإشارات ولكن هذه مناقشة دلالية.

ما قالته Google عن RankBrain هو:

“إذا رأى RankBrain كلمة أو عبارة ليست على دراية بها، فيمكن للآلة تخمين الكلمات أو العبارات التي قد يكون لها معنى مماثل وتصفية النتيجة وفقًا لذلك، مما يجعلها أكثر فعالية في التعامل مع البحث الذي لم يسبق له مثيل استفسارات.”

لذا، فإن غرضها ليس العمل كإشارة كما نفكر بها بشكل عام، بل العمل كمترجم بين محرك البحث والباحث، حيث يمرر إلى محرك البحث معنى الاستعلام حيث تترك الكلمات الرئيسية نفسها بعض الغموض .

وفي كلتا الحالتين، يتم أخذ نية المستخدم في الاعتبار.

النظر إلى جوانب سلوك المستخدم من سياق نسبة النقر إلى الظهور، والالتصاق بالبوجو (وهو أمر مؤكد لا إشارة مباشرة)، وما إلى ذلك. ولم تؤكد Google أيًا منها كعوامل على حد علمي.

هذا لا يعني أنه لم يتم استخدامها ولكننا نتحدث عن حقائق في هذه المقالة، وليس سيناريوهات نحن متأكدون منها بنسبة 99٪ أو أن لديهم براءات اختراع، لأن هذه ليست حقائق.

9. تحديد الموقع الجغرافي كعامل تصنيف جوجل

يمكنني الارتباط بمجموعة واسعة من المناقشات والبيانات حول تحديد الموقع الجغرافي وفكرة أن مكان تواجدك في المكان والزمان يؤثر على نتائجك.

أو يمكنني ببساطة نشر الصورة التالية للبحث الذي أجريته أثناء الجوع.

في حالة عدم قدرتك على معرفة… أنا في فيكتوريا.

قال كفى.

10. HTTPS كعامل تصنيف في Google

إنه ليس عاملاً كبيرًا ولكن من السهل تأكيده، حيث فعلت Google ذلك لنا في 6 أغسطس 2014، عندما كتبوا في مدونتهم:

“… لقد بدأنا في استخدام HTTPS كإشارة تصنيف. في الوقت الحالي، إنها مجرد إشارة خفيفة الوزن للغاية – تؤثر على أقل من 1% من الاستعلامات العالمية، وتحمل وزنًا أقل من الإشارات الأخرى مثل المحتوى عالي الجودة – بينما نمنح مشرفي المواقع الوقت الكافي للتبديل إلى HTTPS. ولكن مع مرور الوقت، قد نقرر تعزيزها…”

11. سلطة المجال كعامل تصنيف جوجل

إذا كنت تتابع الأخبار وبيانات Google عن كثب مثلي، فقد تتساءل الآن عن دقة هذه المقالة بأكملها.

بعد كل شيء، صرح مولر على رديت:

فلماذا أدرج سلطة المجال كحقيقة عندما يكون من الواضح أن جوجل تشير إلى أن الأمر ليس كذلك؟

لأنهم ينادون توم-أ-إلى توم-آه-إلى.

من الواضح أن ما كان يطرحه بيل هارتزر في السؤال لم يكن يتعلق بمقياس Moz، بل يتعلق بفكرة أن النطاق يتمتع بالسلطة ومعها القوة لترتيب صفحاته.

تهرب مولر من السؤال من خلال الإشارة إلى مقياس Moz وتم اعتباره دحضًا للفكرة ككل.

ومع ذلك، في Google Hangout، يقول مولر:

“لذا فهذا شيء يوجد فيه القليل من الاثنين عندما يتعلق الأمر بالتصنيف. إنها الصفحات بشكل فردي، ولكن أيضًا الموقع بشكل عام.

يشير هذا الاقتباس إلى تقييم Google للصفحات من تلقاء نفسها لتحديد مكان وضعها في البحث، وكذلك تقييم موقع الويب ككل.

تقوم Google بمكافأة مواقع الويب التي تحتوي على تاريخ كونها مصادر موثوقة التي تنتج باستمرار محتوى متميزًا.

أفهم أن مولر كان يحاول أن يكون ساخرًا بعض الشيء في Reddit AMA ولا ألومه على استمتاعه برده.

الأمر متروك لنا للبحث في الحقائق ولحسن الحظ أنها متاحة إذا قمت بالبحث.

الآن أنت تعرف حقيقة أخرى حول عوامل التصنيف “200” في Google.

هذه هي الحقائق

في الفراق، دعونا نضع في اعتبارنا أن أي شيء تعتقد أنك تعرفه عن عدد عوامل التصنيف يصبح غير صالح أكثر فأكثر مع كل خطوة نحو التكامل الكامل للتعلم الآلي في خوارزميات Google.

قد يكون التعلم الآلي في الوقت الحالي مجرد تعديل للعوامل التي تمت برمجتها من قبل المهندسين، ولكن لن يمر وقت طويل قبل أن يتم تكليفهم بمهمة البحث عن عوامل التصنيف التي لم يتم أخذها في الاعتبار بعد ووزنها.

بشكل أساسي، البحث عن السمات المشتركة لنتيجة معروفة جيدة (أو معروفة سيئة) والبدء في استخدامها في حساباتها.

في ذلك الوقت، لن يكون عدد العوامل غير معروف فحسب، بل لا يمكن معرفته.

وهذه حقيقة.