Rewrite this title: 11 عاملاً في المجال يجب عليك تقييمها أثناء تدقيق تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: 11 عاملاً في المجال يجب عليك تقييمها أثناء تدقيق تحسين محركات البحث (SEO).

عندما تختار نطاقًا لتحسين محركات البحث، سيكون هذا هو لقبك على الويب.

إنه يشبه اختيار اسم الشركة، لذلك يجب أن يتم ذلك بالكثير من التفكير والاعتبار.

لا تريد فقط التأكد من أن اسم النطاق الخاص بك يناسب عملك، ولكنك تريد التأكد من أنه يناسب أهداف تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

يجب عليك أيضًا التأكد من سهولة العثور عليه وسهولة الترويج له من خلال التسويق عبر الإنترنت.

أنت لا تريد الوصول إلى دليل حيث يحتوي الدليل على عدد محدود من الأحرف لأسماء النطاقات (صدقني، لقد رأيت هذا يحدث).

هناك اعتبارات أخرى المعنية أيضا.

هل تريد أن يستهدف هذا النطاق كلمات رئيسية واسعة النطاق أو محددة أو متميزة؟

هل ستستخدم هذا المجال لمشروع SEO محلي؟

هل ستستخدم هذا المجال لمشروع تجاري؟

أو ربما كنت تستخدم المجال لمدونة؟

ربما كنت تستخدم المجال لتقييم ما إذا كنت تريد إنشاء مواقع مصغرة أم لا، وتريد إعداد المجال بطريقة تعكس المواقع المصغرة التي تريد إنشاءها.

وفي كلتا الحالتين، من المهم إنشاء نطاقك بطريقة تمكن الأشخاص من ربطه مباشرة بنشاطك التجاري. ومن هنا يأتي الفكر والنظر.

1. كيفية اختيار المجال لتحسين محركات البحث

اجعل من السهل الكتابة

يجب أن يكون اسم النطاق الخاص بك سهل الكتابة وسهل القراءة بتنسيق مطبوع.

لا تختار المجال التقني الطويل جدًا مثل Daddysfunwebsitetechnicalshopinaspen.com.

لن يساعد ذلك أي شخص، وسيؤدي ببساطة إلى جعل كل شيء مربكًا جدًا للمستخدمين.

وهو ما يقودنا إلى النقطة التالية.

حافظ على اسم النطاق الخاص بك قصيرًا

يجب أن يكون اسم النطاق الخاص بك قصيرًا وسهل النقل إلى جميع أنواع الوسائط مثل الطباعة والقمصان والأكواب والقرطاسية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك.

لا تختار اسم نطاق طويل جدًا كما هو مذكور أعلاه. ولا تستخدم الكلمات العامية.

إن استخدام اللغة العامية بدلاً من العالم الحقيقي يجعل من الصعب على الأشخاص فهم نطاقك وما يجب أن يحدث لهم للعثور عليك.

لا تجعل أي شيء معقدًا جدًا لمستخدميك!

تجنب الأرقام والواصلات

تميل الأرقام والواصلات إلى الارتباط بنطاقات غير مرغوب فيها. لدرجة أنهم في تحليل مجال Moz Pro يستشهدون بالأرقام كمقياس نطاق غير مرغوب فيه.

لا تريد النطاقات غير المرغوب فيها أن تكون مرتبطة بنطاقات موقع الشركة الرئيسية، لذا فهي تفعل كل ما في وسعها لتمييز نفسها عن بعضها البعض، بما في ذلك إضافة الأرقام والواصلات.

كما أن الواصلات هي تقنية قديمة لتحسين محركات البحث تعود إلى الأيام الماضية لفصل الكلمات الرئيسية في المجال.

على الرغم من أنها كانت صالحة قبل 5 إلى 10 سنوات، إلا أنه لم يعد من المناسب استخدام الواصلات في المجال.

ما لم تكن تنشئ موقعًا منخفض الجودة ومن المحتمل أن يرتبط بالبريد العشوائي، فلا تفعل ذلك.

قم بإنشاء اسم المجال الخاص بك ليكون لا يُنسى

يجب أن يكون اسم النطاق الخاص بك قابلاً للتذكر. إن الطريقة التي تبدو بها، وتبدو، وتشعر بها عند كتابتها، كلها من السمات المميزة للنطاقات التي لا تنسى.

لا تبالغ في الأمر، ولكن قم بإنشاء اسم نطاق رائع يبدو رائعًا، ويشعرك بالسعادة عند كتابته، ولا ينسى بالنسبة للأشخاص الذين قرأوه.

الذي – التي هو المكان الذي يأتي فيه التسويق الحقيقي عبر الإنترنت وتحسين محركات البحث.

بذل العناية الواجبة مع Majestic وAhrefs وSEMrush

عند شراء نطاق، فإنك لا تعرف ما إذا كان نطاقك بالفعل جزءًا من أساليب بناء الروابط المشبوهة، أو أساليب أخرى غير مرغوب فيها لتحسين محركات البحث، أو تم استخدامه كجزء من شبكة مدونات خاصة.

أنت فقط لا تعرف.

لهذا السبب، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة مع برامج مثل Majestic، وAhrefs، وSEMrush.

إذا قمت بتوصيل المجال الخاص بك إلى SEMrush ووجدت أنه لا يحدث أي شيء مهم له (مثل عدم وجود حركة مرور على الإطلاق، أو عدم وجود روابط، أو عدم وجود PPC، أو أي شيء آخر)، فمن المحتمل أنك في وضع واضح ويمكنك التفكير في شراء المجال دون أي القضايا الرئيسية.

يجب عليك أيضًا التفكير في توصيل نطاقك بـ Majestic وAhrefs. إذا لم يكن لديه أي روابط في أي من هذه البرامج، فمن الجيد أن تبدأ وستشعر بالرضا تجاه شراء اسم النطاق الخاص بك.

فقط للتأكد من عدم وجود أية مشكلات كبيرة لديك مع هذا النطاق، قم بتوصيله إلى archive.org.

سيُظهر لك هذا تاريخًا حقيقيًا للنطاق يعود إلى عشر سنوات أو أكثر إذا كنت ترغب في ذلك. سيُظهر لك هذا حقًا أن لديك مجالًا نظيفًا.

ولا تنس أيضًا إنشاء موقع: ابحث عن نطاقك في Google، فقط للتأكد من عدم وجود أية مشكلات كبيرة لديك.

جوجل قال، في الماضي، ما يلي حول القيام بالعناية الواجبة بهذه الطريقة، وما زال هذا ينطبق اليوم:

وقال: “ابدأ بإجراء بحث في موقع Google عن اسم النطاق الذي تشتريه.

وقال: “إذا لم تكن هناك نتائج على الإطلاق لهذا النطاق، حتى لو كان هناك محتوى على النطاق، فهذه علامة سيئة للغاية”. “إذا كان النطاق متوقفًا، فسنحاول إخراج النطاقات المشاركة من النتائج على أي حال، لذلك قد لا يشير ذلك إلى أي شيء. ولكن إذا حاولت القيام بالموقع: وشاهدت نتائج صفر، فهذا غالبًا ما يكون علامة سيئة.

يمكنك أيضًا إجراء موقع: البحث عن اسم النطاق في Bing أيضًا، حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل. من الواضح أنه إذا ظهر موقع ما في Bing، وليس Google، فهذا علامة حمراء كبيرة. ولكن يمكنك أيضًا إنشاء موقع: ابحث في Bing وقم بتوصيل الكلمات الرئيسية النموذجية للبريد العشوائي وشاهد ما يظهر.

“فقط ابحث عن اسم النطاق، أو اسم النطاق مطروحًا منه the.com، أو أيًا كان الامتداد الموجود في النهاية. قال كاتس: “لأنه يمكنك في كثير من الأحيان العثور على القليل عن سمعة النطاق”.

“فهل كان الأشخاص يرسلون رسائل غير مرغوب فيها بدون اسم النطاق؟ هل كانوا يتحدثون عن الأمر بطريقة سيئة مثل، “كان هذا الرجل يرسل لي بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه ويترك تعليقات غير مرغوب فيها على مدونتي”؟ وقال: “إنها طريقة جيدة حقًا لمعرفة ما يحدث لموقع ما، أو كيف كان الوضع في الماضي”.

إن القيام بالعناية الواجبة بهذه الطريقة هو أمر سيمنعك من شراء نطاق ومعرفة 6 أشهر حيث لديك عقوبة ترحيلها من المالك السابق.

هذا موقف كبير لا تريد أن تجد نفسك فيه.

يجب إجراء هذه العناية الواجبة قبل أي تصميم موقع ويب رئيسي أو إطلاق حملة تحسين محركات البحث (SEO).

2. كيف تعرف أن نطاقك سيئ؟

عند شراء نطاقك، وإجراء العناية الواجبة، قد لا تعلم أن لديك نطاقًا سيئًا.

ما هي بعض العوامل التي يمكنك اكتشافها والتي تشكل نطاقًا سيئًا؟

سيكون للنطاق السيئ العديد من الروابط التي تشير إليه، وأنت لا تريد ذلك. إذا كان لديك مجال له سجل، فتحقق من هذه الروابط.

قد تكون جميعها روابط غير مرغوب فيها. أو قد تكون روابط جيدة.

لا توجد طريقة لمعرفة ذلك حتى تقوم بإجراء تدقيق لملف تعريف الارتباط كما هو موضح في هذا القسم.

لن يكون للنطاق السيئ أي نتائج في فهرس Google عندما تقوم بالعناية الواجبة مع الموقع: مشغل البحث.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان هناك بعض التاريخ وراء المجال وكانت هناك روابط.

إذا كان SEMrush يعرض سجل حركة البحث العضوي من قبل، ولم يظهر أي شيء الآن، فقد تكون هناك مشكلة.

بالإضافة إلى ما سبق، إذا لم تجد أيضًا أي نتائج في فهرس Google، فقد تكون هناك مشكلة في النطاق، وقد لا ترغب في شرائه.

بخلاف ذلك، إذا كانت القائمة فارغة تمامًا، فمن المتوقع ألا تكون موجودة في فهرس Google.

ستحتاج إلى الحصول عليه على الفور، حتى تتمكن من بدء حملة تحسين محركات البحث (SEO) من الصفر.

ولهذا السبب من المهم جدًا بذل العناية الواجبة بهذه الطريقة على أي نطاق تشتريه.

بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن لديك فكرة عما سيفعله النطاق عندما تقوم أخيرًا بتطبيق تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) عليه.

ما يجب التحقق منه

روابط للمجال في Majestic

إذا كانت لديك نسبة مشبوهة من تدفق الثقة وتدفق الاستشهادات (أحدهما أكبر بكثير من الآخر)، فقد يعني ذلك أن لديك موقفًا حيث يوجد العديد من الروابط القادمة من نطاقين فقط. وهذا أيضاً ليس بالأمر الجيد.

تحقق أيضًا من الطبيعة غير المرغوب فيها لملف تعريف الارتباط لمعرفة ما إذا كان لديك روابط عالية الجودة مقابل الروابط غير المرغوب فيها.

روابط إلى المجال في Ahrefs

تحقق من جودة الروابط في ملف تعريف الارتباط الخاص بك.

من المفيد إجراء تفريغ كامل للبيانات من كل من Majestic وAhrefs حتى تتمكن من الحصول على صورة كاملة لجميع الروابط الخلفية للمجال.

وبعد ذلك، يمكنك تقييم كل هذه الروابط بشكل فردي.

3. عمر المجال

جون مولر وقد صرح لا يلعب عمر المجال هذا دورًا في تصنيفات محرك البحث. رداً على أ Twitter سؤال حول ما إذا كان عمر المجال يلعب دورًا أم لا، أجاب بـ “لا” مدوية.

على الرغم من أنهم يذكرون ذلك، إلا أن هذا يوضح أن Google تستخدمه بطريقة ما، على الأقل لأسباب بسيطة.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة عمر أي نطاق، فإليك طريقة جيدة ورخيصة لاستخدامها للتحقق من ذلك. يمكنك أيضًا استخدام مدقق WHOIS المجمع إذا كنت تشعر بالمغامرة بشكل خاص.

كيف تفحص

اذهب إلى godaddy.com/whois. اكتب في المجال. ابحث عن عمر المجال.

قد يكون من المفيد إنشاء جدول بيانات للنطاقات التي تحللها لحملتك التسويقية المحددة.

بالنسبة لبرامج فحص WHOIS المجمعة، بحث Whois بالجملة هي أداة جيدة لاستخراج معلومات WHOIS الخاصة بالنطاق ومعلومات تحليلات الويب.

4. تظهر الكلمة الأساسية في نطاق المستوى الأعلى

هل لاحظت حتى وقت قريب كيف قامت Google بالخط العريض للكلمات الرئيسية التي تظهر في اسم المجال؟

هذا ليس دليلاً حصريًا على استخدامه في التصنيف، ولكن من المنطقي أن يكون وجود الكلمة الرئيسية في النطاق بمثابة إشارة ذات صلة.

نظرًا لأن هذا لم يعد يحدث، فمن المحتمل ألا يكون هذا أمرًا يجب أن تقلق كثيرًا بشأنه.

فقط ضع ذلك في الاعتبار عند شراء اسم نطاق جديد. استخدمها كإشارة ذات صلة أكثر من أي شيء آخر.

5. الكلمة الأساسية باعتبارها الكلمة الأولى في المجال

يتحدث دليل Moz النهائي لعام 2019 لتحسين محركات البحث (SEO) عن ما يجب البحث عنه فيما يتعلق باستخدام الكلمات الرئيسية في المجال، وكيفية استخدام الكلمات الرئيسية في المجال (الرابط أدناه).

في حين أن هذا يبدو أنه لم يعد عامل تصنيف عالي التأثير، فقد يكون من المفيد التحقق منه عند إنشاء موقع جديد.

ما يجب التحقق منه

مجرد استخدام عينيك. قم بفحص المجال لمعرفة ما إذا كانت هناك كلمة رئيسية كالكلمة الأولى للمجال أم لا.

ربما ليس شيئًا سيؤثر عليك سلبًا.

6. طول تسجيل النطاق

براءة اختراع جوجل ينص على ما يلي حول أطوال تسجيل النطاق:

“غالبًا ما يتم الدفع للنطاقات القيمة (الشرعية) لعدة سنوات مقدمًا، في حين نادرًا ما يتم استخدام نطاقات المدخل غير الشرعية لأكثر من عام. لذلك، يمكن استخدام البيانات عند انتهاء صلاحية النطاق في المستقبل كعامل في التنبؤ بشرعية النطاق.

ما يجب التحقق منه

على الرغم من أن هذا ليس دليلاً قاطعًا على استخدام طول تسجيل النطاق كعامل تصنيف، إلا أنه لا يزال فحصًا سريعًا وغير مؤلم نسبيًا يتيح لك فحص حالة المنافسة في مجال عملك وسيسمح لك بتعديل إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

للتحقق من طول تسجيل النطاق، استخدم WHOIS الخاص بـ GoDaddy.

7. الكلمة الرئيسية في اسم المجال الفرعي

موز الدليل النهائي لكبار المسئولين الاقتصاديين توافق على أنه لا يزال يتعين عليك استخدام الكلمات الرئيسية في نطاقاتك الفرعية اليوم. يكتبون:

“استخدم كلمات رئيسية واسعة النطاق عندما يكون ذلك معقولاً

إذا كان بإمكانك تضمين كلمة رئيسية تساعد في توضيح ما يفعله عملك مع الحفاظ على اسم النطاق الخاص بك جذابًا وفريدًا وصديقًا للعلامة التجارية، فافعل ذلك. ولكن، ابتعد عن أسماء النطاقات التي يمكن اعتبارها “غنية بالكلمات الرئيسية” أو “تستهدف الكلمات الرئيسية” (مثل best-pancake-pans-for-pancakes.com أو Senior-eldercare-retirement-home-finder.com). ذكرنا هذا سابقًا، ولكن من الجدير بالذكر مرة أخرى: على الرغم من أن هذه الأنواع من أسماء النطاقات كانت ذات يوم ذات أهمية كعامل تصنيف، فإن ميلها إلى الارتباط بمحتوى منخفض الجودة يعني أن الباحثين (ومحركات البحث) قد يعرضون الآن أسماء النطاقات ذات الكلمات الرئيسية الكثيفة مع التحيز السلبي.

علاوة على ذلك، أجرت Google في السنوات الأخيرة العديد من التغييرات التي أدت إلى إلغاء أولوية المواقع ذات النطاقات الغنية بالكلمات الرئيسية والتي لا تتمتع بجودة عالية. لا يزال وجود كلمة رئيسية في نطاقك مفيدًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تدقيق أكثر دقة وتأثير سلبي محتمل على التصنيف من محركات البحث، لذا تعامل بحذر. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ دليل نطاق المطابقة التامة: دليل وأفضل الممارسات لـ EMDs.

على الرغم من أنه من الجيد التحقق من الكلمة الرئيسية في اسم النطاق الفرعي لتعزيز الصلة الموضوعية بنطاقك.

8. تاريخ المجال

من المحتمل أن يؤثر الموقع ذو سجل النطاق المتقلب سلبًا على جهود تحسين محركات البحث (SEO) إذا قمت بشراء هذا النطاق.

عند شراء نطاق جديد، تحقق من عوامل مثل ملف تعريف الارتباط الخاص به والمالكين السابقين والنشاط السابق.

سنحتاج في هذا القسم من التدقيق إلى عدة أدوات:

Whibse.com

هوسترستاتس.كوم

والعديد من أدوات فحص الروابط (مثل Ahrefs وMajestic وSEMrush).

كيف تفحص

باستخدام Whibse.com، يمكنك التحقق من الحالة الحالية للنطاق WHOIS. باستخدام HosterStats.com، يمكنك التحقق من سجل ملكية النطاق، بما في ذلك أشياء مثل سجل استضافة النطاق، وسجل DNS، وغير ذلك الكثير. هذه معلومات مفيدة لتحديد سجل المسار الخاص بالنطاق قبل شرائه. باستخدام Ahrefs وMajestic وSEMrush، يمكنك التحقق من الملف الشخصي لرابط النطاق والتأكد من أن سجل ربط النطاق ليس غير مرغوب فيه. ليس هناك ما هو أسوأ من شراء نطاق واكتشف لاحقًا أنك بحاجة إلى إجراء تنظيف إضافي للرابط نتيجة لذلك.

وأيضًا، كما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، فقد دخلت سلطة المجال إلى الصورة في السنوات الأخيرة. لكن الأمر ليس على الإطلاق ما قد تعتقده.

هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تعرفها عن سلطة النطاق، قبل الخروج وشراء نطاق بناءً عليها.

9. مجال المطابقة التامة

بينما في الماضي، كان وجود نطاق المطابقة التامة مع الكلمة الرئيسية المحددة التي تريد استخدامها عامل تصنيف ثقيل، تم إطلاق تحديث EMD في سبتمبر 2012.

كان الهدف من هذا التحديث هو منع المواقع ذات الجودة الرديئة من الحصول على تصنيفات أعلى لمجرد أن لديها أسماء نطاقات تطابق كلماتها الرئيسية المستهدفة الأساسية.

من المرجح أن تستفيد المواقع التي تحتوي على نطاق مطابق تمامًا ولكنها ذات جودة أعلى من ذلك.

كيف تفحص

انظر إلى اسم المجال. اسأل نفسك ما يلي:

هل هو تطابق تام؟

هل تتمتع العوامل الأخرى للموقع بجودة عالية بما يكفي للتخفيف من طبيعة المطابقة التامة للنطاق؟

إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تتمكن من ترك المجال بمفرده. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتفكير في إصلاح اسم النطاق.

10. WHOIS العام مقابل الخاص

جوجل جون مولر وقد صرح أن استخدام التسجيل الخاص لن يضر بتصنيفاتك.

كيف تفحص

استخدم أداة WHOIS مثل https://www.godaddy.com/whois. تأكد من أن WHOIS نفسها عامة أو خاصة.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا في العثور على الروابط غير المرغوب فيها في الملف الشخصي للروابط السيئة وتحديد شبكات المدونات غير المرغوب فيها، لذا قد يكون هذا فحصًا جيدًا لاستخدامه لاحقًا.

ولكن في هذا السياق، يعد تسجيل النطاق الخاص بك مع WHOIS العام مقابل الخاص تفضيلًا شخصيًا بحتًا ولا ينبغي أن يؤثر على تصنيفاتك كثيرًا.

11. معاقبة مالك WHOIS

إذا قمت بشراء نطاق ولا ترى فائدة كبيرة منه على الرغم من استخدام ممارسات Google غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن يكون موقعك قد تعرض للعقوبة في الماضي من قبل مالك عديم الضمير قرر التخلص من النطاق.

نظرًا لأنك تمتلك النطاق ولديك حق الوصول إلى ملفاته الشخصية في Google Analytics، فاستخدم أداة بانجوين كتراكب للتحقق مما إذا تم معاقبتك من خلال أي تغييرات كبيرة في الخوارزمية.

كيف تفحص

باستخدام أداة Panguin، تحقق من النطاق الذي اشتريته وما إذا كانت أي تحديثات خوارزمية تتطابق مع انخفاض عدد الزيارات في Google Search Console. كمكافأة، من المفيد أيضًا التحقق من Google Analytics لمعرفة ما إذا كانت الارتباطات موجودة أم لا. إذا كشف الفحص المكون من ثلاث نقاط عن وجود ارتباط في انخفاض حركة المرور، فمن المحتمل أن النطاق قد تأثر بتحديث الخوارزمية، ولديك المزيد من العمل للقيام به لتحديث هذا النطاق بسرعة.

ماذا بعد؟

تعتبر عوامل النطاق الـ 11 هذه مجرد بداية لتدقيق تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

التالي: سنلقي نظرة على تسعة عوامل على مستوى الصفحة للتحقق منها – وكيفية تقييمها.