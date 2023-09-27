Rewrite this title: 11 مثالًا ممتازًا لتسويق المحتوى لإلهام استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: 11 مثالًا ممتازًا لتسويق المحتوى لإلهام استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك

عندما يتعلق الأمر بزيادة عدد الزيارات وتعزيز التحويلات، فإن المحتوى هو المفتاح لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

يمنحك تسويق المحتوى الفرصة لوضع الكلمات الرئيسية بشكل مثالي ويوفر الكثير من المعلومات التي يمكن لمحركات البحث فحصها لمساعدتك في الحصول على تصنيفات أعلى.

يؤدي كل هذا إلى زيادة الرؤية والوعي بالعلامة التجارية وزيادة عدد الزيارات إلى موقعك.

عن 60% من المسوقين يقدرون المحتوى باعتباره مهمًا جدًا أو بالغ الأهمية لنجاح أعمالهم.

لكن فقط 27% منهم يشعرون أن جهودهم ناجحة جدًا أو للغاية.

وذلك لأن تسويق المحتوى ليس بالأمر السهل.

يستغرق الأمر وقتًا وبحثًا وتركيزًا لإنشاء مادة ذات معنى لها صدى لدى الجمهور.

والخبر السار هو أن تسويق المحتوى يعد فئة ضخمة، لذلك هناك الكثير من الطرق لتقديم نوع المحتوى عالي الجودة اللازم لزيادة المبيعات.

فيما يلي 11 مثالًا رائعًا لتسويق المحتوى من الأفراد والمؤسسات الذين أتقنوا فن تسويق المحتوى.

اتبع مثالهم لتتعلم كيفية تطوير المحتوى الملهم الخاص بك والذي يجذب العملاء المحتملين ويحقق المبيعات.

مدونات تحتوي على استراتيجيات تسويق المحتوى المؤثرة

1. غاري فاينرشوك.كوم

صعد Gary Vaynerchuk إلى النجومية على الإنترنت باعتباره المضيف الماهر لمدونة الفيديو Wine Library TV.

وهو الآن مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا مرتين والمؤسس المشارك لشركة Vayner Media، وهي وكالة تسويق رقمية تقدم خدماتها لبعض من أكبر العلامات التجارية في العالم.

ينشر Vaynerchuk على موقعه على الإنترنت مقالة مدونة موثوقة مرة كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

تبدأ منشوراته بصور غلاف مبهجة تلفت الأنظار، وتغطي المعلومات المقنعة كل شيء بدءًا من الأدلة الإرشادية وحتى المقدمات التعليمية للخدمات والمنتجات الجديدة.

في حين أن العديد من مقالاته تتعلق الآن بأعماله التسويقية، إلا أنه لا يزال ينشر مقالات لعشاق النبيذ.

ونتيجة لذلك، حصل على مزيج رائع من المحتوى لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجمهوره المتنوع.

تجذب مقاطع الفيديو والبودكاست والمقالات المفيدة (المليئة بالروابط الخلفية والوجبات السريعة المفيدة) العملاء المحتملين وتشرك القراء وتغريهم بالتحول إلى العملاء.

2. مدونة هوم ديبوت

تعد مدونة Home Depot مثالًا رائعًا لتسويق المحتوى، وإليك السبب.

أولاً، يساهم الأشخاص العاديون الذين يستمتعون بمشاريع تحسين المنزل ولديهم خبرة بها ككتاب ضيوف ويقدمون نصائح وأفكار ما بعد المشروع على المدونة.

فهي ليست قابلة للتواصل فحسب، بل إنها تنشئ أيضًا محتوى يعتمد على الخبرة المباشرة، لذلك يثق بها القراء.

بالإضافة إلى توفير محتوى مفيد، فإن منشورات مدونة Home Depot مليئة بروابط المنتجات الموجودة في متاجرها والتي تساعد القراء على إكمال المشاريع التي تغطيها المدونة.

لذا فهم لا يقومون فقط ببناء متابعين بمحتواهم.

إنهم يسحقون تحسين محركات البحث (SEO) بالكلمات الرئيسية والروابط وتجربة المستخدم المريحة.

من خلال توجيه القراء مباشرة إلى العناصر المفيدة على موقع الشركة على الويب، فإنهم يزيدون المبيعات والتحويلات على أساس يومي.

3. مدونة هيرتز للسفر

بينما يعرف معظم الناس أن شركة Hertz هي شركة رائدة في مجال تأجير السيارات، فإن مدونة Hertz Travel Blog تمثل قيمة مضافة لجمهورهم.

بدءًا من المسافرين الدوليين ذوي الخبرة وحتى المسافرين بغرض الترفيه في بعض الأحيان، يمكن لأعضاء الجمهور المستهدف لمدونة Hertz العثور على معلومات مفيدة للغاية للمساعدة في التخطيط لرحلاتهم.

في حين أن بعض المنشورات تشير إلى خدمات تأجير السيارات، فإن الجزء الأكبر من محتواها يتراوح من نصائح داخلية لتحقيق أقصى استفادة من الإقامة في الفندق إلى الرحلات الاستكشافية التي لا يمكن تفويتها للمسافر في وقت ضيق.

تتعمق المقالات ومقاطع الفيديو في رواية القصص الغامرة التي تشرك جمهورها وتجذب إحساسهم بالمغامرة والاستعداد.

تتأكد شركة Hertz من أن مقالاتها قابلة للمشاركة بشكل كبير، وتتميز دائمًا بأزرار كبيرة لروابط الوسائط الاجتماعية أعلى كل منشور.

وهذا يجعل من السهل على القراء تمرير المعلومات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الشركة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

4. مدونة كراكر باريل

يشتهر Cracker Barrel بطبخه المنزلي وبضائعه التجارية القديمة المليئة بالملابس والتذكارات والحلويات القديمة.

يهتم جمهورهم بأي شيء بدءًا من طعامهم وحتى ديكور عطلتهم، لذلك يتطلب الأمر بعض الرسائل الذكية لجذب متابعيهم.

تعد مدونة Cracker Barrel عبارة عن تصميم بسيط يسلط الضوء على مجموعة متنوعة من المقالات للوصول إلى احتياجات كل من يتواصلون معه.

تحتوي مقالات الوصفات الخاصة بهم على روابط للمواد الغذائية ذات العلامات التجارية التي يمكن للأشخاص شراؤها من المتجر.

تتضمن نصائح تزيين العطلات المنتجات التي يبيعونها وتوجيه العملاء إلى مكان شرائها.

ليست معلوماتهم مفيدة ومفيدة فحسب، ولكنها أيضًا رائعة لتحسين محركات البحث وتصنيفات محركات البحث.

تقدم مدونة Cracker Barrel الكثير من الفرص للزائرين للتحويل وتحقيق إيرادات للشركة.

محتوى الوسائط الاجتماعية الذي يتم تحويله

5. الصليب الأحمر الأمريكي #DoingMyPart

طوّر الصليب الأحمر الأمريكي مجموعة أدوات مكتملة باقتراحات الرسائل وخيارات الصور لحملة #DoingMyPart على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشجعت الأشخاص على نشر صور لأنفسهم على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأشياء للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا أثناء وضع علامة على منشوراتهم باستخدام هاشتاج الحملة.

وبينما اعتقدت المنظمة أن الناس قد ينشرون صورًا لأنفسهم وهم يغسلون أيديهم، أو يرتدون أقنعة الوجه، أو يتبرعون بالدم، فقد اتخذت الحملة حياة خاصة بها.

الناس على Twitter بدأوا في نشر طرق أكثر إبداعًا كانوا يساعدون بها في مكافحة الفيروس، مما أدى إلى إغراق الشبكة بصور لأنفسهم وهم يديرون مراكز اتصال كوفيد-19 ويتلقون حقن اللقاح.

ومن خلال تشجيع متابعيهم على تخصيص رسائل الشركة وإنشاء محتوى من إنشاء المستخدمين يركز على موضوع محدد في الوقت المناسب، عزز الصليب الأحمر المشاركة والوعي والتحويلات.

6. ستاربكس SipSmileSpring

للترويج لخط مشروبات الربيع الجديد، ستاربكس خلق لعبة تفاعلية على هم Instagram حساب يسمى SipSmileSpring.

في اللعبة، يتحكم المستخدمون في طريقة اللعب بمجرد الابتسام في الوقت المناسب.

إنها ليست طريقة ممتعة لستاربكس لإشراك جمهورها فحسب، بل إنها تشجع الأشخاص على مشاركة المنشور ووضع علامة على ستاربكس والحصول على فرصة عرض الفيديو الخاص بهم على صفحة العلامة التجارية أيضًا.

وهذا يبني الوعي بالعلامة التجارية والمشاركة بطريقة إبداعية للغاية.

ونظرًا لحداثة الفكرة، فقد حصلت الحملة على أكثر من 79000 مشاهدة في أول ساعتين من بدء البث المباشر.

7. ليفي 7 أيام و 7 طرق

استخدمت ماركة الجينز الشهيرة Instagram الصفحة المراد إنشاؤها تحدي اجتماعي يسمى 7 أيام و 7 طرق.

لتعزيز الاستدامة ومطالبة الناس برفض الموضة السريعة، طلبت شركة Levi’s من الأشخاص تصميم جينز Levi’s المفضل لديهم بمظهر مختلف كل يوم لمدة أسبوع.

لقد شعروا أن هذا من شأنه أن يشجع الناس على ارتداء الجينز بشكل متكرر بين الغسلات وزيادة عمر المنتج مع مساعدة البيئة.

نشر المتابعون صورًا لأنماطهم ووضعوا علامة على الشركة، مما أدى إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية وخلق إحساس بالمجتمع حيث ألهموا الآخرين بتوصيات الموضة والوعي الاجتماعي.

المحتوى المرئي الذي يحفز المستهلكين على الشراء

8. بيتزا هت

من خلال التركيز بشكل كبير على الصور في حملاتها التسويقية، تمتلئ رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببيتزا هت بصور المنتجات المثيرة.

إن تبخير البيتزا الساخنة والطبقة الجبنية والقشور المقرمشة كلها تجذب حواس جمهورها.

تثير الصور ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وتكسبها مبيعات من خلال إعلانات الهاتف المحمول وحملات البريد الإلكتروني.

إنهم يقومون بعمل رائع في سرد ​​القصة من خلال الصور التي ينشرونها مع إثارة الاهتمام وإظهار مدى تفوق منتجهم على منتجات منافسيهم.

9. كندرا سكوت

باعتبارها شركة رائدة في المجوهرات النسائية والديكور المنزلي والجمال والهدايا، فإن العلامة التجارية كيندرا سكوت تعرف أهمية التأثير البصري.

تعرض الشركة لقطات جميلة للمنتجات في حملاتها التسويقية التي تجذب انتباه المشاهدين وتحدد الميزات التي تجعل المنتجات فريدة من نوعها.

تستخدم كندرا سكوت أيضًا الصور للتوصية باستخدام المنتج، وتعرض للمستهلكين كيفية ارتداء أغراضهم لتلبية أحدث الاتجاهات وإنشاء مظهر فريد لإظهار شخصية المستخدمين.

الصور لا تحتاج حتى إلى كلمات لتوصيل رسالتها، وهذا مؤشر على وجود حملة تسويقية فعالة بالمحتوى المرئي.

أمثلة فعالة لتسويق محتوى الفيديو

10. لذيذ

أحد الإحباطات التي يشعر بها المستهلكون هي عندما تفشل الكلمات في وصف المنتج أو العملية بشكل مناسب.

Tasty عبارة عن شبكة لمحبي الطعام حيث يمكن للأشخاص العثور على وصفات وتعلم نصائح وحيل الطبخ.

يركز تسويقهم بشكل كبير على استخدام مقاطع الفيديو جيدة التنفيذ لشخص يقوم بالفعل بإعداد وصفة.

تقدم مقاطع الفيديو المبهجة والملتقطة من الجو عرضًا توضيحيًا خطوة بخطوة لدمج المكونات وطهي الطعام، مما يزيل أي سؤال حول إساءة تفسير تعليمات الوصفة.

تحظى مقاطع الفيديو بشعبية كبيرة وتوفر منتدى للأشخاص لترك التعليقات ومشاركة التعليقات حول الوصفة ومكوناتها والفيديو نفسه.

أكثر من مجرد فيديو تعليمي بسيط، تعمل الحملة التسويقية لـ Tasty على تثقيف مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل والربط بينهم، مما يجعلها موردًا لا يقدر بثمن يسعد الأشخاص بمشاركته مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

11. صني بيج

على الرغم من أنهم متجر في بلدة صغيرة، إلا أن Sunny Paige تستخدمه Facebook مقاطع فيديو حية بشكل كبير.

تستضيف الشركة كل أسبوع جلسة مباشرة من متجرها لعرض عناصرها المميزة الحالية.

يأخذ الموظفون المشاهدين عبر المتجر ويعرضون الملابس والإكسسوارات بينما يشرحون السمات الرئيسية لكل عنصر.

يتم إجراء كل شيء بطريقة مريحة للغاية ومحادثة، كما لو أنهم يتحدثون إلى أصدقائهم الشخصيين.

وهذا يبني الثقة بين العملاء المحتملين ويولد الاهتمام بمنتجاتهم ومتجرهم.

من خلال تضمين مقاطع الفيديو المباشرة هذه في إستراتيجيتها التسويقية، تتمكن شركة Sunny Paige من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالملاءمة والمواد والسعر، مما يؤدي إلى بناء الثقة بين مشاهديها وتشجيعهم على الالتزام بالشراء.

يعد تسويق المحتوى أمرًا ضروريًا لأي استراتيجية تسويق

سواء كنت تستخدم المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مقاطع الفيديو، فإن تسويق المحتوى أمر ضروري لأي استراتيجية تسويق رقمي.

فهو يتيح لك ربط جمهورك بمنتجاتك، ويضعك كسلطة في مجال عملك، ويساعد على تعزيز جهود تحسين محركات البحث لتحسين نتائج SERP.

فكر خارج الصندوق للحصول على طرق ممتعة ومبتكرة لتمييز نفسك عن منافسيك أثناء العمل كمورد لجمهورك.

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