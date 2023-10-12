Rewrite this title: 11 مصدرًا للمحتوى المكرر ربما لا تعرفه

ستساعدك المقالة التالية: 11 مصدرًا للمحتوى المكرر ربما لا تعرفه

هناك الكثير من “الضجيج” في عالم التسويق عبر الإنترنت، وخاصة فيما يتعلق بتحسين محركات البحث (SEO)، لدرجة أنني أشعر أحيانًا بأن الحدود غير واضحة. إذا شعرت بذلك، كمحترف، فمن المؤكد أن أصحاب مواقع الويب الفردية الذين يأملون في تحقيق الحظ مع محركات البحث يواجهون صعوبة في فرز المعلومات التي يحتاجون إليها، من المعلومات المضللة تمامًا.

تميل الخوارزميات، وإمكانات حركة المرور، وحتى “الفهرسة الدلالية الكامنة” ومجموعة كاملة من المصطلحات التقنية الأخرى، بشكل عام إلى إبعاد الأشخاص عن التعرف على تحسين محركات البحث، حتى لو كانوا يعرفون أنهم بحاجة إلى تحسين موقع الويب الخاص بهم ليكونوا ناجحين عبر الإنترنت. يحاول مُحسنو محركات البحث (SEO) الأخلاقيون التخفيف من مخاوفهم وتهدئتهم. ولكن للأسف، هناك الكثير من كبار المسئولين الاقتصاديين الأقل أخلاقية الذين يضاعفون الخوف لأنهم يأملون في الاستفادة منه.

البديل لتحسين محرك البحث هو الدفع مقابل حركة المرور الخاصة بك، عادةً من خلال الدفع لكل نقرة (PPC). هذه ليست فكرة سيئة، ولكن بالطبع كلما زاد عدد الزيارات المجانية التي تحصل عليها، زادت الأرباح التي تحققها.

جوجل، كونه أكبر محرك بحث على الإطلاق، يملي علينا أن هناك أشياء معينة يمكننا القيام بها للحصول على التصنيف، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يمكننا القيام بها، لأننا إذا فعلناها، واكتشف جوجل ذلك، فإننا سوف تفقد ترتيبنا وربما يتم حظرها.

تحسين محركات البحث — ما يجب أن تعرفه!

هناك أساسيات تحتاج إلى معرفتها إذا كنت تريد أن يكون لديك أي نوع من مواقع الويب الناجحة. يقوم Google وجميع محركات البحث الأخرى بشكل أساسي بقياس جانبين من موقعك: المحتوى والتحقق من الصحة، وهو الروابط. تعتبر الروابط إلى موقع الويب الخاص بك بمثابة تصويت للسلطة. هذان هما الشيئان الرئيسيان اللذان يجب عليك التفكير فيهما عند إنشاء موقع ويب.

المحتوى الأصلي والغني بالمعلومات سيأخذك بعيدًا، لأن معظم مواقع الويب عبر الإنترنت لا توفر المعلومات التي يبحث عنها الأشخاص. المحتوى المكرر هو أحد الأشياء التي ستعاقبك بالتأكيد. في الواقع، قد تؤدي عقوبة المحتوى المكرر إلى خروج موقعك من نتائج البحث مثل الحجر.

سيخبرك بعض “الخبراء” أنه لا داعي للقلق بشأن المحتوى المكرر إذا كان لديك ما يكفي من الروابط الواردة. حقيقي. لكنك تحتاج إلى كومة كبيرة جدًا من الروابط حتى تتمكن من مواجهة تأثيرات المحتوى المكرر بنجاح. إنه يشبه إلى حد ما تناول كميات كبيرة من السكر وتناول الأنسولين لمواجهته – عاجلاً أم آجلاً ستدفع ثمن طيشك. لقد رأيت أيضًا خبراء يقولون إنه إذا كان المحتوى المكرر موجودًا على موقعك، فلا بأس، وأن المحتوى المكرر من موقع آخر يمثل مشكلة فقط. وهذا عكس الحقيقة تمامًا، فقط لأعطيك مثالاً على كيفية قيام بعض “الخبراء” بتحريف ساحة اللعب عمدًا.

دعونا نلقي نظرة على أسباب المحتوى المكرر وما يجب فعله حيال ذلك. بالطبع إذا خرجت وسرقت محتوى الويب الخاص بشخص آخر، فأنت بحاجة جدية إلى إعادة التفكير في استراتيجيتك. والأهم من ذلك، أن زوار موقعك سوف يشعرون بالغضب إذا قمت بتقديم نفس الأشياء القديمة في كل صفحة – فهذه ليست طريقة لإدارة الأعمال. تحتاج، أكثر من أي شيء آخر، إلى تقديم محتوى مكتوب جيدًا وأصلي وغني بالمعلومات. يتم احتساب كل كلمة في صفحتك عندما يحكم Google أو الزائر البشري على الأصالة.

المحتوى المكرر العرضي

ولكن قد يكون لديك محتوى مكرر، ليس لأنك سرقته، أو حتى لأن شخصًا آخر سرق محتوىك، ولكن لأن لديك نفس الكلمات في العديد من صفحات موقع الويب الخاص بك. يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب.

إذًا ما هو نوع المحتوى الذي يمكن أن يشكل محتوى مكررًا؟ أي نص يظهر في كل صفحة من موقعك أو على الأقل عدة صفحات منها.

أي نوع من الإفصاح أو إخلاء المسؤولية الكلمات التي تحدث في قالب الويب الخاص بك ملاحة تذييل، أشرطة جانبية، اسمك وعنوانك، نموذج الاتصال (إذا كان يظهر في كل صفحة).

فكر في الأمر. يمكن أن يصل ذلك إلى عدد كبير من الكلمات، وإذا كان لديك حوالي 200 كلمة فقط من “المحتوى” في كل صفحة، فقد تجد أنك تواجه مشكلة كبيرة مع Google – وYahoo أيضًا في هذا الشأن. في تجربتي، يكره موقع Yahoo المحتوى المكرر أكثر من Google. يجب أن يكون هناك دائمًا توازن: محتوى أكثر من الكلمات النموذجية.

حتى إذا قمت بحل هذه المشكلات، فمن المحتمل أنك لم تنته بعد إذا قمت بتشغيل مدونة.

إذا قمت بعرض مقتطف من مشاركاتك على الصفحة الرئيسية، فسيشكل ذلك محتوى مكررًا يحتوي على الكثير من سمات المدونة. إذا كنت تصنف منشورات مدونتك بشكل معتاد في فئات متعددة، فسيكون ذلك محتوى مكررًا أيضًا. أقوم فقط بإرسال مشاركات مدونتي إلى فئة واحدة فقط لتجنب هذه المشكلة. يمكن أيضًا أن تشكل الأرشيفات الموجودة على مدونتك محتوى مكررًا.

يمكنك حل مشكلات المحتوى المكرر من هذا النوع عن طريق إضافة عدم فهرس إلى الصفحات المكررة. باستطاعتك العثور معلومات موثوقة حول القيام بذلك هنا.

على أي حال، للعودة إلى الحل الرئيسي للمشكلة، إذا كنت تريد تجنب مشكلات المحتوى المكرر، فأنت بحاجة إلى التأكد تمامًا من وجود محتوى فريد وأصلي في كل صفحة أكثر من النص المكرر الذي يحدث بشكل طبيعي في كل صفحة. إذا قمت بإجراء عدد تقريبي للكلمات الموجودة دائمًا، فضع قاعدة لإضافة محتوى يتجاوز هذا العدد دائمًا بهامش مريح فقط للتأكد.

المحتوى للعيون البشرية فقط

ما الذي يمكنك فعله للتخلص من المحتوى المكرر الذي يجب أن يكون موجودًا؟ إذا كان هناك الكثير منه، فحاول وضعه في نموذج يمكن للبشر قراءته ولكن لا تستطيع محركات البحث قراءته: سيكون هذا أحد الاستخدامات الرائعة لملف فلاش، أو حتى ملف صورة – ولكن لا تنس القيام بذلك وذلك بطريقة تحافظ على حجم الملف صغيرًا قدر الإمكان حتى تتمكن من تقليل وقت تحميل الصفحة (إليك بعض الأدوات لتحليل الصور على الصفحة). هذه مشكلة يمكن أن تعيقك في البحث الذي سنحتفظ به لفترة أخرى.