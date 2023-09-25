Rewrite this title: 12 عاملًا أساسيًا لتحسين محركات البحث على الصفحة تحتاج إلى معرفتها

ستساعدك المقالة التالية: 12 عاملًا أساسيًا لتحسين محركات البحث على الصفحة تحتاج إلى معرفتها

هل سبق لك أن لعبت تتريس؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك تتذكر أنه لم يكن هناك طريقة حقيقية “للتغلب” على اللعبة. لقد أصبح الأمر في الأساس أسرع وأسرع مع كل مستوى.

في بعض النواحي، يعد تحسين محركات البحث (SEO) هو نفسه.

ليس لأنه يحتوي على موسيقى تصويرية جذابة 8 بت أو أنه كذلك يعيد كتابة أحلامكولكن في ذلك، لا ينتهي الأمر أبدًا.

ليس هناك نقطة يمكنك عندها الجلوس والاسترخاء، حيث يكون موقعك في أعلى صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) مرة واحدة وإلى الأبد.

بالتأكيد، ربما تكون قد وصلت إلى القمة اليوم، ولكن عمل محترف تحسين محركات البحث (SEO) لا يكتمل أبدًا.

كل تغيير في خوارزمية Google أو المحتوى المنافس يمكن أن يؤدي إلى إقصائك من المركز الأول، مما يعني أنه يتعين عليك مواكبة التغييرات.

وهذا يعني أن تحسين محركات البحث على الصفحة يجب أن يكون في محله. ولكن قبل أن نتعمق في ذلك، من المهم أن يكون لدينا نظرة عامة رفيعة المستوى حول كيفية عمل Google ومحركات البحث الأخرى.

أساسيات محرك البحث

ترسل محركات البحث برامج الزحف أو العناكب لاستكشاف الإنترنت. وهم يتبعون الروابط من موقع إلى آخر، ويبنون خريطة للمحتوى تسمى فهرس البحث.

وفي عملية استكشاف المواقع، تقوم برامج الزحف هذه أيضًا بتقييم محتواها وتحديد نوع المعلومات التي تحتوي عليها.

يتم بعد ذلك استخدام هذه البيانات بواسطة خوارزمية محرك البحث لتحديد مدى جودة محتوى هذا الموقع المحدد في الإجابة على استفسارات المستخدمين.

كلما كانت إجاباته على الاستعلام أفضل، زاد تصنيفه في برنامج SERP.

في سعي Google الذي لا ينتهي لتوفير نتائج أفضل للمستخدمين، يتم تحديث الخوارزمية بشكل متكرر. يؤدي هذا حتمًا إلى تغييرات في التصنيفات، الأمر الذي يتطلب بعد ذلك من شخص ما تحسين موقع الويب لتحسين التصنيفات أو ضمانها.

ما هو تحسين محركات البحث على الصفحة ولماذا هو مهم؟

تحسين محركات البحث على الصفحة، والذي يُطلق عليه أحيانًا تحسين محركات البحث على الموقع، هو عملية تعديل محتوى الصفحة وعلاماتها وروابطها الداخلية لتحسين رؤية البحث وزيادة حركة المرور.

بمعنى آخر، إنها وسيلة لتحسين موقع الويب الخاص بك لمساعدة محركات البحث على فهم موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل.

وهذا، بالطبع، يأتي مع مجموعة كاملة من الفوائد.

الأول هو في كمية حركة المرور.

يتم الحصول على النتائج العضوية الخمس الأولى في صفحة البحث 67.60% لجميع النقرات. الخمسة التالية تمثل 3.73٪ فقط. ويسقط من هناك. لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على حركة المرور، عليك أن تكون بالقرب من القمة.

ثانيًا، تتمتع المواقع عالية التصنيف بنسب نقر إلى ظهور (CTR) أفضل بكثير. تحتوي أول نتيجة لبحث Google للجوال على متوسط ​​نسبة نقر إلى ظهور عضوية تبلغ 26.9%.

الآن فكر في ذلك 92.4% من مستخدمي الإنترنت الذين يبحثون على هواتفهم المحمولة عن شيء قريب، يزورون هذا النشاط التجاري في نفس اليوم، ويمكنك البدء في رؤية التأثير الذي يمكن أن يحدثه تحسين محركات البحث العضوية على أرباحك النهائية. ويعد التحسين على الصفحة عاملاً مهمًا في ترتيبك العضوي.

نأمل، عند هذه النقطة، أن تكون قد أدركت أهمية تحسين محركات البحث على الصفحة. الآن حان الوقت للبدء. دعونا نتعمق في…

12 عاملًا أساسيًا لتحسين محركات البحث على الصفحة

يمكن تقسيم تحسين محركات البحث على الصفحة بشكل عام إلى ثلاث فئات: المحتوى وHTML وبنية موقع الويب. سننظر في كل على حدة.

محتوى

لقد سمعت ذلك من قبل: المحتوى هو الملك.

تحسين محركات البحث بدونها يشبه سيارة رياضية جديدة وجميلة بدون محرك – قد تبدو جميلة، لكنها لن تؤدي إلى أي مكان. ولكن، لا يتم إنشاء كل المحتوى على قدم المساواة.

فيما يلي عوامل المحتوى التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار لتحقيق أقصى قدر من تحسين محركات البحث على الموقع:

1. تناول الطعام

تعتمد إحدى الطرق التي يقيس بها Google موقعك على الويب على EAT، أو الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة.

في 175 صفحة من إرشادات جودة بحث Google، تم ذكرها 135 مرة، وهو ما يجب أن يكون إشارة إلى الدور الذي تلعبه في خوارزميات محرك البحث.

على الرغم من أن Google أكدت فقط بعض عناصر EAT (تصنيف الصفحات والروابط)، فمن المقبول عمومًا في مجال تحسين محركات البحث أن تلعب الإشارات الموجودة على الصفحة دورًا كبيرًا في تقييماتها.

للتعمق أكثر في EAT، اقرأ هذه المقالة.

2. الكلمات الرئيسية

الطريقة الأساسية لإخبارهم بأن محتوى موقع الويب الخاص بك يجيب على سؤال المستخدم هي اللغة التي تستخدمها.

من المرجح أن تكون الصفحات التي تحتوي على الكلمات الرئيسية المستخدمة في الاستعلام، سواء في النص أو العناوين أو كليهما، ذات صلة بالبحث.

في بعض الأحيان يكون من السهل تحديد ذلك. إذا كنت تعمل على تحسين موقع الويب الخاص بمتجر أثاث، فمن المحتمل أنك تريد تضمين كلمات رئيسية مثل [sofa], [dining room set]، و [end table].

إذا كان متجر أثاث متخصصًا، فستحتاج إلى التأكد من تضمين كلمات رئيسية طويلة مثل [contemporary art-deco sideboards].

باختصار، أنت بحاجة إلى معرفة ما يبحث عنه عملاؤك المستهدفون وإنشاء محتوى يتضمن هذه المصطلحات. من الجيد دائمًا إجراء الأبحاث، حتى لا تفوت أي فرص.

ابدأ بتنزيل كتابنا الإلكتروني حول البحث عن الكلمات الرئيسية.

3. كتابة تحسين محركات البحث

يعد إنشاء نوع المحتوى الذي يعطي الأولوية لمحركات البحث ويحول الزوار من البشر إلى موقعك أمرًا فنيًا.

ما لم تكن قد فعلت ذلك من قبل، قد يكون من الصعب جدًا كتابة نسخة تقرأ جيدًا وتلتزم بأفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO).

لدينا قطعة كاملة مخصصة لمساعدتك على إتقان الفن، ولكن بعض النقاط الرئيسية تشمل:

التأكيد على سهولة القراءة: يجب أن يكون المحتوى الخاص بك قابلاً للفحص بسهولة، حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على المعلومات التي يبحثون عنها.

يجب أن يكون المحتوى الخاص بك قابلاً للفحص بسهولة، حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على المعلومات التي يبحثون عنها. لا تبالغ في استخدام الكلمات الرئيسية: تُعرف هذه التقنية أيضًا باسم حشو الكلمات الرئيسية، وقد تم استخدامها في الماضي من قبل محترفي تحسين محركات البحث عديمي الضمير للتلاعب بالنظام، وتأخذ Google نظرة قاتمة للمواقع التي تبالغ في استخدام الكلمات الرئيسية. إذا تم ضبطك وأنت تقوم بذلك، فمن الممكن أن يتم تخفيض رتبة صفحتك في SERPs أو حتى إزالتها تمامًا.

تُعرف هذه التقنية أيضًا باسم حشو الكلمات الرئيسية، وقد تم استخدامها في الماضي من قبل محترفي تحسين محركات البحث عديمي الضمير للتلاعب بالنظام، وتأخذ Google نظرة قاتمة للمواقع التي تبالغ في استخدام الكلمات الرئيسية. إذا تم ضبطك وأنت تقوم بذلك، فمن الممكن أن يتم تخفيض رتبة صفحتك في SERPs أو حتى إزالتها تمامًا. اجعل الجمل والفقرات مختصرة: إذا قمت بالنقر فوق إحدى صفحات الويب في أي وقت مضى ليتم مهاجمتك بواسطة جدار نصي متواصل، فأنت تعرف مدى صعوبة قراءة أجزاء طويلة من النسخ. تجنب إبعاد المستخدمين عن طريق إبقاء الجمل والفقرات قصيرة.

إذا قمت بالنقر فوق إحدى صفحات الويب في أي وقت مضى ليتم مهاجمتك بواسطة جدار نصي متواصل، فأنت تعرف مدى صعوبة قراءة أجزاء طويلة من النسخ. تجنب إبعاد المستخدمين عن طريق إبقاء الجمل والفقرات قصيرة. استخدم العناوين الفرعية: تبرز العناوين الفرعية بسبب حجمها، مما يجذب انتباه الأشخاص الذين يقومون بمسح صفحتك. استخدم قدرًا كبيرًا من المحتوى الخاص بك لتوجيه القراء إلى أسفل الصفحة.

تبرز العناوين الفرعية بسبب حجمها، مما يجذب انتباه الأشخاص الذين يقومون بمسح صفحتك. استخدم قدرًا كبيرًا من المحتوى الخاص بك لتوجيه القراء إلى أسفل الصفحة. استخدام القوائم النقطية: قد يبدو هذا وصفيًا جدًا، لكن القوائم ذات التعداد النقطي هي طريقة جيدة لتقسيم المعلومات إلى أجزاء سهلة الهضم. استخدمها عندما يكون لها معنى.

4. الأصول البصرية

يؤدي استخدام الصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية إلى أكثر من مجرد جعل صفحتك مثيرة للاهتمام بصريًا للزائرين. كما أنه يوفر لك فرصًا لتعزيز مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

أكثر من 36% من المستهلكين يستخدمون البحث المرئي عند قيامهم بالتسوق عبر الإنترنت، مما يعني أنك إذا كنت لا تستخدم الصور، فستفقد حركة المرور.

تأكد من تحسين النص المصاحب لك كلما أمكن ذلك.

كن على دراية بأحجام ملفات الصور الخاصة بك لمنع التحميل البطيء. اجعل صورك قابلة للمشاركة لتحديد فرص الارتباط الخلفي، مما قد يساعد في تعزيز EAT الخاص بك.

لغة البرمجة

لغة ترميز النص التشعبي أو HTML هي الكود المستخدم لتنظيم صفحات الويب الخاصة بك ومحتواها.

يخبرون متصفح المستخدم بما يجب إظهاره ومكان إظهاره. ويخبر محركات البحث بموضوع صفحتك وأين يجب أن يقوموا بتصنيفك.

فيما يلي عوامل تحسين محركات البحث HTML على الصفحة التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار:

5. علامات العنوان

يعد هذا أحد المجالات التي من المهم فيها التركيز على التفاصيل.

من تلقاء نفسه، هذا المقتطف من التعليمات البرمجية الذي يسمح لك بإعطاء عنوان لصفحة ويب ربما لن يجعلك ترفع تصنيفات SERP.

ولكن في سياق العناصر الأخرى الموجودة على الصفحة (مثل تلك التي تمت مناقشتها هنا)، يمكن أن تساعدك في بناء السياق وإظهار مدى ملاءمة موقعك.

لإلقاء نظرة أكثر شمولاً على كيفية تحسين علامات العنوان الخاصة بك، اقرأ هذا.

6. الوصف التعريفي

في الوقت الحالي، ترفع إحدى محترفات تحسين محركات البحث (SEO) المخضرمة يديها على الشاشة. تقول: “أوه، هيا، الجميع يعلم أن الأوصاف التعريفية ليست عامل تصنيف لتحسين محركات البحث”.

إنها على حق جزئيًا فقط. في حين أن هناك الكثير من الأدلة ضد الأوصاف التعريفية كعامل تصنيف، إلا أنها مخطئة في معرفة الجميع بذلك.

ولا تدع نانسي السلبية هنا تثنيك عن إضافتها إلى موقعك.

على الرغم من قلة استخدامها نسبيًا في تحسين محركات البحث، إلا أنها تقدم فائدتين رئيسيتين: يمكنها مساعدة Google على فهم محتوى صفحة الويب الخاصة بك، والأهم من ذلك، أن لها تأثيرًا كبيرًا على نسبة النقر إلى الظهور (CTRs).

تمنح الأوصاف التعريفية الأفضل للباحثين فهمًا أفضل لما تدور حوله صفحتك، مما يؤدي بدوره إلى المزيد من النقرات. لذا، لا تهملهم.

7. تحسين الصورة

لقد تطرقنا بإيجاز إلى أهمية الأصول المرئية على صفحتك، ولكن حان الوقت الآن لإلقاء نظرة فاحصة على جوانبها الفنية.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحسين موقعك:

قم بتضمين علامات بديلة صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين.

اختر التنسيق المناسب وحجم الملف للتحميل السريع.

قم بتخصيص أسماء الملفات بدلاً من استخدام شيء مثل IMG_08759.

تأكد من أن صورك مناسبة للجوال.

مرة أخرى، لدينا مورد ممتاز لمزيد من المعلومات المتعمقة حول تحسين صور HTML. اقرأها هنا.

8. تحديد الموقع الجغرافي (للبحث المحلي)

قد يكون اقتصادًا عالميًا، لكن معظم الأعمال لا تزال تتم على المستوى المحلي. تواصل مع الأشخاص في منطقتك من خلال تحسين مُحسنات محركات البحث المحلية على الصفحة.

وفي حين أن هذا أقل أهمية بالنسبة للشركات الكبرى مثل جي إم سي أو بيبسي، إلا أنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن هذا هو الخبز والزبدة.

هناك ثلاثة أساليب رئيسية لتحسين محركات البحث يجب مراعاتها عند التركيز على حركة المرور المحلية:

تحسين القوائم والاستشهادات المحلية بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف (NAP) وعنوان URL لموقع الويب وأوصاف الأعمال، باستخدام تطبيقات الطرف الثالث والحصول على التقييمات.

تحسين المحتوى المحلي الخاص بك، بما في ذلك استيعاب عمليات البحث “بالقرب مني”، أو توفير محتوى يعتمد على الموقع، أو شراء موقع ويب أو مدونة محلية.

تحسين وبناء الروابط مع الشركات والمنظمات المحلية الأخرى.

تأكد من تضمين اسم موقعك المستهدف في كلماتك الرئيسية ووضعها في المحتوى الخاص بك أينما كانت مناسبة.

لمزيد من المعلومات حول إنشاء استراتيجية SEO لتحديد المواقع الجغرافية الخاصة بك، اقرأ هذا.

هندسة الموقع

يعد وجود موقع ويب جيد التنظيم أمرًا مهمًا لسببين: أولاً، سيتم الزحف إلى موقع الويب المصمم بطريقة منطقية بشكل أكثر فعالية بواسطة محركات البحث، وثانيًا، سيخلق تجارب أكثر ثراءً للمستخدم.

فيما يلي العوامل التي يجب مراعاتها عند تحسين بنية موقعك:

9. سرعة الموقع

يؤدي الموقع القديم وبطيء التحميل إلى أكثر من مجرد إحباط الزوار وإبعادهم – فهو في الواقع يضر بتصنيف البحث الخاص بك أيضًا.

قامت مجلة محرك البحث بالتعمق في تأثير وقت تحميل الصفحة على تحسين محركات البحث، كما أن سرعة الصفحة المؤكدة هي عامل تصنيف في نتائج البحث.

ومع ذلك، فإن الحد الأدنى من السرعة التي يحتاج موقعك إلى تحقيقها يتغير باستمرار.

يمكن تلبيته حاليًا من خلال تلبية متطلبات Google مؤشرات الويب الأساسية الحد الأدنى. إذا كان موقعك لا يفي حاليًا بهذه المعايير، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها، بما في ذلك:

تمكين الضغط.

تقليل عمليات إعادة التوجيه.

تحسين الصور.

الاستفادة من ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.

10. التصميم سريع الاستجابة

في عام 2016، تجاوز حجم البحث على الأجهزة المحمولة سطح المكتب لأول مرة على الإطلاق. وفي السنوات التالية، زاد هذا العدد.

يمثل الهاتف المحمول الآن أكثر من 56% من إجمالي استخدامات الإنترنت، مع مساهمة الأجهزة اللوحية بنسبة 2.4٪ أخرى.

نظرًا لوجود عدد أكبر من المستخدمين على الأجهزة المحمولة، اتبعت Google المسار المنطقي وبدأت في إعطاء الأولوية للمواقع ذات التصميمات سريعة الاستجابة في تصنيفات بحث الهاتف المحمول.

يؤثر هذا التحديث المتوافق مع الجوّال فقط على نتائج البحث التي يتم إجراؤها على الأجهزة المحمولة، وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن الترتيب في هذه النتائج دون تصميم سريع الاستجابة، فإن Google توصي بشدة بأن يكون للمواقع إصدار للجوال.

يمكنك قراءة المزيد حول تأثير استجابة الموقع في نتائج البحث هنا.

11. هيكل URL

كان هناك وقت لعبت فيه عناوين URL دورًا كبيرًا في تحسين محركات البحث. سيتأكد المحترفون من تضمين كلماتهم الرئيسية في عناوين الويب لمساعدتهم على الحصول على مرتبة أعلى.

لكن جوجل، بفعل ما تفعله جوجل، غيرت الخوارزمية. وما كان في السابق مهمًا جدًا للتصنيفات، يلعب الآن دورًا أصغر بكثير.

هذا لا يعني أنه لا يهم. لا تزال محركات البحث تقوم بتضمين عناوين URL الخاصة بك في نتيجتك الإجمالية – ولكنها لا تتمتع بنفس الأهمية التي كانت تتمتع بها من قبل.

ومع ذلك، هناك أدلة على أنها تلعب دورًا في التصنيف الأولي للموقع، ويعتقد بعض المحترفين أنهم معتادون على تجميع الصفحات. ما يعنيه هذا هو أنه على الرغم من أنها لا ينبغي أن تكون على رأس أولوياتك في مجال تحسين محركات البحث، إلا أنك لا تريد تجاهلها أيضًا.

اقرأ المزيد حول كيفية تأثير عناوين URL في تصنيفات Google هنا.

12. الروابط

تذكر أكل من طريق العودة في بداية هذه المقالة؟

إحدى أفضل الطرق التي يمكن لموقع الويب الخاص بك من خلالها إنشاء الخبرة والموثوقية والجدارة بالثقة هي من خلال الروابط من مواقع الويب الأخرى ذات السمعة الطيبة.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: من الذي تفضل أن تثق به في 401 (ك) – المستشار المالي الذي يدير محفظة وارن بوفيه أو ابن عمك جيمي، الذي يعيش في قبو عمتك؟ ربما يقوم جيمي بعمل جيد؛ من المحتمل أن يتفوق على رجل بوفيه. لكنه لا يتمتع بالمصداقية التي تأتي مع إشارة قوية.

الروابط تعمل بنفس الطريقة.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية تحتاج إلى معرفتها لتحسين محركات البحث:

الروابط الداخلية – أو تلك التي توجه إلى صفحة أخرى على موقع الويب الخاص بك مثل هذه الصفحة.

– أو تلك التي توجه إلى صفحة أخرى على موقع الويب الخاص بك مثل هذه الصفحة. الروابط الصادرة – تُعرف أيضًا باسم الروابط الخارجية، وهي الروابط التي تشير إلى موقع ما في نطاق مختلف، مثل هذا يشير إلى صفحة تحسين محركات البحث الخاصة بـ Google.

– تُعرف أيضًا باسم الروابط الخارجية، وهي الروابط التي تشير إلى موقع ما في نطاق مختلف، مثل هذا يشير إلى صفحة تحسين محركات البحث الخاصة بـ Google. روابط متداخلة – تسمى أحيانًا الروابط الخلفية، وهي روابط من مواقع ويب أخرى تشير إلى صفحتك.

ومن بين الروابط الثلاثة، تعتبر الروابط الواردة هي الأكثر أهمية على الإطلاق. إنها توفر أكبر فائدة لتحسين محركات البحث، ولكنها أيضًا الأصعب في الحصول عليها.

هناك مجموعة متنوعة من الأساليب التي يستخدمها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) لإنشاء روابط واردة عالية الجودة، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء الرسوم البيانية القابلة للمشاركة، وحتى مجرد طلب الروابط الخلفية.

لكن احذر: ليست كل الروابط الواردة مفيدة. بعضها، خاصة تلك التي تأتي من مزارع الروابط، ومنشورات المنتديات، وسجلات الزوار، يمكن أن تكون روابط مزيفة تهدف إلى خداع نظام التصنيف. إذا لم تتنصل من هذه الأمور، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بتصنيفك.

فيما يلي معلومات حول كيف ومتى يجب عليك التنصل من الروابط.

تحسين محركات البحث على الصفحة مقابل تحسين محركات البحث خارج الصفحة

لقد تحدثنا كثيرًا عن تحسين محركات البحث على الصفحة، ولكن هناك أيضًا ما يُعرف باسم تحسين محركات البحث خارج الصفحة. الفرق، كما يمكنك أن تعرفه من خلال الأسماء، هو مكان حدوث ذلك.

تحسين محركات البحث على الصفحة هو كل ما يمكنك القيام به داخليًا لتعزيز تصنيفاتك، بما في ذلك تحسين الكلمات الرئيسية والأوصاف التعريفية وعلامات العنوان والنص البديل وبنية موقع الويب.

تحسين محركات البحث خارج الصفحة هي كل الأشياء التي تحدث خارجيًا والتي تؤثر على تصنيفات موقعك. يتضمن ذلك الروابط الخلفية، وEAT، وتحسين محركات البحث المحلية، وإشارات وسائل التواصل الاجتماعي، والدفع مقابل النقرة.

من الواضح أن لديك قدرًا أكبر من التحكم في تحسين محركات البحث على الصفحة، ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك تحسين محركات البحث خارج الصفحة أيضًا – فأنت بحاجة إلى كليهما للوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه.

ولكن، يجب عليك أولاً التركيز على إنشاء صفحة ويب جيدة وذات صلة ومُحسَّنة بالكامل لمحركات البحث قبل أن تبدأ في استثمار الكثير من الموارد في إنشاء الروابط والترويج لموقعك.

يعد تحسين محركات البحث على الصفحة عملية مستمرة

في نهاية المطاف، يتلخص تحسين محرك البحث في شيء واحد: العثور على أفضل طريقة لتوفير معلومات قيمة للباحثين، والتأكد من أن موقع الويب الخاص بك في قمة نتائج البحث (SERPs).

هدفك هو توفير تجارب أكثر ثراءً للمستخدمين، مع إظهار قيمتك لمحركات البحث في نفس الوقت. لحسن الحظ، هذين يسيران جنبا إلى جنب. ويبدأون بالتحسين على الصفحة.

ابدأ بما يمكنك التحكم فيه، وقم بتقييم موقعك الحالي بعناية بحثًا عن نقاط الضعف وفرص النمو.

احصل على كل ما تبذلونه من البط في الموقع على التوالي وستبدأ في رؤية النتائج – بما في ذلك التحسن العضوي في العوامل خارج الموقع.

فقط تذكر أن تحسين محركات البحث، مثل لعبة Tetris، لا يتم أبدًا. لكن استمر في القراءة واستمر في العمل، وستحصل على النتائج التي تستحقها.