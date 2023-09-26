Rewrite this title: 12 نصيحة مهمة لتحسين محركات البحث الخاصة بالصور والتي تحتاج إلى معرفتها

ستساعدك المقالة التالية: 12 نصيحة مهمة لتحسين محركات البحث الخاصة بالصور والتي تحتاج إلى معرفتها

فكر في آخر مرة قمت فيها بتحميل صورة إلى موقع الويب الخاص بك. من المحتمل أنك قمت بتنزيله من أحد مواقع التصوير الفوتوغرافي، وقمت بتحميله إلى الواجهة الخلفية لموقعك، ثم قمت بإدراجه في الصفحة.

وهذا يجعل مثالا ساطعا لتحسين الصورة، أليس كذلك؟ ليس تماما.

لقد قمت بإضافة وزن كرة بولينج عملاقة إلى موقعك مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الصفحة. ولا تستطيع محركات البحث قراءة صورك بدون نص بديل.

دعونا نغير ذلك.

زيادة 20% من بين جميع عمليات البحث على الويب في الولايات المتحدة تتم على صور Google، وفقًا لبيانات عام 2018 من Jumpshot.

يعرف هواة ومحترفو تحسين محركات البحث (SEO) على حد سواء أن تحسين الصور لموقع الويب الخاص بك يستحق الوقت الذي يقضيه.

حصل دان مورغان في WebSpection على إحدى صوره المرتبة 1 في صور Google لـ “أفضل شخص في كارديف” في أقل من أربعة أيام من خلال تحسين صورته.

وأنتج روبي ريتشاردز 150,732 زيارة عن طريق إضافة علامات بديلة للصور وضغط الصور وبعض حيل تحسين محركات البحث الأخرى.

بدون التحسين المناسب للصورة، فإنك تهدر أصولًا قيمة لتحسين محركات البحث.

يبدو الأمر كما لو أن محركات البحث تقدم الأوريو والحليب مجانًا. لكن عليك أن تأخذ الأوريو فقط. بينما في الواقع، من الأفضل غمس الأوريو في الحليب.

يؤدي تحسين الصورة إلى إنشاء العديد من المزايا مثل تجربة مستخدم أفضل وأوقات تحميل أسرع للصفحة وفرص تصنيف إضافية. وقد أصبح دورًا متزايد الأهمية.

وكما أشار Matt Southern، فإن بيان Gary Illyes حول البحث عن الصور في محادثة Reddit الأخيرة:

“نحن نعلم ببساطة أن البحث عن الوسائط يتم تجاهله كثيرًا مقارنة بما يمكن أن يفعله للناشرين، لذا فإننا نوظف المزيد من المهندسين فيه بالإضافة إلى المزيد من التواصل.”

ولكن ما هي العوامل الأكثر أهمية لضمان إمكانية العثور على صورك وعدم إبطاء موقعك؟

فيما يلي 12 نصيحة مهمة لتحسين الصورة تحتاج إلى معرفتها.

1. اختر التنسيق الصحيح

يمكن أن يبدو فك تشفير جميع تنسيقات الصور المختلفة وكأنه المرة الأولى التي تطلب فيها من Taco Bell. ولكن، قبل أن تتمكن من البدء في إضافة الصور إلى موقعك، عليك التأكد من أنك اخترت أفضل نوع ملف.

على الرغم من وجود العديد من تنسيقات الصور التي يمكنك الاختيار من بينها، إلا أن PNG وJPEG هما الأكثر شيوعًا على الويب.

PNG: ينتج صورًا ذات جودة أفضل، ولكنه يأتي بحجم ملف أكبر.

JPEG: قد تفقد جودة الصورة، لكن يمكنك ضبط مستوى الجودة للحصول على توازن جيد.

WebP: اختر الضغط بدون فقدان أو فقدان البيانات باستخدام تنسيق الصورة الوحيد الذي يدعمه كل من Chrome وFirefox.

بالنسبة لي، PNG هو البطل المجهول في تنسيق الصور. ولكن بالنسبة لاستخدامي اليومي، فإن PNG هي الطريقة التي يجب اتباعها ثم تحويلها إلى WebP.

فقط كن حذرًا إذا كنت تستخدم صورًا بتنسيق .jpg داخل تنسيق SVG مضمّن لا تستطيع أنظمة Google فهرسة هذه العناصر.

2. ضغط الصور الخاصة بك

نعم، لا يوجد غضب مثل صفحة الويب المتضخمة بعد تحميل صورة غير مضغوطة.

ستنظر محركات البحث إلى صفحة الويب الخاصة بك كما لو كنت تنظر إلى وعاء كبير من Crisco: لا يمكنك التفكير بجدية في وضع ذلك على موقع الويب الخاص بك، أليس كذلك؟

وفقًا لأرشيف HTTP، يتم تكوين الصور في المتوسط 21% من الوزن الإجمالي لصفحة الويب.

ولهذا السبب أوصي بشدة بضغط صورك قبل تحميلها على موقعك. يمكنك القيام بذلك في Photoshop أو يمكنك استخدام أداة مثل تايني PNG.

يحتوي TingPNG أيضًا على مكون WordPress الإضافي الذي يمكنك استخدامه أيضًا.

ومع ذلك، أنا أفضل الفسفور الأبيض سماش كمكون إضافي لبرنامج WordPress. فهو يقلل من حجم ملف الصورة دون إزالة الجودة.

مهما كان البرنامج المساعد الذي تستخدمه، تأكد من العثور على البرنامج الذي يضغط الصور خارجيًا على خوادمهم. فهو يقلل من الحمل على موقعك الخاص.

أو خذ خطوة أبعد واستخدم CDN للصورة الذي يكتشف الجهاز ويحسن الصورة قبل التسليم. يعد Cloudinary وImgix خيارين يمكنك تجربتهما.

Increasingly.com قام بتحسين سرعة موقع الويب من خلال 33%/2 ثانية عن طريق ضغط الصور

أعني أن هناك شيئًا مثيرًا فيما يتعلق بسرعة الصفحة الأسرع عند ضغط صورك.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تأثير صورك على سرعة صفحتك، فإنني أوصي باستخدام Google أداة رؤى PageSpeed.

3. إنشاء صور فريدة

تريد أن تظهر صورك على موقعك. إذا قمت بملء موقع الويب الخاص بك بالصور المخزنة، فسوف تبدو غير أصلي – مثل الآلاف من المواقع الأخرى التي لا تبرز.

هناك عدد كبير جدًا من مواقع الويب مليئة بنفس الصور المخزنة العامة.

فكر في موقع ويب خاص بشركة، أو شركة استشارية، أو شركة تفتخر بخدمة العملاء. تستخدم كل هذه المواقع تقريبًا نفس الصورة المخزنة لرجل أعمال يبتسم.

أنا متأكد من أنك رأيت واحدًا يبدو كالتالي:

على الرغم من أنه قد يتم تحسين صورك المخزنة بشكل مثالي، إلا أنها لن يكون لها نفس التأثير أو فوائد تحسين محركات البحث المحتملة مثل الصورة الأصلية عالية الجودة.

كلما زاد عدد الصور الأصلية التي لديك، كانت تجربة المستخدم أفضل وزادت احتمالات تصنيفك في عمليات البحث ذات الصلة.

ضع في اعتبارك أن الصور الكبيرة من المرجح أن تظهر في Google Discover.

مثل توصي جوجل في موارد SEO المتقدمة الخاصة به،

“يجب أن تكون الصور الكبيرة على الأقل 1200 بكسل واسعة ويتم تمكينها من خلال إعداد max-image-preview:large أو باستخدام AMP.”

لا تستخدم شعارك كصورة.

4. احذر من حقوق النشر

بغض النظر عن ملفات الصور التي اخترت استخدامها، تأكد من عدم وجود تعارض في حقوق الطبع والنشر.

خدمة البريد تدفع 3.5 مليون دولار في دعوى حقوق التأليف والنشر الصورة. وتم رفع دعوى قضائية ضد سكيتشرز بسبب ذلك 2.5 مليون دولار.

إذا كان Getty أو Shutterstock أو DepositFiles أو أي مزود آخر للصور المخزنة يمتلك صورة تستخدمها، وليس لديك ترخيص لاستخدامها، فأنت تخاطر برفع دعوى قضائية باهظة الثمن.

تحت قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)، قد يتم إصدار إشعار لك إذا انتهكت أي مشكلات متعلقة بحقوق الطبع والنشر. إذا رأى مالك جزء من المحتوى المحتوى الخاص به على موقع الويب الخاص بك، فيمكنه إصدار إزالة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية والذي يجب عليك الالتزام به.

تتيح لك صور Google تصفية النتائج بناءً على تلك المتاحة لإعادة الاستخدام، وتشارك ميندي وينشتاين 41 موقعًا مختلفًا للعثور على صور مجانية.

5. تخصيص أسماء ملفات الصور

عندما يتعلق الأمر بـ SEO، فإن إنشاء أسماء ملفات وصفية وغنية بالكلمات الرئيسية يعد أمرًا بالغ الأهمية.

إن عدم تخصيص اسم ملف الصورة الخاص بك يشبه الحصول على بوريتو بدون أي شيء فيه. انها مجرد تمتص عادي.

اسماء ملفات الصور تنبيه جوجل وغيرها من برامج زحف محركات البحث فيما يتعلق بموضوع الصورة.

عادةً ما تبدو أسماء الملفات مثل “IMG_722019” أو شيء مشابه. وهذا يشبه الطلب من قائمة بلغة مختلفة. إنه لا يساعد جوجل.

قم بتغيير اسم الملف من الاسم الافتراضي لمساعدة محركات البحث على فهم صورتك وتحسين قيمة تحسين محركات البحث الخاصة بك.

يتضمن ذلك القليل من العمل، اعتمادًا على مدى اتساع مكتبة الوسائط الخاصة بك، ولكن تغيير اسم الصورة الافتراضي يعد دائمًا فكرة جيدة.

لنفترض أن لديك صورة للشوكولاتة على سبيل المثال.

يمكنني تسميتها ببساطة “الشوكولاتة”، ولكن إذا كنت تبيع الشوكولاتة على موقع الويب الخاص بك، فمن المحتمل أن تتم تسمية كل صورة باسم “الشوكولاتة-1″ و”الشوكولاتة-2” وما إلى ذلك.

لقد قمت بتسمية هذه الصورة “قهوة-شوكولاتة داكنة” للسماح للمستخدمين ومحركات البحث بفهم الصورة.

متعلق ب: Google بشأن أسماء ملفات الصور وخطأ مفاجئ في تحسين محركات البحث

6. اكتب نصًا بديلًا صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين

تعد العلامات البديلة نصًا بديلاً للصور عندما يتعذر على المتصفح عرضها بشكل صحيح. كما هو الحال مع العنوان، يتم استخدام السمة alt لوصف محتويات ملف الصورة.

عندما لا يتم تحميل الصورة، سوف تحصل على مربع صورة مع علامة بديل موجودة في الزاوية اليسرى العليا. تأكد من أنها تتناسب مع الصورة واجعل الصورة ذات صلة.

يعد الاهتمام بالعلامات البديلة مفيدًا أيضًا لاستراتيجية تحسين محركات البحث الشاملة على الصفحة. أنت تريد التأكد من أن جميع مجالات التحسين الأخرى موجودة في مكانها الصحيح، ولكن إذا فشل تحميل الصورة لأي سبب من الأسباب، فسيرى المستخدمون الشكل المفترض للصورة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة علامات بديلة مناسبة إلى الصور الموجودة على موقع الويب الخاص بك يمكن أن يساعد موقع الويب الخاص بك على تحقيق تصنيفات أفضل في محركات البحث من خلال ربط الكلمات الرئيسية بالصور. وقد لاحظت حتى جوجل على قيمة النص البديل في الصور.

فهو يزود Google بمعلومات مفيدة حول موضوع الصورة. نحن نستخدم هذه المعلومات للمساعدة في تحديد أفضل صورة لعرضها لاستعلام المستخدم.

النص البديل مطلوب بموجب قانون الإعاقة الأمريكي للأفراد غير القادرين على عرض الصور بأنفسهم. يمكن للنص البديل الوصفي أن ينبه المستخدمين بالضبط إلى ما هو موجود في الصورة. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك صورة للشوكولاتة على موقع الويب الخاص بك.

يمكن قراءة النص البديل:

ومع ذلك، فإن النص البديل الأفضل الذي يصف الصورة سيكون كما يلي:

يمكن عرض النص البديل في النسخة النصية المخبأة للصفحة، مما يساعد في الاستفادة منه لكل من المستخدمين ومحركات البحث. للحصول على مزيد من قيمة تحسين محركات البحث، يمكن أن يكون النص البديل بمثابة نص الربط للرابط الداخلي عندما ترتبط الصورة بصفحة مختلفة على الموقع.

7. فكر في بنية ملف الصورة

قامت Google بتحديث إرشادات الصور الخاصة بها. أحد التحديثات الرئيسية التي كشفوا عنها هو أنهم يستخدمون مسار الملف واسم الملف لتصنيف الصور.

يكرر: يعد مسار الملف واسم الملف عامل تصنيف فعليًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تمثل علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تحتوي على منتجات متعددة، فبدلاً من وضع جميع صور منتجاتك في مجلد /media/ عام، أوصي بتنظيم مجلداتك الفرعية لتشمل المزيد من الموضوعات ذات الصلة بالفئات مثل /shorts/ أو /denim/.

8. قم بتحسين عنوان صفحتك ووصفها

كشفت Google أيضًا أنها تستخدم عنوان صفحتك ووصفها كجزء من خوارزمية البحث عن الصور الخاصة بها.

تنص صفحة دعم Google على ما يلي:

تؤثر جميع عوامل تحسين محركات البحث الأساسية على الصفحة، مثل البيانات التعريفية وعلامات الرأس والنسخ على الصفحة والبيانات المنظمة وما إلى ذلك، على الطريقة التي يرتب بها Google صورك.

إنه مثل وضع كل ما تبذلونه من الطبقة على البوريتو الخاص بك. طعمها أفضل بكثير مع الجاك. لذا، تأكد من إضافة guac لتحسين تصنيفات الصور.

9. حدد أبعادك

إذا كنت تستخدم AMP أو PWA، فستتم مطالبتك بتحديد أبعاد صورتك في كود المصدر.

ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم أيًا منهما، فلا يزال من أفضل الممارسات تحديد العرض والارتفاع. يوفر تجربة مستخدم أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للمتصفحات بتغيير حجم الصورة قبل تحميل CSS. يؤدي هذا إلى منع الصفحة من القفز عند تحميلها.

تعتبر سمات أبعاد الصورة مهمة أيضًا لمنع مشكلات التحول التراكمي للتخطيط (CLS) التي يمكن أن تتداخل مع تحسين Core Web Vitals.

يعد التأكد من تضمين سمات العرض والارتفاع لكل عنصر صورة وفيديو أمرًا أساسيًا.

وهذا يخبر المتصفح بمقدار المساحة التي يجب تخصيصها للمورد ويمنع تغيير المحتوى المزعج الذي يقلل من نقاط CLS الخاصة بك. يتعلم أكثر هنا.

10. اجعل صورك متوافقة مع الهاتف المحمول

أوه، كبار المسئولين الاقتصاديين المحمول. في أسوأ الأحوال، يمكن أن يمنحك معدل ارتداد مرتفع وتحويلات منخفضة. ولكن، في أفضل حالاته، يمكن أن يمنحك المزيد من القوة في التصنيف ومشاركة أفضل للمستخدم.

المشكلة هي، كيف يمكنك تحسين صورك لفهرس الهاتف المحمول أولاً؟

ولحسن الحظ، تقدم Google إرشادات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالصور.

باختصار، تريد إنشاء صور سريعة الاستجابة. وهذا يعني أن الصورة سيتم تغيير حجمها حسب حجم الموقع سواء كان المستخدم يستخدم سطح المكتب أو الهاتف المحمول. يتم تعديله حسب حجم الجهاز.

تقدم Mozilla دليلاً شاملاً حول استخدام سمات srcset والأحجام لتزويد المتصفح بصور مصدر إضافية، مما يتيح عرض محتوى الصورة المطابق الذي تم تغيير حجمه ليناسب الجهاز.

من المهم تنسيق ذلك بجزء مختلف من قيمة السمة في كل سطر، كما هو موضح في هذا المثال من المورد الخاص بهم:

elva-fairy-800w.jpg 800w”

الأحجام = “(الحد الأقصى للعرض: 600 بكسل) 480 بكسل،

800 بكسل”

src=”elva-fairy-800w.jpg”

alt=”إلفا ترتدي زي الجنية”>

تعرف على المزيد حول استخدام srcset للصور سريعة الاستجابة هنا.

11. أضف الصور إلى خريطة الموقع الخاصة بك

سواء كنت تضيف صورك إلى خريطة الموقع الخاصة بك أو تنشئ خريطة موقع جديدة للصور، فأنت تريد الصور في مكان ما في خرائط الموقع الخاصة بك.

إن وجود صورك في خريطة الموقع يزيد بشكل كبير من فرص قيام محركات البحث بالزحف إلى صورك وفهرستها. وبالتالي، يؤدي إلى المزيد من حركة المرور في الموقع.

إذا كنت تستخدم ووردبريس، زبادي و RankMath تقديم حل خريطة الموقع في البرنامج المساعد الخاص بهم.

12. أضف البيانات المنظمة

تقوم البيانات المنظمة بترميز أنواع المحتوى الخاصة بك لتوجيه Google ومحركات البحث لتقديم نتائج مرئية أفضل. بشكل أساسي، يمكن أن يقدم Google صورك كنتيجة غنية إذا قمت بإضافة بيانات منظمة.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم ترميز المخطط على صفحة منتج وقمت بتسمية الصورة كمنتج، فيمكن لـ Google إقران هذه الصورة بعلامة السعر. تتخطى محركات البحث الخوارزمية وتستخدم المعلومات المقدمة في البيانات المنظمة لتوفير الصورة الصحيحة.

الوجبات السريعة الرئيسية لتحسين الصورة

لذا، قبل البدء في تحميل صورتك إلى موقعك، تأكد من اتباع طقوس تحسين الصورة من الأعلى.

الشيء الأكثر أهمية هو التأكد من أن الصورة والنص البديل مناسبان للصفحة. الوجبات الرئيسية الأخرى:

اختر تنسيق الملف الصحيح. PNG هي المفضلة لدي لالتقاط لقطات الشاشة.

تقليل حجم الملف لزيادة سرعة تحميل الصفحة.

تأكد من اقتران عناصر تحسين محركات البحث (SEO) الموجودة على الصفحة (البيانات التعريفية والبيانات المنظمة وما إلى ذلك) بصورتك.

من أجل إمكانية الزحف، قم بإنشاء خريطة موقع للصور أو تأكد من ظهور صورك في خريطة الموقع الخاصة بك.

تحسين الصور ليست مزحة. مع التقدم في تكنولوجيا البحث الصوتي، أصبحت الوسائط ذات أهمية متزايدة وسيستفيد موقعك بالكامل من اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه.

تحسين سعيد!