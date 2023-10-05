Rewrite this title: 12 يومًا من عيد الميلاد لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 12 يومًا من عيد الميلاد لتحسين محركات البحث

هل تعلم أن أقدم كلمات الأغنية “”12 يومًا من عيد الميلاد”” تم العثور عليها في كتاب للأطفال صدر عام 1780 بعنوان؟ نُشرت في الأصل تحت عنوان , أصبحت أغنية عيد الميلاد الإنجليزية هي المعيار المفضل الذي يتم لعبه طوال أيام العطلات. ولكن، ما الذي تتحدث عنه هذه الأغنية؟ ما علاقة اليمام والحجل في شجرة الكمثرى بعيد الميلاد؟

عندما تم كتابة كلمات الأغاني، كانت العناصر المدرجة عبارة عن أشياء تقليدية موجودة في مواقع مثل الكتاب المقدس. تم استخدام هذه العناصر لإنشاء “قافية العد” للأطفال. على الرغم من الأساطير التي ربما تكون قد قرأتها، فإن “12 يومًا من عيد الميلاد” ليست رواية “أغنية التعليم المسيحي تحت الأرض” للكاثوليك المضطهدين في إنجلترا البروتستانتية. ومع ذلك، على مر السنين، وضع الفنانون لمساتهم الخاصة على الترانيم التقليدية. الجميع من بيرل ايفيس, ألفين والسنجاب, الدمى مع جون دنفر وجيف فوكسوورثي ”المتخلف 12 يومًا من عيد الميلاد“ ليست سوى عدد قليل من الإصدارات المتنوعة التي ربما سمعتها في وقت ما.

ومع ذلك، في القرن الحادي والعشرين، تكاد تكون العناصر المدرجة في “قافية العد” المألوفة محض هراء. فلماذا لا نعطي الكلمات عرضًا حديثًا؟ شيء يتضمن بوضوح تحسين محركات البحث. إذا كنت مستعدًا، فأنت على وشك مشاهدة عرض كلاسيكي آخر لأغنية “The 12 Days of Christmas” مع “The 12 Days of SEO Christmas”.

حسنًا، ربما لن يتم لعبها في المركز التجاري أثناء التسوق أو عندما يزور الأطفال سانتا. ولكن بالنسبة لأي شخص مهتم بتحسين محركات البحث، نعتقد أنك ستستمتع بجولتنا حول ترنيمة عيد الميلاد الكلاسيكية.

بدون مزيد من اللغط، إليك “12 يومًا من عيد الميلاد لتحسين محركات البحث”.

في اليوم الأول من عيد الميلاد

SEO الخاص بي بالنسبة لي:

مكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الثاني من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الثالث من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الرابع من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الخامس من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم السادس من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم السابع من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

7 تحديث حالات وسائل التواصل الاجتماعي

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الثامن من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

8 وصلات للمبنى

7 تحديث حالات وسائل التواصل الاجتماعي

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم التاسع من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

9 خوارزميات الحوسبة

8 وصلات للمبنى

7 تحديث حالات وسائل التواصل الاجتماعي

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم العاشر من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

10 كلمات رئيسية للبحث

9 خوارزميات الحوسبة

8 وصلات للمبنى

7 تحديث حالات وسائل التواصل الاجتماعي

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الحادي عشر من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

11 كتاب كتابة المحتوى

10 كلمات رئيسية للبحث

9 خوارزميات الحوسبة

8 وصلات للمبنى

7 تحديث حالات وسائل التواصل الاجتماعي

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

في اليوم الأول من عيد الميلاد

أعطاني SEO الخاص بي:

12 تعليقًا تعليقًا

11 كتاب كتابة المحتوى

10 كلمات رئيسية للبحث

9 خوارزميات الحوسبة

8 وصلات للمبنى

7 تحديث حالات وسائل التواصل الاجتماعي

6 التحليلات وإعداد التقارير

5 تصنيفات جوجل AdWords

4 الروابط الخلفية الواردة

3 مراجعات للموقع

2 موزينار

ومكون إضافي لتحسين محركات البحث (SEO) لموضوع WordPress الخاص بي

ماذا تعتقد؟ هل قمنا بتضمين أهم أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) في أغنيتنا الاحتفالية الصغيرة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يتعين علينا فقط الذهاب وتسجيل هذا الإصدار. هل تعتقد أن دارلين لوف متاح؟