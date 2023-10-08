Rewrite this title: 125.000 هاتف يعمل بنظام Android من Google مصابة ببرامج ضارة

ستساعدك المقالة التالية: 125.000 هاتف يعمل بنظام Android من Google مصابة ببرامج ضارة

لم يمض وقت طويل منذ ظهور البرامج الضارة لـ Google Android في شهر مارس. في هذا الذعر الأولي رأينا جوجل تتحرك بسرعة إلى حد ما لتقييم البرامج الضارة وتدميرها عن بعد. ولكن على الرغم من الإجراء السريع والحاسم الذي اتخذته Google، لم يتم حل المشكلات الجذرية الفعلية. أعلنت شركة Lookout الأمنية للتو أنه تم العثور على 25 برنامجًا تحتوي على تعليمات برمجية ضارة في Android Market. والأفضل من ذلك، أنه تم إجراء حوالي 125000 عملية تنزيل قبل اكتشاف المشكلة.

يبدو أن الكود الخبيث هو نسخة بديلة من البرمجيات الخبيثة التي ظهرت في السوق في شهر مارس (أطلق عليها اسم Droid Dream). ومع ذلك، فقد تم تبسيط التعليمات البرمجية وتقليص الوظائف، مما أدى إلى الحصول على لقب Droid Dream Light. يسمح الرمز لطرف ثالث بالوصول إلى المعلومات الموجودة على الهاتف عند إجراء مكالمة صادرة ويمكنه أيضًا المطالبة بتنزيل المزيد من التعليمات البرمجية الضارة (على الرغم من أنه يتعين على المستخدم تأكيد التثبيت في هذه الحالات).

تم إنشاء البرامج الضارة من خلال الجمع بين التطبيقات الشائعة الحالية وعناصر Droid Dream Light. وشملت التطبيقات التي أعيد بناؤها وإعادة توزيعها في شكل ضار ما يلي:

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جمال الثدي

مراقب النظام

سوبر ساعة توقيت ومؤقت

حذف جهات الاتصال

إعدادات السطوع

مدير الحجم

سيد الطلاء

في حين أن التقديرات الأولية من Lookout ربطت عدد التنزيلات بما يتراوح بين 30.000 إلى 100.000، يبدو كما لو أن الأرقام كانت ممثلة تمثيلاً ناقصًا. يبدو أن العدد الفعلي للتنزيلات يتجاوز 125000. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال يجعل هذه المشكلة أقل انتشارًا من نصف الحالة المماثلة التي حدثت في مارس/آذار.

[via Forbes]