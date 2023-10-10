Rewrite this title: 13 دورة تدريبية لتسويق الدفع لكل نقرة (PPC) عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: 13 دورة تدريبية لتسويق الدفع لكل نقرة (PPC) عبر الإنترنت

إذا كنت جديدًا نسبيًا على تسويق الدفع لكل نقرة (PPC).، إنها فكرة جيدة أن تفكر في الحصول على دورة تدريبية عبر الإنترنت. هناك عدد لا بأس به من هذه الدورات التدريبية التي يتم تقديمها، وعلى عكس إدخال مدونتك النموذجي أو مقالك الإخباري، فإنها توفر نظرة عامة شاملة على إعلانات البحث المدفوعة. فائدة أخرى هي أن العديد من الدورات تقدم امتحان شهادة.

فيما يلي 13 دورة تدريبية عبر الإنترنت لتسويق الدفع لكل نقرة (PPC) تستحق الاطلاع عليها:

1. برنامج شهادات Google AdWords

إذا كنت تستخدم AdWords لجهودك التسويقية بنظام PPC، ففكر في أن تصبح معتمدًا في AdWords من خلال المشاركة في هذا البرنامج. ويشمل دليل دراسة واسعة النطاق يغطي جميع مجالات إعلانات AdWords. للحصول على شهادة AdWords، يجب عليك اجتياز اختبارين: اختبار الأساسيات وواحد من ثلاثة اختبارات متقدمة. تبلغ تكلفة كل اختبار 50 دولارًا.

2. برنامج مايكروسوفت AdExcellence

إذا كان Microsoft adCenter هو موقعك إعلانات الدفع لكل نقرة النظام الأساسي الذي تختاره، ربما يكون الحصول على اعتماد AdCenter الخاص بك عن طريق المشاركة في برنامج Microsoft adExcellence فكرة جيدة. يقدم هذا البرنامج مقاطع فيديو تدريبية حول مجموعة متنوعة من المواضيع مثل خيارات مطابقة الكلمات الرئيسية وأفضل ممارسات نسخ الإعلان وعروض الأسعار. تبلغ تكلفة امتحان الاعتماد 50 دولارًا.

تقدم Yahoo مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية و تدريب مجاني على التسويق ندوات عبر الإنترنت. تتضمن موضوعات البرنامج التعليمي كيفية التنقل في حسابك، وكيفية عمل الاستهداف الجغرافي، وكيفية عمل اختبار الإعلانات. تتضمن موضوعات الندوات المؤرشفة إمكانات الاستهداف المحسنة وتصنيف الإعلانات وإعلانات العودة إلى المدرسة.

يقدم Market Motive نوعين من برامج الدفع لكل نقرة (PPC) عبر الإنترنت: أحدهما حيث تأخذ دورة واحدة شهريًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر والآخر حيث تلتزم بثلاثة أشهر من الدورات التدريبية. أما الخيار الثاني، وهو أكثر تكلفة بكثير، فيتضمن توجيهات أعضاء هيئة التدريس ومشاريع واقعية وأطروحة. تشمل الفصول دروس الفيديو والاختبارات ومؤتمرات الويب.

يقدم معهد SEMPO فئة SEO/PPC للمبتدئين بالإضافة إلى فئة PPC المتقدمة. السابق يحتوي على 14 درسًا ويكلف ما يقرب من 400 دولار لغير الأعضاء، و الأخير يحتوي على 13 درسًا ويكلف ما يقرب من 1400 دولار لغير الأعضاء. عند الانتهاء بنجاح من الدورة المتقدمة، والتي تتضمن إستراتيجيات وتكتيكات من محترفي الدفع لكل نقرة (PPC) ذوي الخبرة، تحصل على شهادة إتمام يمكن عرض شعارها على موقع الويب الخاص بك.

6. دورة محرك البحث الخاصة بالدفع لكل نقرة

هناك نسختان من هذه الدورة: نسخة توفر إرشادات من خبيرة الصناعة كالينا جوردان ونسخة “الدراسة الذاتية” التي لا تتضمن توجيهاتها. فقط الطلاب الذين يأخذون الإصدار الأول مؤهلون للحصول على الشهادة. يناقش الفصل الإعلانات المدفوعة مع Google وYahoo، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المواضيع الأخرى حول إدارة قدرة شرائية. يتضمن 10 دروس PDF قابلة للتنزيل بإجمالي 97 صفحة.

7. تدريب Google AdWords للمبتدئين عبر الإنترنت من ROI Revolution

هذه الفئة التي تبلغ قيمتها 97 دولارًا مخصصة لبرنامج Google AdWords. يتضمن ثلاث جلسات تدريبية بالفيديو تدوم كل منها حوالي 90 دقيقة، ومقطع فيديو رابع مخصص للاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة للمبتدئين. المدربون هم تيموثي سيوارد ومايك أورورك، المؤسس/الرئيس التنفيذي ومدير حساب PPC، على التوالي، في ROI Revolution.

تغطي هذه الدورة التدريبية التي مدتها ستة أسابيع إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) بالإضافة إلى موضوعات أخرى مثل تحسين محركات البحث (SEO) والرابط

الحملات والاستراتيجيات التابعة لها. يكلف 100 دولار ويتم تدريسه بواسطة مسوق البحث سيندي

مكماهون. ينشر مكماهون المحاضرات والقراءات والمهام الأخرى مرة واحدة في الأسبوع على موقع “online

قاعة الدراسة.” يتطلب الفصل كتابًا دراسيًا واحدًا: من تأليف سوزان

سويني.

9. دورة شهادة الدفع لكل نقرة عبر الإنترنت من Stikky Media

تعد هذه الدورة التدريبية التي يشرف عليها المعلم باهظة الثمن إلى حد ما، ولكنها تتضمن أكثر من 300 صفحة من دروس PDF القابلة للتنزيل، و30 اختبارًا تفاعليًا للمراجعة عبر الإنترنت، و12 شهرًا من الوصول إلى منطقة الفصول الدراسية عبر الإنترنت، من بين فوائد أخرى. الطلاب الذين يحصلون على مجموع 70% على الأقل في اختباراتهم واختبارهم النهائي، ويكملون جميع المهام الضرورية بنجاح، يصبحون معتمدين من PPC.

إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد حول إعلانات البحث المدفوعة باستخدام مجموعة متنوعة من محركات البحث، فقد يكون هذا هو الفصل المناسب لك. يناقش هذا الفصل، وهو عبارة عن شراكة مع جمعية الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند، موضوعات Google وYahoo وBing وAsk. لا يذكر موقع الويب تكلفة الفصل الدراسي، على الرغم من إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الاتصال GutsGo.

11. شهادة التسويق عبر محركات البحث من جمعية التسويق المباشر

ويتم تقديم مستويين من هذا الفصل، الأساسي والمتقدم. يناقش كلا المستويين PPC وكذلك SEO. تشمل المواضيع المحددة التي يتم تناولها الصفحات المقصودة القوية والمقاييس المضللة وإستراتيجيات عروض الأسعار الجيدة. يمكن إجراء اختبار الشهادة في نهاية الدورة، على الرغم من أنه يجب تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات.

12. التجارب التسويقية شهادة تحسين الصفحة المقصودة

تعلمك هذه الدورة التي تبلغ قيمتها 595 دولارًا كيفية زيادة صلة صفحتك المقصودة، وكيفية تصميم صفحتك لجذب انتباه القراء، وكيفية تحفيز زوار موقعك نحو الإجراء المطلوب، من بين الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالصفحة المقصودة. ويتضمن دراسات حالة مختلفة حول كيفية قيام شركات معينة بزيادة عدد تحويلات مبيعاتها.

يتمتع أعضاء PPCblog بإمكانية الوصول إلى مجموعة سهلة الاستخدام من أدوات تسويق PPC وأكثر من 50 وحدة تغطي أساسيات تسويق PPC بالإضافة إلى برامج تعليمية مفصلة حول الإعلان عبر Google AdWords وMicrosoft وYahoo و Facebook، وماي سبيس. هل لديك سؤال لم تتم تغطيته؟ لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى منتدى المجتمع النشط. العضوية هي 179 دولارًا شهريًا.