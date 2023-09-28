Rewrite this title: 13 نصيحة لجعل ملفات PDF الخاصة بك صديقة لمحركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 13 نصيحة لجعل ملفات PDF الخاصة بك صديقة لمحركات البحث

في الماضي، كان هناك اعتقاد سائد بأن Google وجدت ملفات PDF غير قابلة للاختراق.

ومنذ ذلك الحين، تم دحض هذه الأسطورة بشكل غير رسمي من قبل جوجل في عام 2011 عندما أعلنوا أن:

“بدأت Google بفهرسة ملفات PDF لأول مرة في عام 2001 ولديها حاليًا مئات الملايين من ملفات PDF المفهرسة.”

حتى أنهم يأتون بعلامة خاصة بهم في SERPs لتنبيه المستخدمين بأن النتيجة مستندة إلى PDF:

اليوم، تقوم محركات البحث بفهرسة ملفات PDF وحتى تضمينها كمقتطفات مميزة:

جوجل تسحب المقتطفات المميزة من ملفات PDF pic.twitter.com/DcSvA1MRQj

– Kevin_Indig (@Kevin_Indig) 16 يناير 2019

وهذا يفتح فرصة متزايدة لزيادة حركة المرور باستخدام محتوى PDF الحالي والجديد عبر موقعك.

ولكن، ستحتاج إلى اتباع هذه النصائح الـ 13 لتحسين محركات البحث لملفات PDF للحصول على أفضل فرصة للتصنيف.

متى يجب عليك استخدام ملف PDF؟

ملفات PDF (وهي اختصار لـ تنسيقات المستندات المحمولة) غالبًا ما تُستخدم للمحتوى الذي يتطلب إنشاءه مجهودًا إضافيًا، وقد ترغب في أن يتمكن الأشخاص من طباعة المحتوى الخاص بك وفقًا لمواصفاتك الدقيقة.

هذا يتضمن:

كتب إلكترونية

غالبًا ما تحتوي الكتب الإلكترونية على رسوم توضيحية ورسوم بيانية وأدلة.

يمكنك أيضًا تضمين صورة الغلاف والرؤوس والتذييلات، مما يجعل كتابك الإلكتروني أشبه بالكتاب.

المحتوى دون اتصال

إذا كان لديك محتوى يستفيد من خيار عدم الاتصال بالإنترنت، فإن ملفات PDF هي الطريق المفضل. وهذا ينطبق على منشورات المدونة الثقيلة أيضًا.

على الرغم من ذلك، ستحتاج إلى التأكد من أن إصدار PDF الخاص بمنشورات مدونتك غير قابل للفهرسة لتجنب التعرض للعقوبة بسبب وجود محتوى مكرر.

وثائق المواصفات

غالبًا ما يكون التنسيق ثقيلًا ومع وفرة من الصور والرسوم التوضيحية، تعد ملفات PDF تنسيقًا مثاليًا لمستندات المواصفات.

نظرًا لعدد مرات طباعة مستندات المواصفات، يضمن ملف PDF أن يرى الجميع مستندك بنفس الطريقة.

الأوراق البيضاء

غالبًا ما تكون ملفات PDF أطول من معظم المحتوى عبر الإنترنت، وهي جيدة للأوراق البيضاء.

نظرًا لعدد المرات التي يقوم فيها الأشخاص بتدوين الملاحظات على الأوراق البيضاء، فمن الجيد تقديم خيار قابل للطباعة.

تريد التأكد من أن ملف PDF الخاص بك يحتوي على روابط لبقية موقع الويب الخاص بك.

وإلا، فإنك تعرض نسبة النقر إلى الظهور (CTR) للخطر، مما قد يؤثر على ترتيبك نظرًا لأن الخوارزمية تؤثر في مقدار الوقت الذي يقضيه في موقع الويب الخاص بك ومقدار استكشاف مستخدمي موقع الويب الخاص بك.

يمكنك أيضًا التفكير في تقديم إصدار HTML من ملف PDF الخاص بك، وجعل ملف PDF الخاص بك غير قابل للفهرسة، وبدلاً من ذلك تقديم خيار تنزيل ملف PDF الخاص بك.

يعد خيار تنزيل ملف PDF أيضًا فرصة رائعة للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالزائر.

ما عليك سوى تقديم ملف PDF كشيء سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدمين مقابل أسمائهم وبريدهم الإلكتروني وما إلى ذلك.

كيفية جعل ملفات PDF الخاصة بك صديقة لمحركات البحث

يتبع تحسين ملفات PDF الكثير من أفضل الممارسات نفسها مثل تحسين محركات البحث “التقليدية”.

ومع ذلك، تختلف التفاصيل في بعض النواحي الحاسمة، المبينة أدناه.

1. قم بضغط ملف PDF الخاص بك لتقليل حجم الملف

والأهم من ذلك، تأكد من أن ملفك لم يتم تحسينه بالفعل من أجل السرعة.

تحقق مما إذا تم تحسين ملف PDF الخاص بك

كما هو الحال مع صفحة الويب، يعد تقليل حجم ملف PDF أمرًا بالغ الأهمية.

تأكد من تحسين ملف PDF الخاص بك للويب.

ولحسن الحظ، هذه عملية سهلة:

افتح ملف PDF الخاص بك في Adobe Acrobat.

حدد ملف.

حدد خصائص.

انتقل إلى علامة التبويب “الوصفات”.

ابحث عن “عرض الويب السريع” في أسفل النافذة. إذا كانت الإجابة “لا”، فيجب تحسين ملف PDF.

تحسين خطوط PDF

استخدم الخطوط القياسية

تدعم قارئات PDF مجموعة من الخطوط القياسية:

مرات.

هلفتيكا.

ساعي.

رمز.

زابف دينغباتس.

من المحتمل أن يتم تضمين أي خطوط أخرى، مما يزيد من حجم الملف.

يمكنك اختيار عدم تضمين أي خطوط، ولكن سيقوم Adobe Acrobat بعد ذلك باستبدال الخط القياسي لك.

نظرًا لأن الميزة الرئيسية لملفات PDF هي التحكم الدقيق الذي يوفره لك التنسيق، فسوف تفوت أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام التنسيق في المقام الأول إذا تخليت عن التحكم في الخط لصالح Acrobat نفسه.

لذلك، استخدم الخطوط القياسية.

استخدم خطوطًا أقل

كل خط تستخدمه يجعل ملف PDF الخاص بك أكبر حجمًا، لذا استخدم خطوطًا أقل!

استخدم أنماط خطوط أقل

يتم التعامل مع كل نمط خط تستخدمه كخط مختلف، مما يؤدي، كما خمنت، إلى زيادة حجم ملف PDF الخاص بك.

لذا، ضع ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قراراتك بشأن الخطوط.

لمعرفة ما إذا كانت الخطوط مضمنة أم لا، اتبع هذا الإجراء:

افتح ملف PDF الخاص بك في Adobe Acrobat.

يختار .

يختار .

حدد علامة التبويب.

تحسين صور PDF

استخدم الصور المستندة إلى المتجهات

الصور المستندة إلى المتجهات أصغر حجمًا وذات جودة أعلى من الصور النقطية.

استخدم الصور النقطية أحادية اللون

إذا كان يجب عليك استخدام الصور النقطية، فاجعلها أحادية اللون وليست ملونة للتأكد من أنها صغيرة قدر الإمكان.

تحسين ملفات Microsoft Word PDF

يمكنك تقليل حجم ملف PDF الخاص بك عند تصدير مستند Word الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

حدد حفظ باسم.

حدد قوات الدفاع الشعبي.

حدد الحد الأدنى للحجم.

انقر فوق الخيارات.

يجب أن يكون “متوافق مع ISO 19005-1 (PDF/A)” و”نص الصورة النقطية عندما لا تكون الخطوط مضمنة” لا يتم التحقق.

قم بتحسين ملف PDF الخاص بك باستخدام Adobe Acrobat

يمكنك أيضًا تحسين ملف PDF الخاص بك باستخدام Adobe Acrobat.

افتح ملف PDF الخاص بك في Acrobat

يختار

يختار

سيكون لديك مجموعة متنوعة من الخيارات بما في ذلك الوضع القياسي، ووضع الهاتف المحمول، أو يمكنك تخصيص الإعدادات المسبقة الخاصة بك.

Note: إذا قمت بتغيير الخيارات القياسية المحددة مسبقًا، فستتغير الإعدادات تلقائيًا إلى مخصصة.

لمزيد من المعلومات حول كل هذه الإعدادات، راجع برنامج Adobe التعليمي حول التحسين.

ستحتاج إلى إعدادات مختلفة بناءً على كل نوع من ملفات PDF التي تقوم بإنشائها (كثافة الصورة مقابل كثافة النص).

عرض سريع للويب

يقوم Fast Web View بإعادة هيكلة ملف PDF لتنزيل صفحة واحدة في كل مرة.

يكون هذا مفيدًا عندما يكون ملف PDF الخاص بك ملفًا كبيرًا (تذكر أن أوقات التحميل الطويلة قد تلهم شخصًا ما للارتداد).

اتبع هذه الخطوات لتشغيل Fast Web View:

يختار .

يختار .

في أقصى الجانب الأيسر أسفل، حدد .

ضمن ، تأكد من تحديده.

أدوات مثل pdf صغير و PDFCompressor سيسمح لك بضغط ملف PDF الخاص بك بشكل أكبر.

إعدادات العرض الأولية

يتيح لك Adobe أيضًا التحكم في كيفية ظهور ملف PDF الخاص بك بمجرد فتحه.

يمكنك التبديل:

على أي صفحة سيتم فتحها.

التكبير.

تخطيط الصفحة المرئية.

بحجم النافذه.

و اكثر.

2. اسم الملف الغني بالكلمات الرئيسية

تعامل مع اسم الملف الخاص بك كما تفعل مع عنوان URL أو H1.

وهذا يعني جعل الكلمة الرئيسية لاسم الملف الخاص بك ذات صلة وسهلة البحث.

على الرغم من أن مستند Google الخاص بك قد يُطلق عليه اسم SEO Best Practices، إلا أن اسم ملف PDF الخاص بك يجب أن يكون: seo-best-practices.pdf.

فيما يلي بعض أفضل ممارسات تسمية الملفات:

أقصر هو أفضل. يتراوح طول اسم الملف المثالي بين 50-60 حرفًا.

قم بمطابقة عنوان URL مع عنوان ملف PDF عندما يكون ذلك ممكنًا.

كأفضل الممارسات، قم بإزالة علامات الترقيم والتجزئة وكلمات التوقف (و، أو، ولكن، من، أ، وما إلى ذلك).

استخدم الأحرف الصغيرة دائمًا.

عند فصل الكلمات، استخدم الواصلات إن أمكن. الشرطة السفلية مقبولة أيضًا.

3. نسخة الجسم

أحد أسباب استمرار هذه الخرافات لفترة طويلة حول Google ومشكلة PDF الخاصة به هو أن العديد من ملفات PDF تعتمد على الصور.

إذا كنت تريد فهرسة ملف PDF الخاص بك بحد ذاته، فتأكد من أنه يحتوي على نص أكثر من الصور.

لست متأكدًا مما إذا كان ملف PDF الخاص بك عبارة عن نص أم صورة؟

إذا كان بإمكانك نسخ النص ولصقه من ملف PDF، فسيكون بتنسيق نص وليس بتنسيق صورة.

ولحسن الحظ، فإن العديد من الأدوات الشائعة، بما في ذلك Creative Suite الخاص بشركة Adobe، ستسمح لك بإجراء هذا التحويل بسهولة.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات العامة عند الكتابة للويب:

استخدم فقرات قصيرة تتكون من ثلاث إلى أربع جمل. من الأسهل فهم الفقرات القصيرة واستيعابها، وتوضيح وجهة نظرك، وتشجيع القراءة في هذا العصر الذي يتميز بتزايد المعلومات وفترات الاهتمام القصيرة.

استخدم القوائم ذات التعداد النقطي والرقمي لتقسيم المحتوى والمساعدة في المسح السهل بواسطة القارئ.

انتقل إلى أقسام جديدة باستخدام عناوين فرعية موجزة وعريضة تبدأ بفعل عملي.

4. علامات العناوين

يمكن أن تحتوي ملفات PDF على الكثير من المعلومات المتعمقة، لذا يجب تقسيم المحتوى إلى عناوين فرعية.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات العامة لتعيين علامات العناوين للمحتوى الخاص بك:

تعمل علامة H1 كعنوان رئيسي على الصفحة. يجب أن تكون فريدة للصفحة.

يبلغ الحد الأقصى للطول حوالي 100 حرف، ولكنه عادةً ما يكون أكثر إيجازًا.

يجب أن تحتوي دائمًا على الكلمة الأساسية الأساسية وعادةً ما تبدأ بها.

يتم استخدام H2 وH3 والرؤوس الفرعية الأخرى لتقسيم نسخة الجسم إلى أجزاء أصغر.

5. استخدم النص البديل للصور

النص البديل هو النص الذي يظهر بدلاً من الصورة على موقع الويب في حالة عدم تحميل الصورة.

النص البديل مهم لأنه:

يساعد أدوات قراءة الشاشة على وصف الصور لضعاف البصر.

لنسمح لمحركات البحث بالزحف إلى موقع الويب الخاص بك وتصنيفه بشكل أفضل.

لاستخدام النص البديل، قم بما يلي:

حدد قائمة الأدوات.

حدد معالج الإجراء.

حدد جعل الوصول إليها ممكنًا.

انقر فوق تعيين نص بديل.

المفتاح لكتابة نص بديل هو أن يكون:

الإيجاز

وصفي

غنية بالكلمات الرئيسية، ولكنها ليست مليئة بالكلمات الرئيسية

6. ضبط لغة القراءة

لتعيين لغة القراءة، افتح مربع حوار خصائص المستند:

يختار

حدد لغة من القائمة الموجودة في منطقة علامة التبويب.

تفعيل الزر.

7. قم بإنشاء علامة عنوان محسنة

خصائص PDF هي إصدار PDF للبيانات التعريفية لصفحة الويب.

لتحرير خصائص ملف PDF الخاص بك، قم بما يلي:

افتح ملف PDF الخاص بك باستخدام Adobe Acrobat.

يختار .

يختار .

حدد علامة التبويب.

يجب التعامل مع حقل العنوان كما تعامل علامة العنوان لصفحة الويب.

فيما يلي بعض الإرشادات العامة التي يجب استخدامها عند صياغة علامات العنوان:

ضع العبارة الرئيسية الأكثر أهمية في المقدمة أو بالقرب منها.

استهدف أن يكون عدد الأحرف من 55 إلى 70 حرفًا (لا بأس بتجاوز هذا العدد عند الضرورة، لكن تجنب الطول الزائد).

عند تضمينه، يجب أن يأتي اسم العلامة التجارية أو الموقع في نهاية علامة العنوان.

تأكد من أنه يصنف بشكل مناسب ما هو موجود في الصفحة واتبع أفضل الممارسات النحوية: استخدم الأسماء الكاملة للأشخاص والأحداث والعناصر وما إلى ذلك. قلل من استخدام كلمات التوقف (أ، و، وما إلى ذلك) قم بتضمين تواريخ الأحداث السنوية أو الحالات التي يكون فيها التاريخ مهمًا. الحد من علامات الترقيم (لا بأس بالواصلات والفواصل؛ استخدم “و” بدلاً من “&”)

حاول استخدام علامات عنوان فريدة في كل ملف PDF وتجنب “التفكيك” من خلال التركيز على كلمات رئيسية مختلفة في كل صفحة.

8. الوصف التعريفي

لتحرير خصائص الوصف التعريفي لملف PDF الخاص بك، قم بما يلي:

افتح ملف PDF الخاص بك باستخدام Adobe Acrobat.

حدد ملف.

حدد خصائص.

حدد علامة التبويب الوصف.

أضف محتوى الوصف التعريفي الخاص بك إلى حقل الموضوع.

فيما يلي بعض الإرشادات العامة لإضافة وصف التعريف:

الحد الأقصى 170 حرفًا، 1-3 جمل.

ابدأ بكلمة عمل: احصل على، ابحث، اكتشف، اكتشف، تسوق، تصفح، ابحث، قارن…

اعمل على الكلمات الرئيسية الأساسية والثانوية في أسرع وقت ممكن في النص (ضمن الجملة الأولى إذا استطعت). كن مغريا! كن غني بالمعلومات! فكر في الأمر كإعلان بحث مدفوع الأجر ولكن مع وجود مساحة للوصف.

9. الربط الداخلي

تأكد من أن ملف PDF الخاص بك يحتوي على روابط لأجزاء أخرى من المحتوى الخاص بك، واستخدام أفضل ممارسات النص الرابط.

يجب أن يكون نص الربط الخاص بك:

فريد.

الإيجاز.

ذات صلة بالمحتوى المرتبط.

غنية بالكلمات الرئيسية، ولكنها ليست مليئة بالكلمات الرئيسية.

إذا كان ملف PDF الخاص بك مخصصًا للاستهلاك دون الاتصال بالإنترنت، فيجب عليك استخدام عنوان URL للرابط بدلاً من نص الكلمة الأساسية المرتبطة أو بالإضافة إليه.

وبهذه الطريقة يمكن للقراء زيارة موقع الويب المطلوب لاحقًا إذا أرادوا ذلك.

10. استخدم الإصدارات الأقدم من Acrobat

عند حفظ ملف PDF الخاص بك، تأكد من استخدام إصدار أقدم من Adobe Acrobat لتجنب مشكلات التوافق بين القراء وربما حتى محركات البحث.

11. رابط إلى ملف PDF الخاص بك

تأكد من الارتباط بملف PDF الخاص بك على صفحاتك الخاصة باستخدام أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا.

12. اجعل ملف PDF الخاص بك متوافقًا مع الهاتف المحمول

يتم استهلاك الكثير من المحتوى على الأجهزة المحمولة هذه الأيام، لذا فإن عدم تحسين ملف PDF الخاص بك للهاتف أو الجهاز اللوحي أو ما إلى ذلك سيكون خطأً كبيرًا.

إذا عثر عدد كافٍ من الأشخاص على ملف PDF غير المناسب للجوال ثم ارتدوا، فسيؤثر ذلك سلبًا على تصنيف صفحتك.

لذلك، اتبع الخطوات التالية:

محاذاة النص الخاص بك إلى اليسار : بهذه الطريقة يمكن للأشخاص التمرير عبر المستند بسرعة أكبر دون الحاجة إلى التمرير أفقيًا أولاً.

: بهذه الطريقة يمكن للأشخاص التمرير عبر المستند بسرعة أكبر دون الحاجة إلى التمرير أفقيًا أولاً. استخدم النقاط النقطية والنص الغامق : ستسهل هذه التقنيات عملية تصفح ملف PDF الخاص بك.

: ستسهل هذه التقنيات عملية تصفح ملف PDF الخاص بك. استخدم الصور باعتدال : تساعد الصور على تقسيم النص وتسهيل هضمه. كما أنها تزيد من حجم ملفك، لذا استخدمها بحكمة.

: تساعد الصور على تقسيم النص وتسهيل هضمه. كما أنها تزيد من حجم ملفك، لذا استخدمها بحكمة. قم بتقسيم المحتوى إلى عناوين فرعية : سيؤدي هذا أيضًا إلى تسهيل قراءة المستند الخاص بك.

: سيؤدي هذا أيضًا إلى تسهيل قراءة المستند الخاص بك. فقرات قصيرة: حاول أن تجعل الفقرات مكونة من 3 إلى 4 جمل لكل منها.

13. تتبع تنزيلات PDF

نظرًا لاستخدامات ملفات PDF، قد ترغب في تتبعها بشكل فردي كنهاية في حد ذاتها.

يمكنك، على سبيل المثال، معرفة عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام البحث العضوي ثم قاموا بتنزيل ملف PDF الخاص بك.

يمكنك أيضًا معرفة الزوايا والأركان الأخرى في إستراتيجيتك التسويقية التي تم التفاعل معها أثناء تنزيل ملف PDF.

ملخص: أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لملفات PDF

تعرف Google أن ملفات PDF يمكن أن تكون مفيدة.

ولهذا السبب يقوم Google بفهرسة ملفات PDF وتحويل بعضها إلى مقتطفات مميزة.

يجب أن تتعامل مع ملفات PDF الخاصة بك بنفس درجة الاحترام التي تتعامل بها Google.

باستخدام النصائح المذكورة أعلاه، ستسهل على Google والمستخدمين العثور على عملك وتقديره بحق.

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