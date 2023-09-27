Rewrite this title: 13 نصيحة لكتابة أوصاف المنتجات التي تحول

ستساعدك المقالة التالية: 13 نصيحة لكتابة أوصاف المنتجات التي تحول

تقوم أوصاف المنتج بأمرين في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك: فهي تقوم بتثقيف زوار الموقع حول منتجك، ثم تقنعهم بالشراء.

تفهم معظم شركات التجارة الإلكترونية الغرض الأول وتقوم بإنشاء أوصاف المنتج وفقًا لذلك.

ومع ذلك، فإن ما نفتقده هو ذلك الجهد الإضافي الذي يمكن أن يساعد الزائرين على فهم المنتج جيدًا بحيث لا يتبقى أي شيء يمنعهم من أن يصبحوا عملاء.

ستجد في هذا المنشور نصائح للبحث وإعداد وكتابة أوصاف أكثر إقناعًا للمنتجات التي تؤدي إلى تحويل مبيعاتك وتعزيزها.

الاستعداد لكتابة أوصاف المنتجات عالية التحويل

إذا لم تكن المكونات جاهزة، فسيزيد وقت الطهي — وقد يؤثر ذلك على طعم طعامك.

قم بإعداد نفسك لتحقيق النجاح من خلال هذه الخطوات المهمة قبل أن تحاول كتابة أوصاف المنتج الخاص بك.

1. قم بتوثيق عملائك المثاليين

أول الأشياء أولاً – قم بتوثيق عملائك المثاليين.

لقد لاحظت أنه في كثير من الأحيان، يعرف أصحاب الأعمال والمسوقون من يريدون استهدافه ولكن فقط بطريقة عرضية. لم يقوموا بعمل التوثيق وتجسيد فكرة العميل تلك.

يساعد التوثيق أصحاب الأعمال والمستشارين وفرق التسويق على البقاء على نفس الصفحة.

لست متأكدا من أين تبدأ أو ما هي المعلومات التي تحتاجها؟ نحن نستخدم هذا القالب في جداول بيانات Google (ويمكنك ذلك أيضًا):

انسخ هذا القالب، املأها لعملائك وشاركها مع فريق الإدارة والتسويق والمبيعات لديك.

2. قم بإدراج جميع معلومات المنتج

حتى تعرف ما تريد أن تخبره لعملائك عن منتجك وما لم تعرفه، فمن الصعب التخطيط لأفضل محتوى.

قم بإدراج كل شيء بدءًا من تاريخ تصنيع المنتج ومواصفاته وفوائده وحتى “الإرشادات” كقائمة مرجعية في جداول بيانات Google.

تماما مثل هذا:

عند البدء في كتابة أوصاف المنتج، يمكنك وضع علامة “تم” عليها أثناء التقدم. تضمن هذه الخطوة عدم تفويت أي معلومات مهمة عن المنتج على موقعك.

الآن بعد أن أصبحت هذه المعلومات المهمة في متناول يدك، فقد حان الوقت للبدء في كتابة أوصاف المنتجات التي تحقق مبيعات.

كيفية كتابة أوصاف المنتج التي يتم تحويلها

أوصي بشدة بعدم تصميم صفحة تفاصيل المنتج قبل كتابة وصف المنتج. ستفهم السبب قريبًا.

هنا يجب أن تبدأ بدلاً من ذلك.

1. قم بإجراء تحليل تنافسي مفصل

إن إجراء تحليل للمنافسين لا يعني أنك بحاجة إلى معرفة كيفية صياغة أوصاف منتجاتهم.

اذهب كمشتري للتعرف على الثغرات في تثقيف المشتري أو إقناعه، وليس كمنافس للنسخ والتنفيذ.

قم بإدراج أي أخطاء تجدها في “قبعة العميل” الخاصة بك وقم بتحويلها إلى قائمة مرجعية.

يمكنك مراجعتها بعد كتابة الأخطاء الخاصة بك والتأكد من أنك لا ترتكب نفس الأخطاء التي يرتكبها منافسوك.

2. ابدأ بالبحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بالمعاملات

نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) أصبح أحد أفضل قنوات تسويق التجارة الإلكترونية لزيادة حركة المرور والمبيعات، فأنت بحاجة إلى التأكد من كتابة أوصاف منتجك مع وضع محركات البحث في الاعتبار أيضًا.

يخطئ الكثير من المسوقين هنا من خلال كتابة أوصاف المنتج أولاً ثم تحسينها. ولكن دعني أخبرك أن الوصف المخطط والمحسن بشكل صحيح يميل إلى إعطاء نتائج أسرع.

حاول استخدام Semrush للبحث عن الكلمات الرئيسية وأداة Keyword Insights من Snippet Digital لتحديد هدف البحث عن تلك الكلمات الرئيسية. عندما تعرف غرض البحث من الكلمات الرئيسية، يمكنك استخدام الكلمات المناسبة لوصف منتجك.

على سبيل المثال، بالنسبة للكلمة الرئيسية [waterproof digital camera] يمكنك أن ترى في أداة Keyword Insights أن سبع صفحات مرتبة في SERPs هي صفحات المنتج/الفئة.

يخبرني هذا أن الكلمة الرئيسية لها نية للمعاملات.

افعل ذلك لجميع منتجاتك وتأكد من اختيار الكلمات الرئيسية التي تهدف إلى البحث عن المعاملات فقط.

3. صياغة المشتري ووصف المنتج الذي يركز على الكلمات الرئيسية (العناوين + الفقرات)

بعد أن أصبحت قائمة الكلمات الرئيسية جاهزة، أصبحت جاهزًا لكتابة العنوان والعناوين الفرعية لوصف منتجك.

على سبيل المثال، تستخدم العلامة التجارية Ustraa الكلمة الرئيسية “زيت نمو اللحية” التي يبلغ حجم كلماتها الرئيسية 18,100.

لقد استخدموا هذه الكلمة الرئيسية في عنوانهم بالإضافة إلى جميع الترجمات المصاحبة.

والآن انظر إلى نتائجهم على Google:

إنهم لا يحتلون المرتبة الأولى فقط مع Amazon القائمة ولكن حتى بعد ذلك مباشرة Amazonقائمتي القائمة، يتم ترتيب صفحة منتج العلامة التجارية على الفور.

من خلال كتابة العناوين، يمكنك تضمين كلماتك الرئيسية الخاصة بالمعاملات في التفاصيل المتعلقة بمنتجك، وكذلك في وصف المنتج لجعله يتم تصنيفه وتحويله.

4. الفوائد مقابل الميزات أولاً – اختر بناءً على منتجاتك

يتعامل العملاء مع التسوق لمنتجات مختلفة بطرق مختلفة.

على سبيل المثال، إذا كان العميل يشتري هاتفًا محمولاً عبر الإنترنت، فسوف يبحث أولاً عن مواصفات الهاتف مثل حجم الشاشة والكاميرا وما إلى ذلك.

ولكن إذا كان العميل يشتري زيت نمو اللحية (كما في المثال أعلاه)، فقد يرغب في معرفة فوائد المنتج أولاً.

حدد كيفية شراء المستهلكين لمنتجاتك عبر الإنترنت، وحدد الأولويات، وأضف المعلومات التي يحتاجونها إلى أوصاف منتجك وفقًا لذلك للتغلب على العوائق التي تحول دون التحويل.

5. ضع في اعتبارك العناصر الأربعة لكتابة الإعلانات أثناء كتابة أوصاف المنتج

تعتبر أعمال التجارة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية للوقت، ويريد جميع أصحاب الأعمال إطلاقها بسرعة.

ولكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على جودة أوصاف المنتج. إذا لم تتم كتابته بشكل جيد، فلن ترى عائد الاستثمار.

من المفيد كتابة أوصاف المنتج مع وضع العناصر الأربعة التالية في الاعتبار:

وضوح: يجب أن تكون الأوصاف واضحة بما يكفي بحيث لا يفهمها عملاؤك المثاليون فحسب، بل أيضًا المؤثرون عليهم.

يجب أن تكون الأوصاف واضحة بما يكفي بحيث لا يفهمها عملاؤك المثاليون فحسب، بل أيضًا المؤثرون عليهم. مختصرا: استخدم كلمات أقل لوصف منتجاتك بفعالية (كن مبدعًا هنا).

استخدم كلمات أقل لوصف منتجاتك بفعالية (كن مبدعًا هنا). قهري: معالجة احتياجات المستهلكين وتوقعاتهم وتحدياتهم ومطالبهم. ساعدهم على الشعور كما لو أن المنتج مصنوع لهم فقط.

معالجة احتياجات المستهلكين وتوقعاتهم وتحدياتهم ومطالبهم. ساعدهم على الشعور كما لو أن المنتج مصنوع لهم فقط. معقول: تأكد من أن المعلومات التي تشاركها دقيقة وتجنب المبالغة.

يتفوق StoreApps عندما يتعلق الأمر بكتابة أوصاف منتج واضحة وموجزة ومقنعة وذات مصداقية.

6. أضف شعارات إبداعية حيثما أمكن ذلك

إن كتابة عبارات وصفية إبداعية في أوصاف منتجك ليست مخصصة للأسواق الجماعية حيث يمكنك فقط التركيز على كتابة محتوى يركز على الكلمات الرئيسية.

العلامات التجارية المتميزة/الفاخرة أو العلامات التجارية المتخصصة لديها مجموعة مختلفة من المشترين الذين قد يستهدفونها فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني. هذا هو المكان الذي يكون فيه الإبداع أكثر أهمية من الكلمات الرئيسية.

فيما يلي مثال من March Tee الذي يصف المنتجات بطريقة إبداعية.

7. أضف قسم “الإرشادات” إلى وصف المنتج الخاص بك

إذا كنت تعتقد أن منتجك لا يتطلب هذا القسم، فكر مرة أخرى. هل يمكنك شرح أي شيء مما يلي لمنتجك؟

كيفية استخدامه/تطبيقه.

كيفية الحفاظ عليها نظيفة.

كيفية البدء/التوقف.

كيف اعملها كيف اصنعها.

كيفية غسله.

كيفية تثبيته.

ثم يجب عليك إضافته إلى وصف المنتج الخاص بك. والغرض من ذلك هو مساعدة الزائرين في الحصول على تفاصيل إضافية مباشرة على الصفحة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر.

فيما يلي مثال لوصف المنتج بواسطة Cult Beauty مع قسم إرشادي.

أنت توفر وقت المستهلكين عن طريق إضافة قسم إرشادي ضمن وصف المنتج، مما يؤدي إلى تسريع عملية التحويل وتقليل المخاطر التي قد يتجولون بها للعثور على المعلومات وعدم العودة إليها أبدًا.

8. أضف قصة علامتك التجارية بخلفية أقصر

يوصى بإضافة قصص العلامة التجارية في وصف منتجك لكل من البائعين الذين يبيعون في الأسواق ومتاجرهم الخاصة عبر الإنترنت.

الناس الذين يشترون من العلامات التجارية المفضلة لديهم أو تجار التجزئة يثقون بهم بالفعل، وهذا هو سبب ولائهم لتلك العلامات التجارية.

ولكن بالنسبة للشركات المتخصصة والشركات الناشئة، يمكن للأسواق أن تساعد في بناء تلك الرؤية المبكرة والجذب.

لكي تتميز في الأسواق، ساعد العملاء على فهم هويتك ولماذا يجب عليهم التعامل معك. أضف قصة علامتك التجارية مع القليل من تاريخ شركتك ومنتجاتك إلى وصف منتجك.

بصفتي زميلي، مستشار أعمال التجارة الإلكترونية فاتسال شاه، يقول بحق:

فيما يلي مثال لعلامة تجارية متخصصة، Kleen O Wipe، تشارك قصة علامتها التجارية في وصف المنتج في السوق:

تتيح قصة علامتك التجارية للمشترين التواصل عاطفيًا مع علامتك التجارية.

9. استخدم الدليل الاجتماعي لبناء الثقة وتحفيز المبيعات

عندما يتعلق الأمر بزيادة تحسين معدل التحويل، فإن الدليل الاجتماعي هو المفتاح.

ونحن هنا نتحدث عن كتابة أوصاف المنتجات التي يتم تحويلها، لذا فإن إضافة إثبات اجتماعي يصبح أمرًا ضروريًا. يمكن أن يشمل ذلك:

مراجعات المنتجات على موقعك أو Google أو الأسواق.

الصيحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

مراجعات الفيديو على YouTube أو وسائل التواصل الاجتماعي.

عند إضافة مثل هذا الدليل الاجتماعي، فإنك تقدم مراجعات حقيقية حول كيفية إدراك الأشخاص لمنتجاتك. ويؤثر ذلك نفسيًا على الزائرين في اللحظة التي يتطلعون فيها إلى اتخاذ قرار الشراء.

يخصص موقع TripAdvisor مكانًا للإثبات الاجتماعي في صفحات تفاصيل المنتج الخاصة به:

10. أضف قسم الأسئلة الشائعة لإقناع المشترين

لا تفوت الأسواق أبدًا إضافة الأسئلة الشائعة نظرًا لوجود العديد من البائعين وإذا كان لدى العميل أسئلة، فيمكن للموردين فقط الإجابة عليها.

ولكن يتم تجاهل الأسئلة الشائعة من قبل العديد من التجار أو تجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت، لأنهم يشعرون أن لديهم عنوان بريدهم الإلكتروني أو نظام دعم العملاء الخاص بهم للإجابة على الاستفسارات.

عليك أن تفهم هذا من وجهة نظر العميل. إنها عملية طويلة لإرسال بريد إلكتروني إليك والحصول على إجابات.

إذا كانت الأسئلة والأجوبة الشائعة متوفرة على الموقع، فيمكنك زيادة الوقت اللازم للتحويل وتوفير بعض الوقت لفريق الدعم الخاص بك.

حدد الأسئلة التي قد تكون لدى العميل حول منتجك، واكتب الإجابات، وحدد أولويات الأسئلة الشائعة حول المنتج بالتنسيق أدناه.

الميزات / المواصفات. فوائد. الاستخدام. رعاية. شحن/توصيل/إرجاع/استبدال.

فيما يلي مثال لأوصاف المنتج التي تغطي الأسئلة الشائعة التي تقدمها العلامة التجارية للنظارات، Lenskart.

11. قم بإنهاء كافة المعلومات الأساسية والمعلقة

لقد قمت بتغطية جميع معلومات المنتج المهمة تقريبًا حتى الآن والتي يمكن أن تساعد في تعزيز تحويلاتك.

الآن، ارجع إلى قوائم المراجعة التي قمت بإنشائها والتي تحتوي على جميع معلومات منتجك وتحليل المنافسين.

ربما تكون لديك فرصة لإضافة معلومات حول التعبئة والتغليف، أو البائع، أو الشحن والتنفيذ، أو شركاء التوصيل، أو الإرجاع/الاستبدال، أو الضمان، أو الضمان، أو خدمات التجميع، أو التجربة الافتراضية أو المنزلية، أو غسيل السيارات، أو اعتبارات أخرى.

كن مبدعا في كيفية استدعاء هذه النقاط الرئيسية.

على سبيل المثال، تعرض إحدى العلامات التجارية للمجوهرات عبر الإنترنت، Caratlane، المعلومات التالية بتصميم فاخر:

وقد قاموا ببساطة بإضافة معلومات أخرى،

12. استخدم النقاط النقطية للقراءات السهلة والسريعة

أنت تكتب أوصاف المنتج للبشر. سوف ينظرون إلى منتجاتك، ويقرأون المعلومات، ويقررون ما إذا كانوا سيشترونها أم لا.

الميزات والفوائد هي أبرز مميزات منتجك، وبالتالي يجب أن يتم عرضها في نقاط نقطية. يتيح ذلك للمستهلكين الاطلاع على المزايا والميزات بشكل أسرع، ويمكن أن تحدث التحويلات بشكل أسرع.

كما قلت من قبل، فإن وقت التحول هو الأكثر أهمية لأن الانحرافات يمكن أن تحدث في أي وقت، ولا يمكنك تحمل ذلك.

يعد وصف المنتج في نقاط نقطية بواسطة B.fresh مثالًا جيدًا جدًا.

13. استخدم مزيجًا من النص والرسومات (تحويل النص الضروري إلى رسومات)

حان الوقت للحديث عن وصف المنتج الذي كتبته وتصميمه.

حاول معرفة الطريقة التي تريد بها تقديم وصف منتجك، سواء كان نصًا أو رسومات. عادةً، لا أوصي باستخدام الرسومات وحدها، حيث ستفوتك فرص التصنيف في البحث.

تمتلك علامة Rivers الأسترالية للأحذية وصفًا كاملاً للمنتج للتنافس على محركات البحث وزيادة التحويلات.

لكن العلامات التجارية التي تبحث عن الإبداع بدلاً من الكلمات الرئيسية أو تلك التي تتمتع بالشعبية والتعرف على الأسماء قد تختار الرسومات بدلاً من النص أو مزيجًا من الاثنين معًا.

Nykaa هو سوق تجميل شهير عبر الإنترنت. يستخدمون مزيجًا من الرسومات (أكثر) والنص (أقل) لعرض معلومات منتجاتهم.

يمثل التسطير الأحمر النص، والباقي عبارة عن رسومات.

تتمتع أوصاف المنتج بالقدرة على تعزيز التحويلات وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد – وتحقيق أقصى استفادة منها

عندما تتحقق توقعات المشترين، فمن المرجح أن يشتروا منتجك. ضع ذلك في الاعتبار عند كل منعطف أثناء استخدام العملية المذكورة أعلاه لكتابة أوصاف منتج أكثر إقناعًا وأفضل تحويلًا.

قم بتخطيط وكتابة وتصميم وصف منتجك لعملائك المثاليين.

ثم قم بتحسينها للبحث ولن يمنعك أي شيء من جذب المزيد من الزوار وإقناعهم وتحويلهم إلى عملائك.

المزيد من الموارد: