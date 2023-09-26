Rewrite this title: 14 أداة أساسية لتحسين محركات البحث المحلية وإدارة القوائم

ستساعدك المقالة التالية: 14 أداة أساسية لتحسين محركات البحث المحلية وإدارة القوائم

سواء كنت تعمل محليًا أو عالميًا، فإن التواجد المحلي القوي لتحسين محركات البحث هو المفتاح لجذب المزيد من العملاء إلى متجرك، خاصة عندما يكون لشركتك مواقع فعلية.

قد يبدو غريبًا أن تركز المتاجر التقليدية على تطوير تواجدها عبر الإنترنت حتى تدرك أن غالبية العملاء يستخدمون الإنترنت للتعرف على الشركة.

على سبيل المثال، في ذروة الوباء في مارس 2020، أكثر من 50% من المتسوقين بحثوا عبر الإنترنت عن متاجر مفتوحة أو مغلقة.

أصبح تحسين محركات البحث المحلية الآن جزءًا من “الوضع الطبيعي الجديد”.

والخبر السار هو أن هناك أدوات تحسين محركات البحث المحلية التي يمكنك استخدامها للمساعدة في الحفاظ على صلة عملك وتحسين ظهوره في النتائج العضوية ونتائج Map Pack بشكل أكثر كفاءة.

قم بإشراك هذه الأدوات مع أدوات إدارة القائمة المحلية، وستكون في صدارة المنافسة.

تساعدك أدوات تحسين محركات البحث المحلية على:

أتمتة تتبع الرتبة.

إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية المحلية.

اكتشف رؤى المنافسين.

عالمه فى أمرأة.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح أدوات إدارة القوائم المحلية للشركات التي لها مواقع فعلية مساحة واحدة لإدارة بيانات الموقع وتحديثها على منصاتها عبر الإنترنت.

فيما يلي مجموعة مختارة من أدوات تحسين محركات البحث المحلية وأدوات إدارة القوائم المحلية للشركات من جميع الأحجام التي قد ترغب في الاطلاع عليها.

أدوات تحسين محركات البحث المحلية وإدارة القوائم

1. وايت سبارك

مرة واحدة وكالة تصميم مواقع الإنترنت، وايت سبارك يقدم أيضًا أدوات برمجية لتحسين محركات البحث (SEO) لمساعدة الشركات في التسويق عبر البحث المحلي.

تعد أداة Citation Finder هي العرض الأكثر شعبية لدى Whitespark. يساعدك في العثور على فرص الاقتباس التي تفتقدها لتحسين تصنيفات البحث المحلي ذات الصلة.

الأداة مجانية للاستخدام لمدة ثلاث عمليات بحث في اليوم ونتائج بحث محدودة – مثالية لأولئك الذين يستكشفون الأداة.

تبدأ الاشتراكات المدفوعة بسعر 33 دولارًا شهريًا عند إصدار فاتورة سنوية لخمس حملات و20 عملية بحث في اليوم ونتائج بحث غير محدودة.

تشمل أدوات تحسين محركات البحث المحلية البارزة الأخرى في Whitespark ما يلي:

تعقب الرتبة المحلية

يستخدم هذا إعدادات الموقع الدقيقة لإعطاء نظرة ثاقبة لأداء تحسين محركات البحث بشكل عام.

يمنحك متتبع الترتيب المحلي في Whitespark نظرة ثاقبة على أفضل 100 موضع في البحث المحلي – مما يمنحك صورة أكمل عن كيفية مواجهتك للمنافسين وكيفية تصنيفك عبر محركات البحث الشائعة – بالإضافة إلى كيفية تصنيفك في أنواع النتائج المختلفة.

منشئ السمعة

يطالب هذا العملاء (عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة) بمشاركة التقييمات على مواقع المراجعة التي تختارها (يدعم Whitespark أكثر من 100 موقع ويب للمراجعة عبر الإنترنت).

كما أنه يحسب NPS (صافي نقاط الترويج)، وهو مؤشر تجاري لتجارب عميلك مع عملك.

علاوة على ذلك، تتيح لك الميزة أيضًا الرد مباشرةً على مراجعات Google وتعليقاتك Facebook توصيات.

مراقبة المراجعة

ينبهك هذا عندما تحصل على مراجعة سيئة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء على الفور.

2. نعم

التالي توفر حلولاً متنوعة لمساعدة العلامات التجارية على تحسين محركات البحث المحلية.

يتكامل Yext مع مئات الدلائل لضمان تحديث معلومات وبيانات عملك دائمًا.

تتضمن بعض أدوات تحسين محركات البحث المحلية الشهيرة في Yext ما يلي:

مدير المعرفة

إجابات على الأسئلة الشائعة للمستهلكين حول عملك، بما في ذلك طاقم العمل وساعات عمل المتجر والمواقع والعروض الترويجية.

صفحات يكست

نظام لتحديث القوائم لضمان دقة المعلومات المقدمة.

تم تحسين صفحات Yext لتظهر في محركات البحث للمساعدة في منح العملاء مزيدًا من المعلومات حول أقرب مواقع علامتك التجارية.

قوائم يكست

تتكامل أداة إدارة القوائم المحلية في Yext مع شبكة كبيرة من الخرائط والتطبيقات ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية حتى يتمكن العملاء من العثور على عملك بسهولة.

يمكنك استخدام هذه الميزة للتحديثات المجدولة وفي الوقت الفعلي، والتحليلات، والعثور على اقتراحات لتحسين القائمة، وإعداد عمليات التكامل مع الأدوات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل خدمات وحلول Yext ما يلي:

التحليلات: جمع الأفكار والنشاط والبيانات لتسهيل إعداد التقارير.

منع تكرار القائمة.

تنظيف البيانات للحفاظ على الحقائق متسقة.

الملف التجاري على Google (GBP) وإدارة القوائم. قم بإجراء التحديثات من خلال النظام الأساسي وانشرها على الجنيه الاسترليني في أي وقت.

تبدأ الخطط بسعر 199 دولارًا سنويًا.

3. مراجعة المتتبعات

موثوق به من قبل علامات تجارية مثل Benihana وAmerican Family Insurance، مراجعة التتبعات هي أداة برمجية لمراجعة العملاء ترسل تنبيهات بشأن تعليقات العملاء على مواقع المراجعة المختلفة، وتجميع المعلومات في لوحة تحكم واحدة مفيدة.

باستخدام ReviewTrackers، يمكنك:

التماس ردود الفعل من العملاء.

مراقبة التقييمات من مصادر مختلفة (مثل Google وTripAdvisor وYelp).

تتبع أداء الموقع.

الأسعار متاحة عند الطلب.

4. موز المحلية

موز المحلية ربما تكون أداة تحسين محركات البحث المحلية الأكثر شيوعًا في هذه القائمة.

يمكنك الوثوق ببياناتها ومنهجياتها بعد أن عملت في مجال الأعمال لأكثر من 10 سنوات وتصدرت سوق برمجيات تحسين محركات البحث (SEO).

يعمل Moz Local لصالح الشركات الصغيرة والمؤسسات، مما يضمن أن القوائم عبر الإنترنت صحيحة ومتسقة، مما يساعد على تعزيز رؤية موقع الويب.

عند استخدام Moz كأداة لإدارة القائمة المحلية، يجب عليك إنشاء قائمة مرة واحدة فقط – فهي تعمل على أتمتة بقية العملية نيابةً عنك.

يعمل Moz عن طريق إرسال قوائمك إلى محركات البحث والتطبيقات والأدلة ومجمعات بيانات الأعمال الرئيسية. إذا كنت بحاجة إلى تعديل قائمتك، فقم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى Moz Local لإجراء تغيير – ليس عليك تعديل القوائم في كل دليل على حدة.

تشمل ميزات Moz Local البارزة الأخرى ما يلي:

جوجل و Facebook اندماج.

الحذف المكرر الآلي.

النشر الاجتماعي.

سوف يقوم Moz Local بإعلامك عندما تتلقى تقييمات جديدة على المنصات الرئيسية، وبالتالي تمكينك من الرد على العملاء على الفور.

إلى جانب الميزات التي تساعد في تعزيز اسم علامتك التجارية في البحث المحلي، يمنحك Moz أيضًا تقارير تتمحور حول الموقع للمساعدة في تتبع نموك وتحديد تفاعلات المستهلك الرئيسية على قوائمك.

يبدأ سعر Moz Local من 129 دولارًا سنويًا – لاحظ أن هذا السعر يشمل الوصول إلى خدمات تحسين محركات البحث الشهيرة من Moz.

5. خلاصة

Synup هي أداة تحسين محركات البحث المحلية الكل في واحد مصممة لمساعدة جهودك التسويقية. يتيح لك إدارة القوائم ومراقبة التحليلات وإنشاء التقارير.

على وجه التحديد، يسهل Synup تحديثات غير محدودة لقوائم البيانات ويعلمك على الفور عندما يتلقى عملك مراجعات جديدة. يمكنك أيضًا الرد تلقائيًا على المراجعات من داخل الأداة.

تتضمن ميزات Synup أيضًا ما يلي:

يقوم تلقائيًا بمزامنة بيانات العمل والموقع عبر مواقع الويب.

يتيح لك إدارة المواقع الصناعية والمواقع المتخصصة.

يزحف إلى أكثر من 200 محرك بحث محلي ودليل لاكتشاف التناقضات.

تبلغ تكلفة التجميع 30 دولارًا لكل موقع لأول 25 موقعًا في وقت النشر، مع خفض الأسعار عند إضافة المزيد من المواقع.

6. إدارة قائمة Semrush

مفضل لدى eBay وHP وQuora، سمرش هي تحليلات بحث شائعة وأداة برمجية محلية لتحسين محركات البحث.

قامت Semrush بتطوير أداة لإدارة القوائم المحلية بالتعاون مع Yext. يمكنك استخدامه لإدارة قوائمك ومراجعاتك وصفحاتك المحلية.

تستخدم أداة Semrush شبكة المعرفة الخاصة بـ Yext لنشر البيانات عبر منصات مثل Facebookو شخصيات قصص الابطال الخارقين و TripAdvisor.

يمكنك إدارة المعلومات من لوحة معلومات إدارة قائمة Semrush.

الأداة سهلة الاستخدام. عليك أولاً إدخال البيانات والعثور على موقعك.

ستقدم الأداة قائمة بقوائمك وحالتها لكل موقع دليل. بعد إجراء أي تعديلات ضرورية، سيقوم Semrush بتحديث قوائمك تلقائيًا وفقًا لذلك.

أداة القوائم متاحة فقط لمستخدمي Semrush في خمس دول – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وفرنسا.

للاشتراك في ميزة Semrush الجديدة، ستحتاج إلى خطة Semrush (التي تبدأ بسعر 99.95 دولارًا شهريًا)، ثم أضف 20 دولارًا شهريًا لكل موقع.

7. برايت لوكال

BrightLocal هي أداة محلية مشهورة لتحسين محركات البحث (SEO) تستخدمها أكثر من 62000 وكالة وشركة ومستقلين لوظائف التحليل وإعداد التقارير.

تشمل أهم ميزات BrightLocal ما يلي:

لوحة تحكم مخصصة للموقع لمراقبة البيانات.

تتبع تصنيفات البحث العضوية والمحلية والمتنقلة.

تنظيف وبناء الاستشهادات.

مراقبة المراجعات عبر الإنترنت عبر أكثر من 20 موقعًا إلكترونيًا.

مسح وتدقيق مواقع الدليل لتحديد التحديثات اللازمة.

تدقيق GBP وNAP.

حل العلامة البيضاء للوكالات.

تبدأ الأسعار من 29 دولارًا شهريًا لعمل واحد.

8. نصيحة محلية

نصيحة محلية هي أداة أخرى لإدارة القوائم المحلية تتنافس مع أمثال Yext على أكبر عدد من الأدلة المدعومة.

كما يقدم أيضًا خدمات الوكالة الرقمية القياسية (تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي وتطوير مواقع الويب).

لكن الشركة تعمل عادةً مع الوكالات والبائعين والشركاء، بدلاً من العمل مباشرة مع الشركات المحلية.

ومع ذلك، فإن ميزة Advice Local على Yext هي أنه يمكنك إنشاء استشهادات محلية يدويًا بينما يستخدم Yext واجهة برمجة التطبيقات (API).

ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً حتى تحصل Advice Local على درجة أعلى من 80% لعمليات إرسال الدليل المحلي، وتقتصر المعلومات المدعومة على أساسيات NAP (الاسم والعنوان ورقم الهاتف).

علاوة على ذلك، يعد Advice Local حلاً شاملاً ومتكاملًا لتحسين محركات البحث المحلية (على عكس Yext، الذي يركز أكثر على الدليل).

الأسعار متاحة عند الطلب.

9. عين الطير

موثوق به من قبل أكثر من 70,000 شركة، بما في ذلك BMW وNissan، عين الطير يقدم شركات المشاريع متعددة المواقع أ نظرة عامة لتحسين محركات البحث المحلية. يمكن للشركات مراقبة تجربة العملاء وإدارة المراجعات.

ما يجعل Birdeye مختلفًا عن أدوات تحسين محركات البحث المحلية الأخرى هو نظام المراسلة الخاص به، والذي يدعم أوضاع اتصال متعددة.

يتيح ذلك للشركات اتباع نهج متعدد القنوات لجذب العملاء المحتملين وتحويل العملاء وإسعادهم.

تشمل ميزات Birdeye ما يلي:

تكامل البيانات: اجمع البيانات من عدة مواقع ويب في لوحة تحكم واحدة لمراقبة أكثر كفاءة.

اجمع البيانات من عدة مواقع ويب في لوحة تحكم واحدة لمراقبة أكثر كفاءة. إدارة المراجعة: جمع المراجعات والتعامل معها من أكثر من 200 منصة.

جمع المراجعات والتعامل معها من أكثر من 200 منصة. منصة الرسائل: يدعم Birdeye المراسلة النصية والبريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت والدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة. تأتي جميع الرسائل من خلال صندوق بريد واحد لإدارة جميع تجارب العملاء.

الأسعار متاحة عند الطلب.

10. ريو كبار المسئولين الاقتصاديين

ريو كبار المسئولين الاقتصاديين هي أداة محلية لتحسين محركات البحث تعمل على زيادة ظهورك عبر الإنترنت وتنمية التجارة الإلكترونية وزيادة الإيرادات داخل المتجر للعلامات التجارية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

يتم تشغيل أداة إدارة القوائم المحلية هذه بواسطة النظام الأساسي المحلي المفتوح الخاص بها، والذي يتميز بواحد من أكبر دعم الدليل.

يمكن للشركات التكامل مع أكثر من 170 دليلًا رئيسيًا مع منح العلامات التجارية المعرفة والتحكم.

تعمل أدوات إنشاء المحتوى التسويقي المحلي وتحسينه على تعزيز الرؤية عبر الإنترنت وإشراك المستهلكين عبر نظام البحث المحلي.

قامت Rio SEO أيضًا بتحليل مقاييس أداء Google Business الإجمالية من أكثر من 200000 موقع تجاري أمريكي تتم إدارتها في نظامها الأساسي.

تُصدر إشعارات بمقاييس أداء لمقاييس مثل مشاهدات البحث والنقرات للاتصال كل شهر.

الأسعار متاحة عند الطلب.

11. مقياس الدردشة

مقياس الدردشة هي أداة محلية لتحسين محركات البحث تساعد العلامات التجارية متعددة المواقع على مراقبة قوائمها ومراجعاتها ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها عبر الإنترنت.

تساعدك أداة إدارة القوائم المحلية الخاصة بها على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

فهو يمكّنك من إضافة الصور والقوائم والخدمات وسمات Google الأخرى لتحسين قوائمك. يمكنك أيضًا تعديل قوائمك بشكل مجمّع.

تشمل الميزات الأخرى ما يلي:

أداة تتبع تحسين محركات البحث المحلية لتنفيذ إستراتيجية “بالقرب مني” المحلية الخاصة بك.

درجة رؤية العلامة التجارية المحلية (LBV) لقياس مدى تواجد علامتك التجارية عبر الإنترنت ضد المنافسين.

Pulse، محرك تحليل النصوص والمشاعر الذي يتيح لك قياس مشاعر العملاء.

تحسين الصوت.

الأسعار متاحة عند الطلب.

12. سوسي

سوسي عبارة عن منصة مؤسسية مصممة للمسوقين متعددي المواقع.

إنه بمثابة منصة قيادة مركزية تتيح للمسوقين إدارة البحث المحلي والتواصل الاجتماعي والسمعة والمراسلة عبر مواقع متعددة.

تتضمن ميزات SOCi ما يلي:

إدارة قوائم متعددة باستخدام تسجيل دخول واحد.

احتفظ بالمحتوى الاجتماعي الخاص بالعلامة التجارية وقم بتقديمه من مكان واحد.

تتبع المراجعات ومراقبة المنافسة.

إدارة الإعلانات الاجتماعية المحلية.

الأسعار متاحة عند الطلب.

13. اوبرال

اوبيرال يستخدم التكنولوجيا الرقمية لمساعدة الشركات المبتكرة في مجال الطوب وقذائف الهاون على البقاء ملائمة وتنافسية ومربحة.

تساعد Uberall الشركات على بناء رؤية محلية عبر الإنترنت من خلال القوائم والاستشهادات على الأنظمة الأساسية التي يبحث فيها العملاء.

يمكنك أيضًا تتبع رحلة العميل بدءًا من الاكتشاف وحتى عمليات الشراء المتكررة باستخدام Uberall CoreX.

تشمل الميزات الأخرى ما يلي:

تحسين البيانات لعوامل تصنيف البحث المحلي.

احتفظ ببيانات موقع العلامة التجارية لأكثر من 125 موقع ويب.

قم ببناء مجتمعات عبر الإنترنت من خلال إنشاء محتوى اجتماعي محلي جذاب.

الأسعار متاحة عند الطلب.

14. سيرفر محلي

سيرفر المحلية يعمل على تحسين قوائم الجنيه الإسترليني وإدارتها ووضعها. إنه أمر رائع لتحليل المنافسين وتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث المحلية.

بسعر 348 دولارًا أمريكيًا للموقع سنويًا، تتضمن أفضل أدوات Surfer Local ميزة Local Rank Tracker وGBP SEO للتدقيق.

تساعدك ميزة تدقيق GBP على تحسين قائمة أعمالك بشكل أسرع 10 مرات على الأقل من خلال إخبارك بما يجب تغييره لتحقيق تصنيف أعلى في Google.

تشمل الميزات الأخرى ما يلي:

Local Rank Tracker لتتبع جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

مدقق موقف مجاني لتتبع مواقع متعددة في المنطقة.

أداة بحث عن الكلمات الرئيسية التي توفر المعلومات والاقتراحات.

ملخص

لم يعد بإمكان الشركات التقليدية تجاهل مُحسّنات محرّكات البحث المحلية بعد الآن.

والخبر السار هو أن العديد من أدوات تحسين محركات البحث المحلية وأدوات إدارة القائمة متاحة لمساعدتك في منع أخطاء تحسين محركات البحث المحلية الأكثر شيوعًا.

تساعد هذه الأدوات عملك على تتبع التصنيفات، وتحديث الموقع ومعلومات العمل، والعثور على الكلمات الرئيسية المحسّنة لتحسين محركات البحث، ومراقبة مراجعات العملاء.