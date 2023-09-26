Rewrite this title: 15+ أسئلة مقابلة فنية لكبار المسئولين الاقتصاديين لتعييناتك القادمة

ستساعدك المقالة التالية: 15+ أسئلة مقابلة فنية لكبار المسئولين الاقتصاديين لتعييناتك القادمة

يتطلب تحسين محركات البحث الفنية مهارات فنية وتحليلية بالإضافة إلى فهم جيد لكيفية عمل Google ومحركات البحث الأخرى.

يجب أن يكون مُحسن محركات البحث الفني على دراية بأنظمة CMS الأكثر شيوعًا ويعرف على الأقل أساسيات HTML وCSS وJavaScript.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعرف مُحسن محركات البحث الفني الجيد القواعد الأساسية لتحسين محركات البحث وأن يكون قادرًا على تحديد ما إذا كان موقع الويب يخالف هذه القواعد.

أخيرًا، يجب أن يكون مُحسن محركات البحث الفني قادرًا على تقديم إصلاحات محتملة للمشكلات المحددة على موقع الويب وأن يكون قادرًا على تحديد ما إذا تم تنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح أم لا.

ولكن كيف يمكنك التحقق من أن الموظف الفني القادم لتحسين محركات البحث لديه هذه المهارات والمعرفة؟

ستجد في هذه المقالة 15 نموذجًا من أسئلة المقابلة الوظيفية التي ستساعدك على تحديد ما إذا كان الشخص الذي تجري المقابلة معه هو المرشح المناسب لوظيفة فنية في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

هيا بنا نبدأ!

1. كيف يمكنك التحقق مما إذا كان عنوان URL مفهرسًا بواسطة Google؟

يعد أمر الموقع: أبسط طريقة للتحقق بسرعة من وجود عنوان URL معين في فهرس Google.

يجب أن يعرف كل مُحسنات محركات البحث الفنية الموقع: الأمر، ومن الناحية المثالية، مجموعة من عوامل تشغيل بحث Google الأخرى التي تسمح بتصفية نتائج البحث وتضييق نطاقها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا أن تسأل المرشح عن كيفية التحقق من عدد الصفحات التي تمت فهرستها بواسطة Google وما هي الطريقة الأكثر دقة للقيام بذلك.

هنا يجب أن يُظهر الموظف الفني المثالي لتحسين محركات البحث (SEO) إلمامك بتقرير تغطية Google Search Console والإشارة إلى مدى اختلافه عن أمر الموقع.

2. كيف يمكنك منع فهرسة عنوان URL؟

من خلال هذا السؤال، تريد معرفة ما إذا كان موظف تحسين محركات البحث الفني المحتمل لديك يعرف بالفعل الغرض من علامة عدم الفهرسة ولا يخلط بينه وبين حظر صفحة في ملف robots.txt.

يجب أن يعلموا أن ملف robots.txt مخصص للتحكم في الزحف وتحسينه، في حين أن العلامات غير الفهرسية مخصصة لإبقاء الصفحات خارج فهرس Google.

بالإضافة إلى ذلك، قد تسأل أيضًا عن أفضل الطرق لحماية الصفحة من الوصول إليها من قبل الجميع، بما في ذلك الأشخاص الفضوليين (أي حمايتها بكلمة مرور بالإضافة إلى إضافة علامة عدم الفهرسة).

إذا قال الشخص أنه يجب عليك حظر مثل هذه الصفحة في ملف robots.txt، فهذا يعني أنه لا يزال أمامه الكثير من واجبات تحسين محركات البحث للقيام بها.

3. ما هي أهم عوامل تصنيف محركات البحث (SEO) في رأيك؟

وبطبيعة الحال، لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال. لكن سماع وجهة نظر الشخص بشأن عوامل التصنيف على Google قد يخبرك بالكثير عن معرفته وخبرته.

المرشح المتخصص الفني الجيد في تحسين محركات البحث (SEO) سوف:

قم بعمل نسخة احتياطية من إجاباتهم بالبيانات أو – بشكل أفضل – البيانات المستندة إلى تجربتهم الخاصة أو اختبارات تحسين محركات البحث (SEO) التي أجروها.

أو – بشكل أفضل – البيانات المستندة إلى تجربتهم الخاصة أو اختبارات تحسين محركات البحث (SEO) التي أجروها. كن على استعداد لتظهر لك مواقع الويب الخاصة بهم والتحدث عن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) التي استخدموها لتنمية المواقع.

والتحدث عن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) التي استخدموها لتنمية المواقع. تجنب العبارات المطلقة (على سبيل المثال، هذه الأشياء هي عوامل تصنيف Google SEO مع هذا القدر من الوزن لكل موقع ويب).

(على سبيل المثال، هذه الأشياء هي عوامل تصنيف Google SEO مع هذا القدر من الوزن لكل موقع ويب). فهم الفرق بين الارتباط والسببية.

بين الارتباط والسببية. لا تخف من قول “الأمر يعتمد” أو “لا أعرف” حيث يكون ذلك منطقيًا.

4. ما هي الخرافات المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) التي اكتفيت منها؟

فقط الشخص الذي لديه على الأقل بعض المعرفة والفهم في مجال تحسين محركات البحث (SEO) سيكون قادرًا على الإجابة على هذا السؤال.

غالبًا ما يقدم المبتدئ الكامل في كثير من الحالات أساطير تحسين محركات البحث (SEO) على أنها حقائق نهائية لتحسين محركات البحث (SEO) دون تقديم أي رؤى وتعليقات خاصة به.

إذا كنت تبحث عن خبير تقني في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فاطلب منه شرحًا تفصيليًا للخرافات المفضلة لديه بشأن تحسين محركات البحث (SEO) وكيفية تعامله معها يوميًا.

5. ما هو زاحف موقع الويب المفضل لديك ولماذا؟

من المحتمل أن تكون برامج زحف مواقع الويب هي أهم الأدوات لتحسين محركات البحث التقنية.

أنت تريد التأكد من أن مُحسنات محركات البحث التقنية المستقبلية الخاصة بك تستخدم مجموعة من برامج زحف تحسين محركات البحث المختلفة (سواء سطح المكتب أو المستندة إلى السحابة)، وتعرف كيفية استخدامها بكفاءة، وتكون قادرة على إجراء تحليلات متقدمة لتحسين محركات البحث بمساعدتها.

على سبيل المثال، يمكن لأي شخص توصيل اسم النطاق بالزاحف وبدء الزحف، ولكن لن يعرف ذلك سوى خبير تقني في تحسين محركات البحث (SEO) ذو خبرة:

كيفية تكوين الزحف للتحقق بالضبط مما يريدون تحليله (على سبيل المثال، التحقق من مقاييس PSI بشكل مجمّع لجميع الصفحات).

للتحقق بالضبط مما يريدون تحليله (على سبيل المثال، التحقق من مقاييس PSI بشكل مجمّع لجميع الصفحات). كيفية تنفيذ جافا سكريبت t لمقارنة HTML المعروض مع HTML المصدر.

t لمقارنة HTML المعروض مع HTML المصدر. كيفية تغيير وكيل المستخدم إذا كان الزحف لا يريد أن يبدأ.

إذا كان الزحف لا يريد أن يبدأ. كيفية تفسير البيانات في الواقع يعرض الزاحف.

يعرض الزاحف. كيفية تحديد أولويات القضايا يسلط الضوء على الزاحف.

أنت تريد أن يكون متخصص تحسين محركات البحث الفني التالي على دراية بجميع برامج الزحف الأكثر شيوعًا أو معظمها، مثل صراخ الضفدع, لمبة الموقع, الزحف العميق, جيت الأخطبوط، إلخ.

6. كيف يمكنك تحليل سرعة الصفحة ومؤشرات الويب الأساسية؟

يجب أن يستخدم موظف تحسين محركات البحث الفني المحتمل الخاص بك كلاً من أداة Google PageSpeed ​​Insights (تقرير Google Lighthouse) وتقرير Core Web Vitals في Google Search Console لتحليل سرعة وأداء الموقع قبل استخلاص أي استنتاجات أو تقديم توصيات.

الهدف من هذا السؤال هو التحقق من أن الشخص:

يعرف حقا الفرق بين بيانات المختبر (البيانات المقدمة من Google Lighthouse) والبيانات الميدانية (البيانات المقدمة من تقرير CrUX) ومعرفة البيانات التي يجب تحديد أولوياتها (أي البيانات الميدانية).

بين بيانات المختبر (البيانات المقدمة من Google Lighthouse) والبيانات الميدانية (البيانات المقدمة من تقرير CrUX) ومعرفة البيانات التي يجب تحديد أولوياتها (أي البيانات الميدانية). يعرف متى يكون من الأفضل استخدام تقرير GSC Core Web Vitals (أي للتحقق من الصفحات بشكل مجمّع) وأداة PSI (للحصول على نظرة عامة على صفحة معينة، عادةً ما تكون الصفحة الرئيسية).

من الناحية المثالية، يعرف المرشح أيضًا أدوات السرعة والأداء الأخرى، مثل GTmetrix أو اختبار صفحة الويبويعرف كيفية استخدام برامج الزحف لتحليل الأداء المعملي للصفحات بشكل مجمّع.

7. ما هي بعض المكاسب السريعة في تحسين محركات البحث الفنية؟

في هذا السؤال، تريد أن يستفيد موظفو تحسين محركات البحث المحتملون لديك من خبرتهم.

على الرغم من عدم وجود أفضل إجابة هنا، إلا أنك تريد أن ترى أن الشخص يمكنه التمييز حقًا بين تحسينات تحسين محركات البحث الفنية منخفضة التأثير وعالية التأثير ومنخفضة الجهد وعالية الجهد.

على سبيل المثال، يحدث دائمًا فرقًا كبيرًا إذا قمت بضغط الصور الموجودة على موقع الويب وتحويلها إلى JPEG أو WEBP. وفي الوقت نفسه، قد لا يكون من المفيد حقًا إعادة بناء موقع الويب بالكامل (واستخدام الكثير من الموارد في هذه العملية) للحصول عليه من درجة 92/100 إلى 98/100 في PSI.

في بعض الأحيان، يكون الفوز الفني الضخم في تحسين محركات البحث (SEO) هو التخلص من تلك الصورة التي يبلغ حجمها 10 ميغابايت والتي يتم تحميلها على كل صفحة بدلاً من مطالبة المطورين بإعادة ترميز الموقع لتوفير 0.1 ثانية عن طريق تحسين JavaScript بشكل أفضل.

8. الموقع الموجود على الإنترنت منذ 9 أشهر لا يحصل على أي حركة مرور. لماذا؟

اسأل عن الأسباب المحتملة التي تتبادر إلى ذهنك.

في بعض الأحيان تكون حلول مشاكل تحسين محركات البحث (SEO) بسيطة – على سبيل المثال، لا يحتوي الموقع على حركة مرور عضوية لأنه لم تتم إزالة علامة عدم الفهرس أو ببساطة أن GA لا يعمل بشكل صحيح.

وفي أحيان أخرى، فإنها تتطلب قدرًا كبيرًا من التحليل الفني وتحليل البيانات الذي يتجاوز التحقق من إمكانية فهرسة الصفحات.

من خلال هذا السؤال، تريد من الشخص أن يُظهر قدرته على البحث عن الحلول، والتفكير النقدي، والإبداع.

9. كيف يمكنك التحقق مما إذا كان Googlebot قد يواجه مشكلات في الوصول إلى محتوى الموقع؟

يجب أن يعرف خبير تحسين محركات البحث الفني الجيد شيئًا عن عرض JavaScript والمشكلات المحتملة التي قد تواجهها مواقع الويب المستندة إلى JavaScript.

هنا تريد من الشخص أن يثبت:

على الأقل المعرفة الأساسية لموضوع تحسين محركات البحث وجافا سكريبت (أي معرفتهم بمارتن سبليت من جوجل).

لموضوع تحسين محركات البحث وجافا سكريبت (أي معرفتهم بمارتن سبليت من جوجل). معرفتهم بالأدوات التي تسمح بمقارنة HTML المعروض مع HTML المصدر، مثل Screaming Frog، وSitebulb، رندرترونو- ومن الواضح- أداة فحص عنوان URL في GSC.

10. ما هي الأمثلة على الأخطاء التي قد تحتوي عليها خريطة موقع XML وكيف يمكنك التعامل معها؟

أرى أن الناس يركزون كثيرًا على خرائط مواقع XML مع مواقع الويب الصغيرة (بضع مئات من عناوين URL أو أقل) ويركزون قليلاً جدًا على ذلك بالنسبة للمواقع الضخمة (المواقع التي تحتوي على ملايين الصفحات).

عندما يتعلق الأمر بخرائط مواقع XML، فأنت تريد أن يُظهر موظف SEO الفني التالي أنه يعرف:

ما هي أخطاء XML التي يمكن تصنيفها على أنها ذات تأثير منخفض (على سبيل المثال، استخدام المعلمات المهملة) وعالية التأثير (على سبيل المثال، الإشارة إلى الصفحات غير القابلة للفهرسة).

(على سبيل المثال، استخدام المعلمات المهملة) وعالية التأثير (على سبيل المثال، الإشارة إلى الصفحات غير القابلة للفهرسة). عندما يكون من المهم التركيز كثيرًا على خريطة موقع XML (على سبيل المثال، المواقع الضخمة التي قد تواجه مشكلات في إمكانية الفهرسة والزحف مقارنة بالمواقع الصغيرة).

(على سبيل المثال، المواقع الضخمة التي قد تواجه مشكلات في إمكانية الفهرسة والزحف مقارنة بالمواقع الصغيرة). كيفية استخدام خرائط موقع XML لتحسين وتحسين ميزانية الزحف للموقع.

لتحسين وتحسين ميزانية الزحف للموقع. ما هي الصفحات التي يجب تضمينها في خريطة الموقع؟ وكيف تقوم أنظمة CMS المختلفة بإنشاء خرائط مواقع XML.

11. كيف يمكنك إجراء التدقيق الفني لتحسين محركات البحث؟

بمساعدة هذا السؤال، تريد التحقق مما إذا كان الشخص لديه عملية تحسين محركات البحث الخاصة به لمراجعة موقع الويب.

هل يستخدمون مجموعة من الأدوات المختلفة للقيام بذلك؟ أم أنهم يعتمدون على تدقيق مؤتمت بالكامل حيث تقرر الأداة (وليس الشخص) ما هي المشكلات التي يواجهها الموقع وما هي أولوياتهم؟

في هذه المرحلة، يمكنك أيضًا:

اطلب من الشخص أن يعرض لك أمثلة على عمليات التدقيق الفني لتحسين محركات البحث التي قام بها.

اطلب منهم شرح كيفية تعاملهم مع قضايا معينة.

واطلب منهم أن يتحدثوا عن النتائج التي حققتها توصياتهم (إذا تم تنفيذها).

12. لقد اكتشفت أن موقع الويب يحتوي على مئات الصفحات المكررة. ماذا تفعل؟

من خلال هذا السؤال، مرة أخرى، تريد من الشخص أن يُظهر قدراته على التفكير النقدي ورغبته في البحث عن حلول.

لا توجد إجابة صحيحة هنا ولكن يجب على أخصائي تحسين محركات البحث الفني ذو الخبرة أن يذكر ما يلي في إجاباته:

التحقق من حالة الفهرس من هذه الصفحات للتأكد من أن هذه التكرارات تسبب مشكلة بالفعل.

من هذه الصفحات للتأكد من أن هذه التكرارات تسبب مشكلة بالفعل. التحقق من القواعد الأساسية التي أعلنها المستخدم والتي اختارها Google لهذه الصفحات (ربما باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لأداة فحص عنوان URL).

لهذه الصفحات (ربما باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لأداة فحص عنوان URL). التحقق من مكان وجود هذه الصفحات في هيكل الارتباط الداخلي للموقع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا أن تسأل الشخص عندما لا يمثل المحتوى المكرر مشكلة وكيفية التحقق مما إذا كان الموقع يعاني بالفعل من هذه المشكلة.

إذا كان الشخص يقول أن الموقع قد يتم معاقبته بسبب المحتوى المكرر، فهذا يعني أن عليه القيام ببعض الأمور.

13. ما الذي تستخدمه في Google Search Console؟ ما هو استخدامك المفضل لهذه الأداة؟

يجب أن تكون Google Search Console، في معظم الحالات، أداة تحسين محركات البحث الأولى في مجال تحسين محركات البحث الفنية.

تريد أن يشاركك موظفو تحسين محركات البحث الفني في المستقبل معك كيفية استخدامهم للأداة وكيف تساعدهم في تحقيق أهداف تحسين محركات البحث الخاصة بهم.

لا توجد إجابة واحدة صحيحة لهذا السؤال مرة أخرى ولكن ربما تريد منهم أن يذكروا ما يلي:

تقرير التغطية والغرض من مجموعاته المحددة.

تقرير تجربة الصفحة وقيوده.

تقرير إحصائيات الزحف وكيف يمكن استخدامه لتحليل كيفية زحف Google إلى موقع الويب.

تقرير الأمان وكيف يمكنك استخدام GSC للتحقق مما إذا كان الموقع مصابًا.

طرق استخدام GSC لتحليل الارتباط الداخلي.

14. كيف يمكنك التحقق مما إذا كان الموقع يستخدم بيانات منظمة وما إذا كانت صالحة؟

يمكن أن تكون البيانات المنظمة تخصصًا في حد ذاته ضمن تحسين محركات البحث (SEO)، ولكنك لا تزال ترغب في أن يقوم تحسين محركات البحث الفني الخاص بك بما يلي:

كن على دراية بالأدوات مثل Schema Markup Validator وGoogle Rich Results Test ومعرفة الفرق بينهما،

مثل Schema Markup Validator وGoogle Rich Results Test ومعرفة الفرق بينهما، تعرف على كيفية استخدام برامج الزحف ، مثل Screaming Frog أو Sitebulb لتحليل البيانات المنظمة بشكل مجمّع للعديد من الصفحات،

، مثل Screaming Frog أو Sitebulb لتحليل البيانات المنظمة بشكل مجمّع للعديد من الصفحات، كن على دراية بامتدادات SEO Chrome مثل SEO التفصيلي الذي يسمح بالبحث السريع عن أنواع البيانات المنظمة المستخدمة في صفحة معينة.

هنا، يمكنك أيضًا أن تسأل الشخص عن الفرق بين البيانات المنظمة والنتائج الغنية والمقتطفات المميزة.

كثيرا ما يخلط الناس بين هذه.

15. ما هي موارد تحسين محركات البحث المفضلة لديك؟

هذا سؤال مفتوح تمامًا، ولكن كلما زاد عدد الموارد التي يستشهد بها الشخص، أصبح أكثر مهووسًا.

يجب أن يكون مطلقًا على دراية به مركز بحث جوجل، واقرأ وثائق Google SEO، وشاهد ساعات عمل SEO مع جون مولر.

إذا قمت بتعيين متخصص في تحسين محركات البحث (SEO)، فيمكنك التأكد من أنه لن يفوت أبدًا أي أخبار ذات معنى حول تحسين محركات البحث (SEO)، وسيكون سعيدًا باختبار وتنفيذ استراتيجيات جديدة.

المكافأة: أسئلة نعم أو لا

تعتبر الأسئلة المفتوحة أمرًا رائعًا لمعرفة كيف يفكر الشخص ومدى عمق معرفته في الواقع.

ومع ذلك، قد تساعدك أسئلة “نعم” و”لا” أيضًا على التحقق مما إذا كان الشخص يقوم بتحديث معرفته بشكل متكرر ويعرف هذه الأشياء حقًا.

فيما يلي بعض الأسئلة بنعم أو لا حول تحسين محركات البحث الفنية التي يمكنك طرحها على الموظف المحتمل.

اطلب منهم تبرير إجاباتهم للحصول على مزيد من المعرفة:

هل تعتبر البيانات المنظمة أحد عوامل التصنيف في Google؟

هل تشير الأخطاء في تقرير التغطية في GSC دائمًا إلى وجود خطأ في موقع الويب الخاص بك؟

هل يمكنك استخدام Google Search Console لتحليل الروابط الداخلية على موقع الويب؟

هل تستطيع Google معاقبتك على المحتوى المكرر؟

هل من الممكن أن تتعامل Google مع عملية إعادة التوجيه 302 على أنها 301؟

هل يمكنك إبلاغ Google بالنطاق الجديد لموقعك على الويب بطريقة مختلفة عن إعادة التوجيه 301؟

هل يجب عليك عدم فهرسة الفئات ووضع علامات على الصفحات؟

هل يجب أن تعرض الصفحة غير الموجودة دائمًا 404؟

هل يستخدم Google دائمًا عنوان URL الأساسي الذي أعلنته؟

هل تحترم Google دائمًا السمة nofollow الموجودة على الروابط؟

الأفكار النهائية حول إجراء المقابلات مع كبار المسئولين الاقتصاديين الفنيين

إذا تمكن موظف تحسين محركات البحث الفني المحتمل لديك من الإجابة على كل هذه الأسئلة وأعطاك إجابات مرضية، تهانينا!

هناك احتمالات جيدة أن يكون لديك مُحسنات محركات بحث تقنية ذكية وذات خبرة كبيرة وترغب في العمل معك.

من ناحية أخرى، حتى لو لم يكن المرشح قادرًا على الإجابة على جميع أسئلتك حاليًا ولكن لديه الرغبة في التعلم واهتمام حقيقي بتحسين محركات البحث (SEO)، فقد يظل خبيرًا تقنيًا رائعًا في تحسين محركات البحث (SEO) في بعض الوقت – إذا منحته فرصة. فرصة.

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