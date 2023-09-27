Rewrite this title: 15 سببًا لحاجة عملك إلى تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: 15 سببًا لحاجة عملك إلى تحسين محركات البحث (SEO).

هذا العام، ارتفعت الحاجة إلى تحسين محركات البحث (SEO) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. مع تحول المستهلكين بشكل جماعي إلى الإنترنت، أدركت حتى الشركات الأكثر تقليدية أنها بحاجة إلى تسريع التحول إلى الرقمي.

يُعد تحسين محركات البحث (SEO) الطريقة الأكثر جدوى وفعالية من حيث التكلفة لفهم العملاء والوصول إليهم في اللحظات المهمة المهمة.

تعرف العديد من العلامات التجارية والشركات (أو تعتقد أنها تعرف) أنها تحتاج إلى تحسين محركات البحث (SEO) لخصائصها الرقمية، والفوائد التي ستحصل عليها من أعمال تحسين محركات البحث (SEO) التي يتم تنفيذها نيابة عنها.

من المؤكد أن تحسين محركات البحث (SEO) سيعمل على تحسين إمكانية البحث والرؤية الشاملة لموقع الويب، ولكن ما هي القيمة الحقيقية الأخرى التي يقدمها؟

لماذا تزداد أهمية تحسين محركات البحث (SEO) بهذه الطريقة؟

يجب أن توفر هذه الأسباب الخمسة عشر بعض الوضوح، بغض النظر عن الصناعة أو حجم الأعمال، حول سبب حاجة الشركات إلى تحسين محركات البحث (SEO) للارتقاء بعلامتها التجارية إلى المستوى التالي.

1. غالبًا ما يكون البحث العضوي هو المصدر الأساسي لحركة المرور على موقع الويب

يعد البحث العضوي جزءًا كبيرًا من أداء مواقع الويب الخاصة بمعظم الشركات وعنصرًا مهمًا في مسار تحويل المشتري وفي نهاية المطاف حث المستخدمين على إكمال التحويل أو المشاركة.

كما يعلم المسوقون، تمتلك Google موقعًا جزء أكبر بكثير من سوق البحث من المنافسين مثل Yahoo، وBing، وBaidu، وYandex، وDuckDuckGo، وغيرها الكثير.

هذا لا يعني أن جميع محركات البحث لا تساهم في ظهور العلامة التجارية، بل إنها تفعل ذلك. إن الأمر مجرد أن Google تمتلك جزءًا كبيرًا من سوق البحث الإجمالي.

ومع ذلك، فهو قائد واضح المعالم، وبالتالي من المهم اتباع إرشاداته.

لكن الجزء المتبقي من السوق المملوك لمحركات أخرى يعد ذا قيمة بالنسبة للعلامات التجارية أيضًا. وينطبق هذا بشكل خاص على العلامات التجارية في القطاعات المتخصصة حيث تلعب محركات البحث الصوتية والمرئية والعمودية دورًا أساسيًا.

جوجل، كونها الموقع الأكثر زيارة في العالم (وعلى وجه التحديد في الولايات المتحدة)، يعد أيضًا مزود البريد الإلكتروني الأكثر شهرة على مستوى العالم أكثر من 1 مليار المستخدمين.

YouTube هو ثاني أكبر محرك بحث ويستخدمه أكثر من ملياري شخص مرة واحدة على الأقل شهريًا.

نحن نعلم أن أغلبية واضحة من سكان العالم الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت يقومون بزيارة Google مرة واحدة على الأقل يوميًا للحصول على المعلومات.

إن الظهور بشكل كبير كمورد موثوق به بواسطة Google ومحركات البحث الأخرى سيعمل دائمًا لصالح العلامة التجارية. إن جودة تحسين محركات البحث (SEO) والموقع الإلكتروني عالي الجودة يأخذان العلامات التجارية إلى هناك.

2. تحسين محركات البحث (SEO) يبني الثقة والمصداقية

الهدف من أي خبير في تحسين محركات البحث (SEO) هو إنشاء أساس قوي لموقع ويب جميل مع تجربة مستخدم نظيفة وفعالة يمكن اكتشافها بسهولة في البحث، وذلك بفضل ثقة ومصداقية العلامة التجارية وخصائصها الرقمية.

تدخل العديد من العناصر في إنشاء السلطة فيما يتعلق بمحركات البحث مثل Google.

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، تتراكم السلطة بمرور الوقت نتيجة لجوانب مثل:

لكن إنشاء هذه السلطة سيفيد العلامة التجارية أكثر من معظم التحسينات الرقمية الأخرى، إن لم يكن كلها.

المشكلة هي أنه من المستحيل بناء الثقة والمصداقية بين عشية وضحاها – تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. يتم اكتساب السلطة وبناءها مع مرور الوقت.

يعد اتباع إرشادات Google EAT أمرًا بالغ الأهمية لضمان الحصول على نتائج ناجحة.

إن إنشاء علامة تجارية كسلطة يتطلب الصبر والجهد والالتزام ويعتمد على تقديم منتج أو خدمة ذات قيمة عالية الجودة تسمح للعملاء بالثقة في العلامة التجارية.

3. تحسين محركات البحث (SEO) هو أفضل طريقة لفهم صوت المستهلك

بدءًا من فهم تحولات السوق الكلية إلى فهم نية المستهلك بتفاصيل دقيقة، يخبرنا تحسين محركات البحث (SEO) بما يريده العملاء ويحتاجونه.

تمنحنا بيانات وتنسيقات تحسين محركات البحث – المنطوقة أو الكلامية – إشارات واضحة عن نوايا المستخدم وسلوكه.

ويفعل ذلك بعدة طرق:

4. تحسين محركات البحث الجيد يعني أيضًا تجربة مستخدم أفضل

أصبحت تجربة المستخدم هي الأولوية الأولى لكل مسوق. الجميع يريد تصنيفات عضوية أفضل وأقصى قدر من الرؤية. ومع ذلك، قليلون يدركون أن تجربة المستخدم المثالية تمثل جزءًا كبيرًا من تحقيق ذلك الهدف.

لقد تعلمت Google كيفية تفسير تجربة المستخدم الجيدة أو غير المفضلة، وأصبحت تجربة المستخدم الإيجابية عنصرًا محوريًا لنجاح موقع الويب.

يعد تحديث تجربة صفحة Google أمرًا يجب على المسوقين في جميع الصناعات الالتزام به وهو جزء من تركيزهم طويل الأمد على تجربة العملاء.

العملاء يعرفون ما يريدون. إذا لم يتمكنوا من العثور عليه، ستكون هناك مشكلة. وسوف يعاني الأداء.

من الأمثلة الواضحة على بناء تجربة مستخدم قوية هو كيف أصبح Google أكثر فأكثر محرك إجابات يقدم البيانات المطلوبة مباشرة على SERPs (صفحات نتائج محرك البحث).

الهدف هو تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يبحثون عنها بنقرات أقل، بسرعة وسهولة.

تتضمن جودة تحسين محركات البحث (SEO) تجربة مستخدم إيجابية، وتستفيد منها للعمل لصالح العلامة التجارية.

5. تحسين محركات البحث المحلية يعني زيادة المشاركة وحركة المرور والتحويلات

مع صعود وتزايد سيطرة حركة مرور الهاتف المحمول، أصبح البحث المحلي جزءًا أساسيًا من نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يهدف SEO المحلي إلى تحسين موقعك الخصائص الرقمية لمنطقة مجاورة محددة، حتى يتمكن الأشخاص من العثور عليك بسرعة وسهولة، مما يجعلهم على بعد خطوة واحدة من إجراء المعاملة.

تركز التحسينات المحلية على أحياء وبلدات ومدن ومناطق وحتى ولايات محددة لإنشاء وسيلة قابلة للتطبيق لرسائل العلامة التجارية على المستوى المحلي.

يقوم محترفو تحسين محركات البحث (SEO) بذلك عن طريق تحسين موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ومحتواه، بما في ذلك الاستشهادات المحلية والروابط الخلفية، بالإضافة إلى القوائم الإقليمية ذات الصلة بالموقع وقطاع الأعمال الذي تنتمي إليه العلامة التجارية.

لتعزيز المشاركة محليًا، يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) تحسين لوحة الرسم البياني المعرفي الخاصة بالعلامة التجارية، وقائمة نشاطي التجاري على Google، وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بها كبداية.

يجب أيضًا أن يكون هناك تركيز قوي على مراجعات المستخدمين على Google، بالإضافة إلى مواقع المراجعات الأخرى مثل Yelp وHome Advisor وAngie’s List (من بين مواقع أخرى)، اعتمادًا على الصناعة.

أوصي باتباع نصائح تحسين محركات البحث المحلية على SEJ هنا.

6. يؤثر تحسين محركات البحث (SEO) على دورة الشراء

أصبح البحث عنصرًا حاسمًا في تحسين محركات البحث، وتتزايد أهمية البحث في الوقت الفعلي.

إن استخدام تكتيكات تحسين محركات البحث (SEO) لنقل رسائلك للحصول على صفقات جيدة ومنتجات وخدمات رائدة وأهمية وموثوقية ما تقدمه للعملاء سوف يغير قواعد اللعبة.

كما أنه سيؤثر بلا شك بشكل إيجابي على دورة الشراء عند القيام به بشكل صحيح.

يجب أن تكون العلامات التجارية مرئية في الأماكن التي يحتاجها الأشخاص لإنشاء اتصال جدير بالاهتمام. يعمل مُحسّنات محرّكات البحث المحلية على تحسين هذه الرؤية ويتيح للعملاء المحتملين العثور على الإجابات والشركات التي تقدم تلك الإجابات.

7. يتحسن تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار ويتم تحديث أفضل الممارسات دائمًا

من الرائع أن يتم تنفيذ تكتيكات تحسين محركات البحث (SEO) على موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية وعبر خصائصها الرقمية. ومع ذلك، إذا كانت مشاركة قصيرة المدى (قيود الميزانية، وما إلى ذلك) ولم تتم إعادة تقييم الموقع باستمرار مع مرور الوقت، فسوف يصل إلى عتبة حيث لم يعد بإمكانه التحسن بسبب عوائق أخرى.

تتطلب الطريقة التي يتطور بها عالم البحث (وفقًا لتقدير Google بشكل أساسي) مراقبة مستمرة للتغييرات للبقاء في صدارة المنافسة، ونأمل أن تكون في الصفحة الأولى.

إن كونك استباقيًا ومراقبة التغييرات المهمة في الخوارزمية سيفيد دائمًا العلامات التجارية التي تقوم بذلك.

نحن نعلم أن Google تجري آلاف التغييرات على الخوارزميات سنويًا. تخلف كثيرا عن الركب، وسيكون من الصعب العودة.

يساعد محترفو تحسين محركات البحث (SEO) على ضمان تجنب ذلك.

8. يساعدك فهم تحسين محركات البحث (SEO) على فهم بيئة الويب

مع البيئة المتغيرة دائمًا مثل شبكة الويب العالمية، قد يكون من الصعب البقاء على اطلاع بالتغييرات أثناء حدوثها.

لكن البقاء على اطلاع بتحسين محركات البحث يتضمن البقاء على اطلاع بالتغييرات الرئيسية التي تحدث للبحث.

إن معرفة بيئة الويب، بما في ذلك التكتيكات التي تستخدمها الشركات المحلية الأخرى والمنافسون المشابهون، ستكون دائمًا مفيدة لتلك العلامات التجارية.

9. يعتبر تحسين محركات البحث (SEO) رخيصًا نسبيًا وفعالًا جدًا من حيث التكلفة

بالتأكيد، فإنه يكلف المال. ولكن كل الأشياء الجيدة تفعل ذلك، أليس كذلك؟

يعتبر تحسين محركات البحث (SEO) غير مكلف نسبيًا في المخطط الكبير للأشياء، ومن المرجح أن يكون المردود كبيرًا من حيث فائدة العلامة التجارية في النتيجة النهائية.

هذه ليست تكلفة تسويقية؛ هذا هو الاستثمار التجاري الفعلي.

إن التنفيذ المثالي لتحسين محركات البحث (SEO) سيحتفظ بالمياه لسنوات قادمة. ومثل معظم الأشياء في الحياة، لن يكون الأمر أفضل إلا مع المزيد من الاهتمام (والاستثمار) الذي يحظى به.

10. تحسين محركات البحث هو العلاقات العامة

يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في بناء حقوق ملكية طويلة المدى لعلامتك التجارية. يساعد التصنيف الجيد والموضع المناسب في رفع مستوى علامتك التجارية.

يبحث الأشخاص عن الأخبار والعناصر ذات الصلة، كما أن وجود استراتيجية جيدة لتحسين محركات البحث والعلاقات العامة يعني أنه سيتم رؤية علامتك التجارية.

إن الحصول على تجربة مستخدم جيدة على موقع الويب الخاص بك يعني أنه سيتم سماع رسائلك وبيع منتجاتك أو خدماتك.

لم يعد تحسين محركات البحث (SEO) قناة منعزلة، لذا فإن التكامل مع المحتوى والعلاقات العامة يساعد في الوصول إلى العلامة التجارية والوعي بها إلى جانب النتائج الأخرى.

11. إنها استراتيجية طويلة المدى

يمكن أن يكون لتحسين محركات البحث (ونأمل أن يكون كذلك) تأثيرًا ملحوظًا خلال السنة الأولى من اتخاذ الإجراء، وسيكون للعديد من هذه الإجراءات تأثير يستمر لأكثر من عدة سنوات.

مع تطور السوق، نعم، من الأفضل متابعة الاتجاهات والتغيرات عن كثب.

ولكن حتى الموقع الذي لم يتم تنفيذه بعدد كبير من توصيات تحسين محركات البحث المكثفة سوف يتحسن من أفضل الممارسات الأساسية لتحسين محركات البحث التي يتم استخدامها على موقع ويب صادق يتمتع بتجربة مستخدم لائقة.

وكلما زاد الوقت والجهد والميزانية المخصصة لتحسين محركات البحث، كلما كان موقع الويب أفضل وأطول ليكون منافسًا جديرًا في السوق.

12. إنها قابلة للقياس الكمي

تحسين محركات البحث (SEO) قابل للقياس الكمي.

على الرغم من أن تحسين محركات البحث لا يقدم نفس عائد الاستثمار الذي يسهل حسابه مثل البحث المدفوع، إلا أنه يمكنك قياس أي شيء تقريبًا باستخدام التتبع والتحليلات المناسبة.

تكمن المشكلة الكبيرة في محاولة ربط النقاط في النهاية الخلفية نظرًا لعدم وجود طريقة محددة لفهم العلاقة بين جميع الإجراءات.

ومع ذلك، من المفيد أن نفهم كيف من المفترض أن تؤثر إجراءات محددة على الأداء والنمو، ونأمل أن تفعل ذلك.

إن أي تحسين جيد لمحركات البحث (SEO) سوف يهدف إلى تحقيق هذه التحسينات، لذا فإن ربط النقاط لا ينبغي أن يمثل تحديًا.

تريد العلامات التجارية أيضًا أن تعرف وتفهم أين كانت، وأين تتواجد، وإلى أين تتجه فيما يتعلق بالأداء الرقمي، خاصة بالنسبة لتحسين محركات البحث عندما يكون لديها شخص/شركة يتم الدفع لها مقابل التنفيذ نيابة عنها.

لا توجد طريقة أفضل لإظهار نجاح تحسين محركات البحث أيضًا. ولكن، بالطبع، نعلم جميعًا أن البيانات لا تكذب أبدًا.

13. تحسين محركات البحث يسلط الضوء على فرص جديدة

سيجد مُحسنات محركات البحث عالية الجودة دائمًا وسيلة لاكتشاف الفرص الجديدة والاستفادة منها للعلامات التجارية ليس فقط ليتم اكتشافها ولكن للتألق.

إن تقديم تحسين محركات البحث (SEO) عالي الجودة للعلامات التجارية يعني غمر فريق تحسين محركات البحث (SEO) في كل ما يتعلق بهذه العلامة التجارية. إنها الطريقة الوحيدة لتسويق علامة تجارية تتمتع بالشغف والفهم الذي يتمتع به أصحاب المصلحة لها: أن تصبح من أصحاب المصلحة.

كلما تم فهم العلامة التجارية بشكل أفضل، زادت الفرص التي ستساعدها على النجاح. ويمكن قول الشيء نفسه عن تحسين محركات البحث (SEO).

يمكن أن تأتي الفرص الجديدة مع تحسين محركات البحث (SEO) اليوم بعدة طرق – بدءًا من توفير المحتوى والفرص الرقمية والاجتماعية إلى المساعدة في استراتيجيات المبيعات والمنتجات وخدمة العملاء.

14. إذا لم تكن في الصفحة الأولى، فلن تفوز بالنقرة – خاصة مع نتائج النقر الصفرية

أصبحت عملية تحسين محركات البحث (SEO) لعبة محصلتها صفر، حيث تعرض SERP بنقرة صفر الإجابة مباشرة في أعلى نتيجة بحث Google.

يتم تلبية هدف البحث الخاص بالمستخدم دون الحاجة إلى النقر فوق أي روابط نتائج بحث فعلية.

ليس سرًا في عالم تحسين محركات البحث (SEO) أنه إذا لم تكن في الصفحة 1، فمن المحتمل أنك لن تقضي على لعبة البحث العضوي.

أظهرت دراسة حديثة أن المواضع الثلاثة الأولى لتصنيف البحث العضوي تؤدي إلى أكثر من 50% من جميع النقرات، في حين أن ما يصل إلى 30% من جميع النتائج في الصفحة 1 و2 لا يتم النقر عليها على الإطلاق.

ماذا يعني هذا؟

ثلاثة أشياء:

نتائج النقر الصفري تفوز.

إذا لم تكن في الصفحة 1، فيجب أن تكون كذلك.

لا يزال هناك عدد كبير جدًا من الحالات التي يكتب فيها المستخدم استعلام بحث ولا يتمكن من العثور على ما يبحث عنه بالضبط.

15. تحسين محركات البحث (SEO) سيكون موجودًا دائمًا

سيرغب المستهلكون دائمًا في الحصول على المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وستبحث العلامات التجارية دائمًا عن الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للقيام بذلك.

في حين أن دور تحسين محركات البحث (SEO) قد يتغير وتتغير الاستراتيجيات، إلا أن طرقًا جديدة تنفتح باستمرار من خلال نقاط دخول مختلفة مثل الصوت والتطبيقات والأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء (IoT).

وفقًا لشركة Comserve.Inc، من المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لمحركات البحث من الجيل التالي المدعومة بالشبكات العصبية العميقة والتعلم الآلي، من 14.9 مليار دولار في عام 2019 إلى 55.7 مليار دولار في عام 2025.

ستظهر دائمًا فرص بحث عضوية جديدة.

خاتمة

لقد توسع دور تحسين محركات البحث (SEO) بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

على وجه الخصوص، يساعد تحسين محركات البحث (SEO) المستهلكين عند الحاجة، كما أن تنفيذ تحسين محركات البحث (SEO) القوي والعالي الجودة على موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية والخصائص الرقمية سيفيد العلامات التجارية وجهودها التسويقية.

تواجه عملية تحسين محركات البحث (SEO) تحدياتها، ولكن الفرص التي توفرها تساعد في تحقيق النجاح المستقبلي لأي نوع من الأعمال، وهي ضرورية لوجود العلامة التجارية على الويب الآن وفي المستقبل.

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