Rewrite this title: 15 من خبراء تحسين محركات البحث يشاركون نصائحهم للمبتدئين

ستساعدك المقالة التالية: 15 من خبراء تحسين محركات البحث يشاركون نصائحهم للمبتدئين

نحن محظوظون في هذه الصناعة حيث يشارك العديد من المتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) معارفهم وخبراتهم بسخاء لإفادة الآخرين – والصناعة ككل.

بعد كل شيء، تحسين محركات البحث (SEO) ليس شيئًا تحصل عليه للحصول على شهادة جامعية في مؤسسة تعليمية تقليدية.

أفضل محترفي تحسين محركات البحث (SEO) هم من العصاميين والتعلم من خلال العمل الجاد (والعديد من الأخطاء التي تم ارتكابها).

لقد قمت بتجميع هذه المقالة في الأصل في عام 2017، وجاءت إحدى المساهمات من الراحل هاملت باتيستا. لقد كنت محظوظًا لأنني أمضيت وقتًا مع هاملت، أتحدث عن تحسين محركات البحث، والحياة، وبايثون، وكل شيء بينهما.

عند تحديث هذه المقالة، شعرت أنه من الصواب والعدل أن أشارك نصيحته لصالح جيل جديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) بعد مرور أربع سنوات.

هاملت باتيستا، رانك سينس

في كثير من الأحيان، ستسمع توصيات متضاربة من خبراء تحسين محركات البحث ذوي السمعة الطيبة، أو بين الخبراء وجوجل، أو حتى بين بائعي أدوات تحسين محركات البحث. بمن تثق؟

ثق دائمًا في البيانات التي تحصل عليها من حزمة تحليلات عميلك، وتحقق من صحتها باستخدام Google Search Console. تعامل مع كل توصية باعتبارها أطروحة تحتاج إلى التحقق من صحتها من خلال التجربة.

إن حركة المرور والعملاء المحتملين والمبيعات هي ما يهم في النهاية إذا كنت ترغب في الحفاظ على العملاء (أو وظيفتك) على المدى الطويل.

هنا مثال واحد. تقول جوجل إنها لا تستخدم بيانات نسبة النقر إلى الظهور في صيغ التصنيف الخاصة بها، لكن بعض الخبراء المعروفين يقولون إن الأمر ليس كذلك.

Google Search Console: مقارنة نسبة النقر إلى الظهور

لحسن الحظ، من السهل تأكيد ذلك أو نفيه باستخدام بيانات Google Search Console. إذا كان الخبراء على حق، فمن المفترض أن ترى تحسينات في الموضع في كل مرة ترى فيها تحسينات في نسبة النقر إلى الظهور.

ولكن يمكنك رؤية مثال حديث حيث لم يكن الأمر كذلك، أعلاه.

يرجى اختبار ذلك بنفسك باستخدام بيانات عميلك (في Search Console، انتقل إلى ).

كريس جونسون، بامبو ناين

قم بتسريع مجموعة مهاراتك عن طريق إنشاء موقع Sandbox الخاص بك باستخدام WordPress. استخدم هذا كملعب لتنفيذ تجارب تحسين محركات البحث وأفضل الممارسات مع نمو معرفتك.

من خلال فهم كيفية إنشاء موقع WordPress الأساسي وكيفية تطبيق التحسينات، ستتمكن من تقديم خدمة أفضل لعملائك.

بمجرد أن تتمكن من التعامل مع تثبيت WordPress، ابدأ في تجربة أدوات إنشاء صفحات WordPress المختلفة المتوفرة في السوق.

يساعدك هذا على تطوير فهم أعمق للتحديات التي ستواجهها أثناء عملك مع مجموعة متنوعة من العملاء.

عندما تصبح أكثر خبرة في تحسين محركات البحث، استمر في استخدام مواقع الحماية كوسيلة لتعزيز معرفتك. خذ الوقت الكافي للتعرف على منصات CMS المختلفة مثل Squarespace أو Wix للعثور على طرق مختلفة تمامًا للعمل في المواقع التي يتم إنشاؤها بشكل ثابت أو التي تعتمد على JavaScript.

القليل من المعرفة بتطوير الويب سيقطع شوطا طويلا.

دين Cruddace، الرقمية المثقفة

أنشئ موقعًا يدور حول شيء لديك شغف به، فهناك الكثير من منصات إنشاء مواقع الويب المجانية المتوفرة اليوم.

قبل أن تبدأ في إنشاء أي محتوى، قم بربط الموقع الجديد بـ Google Search Console وGoogle Analytics. اقض بعض الوقت في التعرف على كلتا الأداتين، فهناك الكثير من الروابط للنصائح وكيفية استخدامهما.

بعد ذلك، تعرف على صفحة نتائج البحث عن المصطلح الذي تتوقع أن يظهر فيه موقعك الجديد، وقم بتدوين ملاحظات حول ما هو رائع، وما هو مفقود، وكيف يمكن لموقعك الاستفادة من أفضل ما هو موجود بالفعل وتحسينه؟

ستلهمك هذه الخطوات الصغيرة للبدء في التخطيط لكيفية إنشاء موقعك الخاص. لا تقلق بشأن الكود، فهذا جزء لاحق من رحلتك، فأنت الآن تتطلع إلى تحسين شيء موجود بالفعل باستخدام شغفك بالموضوع واستخدام أداتين مجانيتين من Google لفهم كيفية نمو جمهورك، وما الذي نجح وما الذي نجح؟ لم يفعل ذلك.

قم بالبناء وفقًا لسرعتك الخاصة، فلا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

لا تستحوذ على الترتيب.

كل صفحة في موقعك تحتاج إلى سبب لوجودها، ما هي أهدافك؟

ستظل هذه الخطوات الأولية متشابهة ولكنها تصبح أكثر تفصيلاً كلما زاد عدد المواقع التي تقوم بإنشائها أو المواقع التي قد يتم تكليفك بالعناية بها.

عندما تواجهك مشكلة، اسأل المجتمع، هناك المئات الآن ولكن Twitter تعتبر نقطة انطلاق رائعة للأسئلة المتعلقة بتحسين محركات البحث.

باربرا كلونوسكا، وكالة SALT

هناك جزأين لتعلم تحسين محركات البحث – الجزء النظري والجزء العملي.

لتتعلم النظرية، كن فضوليًا! اقرأ المقالات والكتب ذات الجودة الجيدة التي أوصى بها الخبراء في الصناعة. حاول اكتساب المعرفة باستخدام موارد مختلفة مثل مقاطع الفيديو والدورات والمؤتمرات. ابحث عن دراسات الحالة للشركات التي تهتم بها.

أيضًا، لا تقرأ فقط عن تحسين محركات البحث (SEO)، بل حاول متابعة أخبار الأعمال والتجارة الإلكترونية والتسويق العام. ابحث عن الأشخاص الملهمين (عبر الإنترنت وغير متصل) الذين يمكنهم نقل معارفهم بطريقة مثيرة للاهتمام.

عندما تستوعب النظرية، كن استباقيًا وابحث عن المهام لاختبار معرفتك عمليًا في أقرب وقت ممكن. إنها أفضل طريقة لتذكر كل الأشياء الرائعة التي تعلمتها. يمكنك قراءة كل شيء عن أدوات تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن لفهم مدى فائدتها حقًا، عليك ببساطة استخدامها!

بيير فار، رقمي متعمد

في البداية، أقترح أن يكون لديك هدفين مهنيين طويلي المدى:

1. التعرف على كيفية عمل محرك البحث، وسبب وجود محركات البحث. وهذان جزءان من نفس الهدف.

الجزء الأول هو تعلم المواضيع التقنية لما يسميه جوجل الزحف والفهرسة والتصنيف، وكلما تعمقت أكثر كلما كان ذلك أفضل. بالطبع، لا تحتاج إلى أن تصبح مهندس بحث، ولكن عليك أن تفهم كيفية عمل البحث، ولماذا يتم بهذه الطريقة، والاختلافات بين محركات البحث.

الجزء الثاني هو فهم سياق الأعمال والسوق الذي تعمل فيه محركات البحث.

البحث يتطور باستمرار. إن سبب وجود محرك البحث اليوم، وكيف يستخدم الباحثون محرك البحث، وما يهدف محرك البحث إلى تحقيقه للباحثين، يختلف تمامًا عما كان عليه قبل 20 عامًا، وسيكون مختلفًا في غضون 20 عامًا.

تعمل محركات البحث على ابتكار وتحفيز سلوك المستخدم الجديد، كما أنها تستجيب لسلوكيات المستخدم الجديدة. يجب أن تضع في اعتبارك كيفية تغير سلوك المستخدم.

2. الهدف الثاني هو أن تصبح متواصلاً ومفاوضًا أفضل. قريبًا ستدافع عن التغييرات لمؤسستك أو لعملائك.

إن كيفية شرح التغييرات، وكيفية وصف الفوائد، وكيفية تحديد الأولويات بناءً على السياق الأوسع، يمكن أن يؤدي إلى تمكين أو منع إطلاق توصياتك. حتى لو كان لديك أفضل المعرفة في العالم، إذا لم تتمكن من التأثير على التغيير، فسوف تفشل في هذه المهنة.

يتطلب النجاح في كل ما سبق التفاني والممارسة المتعمدة، والأهم من ذلك أنه ينطوي على الكثير من المرح.

بروجان رينشو، فاير واير ديجيتال

أي شخص أتحدث معه يبدأ في تحسين محركات البحث، أقول دائمًا شيئًا واحدًا. سواء كنت داخل الشركة أو وكالة، افعل ما تريد على الجانب. أنشئ موقعك الخاص، وتعرف على كيفية تصنيف المحتوى الخاص بك.

اكتشف ما الذي ينجح و ما لا. لا توجد طريقة أسرع للتعلم من ارتكاب الأخطاء على موقعك وتعلم كيفية تصحيحها.

عندما تقوم بإنشاء موقعك الخاص، فأنت مجبر على تعلم أساسيات تحسين محركات البحث (SEO). إنه يدفعك للبحث عن حلول للمشكلات – ابحث عن أفضل الموارد المتاحة عبر الإنترنت، وما هي الموارد الجيدة (أو غير الجيدة). لا يوجد ملعب أفضل للتعامل مع المراحل الأولى لتعلم تحسين محركات البحث (SEO) من التعامل مع موقع الويب الخاص بك.

أمون جونز، مستشار

لقد تشرفت بأن أكون في وضع يسمح لي بمساعدة العديد من الوافدين الجدد إلى تحسين محركات البحث (SEO) على البدء، والعثور على شغفهم، والمضي قدماً لتحقيق نجاح كبير. فيما يلي بعض الملاحظات الرئيسية التي لدي عن أولئك الذين وصلوا إلى العظمة.

1. لا تحاول أن تكون خبيراً.

يتجنب العديد من الأفضل على الإطلاق في مجال تحسين محركات البحث (SEO) تمامًا تسمية “الخبير”، في حين أن كل متفاخر لا يعرف شيئًا يروج للأعمال التجارية يعلن أنه خبير في تحسين محركات البحث (SEO).

إن تحسين محركات البحث (SEO) ليس شيئًا تعرفه وتنتهي منه. إنه طريق للتعلم المستمر، والتجريب، والبحث الطويل، والتطلع دائمًا إلى أن تكون قادرًا على القيام بالمزيد غدًا، بشكل أفضل مما فعلته اليوم. أن تكون محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO) يعني أن تظل طالبًا مدى الحياة، مفتونًا بهذا المجال، وإلا فسوف تفشل، وتجعل من نفسك أحمقًا عندما تفعل ذلك.

لا يزال المجال بأكمله في بداياته، ولا يزال يتغير وينمو مع الابتكارات والمنصات والتقنيات الجديدة كل يوم. لقد بدأت بنفسي قبل عدة سنوات من Google وكنت محظوظًا بما يكفي لأتمكن من التكيف مع التغييرات فور حدوثها، وكان لا يزال يتعين علي أن أبذل قصارى جهدي، بقوة لا تصدق، فقط لمواكبة كل شيء والبقاء في الطليعة.

إذا لم تكن مفتونًا بالتعلم المستمر، فبكل العناية والاحترام، قد تكون أفضل حالًا في صناعة أكثر استقرارًا واستقرارًا، مع تغيير أقل.

2. لا تغمض عينيك.

حاول دائمًا رؤية الصورة الكبيرة والمنظور الأوسع. هناك العديد من الطرق المختلفة للقيام بأي شيء تقريبًا في تحسين محركات البحث. كن حذرًا دائمًا من خطر إدخال تفكيرك أو نهجك في طريق عميق جدًا بحيث لا يمكنك رؤية مسارات أخرى.

على سبيل المثال، هناك الملايين من الطرق للحصول على روابط حقيقية، إلا أن بعض الأشخاص دائمًا ما يفكرون فقط في منشورات الضيف أو مقايضات الروابط أو عمليات الشراء، وهم منشئو الروابط ضعفاء بسبب افتقارهم إلى القدرة على التفكير الإبداعي أو المنظور.

تتم إزالة العلامات الوامضة عندما تدرك أنك لا تحتاج مطلقًا إلى الحصول على روابط مباشرة إلى صفحة معينة، إذا كان بإمكانك بدلاً من ذلك إنشاء صفحة، فسوف ترتبط بتلك الصفحة بدورها إلى المكان الذي تريد أن يذهب إليه “العصير”.

التفكير الجانبي هو أعظم أداة، في حين أن التفكير ضيق الأفق يجعل من الشخص أحمق.

3. العب بنقاط قوتك.

أحد أعظم الأشياء المتعلقة بتحسين محركات البحث، وفي الواقع كل التسويق عبر الإنترنت، هو أن الإبداع مهم، ولا توجد طريقة واحدة تتفوق على جميع الطرق الأخرى.

من بين أعظم الأسماء والسمعة في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، يمكنك العثور على أشخاص يتمتعون بشخصية كاريزمية وواثقة بشكل لا يصدق، ويستخدمون ذلك لتعزيز فهمهم ونهجهم. وفي الوقت نفسه، يمكنك العثور على أشخاص يتمتعون بنفس القدر من الاحترام والقدرة، والذين لديهم مستوى عالٍ جدًا من طيف التوحد، والذين لديهم كل سحر قاعدة الشرائح، ولكن قدرتهم على اكتشاف الأنماط في البيانات، واستخدام تلك المعرفة هي ببساطة مذهلة.

نهجان متضادان تمامًا، لكن كلاهما قابلان للتطبيق بنفس القدر إذا تم الاستفادة منهما بشكل صحيح.

في البداية، لن تساعدك بعض المكاسب السريعة والسهلة على تعزيز ثقتك بنفسك فحسب، بل ستكافئك أيضًا على العمل الشاق. لذا فإن تحديد نقاط قوتك وقدراتك الشخصية ثم استغلالها أولاً سيساعدك دائمًا.

في وقت لاحق، سوف ترغب في توسيع مهاراتك، وعلى الأقل أن تكون على دراية بطرق عمل الأساليب الأخرى، فقط من أجل تعدد استخداماتك. ولكن في وقت مبكر، لا تتردد في التخصص في ما تجيده بشكل خاص، أو ما يناسبك. سوف يمنحك أساسًا متينًا للبناء عليه.

4. قبل كل شيء: كن متواضعاً.

نحن لا نعود فقط إلى تسمية “الخبير” المزيفة هنا. من أهم المهارات التي يمكن أن تتمتع بها في مجال تحسين محركات البحث (SEO) هي الشك والأسئلة.

شكك في بياناتك واستنتاجاتك. ابحث عن الأشياء التي قد تفتقدها، وافترض دائمًا أنك تفتقد شيئًا ما.

هناك أوقات يكون فيها الوافد الجديد، غير المؤكد والمتشكك، في أفضل عقلية على الإطلاق طوال حياته المهنية. حرر نفسك من الشك، وابحث دائمًا عن المزيد من البيانات الداعمة، واستبعد الافتراضات حيثما أمكنك ذلك.

ومن خلال القيام بذلك، ستكون في أقصى حالاتك الإبداعية والابتكارية، ومن المرجح أن تكتشف مسارات وأساليب جديدة.

سيرج بيزبورودوف، الأخطبوط النفاث

المنزل بدون أساس لا يدوم.

كما أن الفيزياء تبدأ بقوانين نيوتن، فإن تحسين محركات البحث (SEO) يجب أن يأخذ أيضًا بدايته المنطقية من الأساسيات والمبادئ الأساسية للعمل. واحد من أولى براءات اختراع جوجل كان يدور حول “كيفية عمل محرك البحث”، وأعتقد أن هذا مكان جيد جدًا للبدء في فهم القوانين الأولية لمنطق روبوت البحث.

للحصول على فهم أفضل، أوصي بالتعمق في تحسين محركات البحث الفنية، وكيفية فهرسة الصفحة، ولماذا يختلف الزحف والفهرسة.

لماذا لا تتم فهرسة محتوى JS مباشرة (أو لماذا قد لا تتم فهرسته على الإطلاق)؟ لماذا يمكن أن يؤدي الاستخدام الطائش للنصوص غير القانونية إلى عواقب مؤسفة؟ ولماذا يتم حظر الصفحة بواسطة ملف robots.txt ولكن لا تزال روبوتات البحث تزورها.

حان الوقت الآن للتعرف على ميزانية الزحف، وإذا كنت محظوظًا بما يكفي للعمل على مواقع الويب الكبيرة، فسيكون هذا هو شعارك عمليًا. سيقودك إلى تحليل ملفات السجل الذي سيُظهر لك الأماكن التي بها مشكلات في تحسين محركات البحث الفنية لموقعك. سيوضح لك تحليل ملفات السجل ما يجب إصلاحه أولاً لتحسين تحسين محركات البحث لديك وغير ذلك الكثير.

تجدر الإشارة إلى أهمية الروابط الخارجية والمحتوى الخارجي، لكنني متأكد من أن العديد من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) قد كتبوا بالفعل على نطاق واسع حول هذا الموضوع.

كلما زاد حجم موقع الويب الذي تعمل عليه، زاد عدد الأدوات التي سيتعين عليك استخدامها وزادت البيانات المتوفرة لديك. لذلك، فإن القدرة على العمل مع البيانات الضخمة ستصبح مجموعة مهارات مهمة جدًا بالنسبة لك. وبالتالي، أوصي بشدة بتعلم أساسيات الإحصاء، مثل التوزيع البياني، أخذ العينات، أخذ العينات الموثوقة، الخ.

سيسمح لك النهج الأساسي لتحسين محركات البحث (SEO) بأن تصبح خبيرًا حقيقيًا في تحسين محركات البحث (SEO) قادرًا على بناء الفرضيات وإجراء التجارب وتحليل نتائجها بشكل صحيح، وليس مجرد نسخ ممارسات “خبراء TOP SEO” بشكل أعمى.

سام كار، حماية PPC

نصيحتي للمبتدئين الذين يبدأون في تحسين محركات البحث (SEO) هي إنشاء موقع الويب الخاص بك (أو مواقع الويب) في أسرع وقت ممكن. فهي لا تساعدك فقط على التعود على أنظمة إدارة المحتوى مثل WordPress والجزء الفني لإعدادها، ولكنها أيضًا بيئة رائعة لاختبار أفكار تحسين محركات البحث الجديدة وحتى كسب بعض المال.

عند العمل على موقع الويب الخاص بالعميل، من المحتمل أن يكون لديك تعليمات وعمليات صارمة يجب اتباعها، مما يمنحك مساحة صغيرة لتجربة استراتيجيات جديدة. من خلال تشغيل موقع الويب الخاص بك، يكون لديك بشكل أساسي ملعب خاص بك لاختبار أي شيء بدءًا من الروابط وحتى التعديلات على الصفحة.

سيساعد هذا أيضًا أي مبتدئ في تحسين محركات البحث (SEO) على بناء أساس متين في اختبار تحسين محركات البحث (SEO) وليس مجرد تصديق أي نصيحة قديمة قديمة حول تحسين محركات البحث (SEO) يقرأونها على الإنترنت. وفي نهاية المطاف، يعد تنفيذ هذه التوصيات واختبارها ميدانيًا أفضل مؤشر لمعرفة ما الذي يحرك الإبرة حقًا.

واعتمادًا على نوع موقع الويب الذي تنشئه، لديك أيضًا فرصة لكسب المال من البرامج التابعة. هذا يعني أنه يمكنك الربح بشكل أساسي أثناء التعلم!

كريج هاركينز، IHG

تذكر أن موضوعاتك وتحسيناتك لا تأتي من الأدوات فقط. عند البدء في إجراء تحسين محركات البحث (SEO) لشركة ما، تحدث مع العاملين في المبيعات وخدمة العملاء حول الأسئلة والأجوبة الشائعة. والأفضل من ذلك هو أن تتمكن من التحدث إلى العملاء والمستخدمين النهائيين.

قوتك الخارقة كمُحسن محركات البحث هي القدرة على التحدث بكل هذه المدخلات (من الأدوات والمقابلات الواقعية) ودمجها معًا في الموضوعات التي يجب أن تكتب عنها. ابحث عن الروابط المشتركة بين العملاء والمبيعات والخدمة/الدعم، وستوفر المحتوى الذي يرغب الأشخاص في رؤيته في نقاط مختلفة على طول دورة المبيعات.

دراغان بيراك، شركة دبيراك للاستشارات

تأكد من تعلم مفاهيم تحسين محركات البحث العامة مثل ONpage وOFFpage والتقنية وما إلى ذلك حتى تتمكن من فهم كيفية عمل الأشياء. ومع ذلك، اختر مجال خبرتك وركز عليه. لا يمكنك أن تكون منشئ روابط ممتازًا ومُحسّنًا لمحركات البحث التقنية (SEO) رائعًا في نفس الوقت.

يمكنك (ويجب عليك) معرفة المفاهيم الأساسية ولكن حاول التركيز على مجال معين يثير اهتمامك. على سبيل المثال، أصبح بناء الروابط خدمة بحد ذاتها. تكنولوجيا كبار المسئولين الاقتصاديين كذلك. من أجل تقديم عمل جيد، لا تحاول بيع كل شيء للجميع. حتى الأشخاص الذين ليسوا مهتمين بتحسين محركات البحث (SEO) سيكتشفون أنه لا يمكنك الحفاظ على جودة تقديم خدمات متعددة.

خاصة إذا كنت لا تزال لا تملك فريقك. باختصار – فكر في تحويل خدماتك إلى منتج. اصنع منتجًا لأبحاث KW، ومراجعة الروابط الداخلية، وما إلى ذلك.

سيكون صاحب العمل سعيدًا بالدفع مقابل أنشطة معينة (الخدمات المنتجة) بدلاً من الدفع مقابل عقد مدته 12 شهرًا وتوقع العجائب. كنت هناك، وفعلت ذلك، لا يعمل على المدى الطويل.

جين بينالونا، متطور

أعتقد أن الطريقة الأسهل للبدء والوقوع في حب تحسين محركات البحث هي أن تكون المستخدم أولاً وقبل كل شيء.

من السهل أن تنشغل بالكلمات الرئيسية وأحجام البحث، وأن ترى الاستهداف بسيطًا مثل المزيد من البحث + التصنيف الجيد = المزيد من الزيارات، ولكن ليست كل الزيارات متساوية.

تذكر أن هناك أشخاصًا حقيقيين لديهم حاجة حقيقية لشيء ما وراء عمليات البحث هذه.

أثناء قيامك بتقييم الكلمات الرئيسية، ابحث عنها بنفسك. ما يأتي؟ إذا كانت هناك إعلانات تسوق، فهناك احتمال كبير أن يكون هذا عبارة عن نية الشراء. إذا كانت هناك مقالات إعلامية ومربعات يسألها الأشخاص أيضًا، فمن المحتمل أن يكون هذا مصطلحًا بحثيًا. من خلال التحقق يدويًا من صفحات SERP، ستكتشف أحيانًا أن مصطلح البحث الذي يبدو رائعًا من حيث الأرقام، ليس هو ما كنت تعتقده ويمكن أن يكون علامة تجارية لشخص ما!

بمجرد تحديد النية الأكثر ملاءمة للمصطلحات التي تقدمها أنت/عميلك، انظر إلى الصفحة التي يصل إليها المستخدم وقم بتقييم ما إذا كانت تلبي احتياجاته. إذا كان الهدف هو الشراء، فهل يصلون إلى صفحة منتج أو فئة، وما مدى سهولة الشراء؟

بمجرد أن تبدأ في جلب النوع المناسب من الأشخاص إلى النوع المناسب من الصفحات، تكون قد نجحت في تحقيق ذلك إلى حد كبير.

جيس جويس، استشاري

هناك الكثير مما يمكن قراءته حول تحسين محركات البحث (SEO) ويمكن أن يصبح الأمر مربكًا بسرعة كبيرة، لذا ابدأ بالقراءة لأنها قاعدة رائعة لإرشادك في الاتجاه وإعطائك أفكارًا ودليلًا إرشاديًا.

نصيحتي الحقيقية هي أخذ هذا التعلم وتطبيقه.

اذهب لشراء نطاق، واحصل على بعض الاستضافة وقم بتطبيق ما تقرأ عنه. ليس من الضروري أن يكون موقعًا إلكترونيًا للعميل أو موقعًا إلكترونيًا للوكالة، فأنت لا تحتاج إلى تدريب داخلي. اختر موضوعًا وقم ببناءه بالكامل.

أضف جميع العناصر التي تقرأ عنها، وقم بتوصيل الموقع بجميع نقاط النهاية للتتبع/التحليل، وشاهد المقاييس وتشخيص/إصلاح أي شيء على طول الطريق. شاهد ارتفاع/تناقص سرعتك وقم بتطبيق قراءة مؤشرات الويب الأساسية عليها. اكتب المقالة بأكملها وتحقق من أدائها، ثم كررها.

القراءة رائعة وهناك قدر كبير من المعلومات ولكن القراءة والعمل مختلفان تمامًا. إن تطبيق المعلومات على شيء ملموس سيمنحك خبرة عملية للتحدث إليها وقليلًا من الثقة عندما يتعين عليك تطبيقها مع العملاء أو التحدث في مقابلة.

لوسي دودز، البحث المتطور

بسأل كثيراً من الأسئلة ولا تعتذر عنها أبدًا.

لقد اكتسبت بعض السمعة الطيبة في طرح الأسئلة في وكالتي الحالية، ولكن بصراحة، لن أتوقف في أي وقت قريب بسبب مقدار ما تعلمته. استفد من خبرات زملائك.

اختر عقولهم كل يوم لاكتشاف كيفية عمل الأجزاء المختلفة لتحسين محركات البحث. تستطيع ايضا استخذام Twitter للانضمام إلى المحادثة إذا كنت لا تعرف أي شخص لتسأله. العديد من الأشخاص الذين يعملون في مجال تحسين محركات البحث (SEO) متحمسون جدًا وسيسعدون بتقديم النصائح عبر الإنترنت.

تذكر أنك جديد وليس من المفترض أن تعرف كل هذه الأشياء. لا تتوقع ذلك! حتى عندما تكتسب الخبرة، ستجد أنك مازلت لا تملك كل الإجابات. دع معرفتك تتطور كما يفعل البحث؛ إنه يتغير باستمرار وكذلك فهمك لتحسين محركات البحث.

يأتي الكثير من نجاح تحسين محركات البحث (SEO) من الفضول واكتشاف الأشياء واستكشاف ما يصلح وما لا يصلح. لذا، تابع آخر أخبار البحث واسأل عن مدى تأثيرها على الموقع الذي تعمل عليه.

إذا صادفت شيئًا أكثر تقنية، فما عليك سوى أن تسأل – فهذا ليس غبيًا. لا تنتظر ستة أشهر لتعرف معنى التنصل، كما فعلت أنا…

باري آدامز، الرقمي الجدلي

عندما تكون جديدًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فقد تبدو صناعة مربكة تحتوي على الكثير من الدراما، والمصطلحات غير المنطقية، والشخصيات المتضاربة، والنصائح المتناقضة. كلما تمكنت من وضع ذلك جانبًا والتركيز على جوهر اللعبة، كلما أصبحت أفضل.

لا تتردد في طلب النصيحة لأن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يحبون تقديمها، ولكن دائمًا احصل على آراء متعددة حول مشكلة ما. لا يوجد أحد على حق دائمًا ويمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) أحيانًا تقديم نصائح سيئة، خاصة إذا لم يكن لديهم السياق الذي تحاول فيه حل مشكلة معينة.

هناك نكتة قديمة في الصناعة مفادها أن الإجابة الحقيقية لكل سؤال حول تحسين محركات البحث هي “الأمر يعتمد”. كلما عرفت المزيد عن تحسين محركات البحث (SEO)، أصبح ذلك صحيحًا.

لا توجد حقيقة واحدة في تحسين محركات البحث – إنها مساحة واسعة من التخصصات المتشابكة التي تتناول التسويق، وتطوير الويب، وتجربة المستخدم، وهندسة المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وغير ذلك الكثير. من المؤكد أن تأثير دانينغ-كروجر ينطبق على الصناعة، لذا كن حذرًا من مخاطر الثقة المفرطة وانعدام الثقة.

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