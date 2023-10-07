Rewrite this title: 15 نصيحة حول إدارة فريق التسويق عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: 15 نصيحة حول إدارة فريق التسويق عبر الإنترنت

في بعض النواحي، من الغريب حتى النظر إلى عبارة “إدارة فريق التسويق عبر الإنترنت”، حيث أن عددًا قليلاً من الشركات كان لديها بالفعل أقسام مخصصة للتسويق الرقمي قبل آخر خمس إلى عشر سنوات!

ومع ذلك، فهو تحدٍ تواجهه المزيد والمزيد من الشركات، حيث أصبح التواجد القوي والحيوي على الويب جزءًا غير قابل للتفاوض في ممارسة الأعمال التجارية في عالم رقمي. إذا وجدت نفسك مكلفًا بإدارة مثل هذا الفريق، ففكر في النصائح التالية، حيث أن إدارة العاملين الرقميين قد تمثل تحديات مختلفة مقارنة بالعاملين في مجالات المبيعات والتسويق التقليدية.

نصيحة رقم 1: فهم أدوار الفريق

قبل أن تفكر في توظيف أو إدارة فريق التسويق عبر الإنترنت، ستحتاج إلى التعرف على الأدوار المختلفة التي ستواجهها. على سبيل المثال، هل تعرف الفرق بين محلل تحسين محركات البحث (SEO) في الموقع ومطور الويب؟ إذا كنت لا تفهم حتى الآن كيفية تنظيم فرق التسويق عبر الإنترنت، فقم بإلقاء نظرة على فيديو SEOMoz Whiteboard Friday الخاص بـ Rand Fishkin بعنوان “أدوار ومسؤوليات فريق التسويق عبر الإنترنت“.

نصيحة رقم 2: حدد استراتيجية التسويق الخاصة بك

بالإضافة إلى فهم الأدوار المختلفة التي ستواجهها أثناء العمل، ستحتاج إلى أن تكون واضحًا تمامًا بشأن استراتيجية التسويق المفضلة لمؤسستك. على سبيل المثال، إذا اختارت شركتك التركيز بشكل أساسي على إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، فإن الأدوار المحددة التي ستحتاج إلى شغلها أو إدارتها ستكون مختلفة بشكل كبير عن الأعمال التي تسعى إلى تحقيق ذلك. تحسين محركات البحث كاستراتيجية للتسويق الرقمي.

نصيحة رقم 3: تحديد مقاييس الأداء الرئيسية

إنها فكرة جيدة أيضًا أن تحدد كيفية قياس مؤسستك لنجاح التسويق عبر الإنترنت قبل القيام بإدارة الفريق. هل تقوم بحملات تسويق عبر الإنترنت من أجل تعزيز الوعي بالعلامة التجارية أو زيادة المبيعات؟ إذا كان هدفك هو الوعي بالعلامة التجارية، فركز موارد التوظيف الخاصة بك على المزيد من منشئي المحتوى، الذين سيكونون قادرين على تزويدك بالمواد التسويقية اللازمة للنشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، إذا كنت تركز بشكل صارم على المبيعات الرقمية، فستحتاج إلى محللي تحسين محركات البحث (SEO) الموهوبين الذين يمكنهم إجراء اختبارات تقسيم موقع الويب وقياس بيانات الويب من أجل تحسين معدلات التحويل الخاصة بك.

نصيحة رقم 4: قرر ما إذا كنت تريد توظيف موظفين أو مقاولين مستقلين

الآن بعد أن عرفت المزيد عن نوع الأدوار التي تحتاج مؤسستك إلى شغلها، فكر فيما إذا كان من المنطقي لفريقك جلب أعضاء جدد كموظفين مباشرين أو مقاولين مستقلين. على وجه التحديد، ستحتاج إلى التفكير فيما إذا كنت تتوقع الحاجة إلى عمال بدوام كامل للمشاريع طويلة الأجل (وفي هذه الحالة، قد يناسب الموظفون بدوام كامل احتياجاتك بشكل أفضل) أو ما إذا كنت ستحتاج إلى مهارات متخصصة لفترات زمنية أقصر (حيث قد يكون المقاولون المستقلون مناسبين بشكل أفضل).

نصيحة رقم 5: التماس الإحالات

إذا قررت إضافة أعضاء إلى فريق التسويق عبر الإنترنت الخاص بك، فمن المحتمل أن ترى أفضل النتائج من التماس الموظفين أو المقاولين الحاليين لديك للإحالات. كمكافأة إضافية، يمكن أن يؤدي التوظيف بشكل أساسي من خلال التوصيات الشخصية إلى تقليل المتاعب المرتبطة بنشر الوظائف على نطاق واسع وتقديم السيرة الذاتية بشكل كبير.

النصيحة رقم 6: اختبر أداء التوظيف المحتمل قبل تقديم العرض

قبل إضافة أي أعضاء جدد إلى فريق التسويق عبر الإنترنت الخاص بك، فكر في جعل المرشحين المؤهلين يقومون بتنفيذ مشروع اختبار صغير لإثبات مهاراتهم. تذكر، مع وجود مؤلف موهوب، يمكن لأي شخص أن يبدو جيدًا على الورق. ومع ذلك، لن تعرف ما إذا كان الموظفون المحتملون مناسبين لفريقك حتى تختبر فعليًا مجموعات مهاراتهم الفريدة.

نصيحة رقم 7: تحليل نقاط الضعف في الفريق

بينما تقوم بتوسيع فريقك وتوجيهه، راقب عن كثب نقاط الضعف في القسم. على سبيل المثال، قد يفتقر أحد فرق التسويق عبر الإنترنت إلى منشئ روابط قوي، بينما يفتقر فريق آخر إلى العاملين المبدعين اللازمين لتشغيل حملات تسويق المحتوى. كمدير، فإن إدراكك لأوجه القصور هذه سيسمح لك إما بتعيين موظفين جدد لمعالجة أوجه القصور هذه أو إضافة برامج التعليم المستمر التي تدرب العاملين الحاليين على مهارات جديدة مهمة.

نصيحة رقم 8: تحقيق التوازن بين الرؤية والأولويات الفنية

يتطلب فريق تحسين محركات البحث الفعال رؤية شاملة لما يشكل “النجاح” عبر الإنترنت والتخطيط الفني والمتابعة لرؤية هذه الأحلام تتحقق. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كن حريصًا على تخصيص موارد فريقك لدعم كلتا الأولويتين. عند التوظيف، ابحث عن كل من “الصورة الكبيرة” والموظفين ذوي التوجه التفصيلي، وعند تعيين المهام، تأكد من مراعاة كلا الاحتياجات بشكل مستمر.

النصيحة رقم 9: إنشاء برنامج تأهيلي

يقوم عدد كبير جدًا من الشركات الناشئة ومديري التسويق عبر الإنترنت بإدراج موظفين جدد في هذا المزيج دون تقديم تفسير سريع للأهداف العامة للفريق وسير العمل. والنتيجة هي المشاريع التي لا يتم تنفيذها بأكبر قدر ممكن من الفعالية، بالإضافة إلى عدم رضا أعضاء الفريق عن عملهم قدر الإمكان.

في Single Grain، يعد الانضمام جزءًا كبيرًا من عملية إدارة الفريق لدينا، حيث يتم تعريف الموظفين الجدد بممارساتنا ومشاريعنا المفضلة بمرور الوقت. لقد وجدنا أن دمج الموظفين الجدد ببطء في فريقنا يساعد في الحفاظ على جودة عملنا عالية، مع منح الأعضاء الجدد قاعدة فهم متينة تمكنهم من المساهمة بشكل أكبر في الشركة على المدى الطويل.

نصيحة رقم 10: قم بتعيين تسليمات أداء الموظف

بغض النظر عن أنواع الموظفين الذين تعمل معهم أو المشاريع المحددة التي يقومون بها، فإن تحديد نتائج محددة أمر لا بد منه. عندما يعرف الموظفون ما هو متوقع منهم، فمن المرجح أن يقدموا عملاً عالي الجودة وأقل عرضة لإضاعة الوقت في البحث عن توضيحات غير ضرورية.

إن توضيح توقعاتك بوضوح يمكّنك أيضًا من تنفيذ “النتائج فقط بيئة العمل“المبادئ التي ترتبط في كثير من الأحيان بمستويات أعلى من الرضا أثناء العمل مقارنة بالعاملين في البيئات التقليدية دون أهداف محددة بوضوح.

نصيحة رقم 11: تنفيذ ممارسات التسويق الرشيقة

بالإضافة إلى ممارسات ROWE، فكر في اعتمادها تسويق رشيق المبادئ داخل قسمك. يعد التسويق الرشيق – الذي يعتمد على التطورات السريعة، والنشر المتكرر، وترتيبات العمل متعددة الوظائف – مناسبًا جدًا لفرق التسويق عبر الإنترنت، لأنه يمكّن الأعضاء من تحقيق الأهداف المعلنة بسرعة أكبر، دون أن يصبحوا مقيدين بالتحديات. البيروقراطية الموجودة في الإدارة التقليدية.

نصيحة رقم 12: اختر أدوات إدارة المشروع المناسبة

ستختلف أدوات إدارة المشروع المحددة اللازمة لتمكين فريقك من العمل بكفاءة أكبر، اعتمادًا على حجم مكتبك وما إذا كان العاملون لديك مركزيين أم بعيدين، ولكن مهما كانت بنية فريقك، ستحتاج إلى التأكد من الأسس التالية مغطاة:

نظام إدارة المشروع الذي سيسمح للعاملين بمشاركة تحديثات الحالة وملفات المشروع بشكل فعال (نحن جزء من تريلو، رغم ذلك معسكر القاعدة هو خيار شائع آخر).

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مركزي يتتبع معلومات العميل الضرورية (قوة المبيعات و شوجر سي آر إم هما أداتان شائعتان لهذا الغرض).

أداة دردشة داخلية لاتصالات الفريق (نحب هيبتشات، على الرغم من أن الحلول المجانية مثل Google+ Hangouts أو عملاء IRC التقليديين تعمل أيضًا).

نصيحة رقم 13: تعلم التحدث “المطور”

كمدير، من غير المتوقع أن تقوم ببرمجة مشاريع تطوير الويب بنفسك. ومع ذلك، نظرًا لأنك ستدير الموظفين الفنيين في فريقك، فمن المفيد أن تتعلم أساسيات بعض لغات البرمجة الشائعة من أجل التواصل بشكل أكثر فعالية مع الأعضاء الفنيين في فريقك.

نصيحة رقم 14: استثمر في تدريب الفريق

إن عالم التسويق عبر الإنترنت يتغير باستمرار، مما يعني أن أحداث التعليم المستمر وتدريب الفريق يجب أن تكون من الاعتبارات المهمة لمديري الأقسام. شجع الموظفين على تخصيص 20 دقيقة على الأقل كل يوم لتصفح عناوين الصناعة وقراءة المقالات ذات الصلة، ودعم أعضاء الفريق الذين يرغبون في الحصول على مزيد من التدريب المتعمق في مجالات تركيزهم. مع مرور الوقت، يمكن لهذا الاستثمار الأولي أن يؤتي ثماره بشكل كبير من حيث نمو فريقك.

نصيحة رقم 15: التخطيط لقابلية التوسع

أخيرًا، بينما تقوم ببناء وتطوير فريق التسويق عبر الإنترنت الخاص بك، فكر على المدى الطويل. بدلاً من تدريب شخص واحد على كيفية إكمال مجموعة معينة من المهام، قم بإنشاء عملية مركزية قابلة للتكرار يمكن توسيع نطاقها بسهولة عبر الموظفين الجدد. من خلال التركيز على تطوير الأنظمة الداخلية التي يمكن أن تنمو كما تنمو شركتك، ستقلل من آلام النمو التي غالبًا ما تعاني منها فرق التسويق عبر الإنترنت وستقلل مقدار الوقت والجهد اللازمين لتحقيق أهداف الأقسام.

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