Rewrite this title: 17 المزيد من استراتيجيات بناء الروابط غير التقليدية

ستساعدك المقالة التالية: 17 المزيد من استراتيجيات بناء الروابط غير التقليدية

لا يوجد شيء أكرهه أكثر من المحتوى المتجدد والمتجدد – ولسوء الحظ، فإن عالم تحسين محركات البحث (SEO) مليء بالنصائح التي تكررت كثيرًا لدرجة أن الشيء الوحيد الجيد فيها هو إضاعة وقتك.

في مقالتي الأخيرة – 13 إستراتيجيات غير تقليدية لبناء الروابط – كسرت هذا القالب من خلال عرض عدد قليل من إستراتيجيات بناء الروابط غير العادية التي أستخدمها لمساعدة مواقع عملائي على اكتساب التعرف على العلامة التجارية وتصنيفات عالية ضمن صفحات نتائج البحث.

اليوم، لدي بعض التقنيات الإضافية لأشاركها معكم. أتمنى أن تجدها مفيدة بينما تنمو وتطور مشاريع الويب الخاصة بك!

الإستراتيجية رقم 1 – قم ببناء أداة أو برنامج مجاني

يبحث أصحاب مواقع الويب دائمًا عن تقنيات جديدة تساعدهم على التفوق على منافسيهم وعن أدوات تساعد في تسهيل عملية إدارة مواقع الويب. وكما قد تتوقع، إذا قمت بتوفير أداة أو برنامج يساعد مالكي الموقع على إدارة أي من هذه الاحتياجات، فسوف ينتهي بك الأمر بالحصول على الكثير من الصحافة الجيدة، وبالتالي المزيد من الروابط الخلفية لموقعك.

الإستراتيجية رقم 2 – بناء مواقع صغيرة تكميلية

إذا كنت قد عملت في مجال التسويق عبر الويب لأي فترة من الوقت، فأنت تعلم أن الروابط الخلفية من المواقع ذات الصلة العالية والجودة العالية هي أفضل الروابط التي يمكنك الحصول عليها. ولكن بما أنه قد يكون من الصعب إقناع مالكي المواقع الآخرين بالرجوع إلى صفحاتك، فلماذا لا تقوم ببساطة بإنشاء “مواقع صغيرة” خاصة بك؟ يمكن لموقع صغير تابع لـ WordPress يقوم بتوزيع المحتوى الأصلي ببطء أن يحصل على نظام تصنيف الصفحات بسرعة كبيرة، مما يجعله الطريقة المثالية لبدء إعادة توجيه الروابط عالية الطاقة إلى موقعك.

الإستراتيجية رقم 3 – مبادلة الخدمات مع الشركات المحلية مقابل الروابط

لقد كانت المقايضة منذ فترة طويلة طريقة مقبولة للدفع، ولكن في هذه الحالة، بدلاً من المقايضة بالسلع أو الخدمات، ستقوم بالمقايضة بالروابط الخلفية. لإنجاح هذه التقنية، اسأل معارفك التجاريين الحاليين إذا كان لديهم أي مشاريع صغيرة يمكنك المساعدة فيها. بدلاً من تحصيل السعر المعتاد، ما عليك سوى طلب رابط لموقعك في المقابل.

(بالطبع، كما هو الحال مع معظم هذه التقنيات، ستحصل على أفضل النتائج إذا كانت الروابط الخاصة بك تأتي من أنشطة تجارية ذات صلة بشركتك. ولهذا السبب، عند البحث عن شركاء الارتباط المحتملين، حاول تركيز أنشطتك على الأنشطة التجارية داخل نفس صناعتك.)

الإستراتيجية رقم 4 – نشر المحتوى على Scribd وSlideshare وDocstoc

تتيح جميع المواقع المذكورة أعلاه للمستخدمين مشاركة المواد الإعلامية مع الآخرين مجانًا. عادةً ما تحظى المواد التي تتم مشاركتها على هذه المواقع بتقدير جيد من قبل محركات البحث، مما يسهل على الأشخاص العثور على المحتوى الخاص بك ومشاركته مع مستخدمين آخرين. ابدأ بإصدار بعض التقارير الصغيرة عن هذه المواقع ومراقبة التأثير على ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك. إذا رأيت قدرًا جيدًا من النمو، فقم بتوسيع تواجدك هنا من أجل زيادة إجمالي الروابط الخلفية الخاصة بك بشكل أكبر.

الإستراتيجية رقم 5 – شراء مدونة موجودة

تعمل هذه التقنية مثل الإستراتيجية رقم 2، باستثناء أنه بدلاً من إعادة اختراع العجلة وبناء المواقع من الصفر، يمكنك ببساطة شراء المواقع الموجودة لربطها مرة أخرى بصفحاتك الرئيسية. على الرغم من أنك ستحتاج إلى مواصلة تحديث هذه المواقع التكميلية بانتظام، إلا أنك ستوفر الكثير من الوقت أثناء إنشاء صفحات جديدة. للعثور على المدونات الموجودة، قم بزيارة Flippa.com للحصول على القوائم ذات الصلة أو اتصل بمالكي المواقع الذين تركوا مدوناتهم تنتهي بمرور الوقت.

الإستراتيجية رقم 6 – تقديم شهادات عن المنتجات المشهورة

بغض النظر عن الصناعة التي تعمل بها، فمن المحتمل أن يكون هناك أشخاص يبيعون المنتجات المادية والرقمية عبر الإنترنت ضمن مجال تخصصك. عند إنشاء نسخة المبيعات اللازمة لبيع هذه المنتجات، غالبًا ما يبحث تجار التجزئة عن محتوى شهادة جيد لجعل عروضهم أكثر فعالية. إحدى الطرق للاستفادة من هذه الحاجة لصالحك هي عرض مراجعة المنتجات لتجار التجزئة هؤلاء مقابل رابط خلفي يشير إلى موقعك.

الإستراتيجية رقم 7 – تطوير مكون إضافي لمتصفح Firefox أو Chrome

كما هو الحال مع الإستراتيجية رقم 1، يمكن أن يكون إطلاق مكونات Firefox أو Chrome الإضافية المجانية طريقة رائعة لبناء الاهتمام والروابط الخلفية لموقعك بسرعة. ومع ذلك، لكي تعمل أي من هذه الإستراتيجيات، يجب أن تكون أداتك أو مكونك الإضافي مثيرًا للاهتمام بدرجة كافية حتى يرغب مالكو الموقع في مشاركته مع جماهيرهم. قم بإلقاء نظرة على المكونات الإضافية الموجودة المتوفرة وابحث عن طرق لتحسين وظائفها، أو قم بإنشاء شيء جديد تمامًا بناءً على حاجة غير ملباة تكتشفها.

الإستراتيجية رقم 8 – تطوير الرسوم البيانية

تعد الرسوم البيانية نوعًا كلاسيكيًا من محتوى Linkbait، حيث تميل إلى مشاركتها اجتماعيًا أكثر من المقالات القياسية. لسوء الحظ، يعتقد الكثير من الناس أن إنشاء هذه الرسومات التثقيفية مهمة صعبة – إن لم تكن مستحيلة – مما يمنعهم من الاستفادة من هذه الفرصة العظيمة. ومع ذلك، هناك الكثير من مصممي الجرافيك الموهوبين الذين يعملون اليوم بحيث يمكن تطوير الرسوم البيانية بناءً على الإحصائيات التي تقدمها بشكل فعال وبتكلفة زهيدة (على الرغم من أن التكلفة الإجمالية للقيام بذلك غالبًا ما تتضاءل مقارنة بعدد الروابط الخلفية التي ستتلقاها مقابل واحدة) رسم بياني جيد).

الإستراتيجية رقم 9 – قم بإصدار سمات WordPress أو المكونات الإضافية المجانية

من خلال إطلاق سمة WordPress أو مكون إضافي مجاني، لن تتمكن فقط من إنشاء روابط من خلال إشارات المدونات والمنتديات من قبل الأشخاص الذين يستخدمون أدواتك – ستتاح لك أيضًا الفرصة لتضمين رابط في كل موقع تم تثبيت القالب أو المكون الإضافي الخاص بك عليه. فقط تأكد من التعرف على متطلبات الكشف الخاصة بـ WordPress، حيث أن خداع المستخدمين لنشر روابطك تلقائيًا قد يؤدي إلى طردك من دليل عملاق التدوين.

الإستراتيجية رقم 10 – استعادة فرص الارتباط المفقودة

قم بإعداد تنبيهات Google لإعلامك في كل مرة يذكر فيها شخص ما كلماتك الرئيسية التي تحمل علامتك التجارية وتحقق من كل موقع يظهر في تنبيهاتك. إذا وجدت أن الأشخاص يشيرون إلى موقع الويب الخاص بك، أو إذا أظهرت سجلات 404 أن الأشخاص الذين يجب أن يرتبطوا بك لم يعودوا يقومون بذلك، فاتصل بمشرفي المواقع هؤلاء واطلب منهم الارتباط مرة أخرى بالمحتوى الخاص بك لتوفير الإسناد المناسب.

الإستراتيجية رقم 11 – استضافة حدث خيري

ما يدور يأتي – وهذا ينطبق بالتأكيد على عصير الارتباط! إحدى الطرق الممتعة والمفيدة لنشر اسم موقع الويب الخاص بك عبر الإنترنت هي استضافة حدث خيري أو حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت. لن تتمكن فقط من مساعدة الأشخاص من خلال التبرعات والتوعية التي ترفعها، بل سيستفيد موقعك من أي إشارات صحفية يتلقاها الحدث الخاص بك.

الإستراتيجية رقم 12 – انضم إلى مجموعة شبكات الأعمال

تأتي مجموعات شبكات الأعمال بجميع الأشكال والأحجام – بدءًا من مجموعات أصحاب الأعمال المحلية غير الرسمية وحتى برامج الشبكات المنظمة مثل BNI. تمثل أي من هذه اللقاءات طريقة رائعة لعرض عملك أمام الآخرين، بالإضافة إلى الكشف عن فرص الروابط الخلفية المحتملة من أصحاب الأعمال في المجالات ذات الصلة الذين قد يستفيد عملاؤهم من منتجاتك أو خدماتك الفريدة.

الإستراتيجية رقم 13 – تحدث إلى فصول الكلية المحلية

في حين أن روابط ‎.edu يمكن أن تكون ذات قيمة لا تصدق، إلا أنه قد يكون من الصعب أيضًا كسبها. للحصول على عدد قليل من هذه الروابط الخلفية عالية القوة، اتصل بالكليات في منطقتك لترتيب حفلات التحدث. سواء كنت تقدم عرضًا حول موضوع صناعي لفصل دراسي معين أو تعقد ندوة في مركز التوظيف بالمدرسة حول مجال عملك، فمن المحتمل أن هذه العروض التقديمية ستوفر لك على الأقل مجموعة من الروابط من مواقع أقسام الكلية على الويب.

الإستراتيجية رقم 14 – التعرف على “المستخدمين المتميزين” على موقعك

إذا كنت تريد أن يصبح زوار موقع الويب الخاص بك مدافعين حقيقيين عن علامتك التجارية، ففكر في تنفيذ نظام ما يتعرف على مساهماتهم في موقع الويب الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك منح شارة “مستخدم متميز” للشخص الذي يقدم التعليقات الأكثر إفادة على مدونة عملك. ومن خلال التعرف على القراء بهذه الطريقة، ستزيد من احتمالات قيامهم بالإشارة إلى موقعك – ​​مع رابط العودة – على صفحاتهم الخاصة.

الإستراتيجية رقم 15 – إقامة علاقات تجارية مع المواقع في مجال عملك

في الأساس، تتبع هذه الإستراتيجية فلسفة “أنت تخدش ظهري وسأخدش ظهرك”. من خلال تكوين علاقات مع المواقع الأخرى في مجال عملك (خاصة تلك التي لديها جماهير كبيرة وليست منافسة مباشرة)، يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف بعض الفرص الطبيعية والعضوية للترويج لمحتوى بعضكما البعض. لا تستبدل رابطًا برابط، ولكن ابحث عن طرق للترويج لموقع جهة الاتصال الخاصة بك ومن المرجح أن يردوا لك الجميل في مرحلة ما.

الإستراتيجية رقم 16 – مقاضاة شخص ما أو رفع دعوى قضائية عليه

حسنًا، هذا المنتج خارج الصندوق إلى حد كبير – ولا يوجد جدال في ذلك التورط في نزاع قانوني من المحتمل أن يكلفك رسوم المحكمة أكثر مما تنفقه على معظم تقنيات الروابط الخلفية الأخرى. ومع ذلك، لا يمكنك إنكار أن التورط في دعوى قضائية رفيعة المستوى يمكن أن يؤدي إلى آلاف الروابط الخلفية الناتجة عن التغطية الصحفية، مما يجعل هذه الطريقة ممكنة لزيادة حجم ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك بسرعة.

الإستراتيجية رقم 17 – استئجار مسؤول دعاية

إذا كنت تريد محاكمة الدعاية من أجل زيادة عدد الروابط التي تشير إلى موقعك، فإن مقاضاة شخص ما ليست هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك. في الواقع، من المحتمل أن تكون قادرًا على تحقيق نفس النتائج من خلال الاستعانة بوكالة علاقات عامة تقليدية لبناء الاهتمام بعلامتك التجارية والروابط الخلفية لموقعك.

ما هي تقنيات بناء الروابط الفريدة الأخرى التي تستخدمها عند إنشاء رابط متجدد إلى مواقع الويب الخاصة بك؟ شارك نصائحك وحيلك في التعليقات أدناه!