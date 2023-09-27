Rewrite this title: 17 تقنيات القبعة السوداء التي يمكن أن تضر بحملة تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 17 تقنيات القبعة السوداء التي يمكن أن تضر بحملة تحسين محركات البحث

لكي يظل Google محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، يتعين عليه تحديث خوارزميته باستمرار لمواصلة تقديم النتائج الأكثر فائدة للمستخدمين.

وتحقيقًا لهذه الغاية، توفر Google أيضًا إرشادات مشرفي المواقع، لذا فإن الجميع بدءًا من مطوري الويب وحتى محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يعرفون قواعد اللعبة.

وبطبيعة الحال، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون الفوز باللعبة دون اتباع قواعدها.

لمثل هؤلاء الأشخاص، هناك قبعة سوداء SEO.

حصلت Black hat SEO على اسمها من أفلام رعاة البقر القديمة حيث يرتدي الأشرار قبعة سوداء.

يعرف ممارسون تحسين محركات البحث في Black Hat قواعد تحسين محركات البحث ويستخدمون هذا الفهم لاتخاذ اختصارات غير منصوص عليها تمامًا في أفضل ممارسات Google.

وهذا جنبًا إلى جنب مع ممارسي تحسين محركات البحث ذات القبعة البيضاء الذين يتبعون إرشادات مشرفي المواقع من Google، ويروجون لمحتوى عالي القيمة، ويشاركون في بحث عميق عن الكلمات الرئيسية للفوز في SERPS.

تجيد Google تحديد تقنيات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء ومعاقبتها، لكن هذا لا يمنع الأشخاص من تجربتها على أي حال.

فيما يلي 17 من ممارسات القبعة السوداء التي يجب عليك تجنبها لأنها قد تؤدي إلى عقوبة خوارزمية أو يدوية.

قد تقوم ببعض هذه الأمور دون قصد، لذلك من الجيد أن تتعرف على Black Hat SEO للتأكد من أنك واضح.

تقنيات ربط القبعة السوداء

1. شراء الروابط

يمكن للرابط ذي الجودة العالية والملاءمة أن يجذب الزيارات إلى نطاقك بينما يخبر خوارزمية Google أيضًا أنك مصدر جدير بالثقة.

يمكن أن يساعد الارتباط الخلفي الجيد أيضًا Google في رسم خريطة لموقع الويب الخاص بك بحيث يكون لديه فكرة أفضل عما تتحدث عنه، مما يسهل تقديمك كنتيجة بحث.

ومع ذلك، فإن شراء رابط يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع من Google، وهو لا يعمل وفقًا لـ Google.

إذا تم القبض عليك، فقد تحصل على عقوبة تلقائية ويدوية تؤثر على صفحات معينة، أو ما هو أسوأ من ذلك، على الموقع بأكمله.

يتتبع Google الروابط التي من المحتمل أن تكون قد تم شراؤها وتلك التي تم اكتسابها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نوع موقع الويب الذي يبيع لك رابطًا هو نوع موقع الويب الذي لا ترغب في شراء رابط منه لأنه من الأسهل على Google التعرف على الأنماط غير الطبيعية أكثر مما تعتقد – حتى بالنسبة لخصائص Google الخاصة.

2. منتجات مجانية للروابط

سواء كنت تعطي أو تأخذ، فإن تبادل المنتجات المجانية (أو الخصومات) للروابط يعتبر مخطط ربط من قبل Google.

لكي لا يتم اعتباره نظام رابط، اجعله رابطًا ممنوع المتابعة، وهو رابط به علامة rel=“nofollow”.

يضمن رابط عدم المتابعة أن الرابط لا يؤثر على خوارزمية التصنيف الخاصة بمحرك البحث.

3. روابط التذييل

يعد التذييل بمثابة العقار الأساسي للارتباط لأن التذييلات تظهر في كل صفحة من صفحات موقع الويب.

إذا كنت تضيف روابط تذييل مع نص رابط تجاري على نطاق واسع لمعالجة النتائج، فمن المحتمل أن يتمكن Google من تحديد تلك الروابط و يعاقبك على ذلك.

4. الروابط المخفية

قد تظن أنه يمكنك إخفاء رابط في نص موقع الويب الخاص بك أو من خلال جعل الرابط يظهر بنفس لون الخلفية، لكن Google ستلاحظ ذلك وتعاقبك على محاولتك التلاعب بالنظام.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بتضمين عدد كافٍ من الروابط غير ذات الصلة، فسوف تمنح Google سببًا أقل لتوجيه حركة المرور إلى جمهورك المستهدف نظرًا لأنك ستخفف من مدى صلتك بالموضوع.

تعتبر الروابط المخفية المخادعة انتهاكًا لـ إرشادات جوجل. هذا يعني:

لا يوجد نص مخفي خلف الصورة.

لا يوجد حفظ للنص خارج الشاشة باستخدام CSS.

لا تستخدم حجم الخط 0.

لا يجوز إنشاء شخصية صغيرة واحدة، مثل فترة أو رابط.

5. تعليق البريد المزعج

قد تتمكن من مشاركة رابط إلى موقع الويب الخاص بك في قسم التعليقات بموقع الويب، ولكن يجب عليك تجنب القيام بذلك ما لم يكن ذلك ذا صلة.

وإلا فإنك تخاطر بالتعرض للعقوبات لكونك مرسلي بريد عشوائي لأن استخدام التعليقات لإنشاء الروابط ليس فعالاً في الأساس.

6. الإفراط في استخدام النص المرساة

قد يكون من المنطقي مطابقة عنوان صفحتك في كل مرة تشارك فيها رابطًا لأن العنوان هو ما تتناوله صفحتك، وقد يعني الاتساق الصلة بالموضوع.

ولكن من وجهة نظر Google، هذا أيضًا ما سيبدو عليه الأمر إذا كنت ترسل رسائل غير مرغوب فيها بتكاسل.

بدلاً من ذلك، يجب عليك أن تجعل نص الرابط الخاص بك موجزًا، وذو صلة بالصفحة المرتبطة، وغير محشو بالكلمات الرئيسية، وفريدًا من نوعه.

وهذا أمر منطقي نظرًا لأن هذا هو الشكل الذي سيبدو عليه النص الأساسي إذا كان الرابط جزءًا طبيعيًا من البيئة المحيطة به.

تنطبق هذه القاعدة على الروابط الداخلية والخارجية.

7. الروابط الخلفية الضارة

سيحاول بعض ممارسي تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء استخدام نظام عقوبات Google لتعزيز أجندتهم من خلال وجود مواقع ويب لا ترغب في ربطها برابط يؤدي إلى سحب ترتيب صفحتك إلى الأسفل.

ولهذا السبب قامت جوجل بإنشاء نموذج لمساعدتك في التنصل من الروابط.

بهذه الطريقة، عند تصفح الروابط الخلفية الخاصة بك، يمكنك فصل نفسك عن أي نطاقات غير مرغوب فيها.

8. شبكات PBN

PBNs هي مواقع ويب ترتبط ببعضها البعض.

لقد كانت أكثر انتشارًا في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة بين صفحات المعجبين لمختلف البرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقيين وما إلى ذلك.

إنها ليست بالضرورة شيئًا سيئًا، ولكن حلقات الويب تعتبر مخطط ارتباط عندما تكون مصممة لمعالجة الخوارزميات.

محتوى تقنيات القبعة السوداء

9. حشو الكلمات الرئيسية

إذا كان تحسين محركات البحث يتعلق فقط باستخدام الكلمات الرئيسية، فستكون مجموعة من الكلمات الرئيسية هي كل ما يتطلبه الأمر للحصول على المرتبة الأولى.

ولكن بما أن جوجل تريد تقديم نتائج عالية الجودة، فإنها تبحث عن محتوى غني بالكلمات الرئيسية المرتبطة لغويًا.

وبهذه الطريقة، من المرجح أن توفر الخوارزمية محتوى عالي الجودة بدلاً من المحتوى الذي يحمل ببساطة العلامات السطحية للمحتوى عالي الجودة.

10. المحتوى المخفي

مثل الرابط المخفي، المحتوى المخفي هو المحتوى الذي تم جعله بنفس لون الخلفية.

إنه تكتيك يهدف إلى تضمين أكبر عدد ممكن من عبارات الكلمات الرئيسية والكلمات الرئيسية الطويلة والكلمات المرتبطة دلاليًا قدر الإمكان في الصفحة.

بالطبع، يمكن لخوارزمية Google معرفة الفرق بين الكلمات الرئيسية الموجودة في نص الفقرة والكلمات الرئيسية المخفية في الخلفية.

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتخذها المحتوى المخفي حتى ينتهي به الأمر على موقعك بخلاف وضعه هناك عمدًا بواسطة مالك الموقع.

يمكنك نشر منشور ضيف من شخص يتضمن محتوى مخفيًا.

قد يكون نظام التعليق الخاص بك غير دقيق بما فيه الكفاية، ونتيجة لذلك، يفشل في التقاط المحتوى المخفي.

من الممكن أن يتم اختراق موقع الويب الخاص بك، ويمكن للمتسللين وضع محتوى مخفي. يُعرف هذا أيضًا باسم استضافة الطفيليات.

يمكن للمستخدم المصرح له وضع محتوى مخفي عن طريق الخطأ لأنه قام بنسخ ولصق النص باستخدام نمط CSS من مصدر مختلف.

ومع ذلك، ليس كل المحتوى المخفي محظورًا.

القاعدة الأساسية هي أن المحتوى مقبول طالما أن المحتوى مرئي لكل من المستخدم ومحرك البحث.

ومن الأمثلة على ذلك المحتوى الذي يكون مرئيًا لزوار الجوال فقط ولكنه مخفي لزوار سطح المكتب.

11. المادة الغزل

على غرار المحتوى المكرر أو المسروق، فإن تدوير المقالة هو أسلوب يتضمن إعادة كتابة المحتوى عن طريق استبدال المرادفات، أو تغيير بنية الجملة، أو إعادة كتابة النص بالكامل مع توصيل نفس المعلومات مثل المادة المصدر.

يمكن أن يتم تدوير المقالة إما يدويًا أو باستخدام التكنولوجيا.

على الرغم من أن التدوير الآلي للمقالات قد تقدم إلى النقطة التي أصبحت فيها المقالات قابلة للقراءة، إلا أن Google ستظل تعاقبك على المقالات التي يتم نسجها.

ولسبب وجيه: المقالات المغزولة تؤدي إلى تدهور جودة الإنترنت.

12. المحتوى المسروق أو المكرر

يُعرف أحيانًا باسم إلغاء المحتوى أو نسخه أو انتحاله، ويمكن أن ينتهك قوانين حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية.

نظرًا لأن Google ترغب في مشاركة النطاقات عالية الجودة، فإن الانتحال يعد سببًا لعقوبة.

13. المقتطفات المنسقة غير المرغوب فيها

المقتطفات المنسقة هي مقتطفات تحتوي على المزيد من المعلومات. المزيد من المعلومات يمكن أن يؤدي إلى المزيد من حركة المرور.

ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معالجة المخطط المستخدم لإنشاء هذه المقتطفات. في الواقع، هناك جوجل بأكمله صفحة دعم مخصصة لذلك.

14. إخفاء الهوية

إخفاء الهوية هو خدعة سوداء قديمة لا تزال تُستخدم حتى يومنا هذا: استخدم صفحة فلاش أو رسوم متحركة لإخفاء المعلومات التي لا يستطيع زوار موقعك سوى Google رؤيتها في HTML.

إذا اكتشف جوجل أنك تقوم بإخفاء الهوية، فسوف تحصل على عقوبة.

15. صفحات المدخل

صفحات المدخل هي شكل من أشكال إخفاء الهوية.

لقد تم تصميمها لتصنيف كلمات رئيسية معينة ثم إعادة توجيه الزوار إلى صفحات أخرى.

يُعرفون أيضًا باسم:

صفحات الجسر.

صفحات البوابة.

صفحات القفز.

صفحات البوابة.

صفحات الدخول.

16. حشو الكلمات الرئيسية في العلامات البديلة

قد تعتقد أن العلامات البديلة لا تمثل فرصة ضارة لاستخدام أكبر عدد ممكن من الكلمات الرئيسية، ولكن الحشو في هذا السياق يمكن أن يضر أيضًا بتصنيفات موقعك.

كما أنك تسيء استخدام العلامات البديلة، ونتيجة لذلك، تلحق الضرر بنفسك وبزائري موقعك. العلامات البديلة هي:

القراءة بصوت عالٍ للمستخدمين ضعاف البصر بواسطة قارئات الشاشة.

ما الذي يتم عرضه إذا تعذر تحميل ملف الصورة.

مفيد لمحركات البحث التي تحاول فهم الصور.

17. موقع الويب المخترق

على الرغم من أن وجود موقع ويب غير آمن لا يمكن أن يعرضك لعقوبة Penguin أو Panda، إلا أنه قد يؤدي إلى خسارة تصنيفاتك القيمة.

إذا تعرض موقع الويب الخاص بك للهجوم أو حقنه بشفرات ضارة واكتشفت Google ذلك، فيمكنها حظر موقع الويب الخاص بك للأشخاص الذين يستخدمون محرك البحث الخاص بهم.

لن يؤدي هذا فقط إلى فقدان ثقة أي شخص يزور موقعك من خلال البحث العضوي، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى انخفاض موقع الويب الخاص بك في التصنيف تمامًا مثلما تفعل عقوبة Penguin أو Panda.

على الرغم من أنك قد تتلقى إشعارًا من خلال Google Analytics بأن موقعك قد تم اختراقه، إلا أن ذلك قد يعني عقوبة حقيقية لموقعك على الويب في نتائج البحث إذا علم Google أن موقعك يحتوي على تعليمات برمجية ضارة.

الحد الأدنى

مكافآت مسار القبعة السوداء قصيرة الأجل. كما أنها غير أخلاقية لأنها تجعل الإنترنت أسوأ.

ولكن لا يمكنك فعل شيء ما بشكل صحيح دون معرفة كيفية القيام به بشكل خاطئ، ولهذا السبب يحتاج كل مُحسنات محركات البحث ذات القبعة البيضاء أيضًا إلى معرفة مسار القبعة السوداء.

بهذه الطريقة، ستعرف كيفية الابتعاد عنه.

وإذا تم معاقبتك عن طريق الخطأ أو قررت تغيير ممارساتك، فهناك طرق للتعافي من عقوبات Google.

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