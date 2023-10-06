Rewrite this title: 17 شيئًا يجب عليك التوقف عن فعلها بمواقعك الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: 17 شيئًا يجب عليك التوقف عن فعلها بمواقعك الإلكترونية

نرى العشرات من الأدلة والبرامج التعليمية حول كيفية تحسين تصنيف مواقعنا الإلكترونية وتحويلها وأدائها. من ناحية أخرى، هناك الكثير من الأخطاء، وقد يكون من الأسهل عليك التوقف عن القيام ببعض الأشياء للحصول على نتائج أفضل من خلال تواجدك على الإنترنت. لقد أوجزت أدناه “الخطايا” الـ 17 الأكثر شيوعًا التي حددتها على مواقع عملائي على الويب خلال العامين الماضيين.

1. التوقف عن نشر محتوى ترويجي مثير للشفقة وغير مفيد

أدرك أن بعض الشركات “المتخصصة المملة” تجد صعوبة كبيرة في إنشاء إستراتيجية محتوى وإنتاج محتوى رائع على أساس منتظم… ولكن هذا ليس عذرًا لنشر شيء غير مفيد لأي شخص. لا يهم التردد كثيرًا، ركز على احتياجات المستخدمين والعملاء والمتابعين. هل تحتاج إلى الإلهام؟ نلقي نظرة على هذه الشركات التي تنشئ محتوى رائعًا حول مواضيع “مملة”.

2. توقف عن سرقة الصور الضعيفة – فهي ليست فعالة للغاية على أي حال

نعم، لقد فهمتني بشكل صحيح – ليس هناك أي معنى في سرقة الصور المخزنة. من ناحية، أنت تسيء استخدام حقوق الطبع والنشر لشخص ما. من ناحية أخرى، تبدو العديد من الصور المخزنة باهتة ومملة إلى حد ما (لا أستطيع تحمل صور فريق من الأشخاص المبتسمين بشكل احترافي بعد الآن).

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تثبت العشرات من الدراسات والتجارب أن المستخدمين ينجذبون أكثر إلى صور الهواة التي تبدو حقيقية، على الرغم من أنهم قد يفتقدون المظهر الساحر المصقول. كما قال جيمس تشودلي دليله حول استخدام الصور للبيع:

اعرض فوائد منتجك

اجعل الزوار يضحكون

أخبر قصة وأظهر كيفية القيام بشيء ما (أدلة خطوة بخطوة مع الصور رائعة بكل بساطة!)

كن متسقًا ومحترفًا.

3. توقف عن تجاهل قرائك

لقد رأيت ذلك في كل مكان – منشور مثير للاهتمام يحتوي على نقاط رائعة وعشرات من تعليقات المستخدمين التي تُركت دون أن يلاحظها أحد. ألا يهتم المؤلف بما يفكر فيه القراء؟ ولماذا لا تجيب على أسئلتهم إن وجدت؟ أو، إذا لم تكن تخطط لقضاء بعض الوقت في مناقشات التعليقات، فلماذا قررت أن يكون لديك وحدة تعليق في المقام الأول؟

تحدث إلى قرائك، وقدّر آرائهم، واطرح عليهم الأسئلة، وامنحهم روابط للمحتوى ذي الصلة – هذه هي الطريقة لبناء مجتمع صحي!

4. توقف عن استخدام الكلمات الكبيرة

إذا كان جمهورك المستهدف يتكون في الغالب من حملة الدكتوراه، فقد أكون مخطئًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فكر في استخدام صياغة أبسط لنسخة موقع الويب الخاص بك ومنشورات المدونة. فيما يلي بعض الأمثلة فقط لإعطائك الفكرة:

بدلاً من

بدلاً من

بدلاً من

بدلاً من

بدلاً من

وبما أنني ذكرت موضوع الكلمات، فلا تنسى الخمسة الأقوياء: أنت, حر, لأن, فورا, جديد – لن تفعل أي سحر لصفحاتك، لكنها أثبتت أنها أكثر فعالية فيما يتعلق بمعدلات التحويل.

5. التوقف عن كتابة “الروايات”

يقوم المستخدمون بفحص النصوص – إنها حقيقة معروفة لا تزال تتجاهلها غالبية المدونين وأصحاب مواقع الويب. لماذا؟ في بعض الأحيان، لأنهم سمعوا أنه من أجل تحسين محركات البحث، يجب أن يكون لديهم الكثير من النصوص… أو لأنهم أرادوا الكتابة أكثر من منافسيهم…

مهما كان السبب، فإن النتيجة يمكن أن تكون محزنة جدًا – ستتصاعد معدلات ارتداد صفحتك مع كمية النص العادي غير المنسق.

ولكن ماذا تفعل إذا كنت بحاجة لتغطية موضوع كبير؟ أولًا، فكر في أسلوب ويكيبيديا واستخدمه:

جدول المحتويات

الروابط الداخلية

الصور والصور ذات الصلة

اجعل الفقرات موجزة وقصيرة (فكرة واحدة لكل فقرة)

قم بتنسيق الصفحة لتسهيل عملية المسح

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقسيم المقالات الكبيرة إلى أجزاء – فقط لا تنس ربط المشاركات مع بعضها البعض.

6. توقف عن استخدام الخطوط الصغيرة

حسنًا، ليس فقط صغيرًا، بل إن النص الأصفر على الخلفية الزرقاء سيجعلني أغلق الصفحة بشكل أسرع. المشكلة هي أن العديد من مواقع الويب تم تصميمها من قبل مصممين (وهذا أمر منطقي)، إلا أن بعض المصممين يقللون من أهمية النص ويستخدمون خطوطًا أصغر. ونتيجة لذلك، نحصل على صفحة جميلة، لكننا لا نريد قراءتها (وحتى مسحها).

هل تعلم أن جعل حجم خط المحتوى الخاص بك أكبر قليلاً يمكن أن يؤثر أيضًا على معدل التحويل؟

7. توقف عن طلب التسجيل إلا إذا كان ذلك ضروريًا حقًا

يتجنب المستخدمون بطبيعة الحال المواقف التي يشعرون أنها قد تعرض خصوصيتهم للخطر. إن مطالبتهم بالتسجيل هي واحدة من هذه المواقف التي يشعرون بالتشكك فيها. يوضح مايك فيشر نقطة جيدة جدًا بشأن التسجيل في مشاركته:

إذا كنت بحاجة إلى طلب التسجيل، فتأكد من أن المستخدمين

افهم ما سيحصلون عليه بعد التسجيل

نعتقد أنها ذات قيمة كبيرة بالنسبة لهم

اعلم أنه سيتم حماية معلوماتهم الشخصية

تقدم للمستخدمين التسجيل مع القائمة Facebook/Twitter يمكن أن تكون الحسابات فكرة جيدة، لأنها تبسط الإجراء، ولكن لا يزال يتعين عليك تذكر النقاط الثلاث المذكورة أعلاه.

8. توقف عن الإفراط في استخدام الفلاش

منذ بضعة أيام فقط، ناقشت إعادة تصميم موقع ويب مع صاحب متجر صغير لأطعمة الكلاب. عندما سألتها كيف تريد أن يبدو الموقع، أجابت:

“أعتقد أنه يجب أن تكون هناك بعض الستائر الحمراء الطويلة ويجب عليك النقر لفتحها. بعد ذلك ستجد نفسك في قاعة السينما حيث الكلاب والقطط جالسون ويشاهدون فيلمًا عن طعام القطط والكلاب.

حسنًا، قد لا تكون الفكرة في حد ذاتها رائعة جدًا، ولكننا ندرك أنه في معظم الحالات سنحتاج إلى استخدام تقنية Adobe Flash لإنشاء شيء من هذا النوع، وهو ليس صديقًا لمحركات البحث. ومن ناحية أخرى، هل ستقنعني مقدمة الفلاش الرائعة هذه بشراء المزيد من العناصر؟ أعتقد أن العرض الذكي أو كوبون الخصم سيكون أفضل بكثير!

9. توقف عن مزج الإعلانات ضمن المحتوى

من المحبط بعض الشيء أن يتم إغراءك بدليل مثير للاهتمام أو دراسة حالة لتكتشف أنه قد تم عرض دورة جديدة لك في كتابة النصوص، أو كتاب إلكتروني لتحسين محركات البحث، أو استشارات مدفوعة الأجر. حتى عندما تقوم بتشغيل حملة الدفع لكل نقرة، لا تكذب على المستخدمين في نسخ الإعلان – فإحباطهم سوف يعود بقوة.

10. توقف عن اختبار موقع الويب الخاص بك في متصفح واحد فقط

جميلة لا تحتاج إلى شرح. بغض النظر عن مدى ندرة استخدام IE، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين.

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11. توقف عن استخدام رموز التحقق غير القابلة للقراءة

هناك بعض رموز التحقق المروعة… ولحسن الحظ، يمكنك استخدامها بعض الإصدارات الأكثر ودية منهم مثل هؤلاء:

12. توقف عن الخوف من الارتباط

يجب أن نلوم محركات البحث على هذا الأمر – كانت هناك أوقات كان فيها الأشخاص يرتبطون بالمحتوى المفيد ذي الصلة الذي يريدون مشاركته مع المستخدمين. الآن، ما لدينا اليوم هو الاعتقاد السائد بوجود روابط خارجية سيئة. ما مقدار العلاقات العامة التي سأخسرها؟ أي نوع من المرساة يجب أن أختار؟

هل يرتبط هذا الموقع بي مرة أخرى؟ أو ربما سأذكر ذلك في النص دون إدراج رابط؟! ألقِ نظرة الآن على مقالات ويكيبيديا وستحصل على الإجابات. الربط على ما يرام تماما.

13. توقف عن تجاهل الإشارات الاجتماعية لموقعك على الويب

هذه هي الحقيقة الكبيرة: حتى لو لم يكن لديك أي حسابات مرتبطة بموقعك على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يزال من الممكن مناقشتك هناك! في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى البحث عن الإشارات إلى موقع الويب الخاص بك (إما بشكل مباشر أو إعداد تنبيهات محددة باستخدام الأدوات، على سبيل المثال BuzzBundle) لاكتشاف التعليقات والمناقشات الإيجابية والمحايدة والسلبية.

14. توقف عن ازدحام الصفحات بالشارات والعدادات

حسنًا، يمكنك عرض جوائزك وإنجازاتك في صفحة “حول”، ولكن ليس من الجيد أن تملأ كل الصفحات بهذه المعلومات. ومعظم المستخدمين لا يهتمون إذا كان رقمهم 159,780.

15. توقف عن الكذب على العملاء

هذا أمر بالغ الأهمية: عندما تكذب على عملائك (على سبيل المثال، لا تكشف عن تفاصيل الدفع الكاملة)، فقد يتسبب ذلك في حدوث كارثة، وتنتشر في العشرات من المنتديات والمدونات حيث يصفك الناس بالمحتال ويثني الآخرين عن استخدام حسابك. الخدمة/المنتج.

16. إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو والصوت

هذا أمر مزعج وأشعر وكأن المساحة الخاصة بي قد تم انتهاكها – أريد أن أقرر بنفسي ما إذا كنت أرغب في مشاهدة أي شيء على موقع الويب الخاص بك أو الاستماع إليه.

17. توقف عن التخطيط – ابدأ في التنفيذ

هناك الكثير من استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت التي تُطرح عليك يوميًا – العشرات من الأفكار والخطط التي يجب تنفيذها. السؤال الكبير هو – هل تفعل ذلك؟ يأخذ بعض الأشخاص التخطيط على محمل الجد، ولا يشرعون أبدًا في تنفيذ الأشياء المفيدة فعليًا. إذا كان الأمر يتعلق بك – توقف عن التخطيط وابدأ في القيام بشيء ما على الفور، فهذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما ينجح حقًا وجعل الأمور تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.

فما رأيك، ما هي الخطايا الأسوأ وما هي الخطايا التي ترغب في إضافتها إلى هذه القائمة؟