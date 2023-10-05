Rewrite this title: 17 طريقة للتميز عن منافسي موقع الويب الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: 17 طريقة للتميز عن منافسي موقع الويب الخاص بك

في عالم يبحث فيه الجميع عن الحل السحري الذي سيزيد من المبيعات وحركة المرور على موقع الويب، ماذا لو أخبرتك أن كل ما عليك فعله لبدء الأداء فورًا على مستوى أعلى هو تمييز نفسك عن منافسيك؟

وبإعادة صياغة ما قاله سيث جودين، هناك الكثير من الأبقار البنية هناك – لكن لا أحد يلاحظ الأبقار البنية. إذا أردت أن تلفت الانتباه، عليك أن تكون بقرة أرجوانية. من المؤكد أن البقرة الأرجوانية في حقل مليء بالأبقار البنية ستلفت الانتباه.

هل تريد أن تكون بقرة أرجوانية؟ تابع القراءة لمعرفة كيفية التميز عن منافسي موقع الويب الخاص بك:

اعرف نفسك

أفضل العلامات التجارية في العالم تعرف نفسها. إنهم يعرفون نقاط قوتهم وضعفهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم – وهم لا يعرفون فقط أين هم الآن، ولكن أيضًا إلى أين يتجهون في المستقبل. العلامة التجارية الناجحة هي تلك التي زرعت قدمها بقوة في الحاضر وتعرف أيضًا أين تضع القدم الأخرى في المستقبل. لن تصل إلى هذه النقطة إلا من خلال إجراء تدقيق حقيقي لكل ما تفعله، سواء كان صحيحًا أو خاطئًا.

تعرف على منافسيك

ماذا يفعلون بشكل صحيح؟ هل هناك أي شيء يقدمونه ولا تقدمه أنت؟ عند التفكير فيما يتعلق بتجربة المستهلك، ما الذي يمكن أن يقدمه منافسوك ولا يمكنك تقديمه؟

بمجرد أن تفهم السبب وراء عدم اختيار الأشخاص لشركتك، يصبح من الأسهل بكثير إصلاح أي ثغرات في موقع الويب الخاص بك أو عروض المنتجات التي تعيقك.

قم بإنشاء أداة تمييز أو USP

تقوم مواقع الويب الرائعة والعلامات التجارية الرائعة بالأشياء بشكل مختلف عن غيرها. إنهم يقدمون ما يسمى “عرض البيع الفريد” أو USP. يتطلب العثور على USP الخاص بك استبطانًا جديًا وإدخال عنصر أو سمة واحدة تفصلك عن منافسيك. إذا لم يكن لديك واحد، قم بإنشائه.

متخصصون

هناك وقت ومكان لتمارس فيه جميع الصفقات، لكن الويب ليس واحدًا منها. في مكان حيث يمكن للمستهلكين العثور على أي شيء تقريبًا من الشركات المتخصصة في هذه العناصر، لن يرغبوا في شراء عنصر واحد تتفوق فيه حقًا والعديد من العناصر الأخرى ذات الجودة المتواضعة. اكتشف ما تجيده – فالعروض الإضافية مجرد ضجيج.

قبلة

أبق الأمور بسيطة يا غبي. هناك مبدأان أساسيان لطريقة KISS عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية عبر الإنترنت…

الأول هو جعل منتجك أو خدمتك سهلة الفهم في لمحة واحدة. إذا كان المستهلك العادي يحتاج إلى مشاهدة مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق لفهم ما تفعله، فأنت تفقد العملاء.

تدور طريقة KISS الثانية حول تجربة المستخدم. قد يجني GoDaddy أموالًا طائلة من بيع النطاقات والترقيات، لكن عملية الدفع الخاصة به – مع كل الترقيات وخيارات الوظائف الإضافية – مثيرة للجنون. قبلة!

استثمر في علامتك التجارية

في كثير من الأحيان، يجني أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت أموالاً جيدة، لكنهم يفشلون في إعادة ما يكفي منها إلى علاماتهم التجارية من أجل النمو. هناك دائمًا أشياء يمكنك تحسينها، سواء كان ذلك تحسين تصميم منتجك أو تجربة المستخدم أو عروض المنتجات الإضافية.

تحديد نقاط الألم لدى المستهلك

أفضل المنتجات والخدمات هي تلك التي تجعل حياة شخص ما أسهل. بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، هناك نقاط الضعف التي يجب عليك توثيقها من أجل إنشاء المنتجات أو عروض الخدمات التي من شأنها أن تجعل حياة عميلك أسهل. حل المشكلة؛ صرف الشيك.

قم بتعيين أفضل الأشخاص

في مرحلة ما، سيحتاج عملك القائم على الويب إلى مساعدة إضافية. وعندما يتعلق الأمر بالتوظيف، عليك أن تسأل نفسك ما إذا كان المرشحون لديك لديهم حقًا القدرة على جلب القيمة المطلوبة لمنصبك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهي ليست مناسبة لك – فالعالم لا يحتاج إلى المزيد من الموظفين المتوسطين.

احتفظ بها

لقد ثبت أن إبقاء موظفيك سعداء يزيد من إنتاجية مكان العمل، فضلاً عن تقليل التوتر ومعدل دوران الموظفين. بمجرد العثور على موظفين جيدين، يكون الاحتفاظ بهم دائمًا أرخص من متابعة عملية العثور على الآخرين وتدريبهم والأمل في بقائهم.

تقديم ضمانات جريئة

“الصفحة الأولى من Google في 90 يومًا !!!”

“100.000 Facebook المشجعين في 6 أشهر !!!

هذه هي أنواع الضمانات التي تجذب انتباه الناس. في حين أنه لا ينبغي عليك تقديم وعود أو ضمانات فارغة لا يمكنك الوفاء بها، فإن التصريحات الجريئة مثل هذه قوية بلا شك. تذكر، مع ذلك، إذا لم تتمكن من التسليم، فلا تقل ذلك.

على إيصال

باتباع الأمثلة المذكورة أعلاه، ماذا لو حصلت على نتيجة ثانية للعميل خلال 55 يومًا فقط، بدلاً من مجرد الحصول على صفحة ويب واحدة ضمن أفضل 10 نتائج في Google؟ ماذا عن 150.000 Facebook المشجعين في خمسة أشهر فقط؟ لا يشتكي الناس أبدًا من الشخص الذي يفرط في الوفاء بوعده. في الواقع، قد يشاركون مدى سعادتهم مع الآخرين.

تتبع النجاح والفشل

من السهل توثيق الأشياء التي قمت بها بشكل جيد. الأمر الأصعب بكثير – ولكن الأهم من ذلك بكثير – هو القدرة على توثيق إخفاقاتك. إن وجود قائمة بالأشياء الخاطئة التي ارتكبتها يجعلك أكثر عرضة للتعلم من الخطأ، بدلاً من تكراره. في الواقع، الأخطاء غالبًا ما تكون أفضل شيء يمكن أن يحدث للأعمال. النجاح لا يعلم بالطريقة التي يعلم بها الفشل.

كن شفافًا

لقد انتهت أيام التشغيل الخاص للشركة. اسمح لعملائك بإلقاء نظرة خاطفة خلف الشاشة، وأظهر لهم أنك على استعداد لمشاركة كيفية قيامك بالأشياء. يشعر العملاء بمزيد من الأمان والولاء للعلامات التجارية التي يشعرون أنها لا تخفي أي شيء.

كن مبتكرًا

تفضل؛ اعادة اختراع العجلة. هذا يعود إلى فكرة البقرة الأرجوانية. إذا فعلت شيئًا مختلفًا، فمن المؤكد أنك ستلفت الانتباه. Apple أحدثت ثورة في الطريقة التي نستمع بها إلى الموسيقى. ماذا حصل لهم؟ طفرة في الإيرادات كبيرة جدًا لدرجة أنها أصبحت واحدة من أنجح الشركات على هذا الكوكب.

اختبار، اختبار، اختبار

تقوم الشركات الكبرى دائمًا باختبار الأفكار الجديدة. حتى لو كنت تقوم فقط بطرح ميزة معينة لشريحة معينة من أجل جمع التعليقات، فيجب عليك القيام بذلك كن دائمًا اختبارًا. لا يمكنك أن تكون مبتكرًا إذا كنت خائفًا من الفشل، ولن تعرف أبدًا ما إذا كانت الميزة ستحقق نجاحًا إلا إذا طرحتها أمام السوق.

لا تبخل

من السهل الاستعانة بموظف مستقل من Elance أو Guru أو oDesk للقيام بتحسين محركات البحث والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي. هل هذا يجعل الأمر في الطريق الصحيح؟ على الاغلب لا. زلة واحدة صغيرة يمكن أن يشوه سمعة الشركة بشكل خطير. يمكن أن تؤدي بعض الاختصارات في عملية تحسين محركات البحث (SEO) إلى فرض عقوبات ضخمة من Google أو إلغاء فهرستها من SERPs تمامًا.

والمفتاح هنا هو المساءلة. ابحث عن الأشخاص الذين لديهم ما يخسرونه إذا ارتكبوا أخطاء فادحة، وهم أقل عرضة لارتكابها. الأرخص ليس دائمًا أفضل.

احصل على الإحالة

هذه هي أشياء “المبيعات 101″، لكن أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت غالبًا ما ينسونها. احصل على الإحالة. أصبح الحصول على إحالة عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. البيع لا يتوقف مع العميل الحالي. اطلب تغريدة أو أ Facebook تحديث الحالة مقابل الهدية الترويجية أو الخصم. انه من السهل.

يفتح الويب أبوابًا جديدة لم نشهدها من قبل. هذه الأبواب لديها القدرة على أن تؤدي إلى نجاحات ضخمة أو خسائر فادحة. أولئك الذين يكسبون المال هم أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا مختلفين عن منافسيهم من أجل تقديم منتج أو خدمة أفضل من من حولهم. استمع إلى عملائك واحترمهم وابحث عن طرق لتمييز نفسك عن أي شخص آخر. اتبع هذه القواعد وسوف تحسب أموالك في أي وقت من الأوقات.