Rewrite this title: 18 مشكلة أخرى في تحسين محركات البحث تؤدي إلى انخفاض تصنيفات البحث وحركة المرور

ستساعدك المقالة التالية: 18 مشكلة أخرى في تحسين محركات البحث تؤدي إلى انخفاض تصنيفات البحث وحركة المرور

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب اكتشاف العوامل المسؤولة عن تصنيفات البحث الخاصة بك وانخفاض حركة المرور.

من الممكن أن يكون ذلك تغييرًا في خوارزمية Google، أو خطأ فني، أو عدم تعامل الخادم الخاص بك مع النطاق الترددي بشكل صحيح، أو الروابط التي كانت ترسل حركة المرور قبل أن تتوقف فجأة عن إرسال تلك الحركة، على سبيل المثال لا الحصر.

إذا كنت تحاول تشخيص الانخفاض في التصنيف و/أو عدد الزيارات، فربما تكون قد قرأت بالفعل مقالة Loren Baker الممتازة هنا حول المشكلات الشائعة التي قد تؤثر على موقعك (وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا مكان رائع للبدء).

في هذا العمود، نتوسع في هذا الموضوع ونبحث في بعض الأسباب الإضافية التي قد تجعلك تواجه هذه المشكلات.

المشكلات في الموقع التي يمكن أن تتسبب في انخفاض التصنيف

1. لم تقم بتحديث موقعك منذ فترة طويلة

على الرغم من أن هذا يعتمد بشكل كبير على مجال تخصصك، إلا أن التحديثات المنتظمة لموقعك تعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتك التنافسية.

سيكشف تحليل المنافسين عما قد تحتاج إلى القيام به لمواكبة المواقع الأخرى داخل مجال تخصصك.

ولكن، على العموم، إذا ظل موقعك راكدًا دون أي نمو على الإطلاق (المحتوى أو الروابط أو أي أنشطة ترويجية أخرى عبر الإنترنت)، فمن المحتمل ألا تجني فوائد النمو.

في حين أنه من الصحيح أن قطع الطريق الطويل والانتظار لسنوات لأي حركة مرور يمكن أن يساعد، إلا أن هذا استثناء نادر جدًا وليس قاعدة. إذا لم تتخذ أي إجراء، فكيف تتوقع تحقيق أي فائدة تنافسية حقيقية؟

يمكن أن تكون استراتيجيتك بسيطة مثل التدوين كل يوم، وهذا صحيح بشكل خاص إذا لم تكن قد بذلت أي جهد كبير مؤخرًا في مدونتك.

أو قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا، ويتطلب قدرًا كبيرًا من العمل الشاق من أجل رؤية التحسن.

كخط أساسي، إذا كنت تقوم بالتدوين من حين لآخر فقط، فقد لا يكون المحتوى الجديد كافيًا لإنشاء الروابط المطلوبة لإبقاء موقعك واقفا على قدميه في مجال تخصصك.

من خلال إجراء تحليل للمنافسين، يمكنك معرفة ما يفعله منافسوك بالضبط للوصول إلى قمة نتائج SERP.

2. لم تقم بإجراء أي تغييرات مهمة على المحتوى الخاص بك

يلعب هذا دورًا في جزء التحديثات المستمرة من مناقشتنا.

إذا لم تقم بإجراء أي تغييرات على المحتوى الخاص بك، فمن الممكن أن تضغط على نفسك فيما يتعلق بتصنيفات محرك البحث وحركة المرور.

في المجالات التنافسية التي يتعين عليك فيها تحديث موقعك بانتظام حتى تتمكن من المنافسة على الصفحة الأولى، قد تخسر موقعك ببساطة بسبب كونك غير ذي صلة.

تعني عدم الصلة، في هذه الحالة، أنك لم تقم بتحديث موقعك أو تغيير المحتوى الخاص بك على الإطلاق، مما يجعل موقعك نتيجة غير ذات صلة وقديمة.

3. لقد قمت بتحديث موقعك بتصميم جديد

إذا قمت بتحديث موقعك بتصميم جديد، فإن القيام بذلك لا يعني بالضرورة أن حركة المرور الخاصة بك ستنخفض.

وينطبق هذا بشكل خاص عندما تضع في الاعتبار عمليات إعادة التوجيه والمشكلات الأخرى التي قد تؤثر على إمكانية الزحف إلى موقعك وقابلية فهرسته.

على سبيل المثال، إحدى المشكلات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن خسارتك في تصنيفات محرك البحث هي أن الموضوع الجديد للموقع يعتمد بشكل كبير على JavaScript، مما قد يتداخل مع الزحف والفهرسة.

إذا كان تصميمك المستند إلى JavaScript يتداخل مع هاتين الوظيفتين الأساسيتين لعنكبوت محرك البحث، فسوف تنخفض إمكانية الزحف والفهرسة لديك.

إذا لم يتمكن Google من الزحف إلى موقعك أو فهرسته، خمن ماذا سيحدث؟

إذا كنت تستخدم WordPress ولم تقم بإيقاف تشغيل “تثبيط محركات البحث عن فهرسة هذا الموقع” بعد التحديث، فسوف تواجه أيضًا مشكلات تتعلق بتصنيفات محرك البحث وحركة المرور.

ولهذا السبب من المهم أن يكون محترف تحسين محركات البحث (SEO) لديك جزءًا من أي مشروع إطلاق موقع جديد.

هناك أشياء يمكنهم اكتشافها قد لا يراقبها المطور العادي.

على الرغم من أن المطورين قد يقصدون جيدًا اختيار نظام إدارة محتوى بدون رأس، إلا أنه إذا كان يتعارض مع الزحف والفهرسة الأساسية، فسيؤدي ذلك إلى تصنيفات محرك البحث وحركة المرور.

من المهم أن يكون لديك متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) على دراية جيدة بالمشكلات المتعلقة بالخادم، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على أداء SERP الإجمالي.

4. لقد قمت بإزالة محتوى القيادة المرورية

لنفترض أنك شرعت في مشروع جديد لتدقيق المحتوى.

أحد الاقتراحات هو إزالة المحتوى الرقيق والمكرر من موقعك.

ولكن هناك مشكلة. لا يأخذ التدقيق في الاعتبار ما إذا كانت هذه الصفحات تتلقى زيارات فعلية أم لا، بل يأخذ في الاعتبار فقط جودة الصفحات.

عندما يحدث هذا، يكون لديك موقف حيث يعمل تدقيق المحتوى الخاص بك ضدك، بدلاً من أن يعمل لصالحك.

هناك أكثر من منظور لمسألة المحتوى، كما يوضح هذا المثال.

من ناحية، على الرغم من أن موقعك قد يحتوي على محتوى مكرر ورقيق للتعامل معه، إذا لم تهتم بالجانب الفني لتحسين محركات البحث للأشياء أيضًا من خلال النظر في الصفحات التي تتلقى أو لا تتلقى زيارات، فلن يهم كيف الكثير من المحتوى الذي تجمعه في قطع بارعة.

إذا كانت الأجزاء التي قمت بدمجها وإزالتها حصلت على عدد كبير من الزيارات ولم تكن القطعة الجديدة ذات صلة تمامًا أو كبيرة بما فيه الكفاية، فمن المحتمل أن تفقد حركة المرور الخاصة بك من تلك الصفحات الأخرى.

5. يمكن أن يتسبب ملف Robots.txt في حدوث مشكلات في الفهرسة

يعد هذا أحد الأخطاء الفنية الأكثر شيوعًا في الموقع والتي أواجهها أثناء التدقيق: لقد منع العميل الزحف إلى جميع الصفحات والمجلدات بسبب تكوين ملف robots.txt بشكل غير صحيح.

يمكن أن يؤدي هذا الملف إلى تعطيل عملية الزحف والفهرسة لديك إذا لم تكن حذرًا ولا تفهم تمامًا كيفية (أو كيفية عدم) استخدامه.

على سبيل المثال، السطر التالي: “Disallow: /” في الجزء العلوي من ملف robots.txt الخاص بك سوف يتسبب في توقف محركات البحث عن الزحف إلى موقعك بالكامل وفهرسته، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الزيارات.

أسباب خارج الموقع قد تنخفض التصنيفات

كما اتضح، هناك العديد من الأسباب خارج الموقع التي يمكن أن تؤثر في انخفاض عدد الزيارات والتصنيف.

وسوف يتطلب هذا حفرًا أعمق وتحليلًا مترابطًا.

على سبيل المثال، إذا فقدت رابطًا من موقع يتم المرور عليه بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حركة المرور الخاصة بك. لنبدأ هناك.

6. تمت إزالة الروابط من المواقع

يحدث هذا في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد.

إذا كان لديك انخفاض في عدد الزيارات، فقد تحتاج إلى التحقق والتأكد من أنك لم تفقد رابطًا أو رابطين كانا يرسلان لك تلك الزيارات، قبل القفز إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن تكون عقوبة.

يحب مشرفو المواقع تنظيف روابطهم.

يعد تعلم كيفية إجراء عمليات تدقيق ملف تعريف الرابط وإزالة الارتباط طريقة جيدة لتحليل هذه الأنواع من الروابط.

7. تعطل أحد المواقع المرتبطة بك

إذا تعطل أحد المواقع المرتبطة بك بشكل دائم، فمن الممكن أن تواجه خسارة دائمة في حركة المرور من هذا الموقع.

لا توجد حقًا طريقة لمنع حدوث ذلك أو الحماية منه.

ستحتاج فقط إلى استبدال هذا الموقع بموقع آخر، من حيث الحصول على الارتباط.

بمجرد اكتشاف ذلك، سيتعين عليك العمل على العثور على مواقع أخرى لربطها بك لزيادة عدد الزيارات.

8. المواقع المرتبطة بك لم تعد تتلقى حركة المرور

إذا تمت معاقبة المواقع المرتبطة بك وإزالتها من فهرس Google، فستفقد حركة المرور من تلك المواقع نتيجة لذلك.

لسوء الحظ، هذا شيء قد لا تتمكن من تحديده.

ولهذا السبب تعد أنشطة الحصول على الارتباط المستمرة أمرًا بالغ الأهمية لمواصلة رؤية النجاح عندما تواجه مطبات سرعة كهذه.

التغييرات في Google SERPs تؤثر على تصنيفات محرك البحث

9. تغييرات مميزة أو منسقة

إذا كان لديك مقتطف مميز، أو مقتطف منسق، أو أي نوع آخر من المقتطف الذي يجذب حركة المرور، فسوف تنخفض حركة المرور الخاصة بك طوال الليل إذا تغير SERP ولم يعد يعرض هذا المقتطف.

وبالمثل، قد يقدم أحد المنافسين موردًا عالي الجودة مما يؤدي إلى إخراجك من هذا المقتطف المرغوب فيه.

إذا تغيرت عدة صفحات SERP، فيجب عليك تحليلها ومعرفة ما إذا كانت خسارة حركة المرور الخاصة بك بسبب فقدان عناصر SERP المهمة هذه.

10. التغييرات في سلوك البحث عن الجمهور

يمكن أن يتغير سلوك البحث عن الجمهور بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تقليل عدد الزيارات إلى الصفحة التي كانت ذات تصنيف في السابق.

يمكن أن يحدث هذا بسبب مشكلات كبيرة مثل الوباء العالمي، أو أشياء أقل خطورة مثل المنتجات أو الخدمات الشائعة.

يغير المستهلكون رأيهم وسلوكهم. إنها مجرد طبيعة الوحش.

إذا كنت ستتنافس في تحسين محركات البحث، فيجب أن تكون مستعدًا للانخفاض في عدد الزيارات بسبب التغيرات الموسمية أيضًا.

أخطاء من جانب الخادم يمكن أن تؤثر على تصنيفات محرك البحث

11. أخطاء العميل 4xx، أو أخطاء الخادم 5xx

يمكن أن يؤدي وجود العديد من أخطاء عميل 4xx أو أخطاء خادم 5xx إلى انخفاض عدد الزيارات من الصفحات التي يحتمل أن تكون ذات قيمة.

وأيضًا، من المحتمل أن تفقد أي صفحات كانت مباشرة ومرتبة في ذلك الوقت تصنيفها بعد انخفاضها.

هناك مشكلة أخرى تتمثل في وجود الكثير من ملفات 404 الناعمة. هذه هي 200 صفحة مقبولة تتنكر كصفحات محتوى حقيقية.

في الواقع، لديهم محتوى نصي قليل جدًا أو لا يحتوي على أي محتوى نصي على الصفحة. سيحتاج هذا إلى مزيد من التحليل البصري لإكمال الإصلاح.

ولهذا السبب فإن الصيانة الدورية للموقع أمر لا بد منه.

إذا لم تقم بإجراء تدقيق منتظم والعثور على هذه الأخطاء، فقد تعاني من فقدان عدد الزيارات والتصنيف عندما تصبح هذه الأخطاء كبيرة جدًا.

تعرف على كيفية تأثير بعض أنواع الأخطاء الأخرى على موقعك.

12. كان الخادم معطلاً كثيرًا خلال الأطر الزمنية الحرجة

إذا كانت لديك مشكلات مع عدم كفاية الخادم الخاص بك حتى لخدمة موقع الويب الخاص بك، فقد تكون في مشكلة.

تتمثل فكرة تصنيفات محرك البحث وحركة المرور في أن موقع الويب الخاص بك سيكون جاهزًا لفترة طويلة من الوقت.

لا تريد Google أن توصيك كأفضل إجابة إذا واجه المستخدمون مشكلة في الوصول إلى تلك الإجابة.

13. تعطلت أجزاء من موقعك خلال فترات زمنية حرجة

يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية تقريبًا مثل تعطل الخادم الخاص بك.

إذا تعطلت الأقسام الشائعة في موقعك والتي تستقبل عددًا كبيرًا من الزيارات خلال الأطر الزمنية الحرجة، فقد تلاحظ انخفاضًا كبيرًا في عدد الزيارات.

يمكن أن يساعدك تنفيذ أدوات وقت التشغيل مثل Uptime Robot في تحديد مكان حدوث وقت توقف معين وكيفية تأثيره على حركة المرور الخاصة بك بشكل عام.

التنصل من مشاكل الملفات

نعم، حتى ملف التنصل الخاص بك قد يتسبب في مشكلات تتعلق بالتصنيفات وحركة المرور. يمكن أن تتراوح هذه الأنواع من المشكلات من التنصل من الأنواع الخاطئة من الروابط إلى عدم التنصل من جميع الروابط السيئة.

ولهذا السبب تعد المراجعة والتدقيق المستمر لملف تعريف الارتباط الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية للتأكد من أن موقعك لا يفقد تصنيفات محرك البحث وحركة المرور.

14. تحسين محركات البحث السلبية

إذا حصلت على تدفق من الروابط غير المرغوب فيها إلى حد ما، فإن Google جيد جدًا في تجاهلها.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالات من الهجمات السلبية لتحسين محركات البحث (SEO) في البرية، لذلك إذا لاحظت أنك تحصل على تدفقات من الروابط العشوائية غير المرغوب فيها، فقد ترغب في التنصل منها.

هناك أيضًا مواقف قد لا ترغب فيها في التنصل من كل تدفق للروابط غير المرغوب فيها.

يخوض جون مولر في التفاصيل هنا فيما يتعلق بالسبب الذي قد يجعل الموقع لا يرغب في التنصل من تلك الروابط الواردة لأن لديه مشكلة أعمق – كان الموقع على نطاق منتهي الصلاحية.

تشمل المشكلات التي يمكن أن يسببها ملف التنصل على تصنيفات محرك البحث وحركة المرور، على سبيل المثال لا الحصر، المسألتين التاليتين.

15. لقد تنكرت للروابط الجيدة

يمكن أن يكون ملف التنصل الخاص بك مليئًا بالروابط الجيدة.

كيف ستعرف ما لم تقم بتحليل أعمق؟

إذا قمت بالتنصل من جميع الروابط الجيدة، فماذا سيحدث في رأيك؟

يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى المربع الأول اعتمادًا على مدى سوء التنصل.

ولهذا السبب من المهم التأكد من أن أدوات التحليل الخاصة بك دقيقة مثل التحليل اليدوي الخاص بك.

16. لقد تخليت عن جوجل عن طريق الخطأ

يمكن أن يحدث.

أنت تتنصل من رابط أو رابطين كانا بمثابة رابط إلى Google Plus (الذي لم يعد موجودًا).

أثناء تنسيق عنوان URL للنطاق واختصاره، فإنك تقوم عن طريق الخطأ بتضمين نطاق Google العادي في عملية التنصل.

خمن ماذا حدث للتو؟ لقد تبرأت من جوجل.

ربما لا أحتاج إلى شرح ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.

أخطاء في بيانات Google Analytics ووحدة تحكم بحث Google

17. لقد قمت بتضمين علامات التحليلات الخاصة بك بشكل غير صحيح

يعد إعداد التقارير الدقيقة جزءًا مهمًا من تتبع جهودك بشكل صحيح.

إذا لم تقم بتنفيذ علامات Google Analytics أو GTM بشكل صحيح، فمن الممكن أن تقوم بإدخال أخطاء في تقاريرك، مما يؤثر على أرقام حركة المرور الخاصة بك.

في حين أن تصنيفاتك قد تكون جيدة، إلا أن حركة المرور الخاصة بك قد تنحرف نحو الأسفل.

أحد الأمثلة التي يمكن أن يحدث فيها ذلك هو إذا لم تقم بتضمين حساب Google Tag Manager الصحيح عند إعداد التقارير.

هذا يمكن أن يكون كارثيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُظهر انخفاض حركة المرور في حين أن حركة المرور الخاصة بك لم تنخفض على الإطلاق، مما يؤدي إلى ذعر – وألم – غير ضروري من جانبك.

يمكن أن يحدث الجانب الآخر للعملة أيضًا: يمكنك أيضًا تقديم تقارير زائدة إذا قمت بتضمين أكثر من علامة GTM واحدة عن طريق الخطأ.

هل تعتقد أن لديك زيادة في التصنيف العالمي وحركة المرور؟ إذا قمت عن طريق الخطأ بتضمين أكثر من علامة GTM واحدة بأي شكل من الأشكال، فمن الممكن أن تقوم بالإفراط في الإبلاغ، بدلاً من زيادة أداء SERP الخاص بك.

إذا كنت متأكدًا من أنك لم تقم بإجراء أي تغييرات على جانب إعداد التقارير الخاصة بك، فيجب أن تكون على ما يرام. ولكن من الجيد دائمًا التحقق مرة أخرى من أنك لم تقم عن طريق الخطأ بتضمين أكثر من علامة GTM واحدة.

18. من الممكن أيضًا أن تكون هناك أخطاء في بيانات Google Analytics وكيفية معالجتها.

أحد الأمثلة: زيارة روبوت محتال لموقعك، على الرغم من أنها لا تمثل خطأً في Google Analytics نفسه، إلا أنها لا تزال شيئًا يتم الإبلاغ عنه ويمكن أن يؤدي إلى تحريف بيانات Google Analytics الخاصة بك.

على الرغم من أن مشكلات معالجة GA لا تشير إلى حدوث انخفاض، إلا أنها يمكن أن تظهر انخفاضًا قد لا يكون انخفاضًا فعليًا.

يمكن أن يساعدك الاتصال بمجتمع تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت في تحديد هذه الأنواع من المشكلات، خاصة في حالة حدوث خلل وأخطاء في GA على نطاق واسع.

يمكن أن يحدث هذا أيضًا عندما يكون لديك إعادة تصميم.

إذا لم يقم المطور لديك بتطبيق Google Analytics بشكل صحيح، أو لم يعيد تثبيت Google Analytics على الإطلاق، فقد تلاحظ انخفاضًا بين عشية وضحاها في عدد زيارات البحث لديك.

يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الأخطاء أيضًا إلى نقص الإبلاغ، مما يؤدي إلى خسارة حركة المرور.

ما لم يكن هناك ارتباط بانخفاض تصنيفات محرك البحث أيضًا، فمن المحتمل أن يكون لديك انخفاض في عدد الزيارات في هذه الحالة.

مشكلة المكافأة: أخطاء في Google Search Console

يمكن أيضًا أن تحدث الأخطاء والأخطاء في إعداد التقارير في Google Search Console.

على الرغم من أنه أمر نادر الحدوث، إلا أنه يمكن أن “يظهر” الانخفاض في تصنيفات محرك البحث وحركة المرور.

مرة أخرى، هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه التواصل مع مجتمع تحسين محركات البحث عبر الإنترنت ذا قيمة.

لا يتم غالبًا الإبلاغ عن مواطن الخلل والأخطاء التي تحدث في أدوات Google في الأداة نفسها، وعادةً ما يتم الإبلاغ عنها بواسطة المجتمع عندما تصبح منتشرة على نطاق واسع.

ولهذا السبب يعد الاستبعاد المبكر للمشكلات الشائعة التي تؤثر على إعداد التقارير أمرًا ضروريًا ومهمًا بشكل خاص إذا ورثت موقعًا ما.

من الممكن أن السبب الأولي لتواصل مالك الموقع معك ليس هو السبب الحقيقي وراء مواجهة الموقع لمشكلة على الإطلاق.

التشخيص السريع والفعال هو المفتاح لحل مشكلة تصنيف محرك البحث وانخفاض عدد الزيارات

إذا واجهت انخفاضًا في عدد الزيارات أو في تصنيفات محركات البحث، فمن المهم أن تظل هادئًا. الذعر لن يساعد في أي شيء، بل يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.

خذ نفسًا عميقًا وقم بتحليل ما قد يحدث من خطأ.

في بعض الأحيان، قد تكون الإجابة حلاً أبسط بكثير من حل عقوبة معقدة.

من خلال التشخيص السريع والفعال، من الممكن إصلاح أو على الأقل مكافحة أي انخفاض في تصنيفات البحث.

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