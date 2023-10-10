Rewrite this title: 2 أدوات تحليل عبر SERPs للتحقق منها

ستساعدك المقالة التالية: 2 أدوات تحليل عبر SERPs للتحقق منها

نواجه الكثير من الأدوات المستندة إلى SERP (صفحة نتائج محرك البحث) يوميًا. يعمل معظمها بالطريقة التالية: يحصلون على نتائج البحث للمصطلح المحدد ويعيدون ترتيب البيانات بحيث يمكنك إجراء نوع من التحليل أو اكتشاف شيء لن تتمكن من رؤيته بطريقة أخرى.

معظم هذه الأدوات “خطية”: فهي تعتمد على مجموعة واحدة فقط من نتائج البحث. يتناول هذا المنشور بعض الأدوات “العمودية” المستندة إلى SERPs، أي تلك التي تجمع البيانات من عدد من عمليات البحث وتسمح بإجراء تحليل عبر SERPs.

هذه الأدوات قليلة (أو أنني لست على علم بمعظمها؟ إذا كنت تعرف أيًا منها، فيرجى مشاركتها في التعليقات). إليكم الأمران اللذان أعرفهما:

1. StomperTools Ranker (فايرفوكس)

تصور هذه الأداة الاتصالات بين Google. ياهو! ونتائج بحث Bing.

إذا ظهرت نفس الصفحة في محركات بحث متعددة، فإن StomperTools Ranker يربط النقاط بخط، مما يوضح لك العلاقة.

تشمل الميزات المفيدة ما يلي:

اختر الدولة التي تريد استهداف النتائج (متوفرة: الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة)؛ قم بتحميل أي صفحة من خلال النقر على النقطة (سيتم تحميل الصفحة في الإطار أدناه في نفس علامة التبويب)؛

على الرغم من وجود العديد من الاستخدامات الممكنة للأداة، إلا أنني عادةً ما أنتقل إليها ابحث عن الصفحات “الأكثر حظًا” التي حصلت على مرتبة عالية في جميع محركات البحث. ما عليك سوى “تمرير الماوس” بنقطة وستظهر لك اللوحة اليمنى عنوان الصفحة وعنوان URL الخاص بها (لكي تتمكن من رؤية تفاصيل الصفحة).

في حين أن الأداة المذكورة أعلاه تسمح بالبحث في العلاقات بين الصفحات المرتبة بين محركات البحث المختلفة، فإن WhoICompete يعرض لك العلاقات بين المجالات المختلفة عبر ما يصل إلى 10 صفحات نتائج بحث.

تتضمن ميزات الأداة ما يلي:

توجيه نتائج البحث إلى بلدان مختلفة؛

قم بتعيين عمق زحف الأداة (عدد نتائج البحث التي يجب أن تمر بها:

في الأساس، تقوم الأداة باستعراض عدد Google SERPs، ودمجها، والعثور على النطاقات التي تم تصنيفها في عدد منها وإنشاء تقرير مفيد. أنت تستطيع:

تصدير الجدول بأكمله إلى ملف CSV؛

اطلع على بعض البيانات ذات الصلة بتحسين محركات البحث لأي من الصفحات (أو كلها بشكل مجمّع): Google PageRank، نتائج SITE: البحث؛ رتبة اليكسا، وما إلى ذلك؛

تعرف على الصفحات المحددة من كل نطاق التي تم تصنيفها بالإضافة إلى معرفة موضعها الدقيق في Google:

كما هو الحال دائمًا، أرحب بتعليقاتكم وإضافاتكم!