Rewrite this title: 20 أداة فنية أساسية لتحسين محركات البحث للوكالات

ستساعدك المقالة التالية: 20 أداة فنية أساسية لتحسين محركات البحث للوكالات

أدوات تحسين محركات البحث الفنية وفيرة.

ومع ذلك، فإن الأدوات ليست سوى جزء من المعادلة.

لن تكون الأدوات مجدية بدون وجود متخصص تقني في تحسين محركات البحث (SEO) من ذوي الخبرة لتوجيه الإستراتيجية وضمان النتائج الناجحة.

ولكن، في أيدي شخص محترف ذي خبرة، يمكن للأدوات أن تفعل الكثير من الأشياء العجيبة. بدءًا من توسيع نطاق تحسين محركات البحث للموقع دون عناء وحتى إنشاء المحتوى، من الممكن تحسين الأشياء بجهد أقل (بدلاً من بذل المزيد من الجهد).

يمكن للأدوات زيادة الكفاءة، بما في ذلك:

تحديد المشكلات في الموقع، مثل الزحف والفهرسة.

تشخيص مشاكل سرعة الصفحة.

تحديد النص المفقود أو المكرر والعناصر الأخرى.

إعادة توجيه القضايا.

واشياء أخرى عديدة.

ترسانة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، وكيفية استخدامها، يمكن أن تعني الفرق بين النجاح الكبير والفشل.

وفي الواقع، ليس هناك نقص في الأدوات التقنية لتحسين محركات البحث للوكالات.

فيما يلي بعض من أفضل ما يجب عليك مراعاته.

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1. صراخ الضفدع

لقطة شاشة للضفدع الصارخ، ديسمبر 2022

صراخ الضفدع هو الزاحف الذي يجب أن يكون لديك.

لإنشاء تدقيق كبير لموقع الويب، من الضروري أولاً إجراء عملية الزحف إلى موقع الويب باستخدام هذه الأداة.

اعتمادًا على إعدادات محددة، من الممكن إدخال نتائج إيجابية أو أخطاء خاطئة في عملية التدقيق التي لم تكن لتعرف عنها شيئًا آخر.

يمكن أن يساعدك Screaming Frog في التعرف على الأساسيات مثل:

عناوين الصفحات مفقودة.

الأوصاف التعريفية مفقودة.

الكلمات الرئيسية التعريفية مفقودة.

صور كبيرة.

رموز الاستجابة الخاطئة.

أخطاء في عناوين URL.

أخطاء في الكنسي.

تشمل الأشياء المتقدمة التي يمكن أن يساعدك عليها Screaming Frog ما يلي:

تحديد المشاكل مع ترقيم الصفحات.

تشخيص مشكلات تنفيذ تحسين محركات البحث (SEO) الدولية.

التعمق في بنية موقع الويب.

2. وحدة تحكم بحث جوجل

لقطة شاشة من Google Search Console، ديسمبر 2022

يجب أن تكون الأداة الأساسية لأي محترف في تحسين محركات البحث (SEO) هي Google Search Console (GSC).

لقد تم مؤخرًا إصلاح هذه الأداة المهمة لتحل محل العديد من الميزات القديمة مع إضافة المزيد من البيانات والميزات والتقارير.

ما الذي يجعل هذه الأداة رائعة للوكالات؟ إعداد عملية إعداد التقارير.

بالنسبة للوكالات التي تقوم بتحسين محركات البحث، يعد إعداد التقارير الجيدة أمرًا بالغ الأهمية. إذا لم تكن قد قمت بالفعل بإعداد عملية إعداد التقارير، فمن المستحسن بشدة أن تقوم بذلك.

يمكن أن توفر لك هذه العملية إذا كانت لديك مشكلة تتعلق بتغييرات موقع الويب عندما يمكن مسح حسابات GSC. إذا تم مسح حسابك، فمن الممكن العودة إلى جميع بيانات GSC الخاصة بك، لأنك قمت بحفظها طوال هذه الأشهر.

يمكن أن تتضمن تطبيقات الوكالة أيضًا استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) للتفاعل مع استخدامات البيانات الأخرى أيضًا.

3. تحليلات جوجل

أين سنكون بدون منصة تحليلية قوية لتحليل أداء البحث العضوي؟

بينما مجاني، تحليلات كوكل يوفر الكثير من المعلومات التي يمكن أن تساعدك في تحديد أشياء مثل العقوبات، والمشكلات المتعلقة بحركة المرور، وأي شيء آخر قد يعترض طريقك.

بنفس الطريقة التي تعمل بها Google Search Console، إذا قمت بإعداد Google Analytics بشكل صحيح، فمن المثالي أن يكون لديك عملية إعداد تقارير شهرية.

ستساعدك هذه العملية على حفظ البيانات لتلك المواقف التي يحدث فيها شيء غير متوقع لوصول العميل إلى Google Analytics.

على الأقل، لن يكون لديك موقف تفقد فيه جميع البيانات الخاصة بعملائك.

4. شريط أدوات مطور الويب

لقطة شاشة من ملحق شريط أدوات مطور الويب، ديسمبر 2022

يمكن أن يكون ملحق شريط أدوات مطور الويب لـ Google Chrome تحميلها هنا.

إنه منفذ رسمي لامتداد مطور الويب Firefox.

أحد الاستخدامات الأساسية لهذا الملحق هو تحديد المشكلات المتعلقة بالتعليمات البرمجية، وتحديدًا تطبيقات JavaScript مع القوائم وواجهة المستخدم.

يتيح إيقاف تشغيل JavaScript وCSS إمكانية تحديد مكان حدوث هذه المشكلات في المتصفح.

لا يقتصر التدقيق الخاص بك على مشكلات JavaScript وCSS فقط.

يمكنك أيضًا رؤية النص البديل والعثور على الصور المعطلة وعرض معلومات العلامة الوصفية ورؤوس الاستجابة.

5. اختبار صفحة الويب

لقطة شاشة لاختبار WebPageTest، ديسمبر 2022

لقد أصبحت سرعة الصفحة موضوعًا ساخنًا في السنوات الأخيرة، وتوفر لك مراجعة سرعة صفحة موقع الويب العديد من الأدوات المفيدة.

إلى تلك النهاية، اختبار صفحة الويب هي إحدى أدوات تحسين محركات البحث الأساسية لوكالتك.

تشمل الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها باستخدام WebPageTest ما يلي:

اختبارات سرعة الشلال.

اختبارات سرعة المنافسين.

مقاطع فيديو سرعة المنافس.

تحديد المدة التي يستغرقها تحميل الموقع بالكامل.

الوقت للبايت الأول.

بدء تقديم الوقت.

عناصر نموذج كائن الوثيقة (DOM).

وهذا مفيد في تحديد كيفية تفاعل العناصر الفنية للموقع لإنشاء النتيجة النهائية أو وقت العرض.

6. رؤى جوجل PageSpeed

لقطة شاشة لـ Google PageSpeed ​​Insights، ديسمبر 2022

من خلال مجموعة من مقاييس السرعة لكل من سطح المكتب والهاتف المحمول، رؤى PageSpeed ​​من جوجل يعد أمرًا بالغ الأهمية للوكالات التي ترغب في الحصول على بطات في سرعة صفحة موقعها الإلكتروني على التوالي.

لا ينبغي استخدامه كاختبار شامل لمقاييس الصفحة، ولكنه نقطة بداية جيدة.

وإليك السبب: لا يستخدم PageSpeed ​​Insights دائمًا سرعة الصفحة الدقيقة. ويستخدم التقريبات.

في حين أنك قد تحصل على نتيجة واحدة باستخدام Google PageSpeed، فقد تحصل أيضًا على نتائج مختلفة باستخدام أدوات أخرى.

تذكر أن PageSpeed ​​من Google لا يوفر سوى جزء من الصورة، وأنك تحتاج إلى المزيد من البيانات الكاملة لإجراء تحليل فعال. استخدم أدوات متعددة لتحليلك للحصول على صورة كاملة لأداء موقع الويب الخاص بك.

7. أداة اختبار توافق Google مع الجوّال

لقطة شاشة لأداة اختبار التوافق مع الأجهزة الجوّالة من Google، كانون الأول (ديسمبر) 2022

يعد تحديد الجوانب الفنية للجوال لموقع الويب أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لأي تدقيق لموقع الويب.

عند وضع موقع ويب عبر خطواته، أداة اختبار التوافق مع الجوّال من Google يمكن أن يوفر لك رؤى حول تنفيذ الهاتف المحمول لموقع الويب.

8. أداة اختبار النتائج الغنية من Google

لقد تم إهمال أداة اختبار البيانات المنظمة من Google واستبدالها بـ أداة اختبار النتائج الغنية من Google.

تؤدي هذه الأداة وظيفة واحدة، وتؤديها بشكل جيد: فهي تساعدك على اختبار ترميز البيانات المنظمة للمخطط مقابل البيانات المعروفة من Schema.org التي يدعمها Google.

هذه طريقة رائعة لتحديد المشكلات المتعلقة بترميز المخطط الخاص بك قبل تنفيذ الكود.

9. تقرير سرعة الصفحة GTmetrix

لقطة شاشة لـ GTmetrix، ديسمبر 2022

GTmetrix عبارة عن بطاقة تقرير لسرعة الصفحة توفر منظورًا مختلفًا لسرعة الصفحة.

من خلال التعمق في طلبات الصفحات وملفات CSS وJavaScript التي تحتاج إلى التحميل وعناصر موقع الويب الأخرى، من الممكن تنظيف العديد من العناصر التي تساهم في زيادة سرعة الصفحة.

10. مدقق W3C

لقطة شاشة لـ W3C Validator، ديسمبر 2022

قد لا تفكر عادةً في أداة التحقق من صحة التعليمات البرمجية مثل مدقق W3C كأداة تحسين محركات البحث (SEO)، ولكنها مهمة بنفس القدر.

احرص! إذا كنت لا تعرف ما تفعله، فمن السهل أن تسيء تفسير النتائج وتزيد الأمور سوءًا.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بالتحقق من صحة التعليمات البرمجية من موقع تم تطويره باستخدام XHTML، ولكن تم نقل التعليمات البرمجية إلى WordPress.

لا يؤدي نسخ الكود بالكامل ولصقه في WordPress أثناء التطوير إلى تغيير نوع المستند تلقائيًا. إذا قمت أثناء الاختبار بتشغيل الصفحات التي تحتوي على آلاف الأخطاء في المستند بأكمله، فمن المحتمل أن يكون هذا هو السبب.

من المرجح أن يحتاج موقع الويب الذي تم تطويره بهذه الطريقة إلى إصلاح شامل باستخدام كود جديد، خاصة إذا كان الكود السابق غير موجود.

11. سمروش

لقطة شاشة لـ Semrush، يناير 2022

سمروشأعظم ما يدعي الشهرة هو البيانات الدقيقة للبحث عن الكلمات الرئيسية والأبحاث الفنية الأخرى.

ولكن ما يجعل Semrush ذا قيمة كبيرة هو بيانات تحليل المنافسين.

قد لا تفكر عادةً في Semrush كأداة للتحليل الفني.

ومع ذلك، إذا تعمقت بما فيه الكفاية في تحليل المنافسين، يمكن أن تكشف بيانات التصنيف وبيانات تحليل السوق عن معلومات مفاجئة.

يمكنك استخدام هذه الأفكار لتخصيص إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك بشكل أفضل والتفوق على منافسيك.

12. أشرف

لقطة شاشة لـ Ahrefs، يناير 2022

أهريفس يعتبره الكثيرون أداة تمثل عنصرًا حاسمًا في تحليل الارتباط الفني الحديث.

من خلال تحديد أنماط معينة في الملف الشخصي لرابط موقع الويب، يمكنك معرفة ما يفعله الموقع لاستراتيجية الارتباط الخاصة به.

من الممكن تحديد مشكلات النص الأساسي التي قد تؤثر على الموقع باستخدام ميزة سحابة الكلمات الخاصة به.

يمكنك أيضًا التعرف على أنواع الروابط التي ترتبط بالموقع – سواء كانت شبكة مدونة، أو ملف تعريف ارتباط عالي الخطورة يحتوي على العديد من روابط المنتديات والويب 2.0، أو مشكلات رئيسية أخرى.

تشمل القدرات الأخرى تحديد متى بدأت الروابط الخلفية للموقع في الاختفاء، وأنماط الارتباط الخاصة بها، وغير ذلك الكثير.

13. مهيب

مهيب هي أداة طويلة الأمد في صناعة تحسين محركات البحث (SEO) مع رؤى ربط فريدة.

مثل Ahrefs، يمكنك تحديد أشياء مثل ربط الأنماط عن طريق تنزيل تقارير ملف تعريف الرابط الكامل للموقع.

من الممكن أيضًا العثور على أشياء مثل الأحياء السيئة والمجالات الأخرى التي يمتلكها مالك موقع الويب.

باستخدام تقرير الجوار السيئ هذا، يمكنك تشخيص المشكلات المتعلقة بربط الموقع والتي تنشأ عن المشكلات المتعلقة بارتباطات موقع الويب الخاصة بالموقع.

مثل معظم الأدوات، تمتلك Majestic قيمها الخاصة لحساب سمات الارتباط التقنية مثل Trust Flow وCitation Flow وعناصر الارتباط الأخرى التي تساهم في الثقة والملاءمة والسلطة.

ومن الممكن أيضًا من خلال الرسوم البيانية للارتباطات الخاصة به تحديد أي مشكلات تحدث في ملف تعريف الارتباط بمرور الوقت.

Majestic هي أداة استثنائية في عملية تشخيص الارتباط الخاص بك.

14. موز بار

ومن الصعب التفكير في شيء مثل موزبار، والتي تفسح المجال لقليل من النزوة، كأداة فنية جادة لتحسين محركات البحث. ولكن هناك العديد من المقاييس التي يمكنك الحصول عليها من التحليل التفصيلي.

أشياء مثل سلطة نطاق Moz وسلطة الصفحة، وحالة التخزين المؤقت في Google، ورموز أخرى مثل ترميز الرسم البياني الاجتماعي المفتوح، وأشياء رائعة مثل نظرة سريعة على Metas الصفحة أثناء وجودك في متصفح الويب.

وبدون التعمق في عملية الزحف، يمكنك أيضًا رؤية عناصر متقدمة أخرى مثل علامات rel=”canonical” ووقت تحميل الصفحة وترميز المخطط وحتى حالة HTTP الخاصة بالصفحة.

يعد هذا مفيدًا لإجراء مسح أولي للموقع قبل التعمق في عملية التدقيق المناسبة، وقد يكون من الجيد تضمين نتائج هذه البيانات في عملية تدقيق فعلية.

15. باراكودا بانجوين

لقطة شاشة لأداة Barracuda Panguin Tool، ديسمبر 2022

إذا كنت تقوم بالتحقيق في موقع للحصول على عقوبة، فإن أداة باراكودا بانجوين يجب أن يكون جزءًا من سير عملك.

إنه يعمل عن طريق الاتصال بحساب Google Analytics الخاص بالموقع الذي تبحث عنه. يتشابك التراكب مع بيانات GA، وسوف يتراكب مع بيانات وقت حدوث العقوبة مع بيانات GA الخاصة بك.

باستخدام هذا التراكب، من الممكن بسهولة تحديد المواقف التي تحدث فيها عقوبات محتملة.

الآن، من المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد علم دقيق لهذا الأمر، وأن الارتباط لا يعني دائمًا السببية.

من المهم التحقيق في جميع السبل التي تشير إلى إمكانية ظهور البيانات لحدوث شيء ما، من أجل استبعاد أي عقوبة محتملة.

يمكن أن يساعدك استخدام أدوات مثل هذه في التركيز على التقديرات التقريبية لأحداث البيانات عند حدوثها، مما قد يساعد لأسباب التحقيق.

16. تقرير خريطة موقع Google Search Console XML

لقطة شاشة لخريطة موقع Google Search Console XML، ديسمبر 2022

ال تقرير خريطة موقع Google Search Console XML هي إحدى أدوات تحسين محركات البحث الفنية التي يجب أن تكون جزءًا مهمًا من سير عمل إعداد التقارير في أي وكالة.

يعد تشخيص مشكلات خريطة الموقع جزءًا مهمًا من أي تدقيق لتحسين محركات البحث، ويمكن أن تساعدك هذه الرؤية الفنية في تحقيق النسبة البالغة الأهمية 1:1 لعناوين URL المضافة إلى الموقع وخريطة الموقع التي يتم تحديثها.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يعتبر من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث التأكد من ما يلي:

من المفترض أن يحتوي ملف Sitemap على جميع عناوين URL المقبولة البالغ عددها 200 عنوان . يجب ألا تظهر عناوين URL 4xx أو 5xx في خريطة الموقع.

. يجب ألا تظهر عناوين URL 4xx أو 5xx في خريطة الموقع. يجب أن تكون هناك نسبة 1:1 لعناوين URL الدقيقة في خريطة الموقع كما هي موجودة على الموقع . بمعنى آخر، يجب ألا يحتوي ملف Sitemap على أي صفحات معزولة لا تظهر في زحف Screaming Frog.

. بمعنى آخر، يجب ألا يحتوي ملف Sitemap على أي صفحات معزولة لا تظهر في زحف Screaming Frog. يجب إزالة أي عناوين URL محملة بالمعلمات من خريطة الموقع إذا لم تكن تعتبر صفحات أساسية. ستتسبب بعض المعلمات في حدوث مشكلات في التحقق من صحة خرائط مواقع XML، لذا تأكد من عدم تضمين هذه المعلمات في عناوين URL.

17. برايت لوكال

إذا كنت تدير موقع ويب لشركة محلية، فيجب أن تتضمن استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك تحسين محركات البحث المحلية لجزء كبير من جهود اكتساب الارتباط.

هذا هو المكان BrightLocal ادخل.

لا يُنظر إليها عادة على أنها أداة تقنية لتحسين محركات البحث، ولكن تطبيقها يمكن أن يساعدك في الكشف عن المشكلات الفنية في ملف تعريف تحسين محركات البحث المحلي الخاص بالموقع.

على سبيل المثال، يمكنك تدقيق استشهادات تحسين محركات البحث المحلية للموقع باستخدام هذه الأداة. بعد ذلك، يمكنك المضي قدمًا في تحديد موقعك وإرساله إلى الاستشهادات المناسبة.

إنه يعمل نوعًا ما مثل Yext، حيث أنه يحتوي على قائمة مملوءة مسبقًا بالاستشهادات المحتملة.

إحدى أدوات BrightLocal الأساسية هي أنها تتيح لك تدقيق الاستشهادات وتنظيفها وإنشائها لمواقع الاستشهادات الأكثر شيوعًا (وغيرها من المواقع الأقل شيوعًا).

يتضمن BrightLocal أيضًا تدقيقًا متعمقًا لوجود ملفك التجاري على Google، بما في ذلك عمليات تدقيق محلية متعمقة لتحسين محركات البحث.

إذا كانت وكالتك مهتمة جدًا بتحسين محركات البحث المحلية، فهذه إحدى تلك الأدوات التي لا تحتاج إلى تفكير، من منظور سير العمل.

18. وايت سبارك

وايت سبارك أكثر تعمقًا بالمقارنة مع BrightLocal.

يتيح لك مكتشف الاقتباس المحلي الخاص به التعمق أكثر في تحسين محركات البحث المحلية لموقعك من خلال العثور على مكان تواجد موقعك عبر مساحة المنافس.

ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يتيح لك أيضًا تحديد جميع استشهادات تحسين محركات البحث المحلية الخاصة بمنافسك.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح جزء من قدرات التدقيق الخاصة به بتتبع التصنيفات من خلال تقارير مفصلة تركز على مواضع Google المحلية المميزة مثل الحزمة المحلية والمكتشف المحلي، بالإضافة إلى تقارير التصنيفات العضوية التفصيلية من كل من Google وBing.

19. بوتيفاي

بوتيفاي هي واحدة من أدوات تحسين محركات البحث الفنية الأكثر اكتمالا المتاحة.

تتضمن المطالبة بالشهرة القدرة على التوفيق بين هدف البحث وتحسين محركات البحث الفنية باستخدام أداة تحليل الكلمات الرئيسية المتعمقة. يمكنك ربط أشياء مثل ميزانية الزحف وعناصر تحسين محركات البحث الفنية التي تحدد نية الباحث.

ليس هذا فحسب، بل من الممكن أيضًا تحديد جميع عوامل تحسين محركات البحث الفنية التي تساهم في التصنيف من خلال التحليل الفني التفصيلي لـ Botify.

وفي تقاريرها التفصيلية، يمكنك أيضًا استخدام الأداة لاكتشاف التغييرات في كيفية بحث الأشخاص، بغض النظر عن الصناعة التي تركز عليها.

يتضمن الجزء القوي من Botify تقاريره المتعمقة القادرة على ربط البيانات بالمعلومات التي يمكنك التصرف بناءً عليها.

20. اكسل

لقطة شاشة للمؤلف، ديسمبر 2022

العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لا يدركون ذلك اكسل يمكن اعتبارها أداة تقنية لتحسين محركات البحث.

من المستغرب، أليس كذلك؟

حسنًا، هناك عدد من حيل Excel الفائقة التي يمكن للمرء استخدامها لإجراء عمليات التدقيق الفني لتحسين محركات البحث. يمكن إنجاز المهام التي قد تستغرق وقتًا طويلاً يدويًا بشكل أسرع بكثير.

دعونا نلقي نظرة على عدد قليل من هذه “الحيل الفائقة”.

الخدعة الفائقة رقم 1: VLOOKUP

باستخدام VLOOKUP، من الممكن سحب البيانات من أوراق متعددة بناءً على البيانات التي تريد تعبئتها في الورقة الأساسية.

تتيح لك هذه الوظيفة القيام بأشياء مثل إجراء تحليل الارتباط باستخدام البيانات المجمعة من أدوات مختلفة.

إذا قمت بجمع بيانات مرتبطة من تقرير “من يرتبط بك أكثر” من GSC، وبيانات أخرى من Ahrefs، وبيانات أخرى من Moz، فأنت تعلم أنه من المستحيل التوفيق بين جميع المعلومات معًا.

ماذا لو كنت تريد تحديد الروابط الداخلية ذات القيمة وفقًا لاستراتيجية الارتباط الداخلي للموقع؟

استخدام هذا الفيديو VLOOKUP، يمكنك دمج البيانات من تقرير GSC مع البيانات من تقرير Ahrefs للحصول على الصورة الكاملة لما يحدث هنا.

الخدعة الفائقة رقم 2: خرائط مواقع XML سهلة

يعد ترميز خرائط مواقع XML يدويًا أمرًا مؤلمًا، أليس كذلك؟

ليس بعد الآن.

باستخدام عملية ترميز يتم تنفيذها بسرعة، من الممكن ترميز خريطة الموقع في Excel في غضون دقائق – إذا كنت تعمل بذكاء.

انظر فيديو لقد خلقت تظهر هذه العملية.

الخدعة الفائقة رقم 3: التنسيق الشرطي

باستخدام التنسيق الشرطي، من الممكن التوفيق بين قوائم طويلة من المعلومات في Excel.

يعد هذا مفيدًا في العديد من حالات تحسين محركات البحث (SEO) حيث تتم مقارنة قوائم المعلومات يوميًا.

على الرغم من أن الأدوات تخلق الكفاءة، إلا أنها لا تحل محل العمل اليدوي

بالنسبة لأي وكالة تحسين محركات البحث (SEO) التي تريد ميزة تنافسية، فإن أدوات تحسين محركات البحث (SEO) تدير سلسلة كاملة من الزحف إلى التدقيق وجمع البيانات والتحليل وغير ذلك الكثير.

أنت لا تريد أن تترك نتائجك للصدفة.

يمكن أن توفر الأدوات المناسبة بُعدًا آخر لتحليلك قد لا يوفره التحليل القياسي.

يمكنهم أيضًا منحك ميزة في إنشاء مخرجات من شأنها أن تُسعد عملائك وتشجعهم على العودة لسنوات قادمة.

أي من هذه الأدوات ستستخدمها لإبهار عملائك؟