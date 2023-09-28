Rewrite this title: 20 شيئًا تعلمتها خلال 20 عامًا من العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: 20 شيئًا تعلمتها خلال 20 عامًا من العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

كونك محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO) له تحدياته ومكافآته.

بعد العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لأكثر من 20 عامًا، تعلمت الكثير عن نفسي وعن الميزات المميزة التي تأتي مع تحسين مواقع الويب.

لقد بدأت مسيرتي المهنية في عام 2000 في تحسين موقع مستلزمات الحيوانات الأليفة الخاص بي لمحركات البحث Excite وLycos.

تعلمت من مايكروسوفت ب سنترال للحصول على نصائح مفيدة للأعمال وتقديم محرك البحث.

أخذت مسيرتي المهنية منعطفًا عندما قفزت من صناعة الحيوانات الأليفة إلى صناعة تحسين محركات البحث (SEO) حيث عملت في إحدى الوكالات.

منذ ذلك الحين، قمت بإدارة تحسين محركات البحث (SEO) كمستشار داخلي للشركات الناشئة والمتوسطة والمؤسسات.

أقوم الآن بإدارة تحسين محركات البحث (SEO) لواحدة من أكبر وأشهر الشركات في عالم التكنولوجيا، وطوال سنوات عملي تعلمت الكثير.

الآن بعد أن وصلت إلى علامة 20 عامًا، شعرت أن الوقت كان مثاليًا لمشاركة أهم 20 درسًا تعلمتها من العمل في تحسين محركات البحث حيث أحدث مشهد تحسين محركات البحث تحولات ومنعطفات بشكل كبير.

مع ذلك جاءت الدروس المستفادة من 20 عامًا من العمل على العديد من الأنواع المختلفة من مواقع الويب والمؤسسات.

1. الأمور تتغير

في السنوات الأولى لتحسين محركات البحث، كان تحسين موقع الويب أقل تحديًا مما يواجهه محترفو تحسين محركات البحث اليوم.

يمكنك اختيار بعض الكلمات الرئيسية للعمل في محتوى موقع الويب، في العنوان والوصف والعلامة الوصفية للكلمة الرئيسية.

سيقدمون موقع الويب إلى محركات البحث والأدلة المختلفة للعثور على الموقع الذي سيؤدي إلى زيادة حركة المرور وانتعاش الأعمال.

لم تكن هناك أدوات أو تحليلات للكلمات الرئيسية، ولكن لم يكن هناك أيضًا الكثير من المنافسة.

توجد الآن خوارزميات أكثر تعقيدًا تعمل على تصفية البريد العشوائي وتكتيكات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء.

هناك التخصيص، والتوطين، والتعلم الآلي، والمطابقة العصبية، وRankBrain، وEAT (الخبرة، والموثوقية، والجدارة بالثقة).

لدينا رؤى ثاقبة حول بيانات الكلمات الرئيسية، والبيئات المعقدة التي تعتمد على البيانات، والتحليلات، وعلوم البيانات التي تقود الاستراتيجيات التي نختارها لتحقيق التحسين.

لقد أصبح تحسين محركات البحث (SEO) عالمًا معقدًا وأكثر تحديًا ويتطور باستمرار.

2. كان الرجال يهيمنون على تحسين محركات البحث (SEO) – ليس بعد الآن

كوني امرأة تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فقد لاحظت البيئة المحيطة بي والأشخاص الذين تعرفت عليهم في هذه الصناعة.

في السنوات الأولى، كانت منشورات البحث والوكالات والمؤتمرات والمدونات ذات السمعة الطيبة تهيمن عليها نظرائنا الذكور.

كانت هناك العديد من التكهنات حول سبب ذلك، ولكن عدد النساء اللاتي يعملن في مجال تحسين محركات البحث – وأولئك الذين يتم الاعتراف بهم لعملهم – آخذ في التغير.

لقد رأيت المزيد من النساء يتقدمن ويجرين مقابلات للوظائف التي كانت مفتوحة لي.

هناك عدد أكبر من النساء يتحدثن في المؤتمرات عما كان عليه في الماضي.

هناك حتى أ المرأة في مجال التكنولوجيا SEO بدأت المنظمة على يد أريج أبو علي، التي تعمل على تغيير الطريقة التي ينظر بها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى النساء في صناعتنا.

جميع النساء في مجال تحسين محركات البحث (SEO) اليوم لديهن من أوائل الذين تبنوا تحسين محركات البحث (SEO) ومن بينهم ريا درايسديل، دانا لوكادو، آن سمارتي، ليزا مايرز، جاكي هول، لورا ليباي، سيندي كروم، وصديقتي الشخصية المقربة ومعلمتي، المؤسس المشارك لشركة SEOMoz. كوم، جيليان مويسيغ.

تقود هؤلاء السيدات هذه الصناعة ومهدت الطريق للنساء اللاتي يهاجمن الآن تحسين محركات البحث.

يمكنك دعم النساء في تحسين محركات البحث (SEO) من خلال متابعتهن Twitter (راجع موقع SEO Women الخاص بي قائمة وكبار المسئولين الاقتصاديين للمؤسسات النساء قائمة) ومنحهم مقعدًا على الطاولة.

3. الأمر أكثر من مجرد معرفة تحسين محركات البحث

إن محترف تحسين محركات البحث (SEO) الذي يتعمق خارج أدواره ومسؤولياته سوف يسمح بأساليب إبداعية لحل المشكلات.

تحسين محركات البحث يدور حول:

معرفة الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها المستخدم.

فهم سبب بحثهم عنه وما يتوقعون الحصول عليه من النتيجة.

إن تجاوز الكلمات الرئيسية في المحتوى وبنية عنوان URL والبيانات المنظمة يُظهر للمستخدمين أن موقعك هو بالضبط ما يبحثون عنه.

إن الاهتمام بالتصميم، والشعور بسهولة الاستخدام، والتسويق تجاه الجمهور المستهدف، وفهم التكنولوجيا التي تجعل تشغيل الموقع سيساعد في النجاح الشامل لتحسين محركات البحث.

4. التكنولوجيا مهمة

يمكنني الاعتماد بكلتا اليدين على عدد المرات التي تم فيها رفض أدواري في تحسين محركات البحث (SEO) لأنني لم أكن تقنيًا بدرجة كافية.

على الرغم من أنني قد بدأت مسيرتي المهنية كمطور وحاولت مواكبة أحدث التقنيات، إلا أنني غالبًا ما كنت أفتقد معرفتي لبعض الأدوار.

قبل عشر سنوات، جعلت هدفي هو أن أكون الأذكى في مجال تحسين محركات البحث التقنية بقدر استطاعتي، وأن أعرف كيفية العمل على موقع ويب واسع النطاق – كل من الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية – تمامًا كما يفعل الفريق الهندسي.

لقد أتى هذا العمل الشاق بثماره في مسيرتي المهنية.

يمكنني تعديل أجزاء من الموقع تمامًا كما يفعل أي مهندس (وهو ما يكون مفيدًا عند توفير الموارد لتحسين محركات البحث) وأنا قادر على التوصل إلى حلول إبداعية لمشاكل معقدة للغاية.

5. العلاقات مهمة

لكي تنجح في تحسين محركات البحث (SEO)، تحتاج إلى معرفة أكثر من أفضل الممارسات.

كثيرا ما أقول أن 90% من النجاح في تحسين محركات البحث يعتمد على الأشخاص الذين تعمل معهم.

إذا لم تتمكن من إقناع المهندسين وكتاب المحتوى والمصممين وحتى أصحاب المصلحة داخل المؤسسة، فسيكون تحسين الجهد منخفضًا ويمكن أن يؤدي إلى نقص النتائج.

إذا كانت القيادة داخل المنظمة لا تفهم أو تؤمن بتحسين محركات البحث، فلن يتم إعطاء الأولوية للعمل الذي يدعم تحسين محركات البحث، وبالتالي قد يستغرق شهورًا أو لا يمكن إنجازه أبدًا.

إذا كان كتاب المحتوى لا يفهمون تحسين محركات البحث، فلن يقلقوا بشأن توازن الكلمات الرئيسية والمرادفات.

إذا كان المهندسون راضين عن التحسين، فسيواجه الموقع مشكلات تؤدي إلى انخفاض جودة النطاق.

لقد تحدثت عن هذا بمزيد من التفصيل في مقالتي في مجلة محرك البحث لماذا يحتاج تحسين محركات البحث للمؤسسات إلى بطل.

سيساعدك الحصول على موافقة الآخرين والعثور على البطل الخاص بك داخل المؤسسة على إكمال العمل الخاص بتحسين محركات البحث وتحقيق النتائج في النهاية للشركة.

6. جادل دون جدال

غالبًا ما يعتمد تحسين محركات البحث على جهود تحسين محركات البحث (SEO) لإنجاز العمل.

على الرغم من أن الإحباط هو حدث يومي في هذه الصناعة، فقد تعلمت أن الجدال في قضيتي لا يوصلني إلى أي مكان، وبالتأكيد لا يؤدي إلى إنجاز أي عمل لتحسين محركات البحث.

إن العثور على طرق مبتكرة للتعبير عن أهمية القيام بالعمل المطلوب لتحسين محركات البحث يتطلب البراعة والصبر.

إن ترك الأرقام والمكاسب الصغيرة تتحدث عن نفسها وتقديمها بطريقة واضحة ودقيقة غالبًا ما يحظى بتأييد الأشخاص الذين يتخذون القرارات.

7. افهم المستخدمين لديك

إن تخصيص الوقت لفهم الأشخاص الذين تعمل على تحسينهم لن يحقق لك النتائج فحسب، بل سيشجع المستخدمين أيضًا على إكمال الإجراء الذي يحتاجه العمل لزيادة الإيرادات.

غالبًا ما أقوم بوضع علامة على كلماتي الرئيسية بما يحاول المستخدم فهمه عند البحث عن هذا المصطلح وتوجيه الإستراتيجية حول هذا الهدف.

والمثال الرئيسي هو موقع التجارة الإلكترونية.

البحث عن “ربطة عنق” يمكن أن يعني أي شيء بدءًا من ربطة العنق أو ربطة العنق للرجال، أو ربطة عنق السكك الحديدية أو حتى ربطة عنق ملتوية.

إذا كان المستخدم أكثر تحديدًا بالكلمة الرئيسية “ربطة عنق”، فمن الممكن أنه يبحث عن ربطة عنق لشرائها أو يبحث عن طرق حول كيفية ربط ربطة العنق.

من خلال أخذ الوقت الكافي لفهم نية المستخدم وإنشاء المحتوى الذي يطابق نية هذا المستخدم سيساعد في نهاية المطاف في تحسين محركات البحث لديك.

8. إنها فارق بسيط

هناك حرفة خاصة للحصول على تحسين محركات البحث بشكل صحيح.

إنها ليست عملية حسابية أو صيغة أو استراتيجية دقيقة يجب اتباعها للحصول على نتائج في كل مرة.

يتعلق الأمر بـ:

فهم ما يبحث عنه المستخدمون ومطابقتها لمحتوى الموقع.

ومطابقتها لمحتوى الموقع. فهم المنافسة ومعرفة ما عليك فعله للحصول على المنصب الذي يفوقهم.

ومعرفة ما عليك فعله للحصول على المنصب الذي يفوقهم. قضاء الوقت فيما يهم – إضافة بيانات منظمة، وكتابة علامات العنوان، وصياغة الأوصاف التي سيرغب المستخدمون في النقر عليها، بالإضافة إلى التسلسل الهرمي لعناوين URL الذي يطابق التنقل حتى تتمكن محركات البحث من فهم تدفق موضوع الموقع.

9. رواية قصة

إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول إخبار محركات البحث بالقصة التي تريد منهم أن يعرفوها عن موقعك.

إذا كان موقع ويب للتجارة الإلكترونية للأحذية، فأخبر Google أنك تبيع الأحذية وأضف محتوى حول:

كيف تناسب الأحذية.

كيفية اختيار زوج الأحذية المناسب لمناسبة معينة.

ربما حتى ما الذي تبحث عنه في جودة الأحذية.

عند تحسين موقع ما، تعلمت أن أروي القصة كاملة وأن أقدمها بطريقة تمكن محركات البحث من استيعابها وفهم موضوع الموقع بشكل كامل.

10. الوكالة تختلف عن الوكالة الداخلية

لقد عملت في وكالة كمستشار وداخلي للشركات الناشئة والمنظمات الكبيرة.

لقد تعلمت أن العمل لدى وكالة على مواقع العملاء يختلف تمامًا عن العمل في مؤسسة والعمل على موقع ويب واحد فقط.

مع عمل الوكالة، ينصب التركيز على إبقاء العميل سعيدًا. أغطي هذا في مقالتي الشراكة مع وكالة تحسين محركات البحث للمؤسسات: ما تحتاج إلى معرفته.

جزء من الحفاظ على العميل ينطوي على الحصول على النتائج.

لكن إذا لم يكن العميل راضيًا عن مستوى التواصل أو العمل الذي تقوم به، فسيختار إلغاء العقد.

عند العمل داخل الشركة كمسؤول تحسين محركات البحث، يكون الضغط هو زيادة الإيرادات.

يتغير التحول في التفكير للتركيز على عمل تحسين محركات البحث (SEO) الذي يساعدك على الإبلاغ عن زيادة الإيرادات.

11. إنتربرايز وحش مختلف

عندما انتقلت من العمل في شركة متوسطة الحجم إلى مؤسسة كبيرة، تغير عملي وطريقة تعاملي مع تحسين محركات البحث (SEO) تمامًا.

أتحدث عن هذا في مقالتي هل وصلت شركتك إلى مستوى تحسين محركات البحث للمؤسسات؟ كيف تعرف أين أغطي ما يلزم لإدارة موقع يشهد مليارات مرات الظهور.

يصبح تحسين محركات البحث (SEO) وحشًا معقدًا يحتاج إلى الفهم والتنظيم من خلال إستراتيجية يتم توصيلها بوضوح.

لقد انتقلت من اختيار بعض الصفحات التي كانت سهلة المنال لتحسينها ورؤية النتائج السريعة إلى إدارة ملايين الصفحات من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون والذي يحتوي على موضوعات مختلفة.

لقد تعلمت التخلص من الضوضاء لتحديد الاستراتيجيات الشاملة التي أثرت على إيرادات المليارات.

12. الأعلى صوتًا ليس بالضرورة الأفضل

طوال سنوات عملي، تعرفت على خبراء وممارسين آخرين في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

لقد رأيت العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يأتون ويذهبون، وبعضهم ظلوا عالقين.

لقد شعرت بالرهبة من المتحدثين في المؤتمرات الذين يديرون وكالات أو يمتلكون شركات تنتج أدوات تحسين محركات البحث.

بمرور الوقت، أدركت أنه ليس كل محترفي تحسين محركات البحث المشهورين والصاخبين هم خبراء حقيقيون.

كانت هناك نقطة في مسيرتي المهنية حيث تجاوزت المعرفة التي كان لدى هؤلاء الأشخاص واضطررت إلى اكتساب خبرتي الخاصة في تحسين محركات البحث.

كان مستوى المواقع وتعقيدات البيئات التي كنت أعمل معها أمرًا لم يكن لدى Joe Schmoe SEO أي مفهوم عنه.

تعلمت أنه على الرغم من أنهم كانوا خبراء في حد ذاتها، إلا أنهم لم يكونوا بالضرورة الأفضل في تحسين محركات البحث.

13. بعض من الأفضل هو الأكثر هدوءًا

لمتابعة الرقم 12، تعلمت التعرف على محترفي SEO الهادئين.

الأشخاص الذين لا يتكلمون أو يكثرون من المؤتمرات.

أولئك الذين يركزون على أن يكونوا جيدين حقًا في الوظيفة التي لديهم.

من الصعب العثور على هؤلاء الأشخاص، لكنهم كانوا قيمة حقيقية في تشكيل مسيرتي المهنية ومساعدتي حيث لم يتمكن الآخرون من ذلك.

14. قم بالبحث قبل اتخاذ القرار

لقد انتقلت عبر ثلاث منظمات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية.

في كل مرة أتولى فيها الدور الجديد مرتديًا قبعة SEO المعتادة الخاصة بي وأقفز إلى اتخاذ القرارات قبل التعرف حقًا على الموقع وقاعدة المستخدمين.

في إحدى هذه الشركات، تم إخباري بوجود مشكلة في تحسين محركات البحث حيث تم تطوير مجموعة واحدة من الصفحات وتحسينها خصيصًا لعمليات البحث المحلية.

كانت هذه الصفحات معزولة (بمعنى عدم وجود روابط لها) لأنه مع مرور الوقت، قررت الشركة قضاء الوقت والجهد لإنشاء صفحات مماثلة ولكن ذلك لم يركز على تحسين محركات البحث.

تم ربط الصفحات التي أنشأتها الشركة من الصفحة الرئيسية واستخدمت المعلمات لتعيين المحتوى الرسومي الثقيل للغاية.

قيل لي أن الصفحات التي أنشأها النشاط التجاري تم تحويلها بشكل أفضل وحققت إيرادات أكثر من الصفحات الخاصة بتحسين محركات البحث.

كانت الشركة مقتنعة بالتخلص من صفحات تحسين محركات البحث (SEO) والتركيز على تحسين الصفحات التي أنشأتها الشركة.

ومع ذلك، بعد البحث في البيانات، وجدت أن الصفحات التي أنشأها النشاط التجاري تم تصنيفها فقط للمصطلحات التي تتضمن العلامة التجارية.

تم تصنيف صفحات تحسين محركات البحث (SEO) حسب المصطلحات التي كانت خارج العلامة التجارية، مما أدى إلى تحقيق قدر كبير من الإيرادات وجذب أعمال جديدة.

نظرًا لأن النشاط التجاري أنشأ صفحات تم تصنيفها للعلامة التجارية فقط، فقد بدا ظاهريًا وكأنهم يقومون بالتحويل والتصنيف بشكل أفضل لأن المستخدمين كانوا على دراية بالعلامة التجارية بالفعل ولم تكن هناك منافسة على مصطلحات العلامة التجارية.

في النهاية، استخدمت البيانات التي حصلت عليها لإقناع فريق تحسين محركات البحث وقيادة الشركة بتغيير وجهة نظرهم بشأن الصفحات التي تحقق أداءً أفضل.

تم وضع الإستراتيجية لدمج الاثنين باستخدام الدروس المستفادة من تلك البيانات.

لقد تعلمت من تلك التجربة، وغيرها الكثير مثلها، أن أخصص الوقت وأتساءل عن البيانات المقدمة.

لقد تعلمت قضاء الوقت في التعمق أكثر والحصول على فهم كامل لما يحدث قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تحسين محركات البحث.

15. محترفو تحسين محركات البحث (SEO) لا يتفقون على الإطلاق تقريبًا

طوال سنوات عملي في تحسين محركات البحث (SEO)، لم أجد أبدًا محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO) يتفق معي.

لقد قمت بالعديد من الأعمال التي كانت تربطني بها علاقة جيدة جدًا، لكننا ما زلنا لا نتعامل مع الأمور بنفس الطريقة.

وهذا لا يعني أن أحدنا كان على خطأ والآخر على حق.

وهذا يعني أن لدينا طرقًا مختلفة للتفكير.

وهذا ما يجعل تحسين محركات البحث الجيد أمرًا رائعًا.

إن النهج الإبداعي غير التقليدي لحل المشكلة هو ما يدفع نجاح أي فريق لتحسين محركات البحث.

16. أكثر من طريقة للقيام بالأشياء

لقد عملت مع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) هذا ذات مرة وكان مختلفًا تمامًا عني على الرغم من أننا غالبًا ما عملنا معًا بشكل جيد لصياغة حلول إبداعية وجريئة لتحسين محركات البحث (SEO).

كان مكتبنا عبارة عن متاهة من الممرات مقسمة إلى قاعات اجتماعات ومكاتب.

كان هناك دائمًا 3-4 طرق مختلفة للانتقال من النقطة “أ” إلى النقطة “ب”، ودائمًا ما سلكنا أنا وهو طرقًا مختلفة حتى عندما كنا في منتصف المحادثة.

سنظل نجد أنفسنا في مكاتبنا لمواصلة محادثتنا من حيث توقفنا.

الجزء المضحك منه هو أنه كان مؤشرا على كيفية عمل عقل تحسين محركات البحث (SEO).

أننا ذهبنا في طريقنا الخاص ولكن انتهى بنا الأمر في نفس الموقع.

لا بأس إذا لم نتفق مع بعضنا البعض.

وفي النهاية، سيحصلون في أغلب الأحيان على نفس النتيجة – وهذا كل ما تحتاجه الشركة.

لقد تعلمت أن أسمح لفريقي بمناقشة الأفكار والاستراتيجيات، ولكني أسمح للشخص الذي هو خبير في النهج (التقني والفيديو والمحتوى، أيًا كان) باتخاذ القرار النهائي وقيادة المبادرة.

17. تحدث إلى فرق مختلفة بلغتهم

عند العمل في مؤسسات كبيرة، سيكون هناك دائمًا أنواع مختلفة من الشخصيات والأفراد الذين يتمتعون بالذكاء الشديد والخبرة في مجال عملهم.

من العمل مع المنتج إلى التسويق، ومن المهندسين إلى المصممين، وكتاب المحتوى، والمديرين التنفيذيين الذين يقودونهم جميعًا، وجدت أن كل منهم يتحدث لغة مختلفة.

نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) يعتمد كثيرًا على كل هؤلاء الأشخاص، فقد تعلمت التعامل معهم بطرق مختلفة.

عندما أتحدث مع المهندسين، أظهر لهم المشكلة التي أراها وأتيح لهم المساحة للمساعدة في الحل.

عند التحدث إلى كتاب المحتوى، أظهر لهم البيانات حول عدد مرات البحث عن الكلمات الرئيسية حتى يتمكنوا من استخدام هذه الكلمات للكتابة عما يهتم به جمهورهم.

يريد المسؤولون التنفيذيون معرفة كيف سيؤثر تحسين محركات البحث (SEO) على الجزء الخاص بهم من العمل، لذلك أتبع نهجي لأوضح لهم كيف ستجعلهم تحسين محركات البحث (SEO) ناجحين.

كل شخص خبير في حد ذاته، ويتناسب دوره مع جزء من الكل الذي يجعل تحسين محركات البحث أمرًا رائعًا.

التحدث معهم بطريقة منطقية ينجز العمل ويفوز الجميع.

18. احترم عملية DevOps

كل شركة لديها طريقة للقيام بالأشياء، والأمر متروك لي كمسؤول تحسين محركات البحث (SEO) للعمل ضمن هذه العملية.

فهم ديف أوبس العملية التي أنشأتها الشركات وما هي أولوياتها، ستضمن مشاركة تحسين محركات البحث في هذه العملية.

عندما تجتمع الفرق الهندسية للحديث عن المشكلات التي يعملون على حلها في Sprint الخاصة بهم، سأسألهم عما إذا كان بإمكانهم اختيار واحدة أو اثنتين.

إذا كانت هناك مشاريع كبيرة يجري العمل عليها خلال بضع جولات سريعة، فأنا أطلب منهم إجراء أي تحسين يمكنهم القيام به للصفحات التي يتم لمسها.

من خلال العمل مع التدفق بدلاً من محاولة قطعه وإعادة توجيهه، سيتم إنجاز العمل الخاص بتحسين محركات البحث وإتمامه بشكل أسرع.

19. التحلي بالصبر

لقد بدأت مسيرتي المهنية في تحسين مواقع الويب الخاصة بي، ثم عملت في وكالة كانت تدير مواقع الويب للعملاء وبيئات الشركات الناشئة.

تم إنجاز العمل المطلوب لتحسين محركات البحث بسرعة وشهد نتائج فورية تقريبًا.

عندما انتقلت إلى العمل في شركة أكبر، كان علي أن أتعلم التباطؤ وأن أكون أكثر منهجية في نهجي.

لدى المؤسسات الأكبر حجمًا التي لديها فرق أكبر الكثير من الأمور التي يجب تنسيقها، مما يضيف وقتًا إلى العملية.

في الوقت الذي انتقلت فيه إلى المنزل، أصدرت Google خوارزمية نقل التصنيف الخاصة بها والتي كانت بمثابة إجابة Google لمرسلي البريد العشوائي الذين يتلاعبون باستمرار بتحسين محركات البحث للحصول على نتائج سريعة.

كان العالم من حولي يتباطأ، وكان عليّ أن أتعلم التحلي بالصبر معه.

20. كم سنة تفعل هذا ليس مهما

فقط لأنني عملت لمدة 20 عامًا في عالم تحسين محركات البحث (SEO)، لا يعني أنني أكثر خبرة من أي شخص يقوم بهذا لمدة 10 أو حتى 5 سنوات.

عالم التكنولوجيا يتطور باستمرار ويتغير معه تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار.

تعلن Google عن تغييرات في كيفية النظر إلى موقعك على أساس شهري تقريبًا.

إن محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يهتمون بهذه التغييرات – الذين يعملون باستمرار على الأساليب واختبار استراتيجيات التحسين – هم الخبراء.

لقد التقيت بمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين عملوا لمدة عامين في وكالات كبيرة ويشهدون نجاحًا كبيرًا.

لقد التقيت أيضًا ببعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الذين يعملون على تحسين المواقع لمدة 10 سنوات.

في حين أنهم قد يتحدثون في المؤتمرات، فإن البعض ليس لديهم أي فكرة عما يفعلونه.

في النهاية، يتعلق الأمر برؤية النتائج والانتباه إلى ما يحدث في عالم تحسين محركات البحث المجنون هذا.

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