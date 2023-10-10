Rewrite this title: 2010 NFL Draft Online: فيديو مباشر & Twitter

ستساعدك المقالة التالية: 2010 NFL Draft Online: فيديو مباشر & Twitter

ستكون مسودة NFL 2010 هي المرة الأولى التي سيتم فيها إجراء صياغة لاعبي الكلية من قبل فرق NFL في وقت الذروة، وليس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام اتحاد كرة القدم الأميركي بتوسيع الحدث إلى 3 أيام، بطريقة مماثلة كما فعلوا مع 2009 Probowl، عقده في عطلة نهاية الأسبوع قبل Super Bowl.

هذا العام، ستبدأ مسودة NFL الخامسة والسبعين الليلة في الساعة 7:30 مساءً، وسيتم بثها على التلفزيون على ESPN وأيضًا شبكة NFL، والتي ستبث تغطية NFL Draft على مدار 24 ساعة. أنا متحمس جدًا لمشاهدة المسودة على ESPN الليلة، لمعرفة أين يتم اختيار هذه الفئة من اللاعبين الدفاعيين المكثفين ولاعبي QB، ولرؤية ما يفعله فريق بالتيمور رافينز (فريق مدينتي) مع اختيارهم رقم 24.

ولكن إذا كنت مثلي، فقد لا يقدم مزود خدمة الكابل الخاص بك شبكة NFL، لذا فإن تجربتي في NFL Draft لعام 2010 ستقتصر على ESPN. لحسن الحظ، هناك بدائل لمشاهدة المسودة المباشرة عبر الإنترنت، وكذلك متابعة مسودة هذا العام عبر أدوات وتطبيقات الهاتف المحمول المختلفة.

شاهد مسودة NFL بالفيديو المباشر

يستضيف موقع NFL.com بثًا مباشرًا للفيديو لمسودة اتحاد كرة القدم الأميركي بدءًا من الساعة 7:30، عندما يكون فريق سانت لويس رامز على مدار الساعة مع اختياره رقم 1. سيكون البث المباشر على NFL.com/draft/2010/live/landing.

يغطي موقع CBSSports.com أيضًا مسودة NFL بتغطية فيديو وتصنيفات ومعلومات تفصيلية للفريق واللاعبين في Inside the Draft.

لدى ESPN تغطية مسودة لـ 2010 NFL DraftCast أيضًا مع Live Video ومعلومات الفريق التفصيلية وأخبار NFL. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ESPN بتكامل رائع للغاية مع Twitter إطعام و Facebook المحادثات حول المسودة التي تظهر حتى الخاص بك Facebook الأصدقاء الذين يشاهدون مشروع NFL على ESPN.

بين NFL.com وCBSsports وESPN، لا يوجد نقص في تغطية الفيديو المباشر لمسودة NFL 2010.

اتبع مسودة NFL على Twitter

الهاشتاج الرسمي لمشروع NFL لهذا العام هو #اتحاد كرة القدم الأميركي والتي يمكنك متابعتها على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي أو المفضلة Twitter طلب للحصول على معلومات NFLDraft المحدثة والتصريحات الصاخبة والرؤى … في 120 حرفًا أو أقل. وهناك أيضا جيدة جدا Twitter حساب يستحق المتابعة يسمى NFLDraftBible وبالطبع يمكنك متابعة ردود فعل NFL Player عليه Twitter عبرهم Twitter حسابات؛ إليك قائمة رائعة من مشهور.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد العثور على أصدقاء على Twitter الذين قد يشاهدون أيضًا NFL Draft أو يتابعون لاعبيك المفضلين، جرب Google Labs Follow Finder. على سبيل المثال، يمكنك التحقق من متابعي Chad Ochocinco أو Mel Kiper Jr من ESPN.