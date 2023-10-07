Rewrite this title: 2011 هدايا فنية رائعة للمهوس الذي تحبه

ستساعدك المقالة التالية: 2011 هدايا فنية رائعة للمهوس الذي تحبه

يفترض معظم الناس أنهم يعرفون كيف يقدمون لي هدايا “غريبة الأطوار”، لكن لدي كومة من الأشياء التي لا أستطيع استخدامها. إذا كنت تبحث عن هدية لشخص مهووس أو مهووس، فقد تساعدك هذه القائمة. يرجى العلم أن SEJ لا يمكنها التحقق من أن هذه العناصر تعمل كما هو معلن عنها. ترتبط كل صورة بموقع ويب على الإنترنت حيث يمكنك شراء هذه العناصر وغيرها من الهدايا التقنية الرائعة.

أوصي أيضًا إذا كنت تحب هذه العناصر بمراقبة المبيعات من يوم عيد الشكر حتى Cyber ​​Monday والبحث دائمًا عن رموز القسيمة أيضًا.

حقيبة الطاقة

لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين أراهم في المؤتمرات وهم يموتون بهواتفهم وأدواتهم الذكية، ولا يوجد عادةً الكثير من المنافذ التي يمكن التنقل فيها. هذه الحقيبة يمكنها حل هذه المشكلة. يمكن للحقيبة شحن العديد من الأجهزة وهي متوفرة في حقائب الظهر وحقائب المراسلة وحقائب الأوراق.

قمصان المهوس من ThinkGeek

لدى ThinkGeek مجموعة من القمصان التي أحبها! مثل “لا، لن أقوم بإصلاح جهاز الكمبيوتر الخاص بك”، “أرى بكسلات ميتة” و”الذاكرة غير كافية”.

إذا كان عليك شراء هدية لأي نوع من الطالب الذي يذاكر كثيرا أو المهووس، فيجب عليك التحقق من الموقع.

سيتم الكشف عن الصفقات السرية يوم الثلاثاء المقبل.

نظام سماعات وشاحن محمول آي هوم آي باد وآيفون

أنا فعلا أملك هذا البند. إنه يشحن أجهزة iPad وiPhone وهو أيضًا نظام مكبر صوت. إذا كنت تشاهد الأفلام على جهاز iPad الخاص بك، فهذا ملحق رائع. يحتوي على محول تكييف وبطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. تقنية الصوت SRS TruBass وReson8®. يستوعب أجهزة iPad في معظم الجلود والحافظات.

تم بيعه في Bed Bath and Beyond، استخدم قسيمة ووفر.

عصا التحكم ذلك

هذا التحكم في نمط الممرات لجهازك اللوحي أو جهازك المحمول. يضيف التحكم في عصا التحكم الفعلية للعب أكثر دقة، كما أن تركيب كوب الشفط يجعل عصا التحكم آمنة لشاشتك، ويعمل مع الألعاب ذات أدوات التحكم في لوحة الاتجاه ومتوافق مع جميع الأجهزة اللوحية التي تحتوي على شاشة لمس سعوية.

حافظة زاجفوليو للآيباد

تحتوي هذه الحافظة على بطانة متينة من الألياف الدقيقة، وهي رفيعة بشكل مثير للإعجاب مع حافظة iPad متعددة الوظائف Apple® iPad® 2. يحتوي على لوحة مفاتيح Bluetooth قابلة للإزالة ونظام حامل مدمج، وهو رائع للمهوسين أثناء التنقل.

فتاحة زجاجات USB سعة 2 جيجابايت من i-Ecko

هل لديك مهووس يحب البيرة؟ هذه هدية مفيدة لأنها تفتح البيرة وهي جهاز تخزين. #الفوز

جهاز ايفون المكتبي

هذا هو الحامل الذي يحول هاتف iPhone إلى هاتف مكتبي أكثر راحة. عندما تكون سماعة الهاتف في يد واحدة، تكون يدك الأخرى حرة في التنقل في تطبيقات iPhone، مثل التقويمات والبريد الإلكتروني والإنترنت.

علبة هواء Mophie Juice Pack وبطارية قابلة لإعادة الشحن

لدي هذه الحالة وقد أنقذتني مرات عديدة.

بطارية ذكية قابلة لإعادة الشحن مخفية داخل حافظة واقية منخفضة الوزن وخفيفة الوزن وناعمة الملمس مع تصميم رفيع للغاية وخفيف الوزن، قم بشحن ومزامنة جهاز iPhone الخاص بك مع iTunes دون إزالته من هواء علبة العصير باستخدام كابل USB المرفق، يمكنك إضافة ما يصل إلى 6 ساعات من وقت التحدث (حتى 12 ساعة على شبكة الجيل الثاني).

Apple مجموعة توصيل كاميرا الآيباد

يمكن لهذه المجموعة استيراد الصور ومقاطع الفيديو من كاميرا رقمية: باستخدام كابل USB للكاميرا أو مباشرة من بطاقة SD. تدعم مجموعة توصيل الكاميرا تنسيقات الصور القياسية، بما في ذلك JPEG وRAW.

هودي ستار وورز إكس وينج بايلوت من مارك إيكو

تتميز سترة Star Wars X-Wing Pilot من Marc Ecko بسحاب أمامي مع غطاء يمكن استخدامه كخوذة X-Wing Pilot. باعتباري من محبي Star Wars، فأنا أحب هذا المنتج تمامًا. يجب ان يكون.

قم بالطباعة من جميع أنحاء المدينة أو من جميع أنحاء البلاد عن طريق إرفاق مستندك برسالة بريد إلكتروني على جهازك المحمول وإرسالها للطباعة مباشرة على الطابعة التي تدعم تقنية HP ePrint. يمكنك استخدام الأجهزة المحمولة المتوفرة لديك بالفعل، دون الحاجة إلى تطبيقات أو برامج إضافية. استخدم تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك الصور والمستندات اليومية. شارك عنوان البريد الإلكتروني الخاص بطابعتك مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.

Targus بطارية احتياطية لأجهزة iPad

إنها فكرة هدية رائعة لأي شخص لديه جهاز iPad، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحضرون المؤتمرات ويأخذون أجهزة iPad الخاصة بهم، فهذه هدية رائعة.

مشغلات الوسائط Roku لـ Netflix وHulu و Amazon…

يقدم مشغل Roku على الفور أفلامًا وبرامج تلفزيونية عالية الجودة مباشرة إلى التلفزيون الخاص بك عبر الإنترنت. اتصل عبر شبكة Wi-Fi أو عبر اتصال الكابل/DSL الخاص بك. جهاز Roku صغير الحجم ويمكنه السفر معك واستخدامه في أي مكان يتوفر به اتصال Wi-Fi.

يتضمن Roku أيضًا قنوات مثل Amazonو Hulu و Pandora و HBO GO و Angry Birds والمزيد. نحن نحب روكو لدينا.

اختر أ Kindle، أي Kindle…

أنا أحب أوقد. انها خفيفة جدا وصغيرة. يمكنني حمله في أي مكان وقراءته في الخارج تحت شمس فلوريدا الساطعة (من الواضح أن Kindle النار ستكون مختلفة). يمكننا تنزيل الكتب من أي مكان دون القلق بشأن عدم وجود ما نقرأه أثناء الرحلات.

إذا كان لديك جهاز iPad/iPhone، فهناك Kindle التطبيق الذي يتزامن مع Kindle. عند فتح Kindle التطبيق سيعرض آخر صفحة قرأتها على Kindle بحد ذاتها. هذه ميزة عظيمة. في بعض الأحيان يكون من الجيد الابتعاد عن أجهزة iPad وiPhone وأجهزة الكمبيوتر والقراءة فقط. ال Kindle هدية عظيمة للقراء.

Kindle النار 199 دولارًا

ال Kindle يقدم Fire الأفلام والتطبيقات والألعاب والموسيقى والقراءة وكتب الأطفال والروايات المصورة والمجلات والتخزين السحابي المجاني ومتصفح الويب المسرع عبر السحابة. مع توفر 18 مليون فيلم وبرنامج تلفزيوني وأغاني ومجلة وكتب، تعد هذه هدية تقنية رائعة. هناك الآلاف من التطبيقات والألعاب ويمكنك استخدامها مع Netflix وHulu Plus وPandora والمزيد.

حامل بطاقة الذاكرة

لدينا جميعًا الكثير من بطاقات الذاكرة، ومن السهل فقدانها نظرًا لحجمها. تحتوي هذه الحافظة على 8 صفحات مع 20 حجرة للبطاقات. مقابل 12.97 دولارًا، يمكنك شراء عدد قليل منها والحفاظ على الأشياء منظمة وآمنة.

Quirky™ Pivot Power Surge Protector

حامي عرام الطاقة المحورية! يحتوي شريط الطاقة القابل للتعديل هذا على محولات كبيرة في كل منفذ. ستة منافذ قابلة للتعديل تسمح لكل قابس بالتناسب مع كل منفذ. يوفر واقي زيادة التيار 672 جول من الحماية الصلبة. شكل مرن يدور حول الأثاث والأماكن التي يصعب الوصول إليها

لوجيتك مكبر صوت USB لاسلكي Z515

مكبر صوت لاسلكي للتوصيل والتشغيل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad وiPhone.

توفر برامج التشغيل المزدوجة عالية الأداء صوتًا استريوًا غنيًا وكاملًا مع صوت جهير عميق. بطارية طويلة العمر قابلة لإعادة الشحن تعمل حتى 10 ساعات من الموسيقى.

أفكار بطاقة الهدايا