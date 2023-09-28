Rewrite this title: 24 أفضل بدائل مخطط الكلمات الرئيسية من Google

ستساعدك المقالة التالية: 24 أفضل بدائل مخطط الكلمات الرئيسية من Google

بدءًا من الأيام القديمة لحشو الكلمات الرئيسية وحتى أبحاث الكلمات الرئيسية وحملات الدفع لكل نقرة (PPC) في الوقت الحالي، لا تزال الكلمات الرئيسية تشغل عالم البحث.

تعد الكلمات الرئيسية عنصرًا أساسيًا في التسويق عبر البحث – المصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة لتثبيت المحتوى واستعلامات البحث.

لا توفر Google إمكانية الوصول إلى مخطط الكلمات الرئيسية الخاص بها لأي شخص ليس لديه حساب نشط في إعلانات Google، ولكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى التي يمكنك الحصول على معلومات الكلمات الرئيسية منها.

فيما يلي 24 أداة للعثور على كلمات رئيسية جديدة وصعوبة الكلمات الرئيسية وحجم البحث.

إلى جانب تقارير الروابط الخلفية ولوحات معلومات حركة المرور العضوية الخاصة بـ Ahrefs، لديهم أداة قوية حقًا للبحث عن الكلمات الرئيسية.

توفر أداة Ahrefs المدفوعة أفكارًا للكلمات الرئيسية بالإضافة إلى حجم البحث لجميع أنواع المطابقة.

كما أن لديها مقياسًا لدرجة صعوبة الكلمات الرئيسية، في اختبار الرأس إلى الرأس، كانت أكثر دقة قليلاً من الأدوات الأخرى التي تقدم ميزة مماثلة.

تمتلك SEMrush أداة كلمات رئيسية تعتمد على مجموعة بيانات ضخمة من بيانات البحث من 26 دولة مختلفة.

تعرض نتائجها أفكار الكلمات الرئيسية، وحجم البحث المقدر، وتكلفة النقرة المقدرة، ودرجة صعوبة الكلمات الرئيسية، ومجالات التصنيف الحالية.

أطلقت Moz مستكشف الكلمات الرئيسية المخصص لها كملحق لمجموعة أبحاث تحسين محركات البحث الخاصة بها.

تتيح لك خيارات التصفية استبعاد مصطلح الاستعلام المحدد الخاص بك للحصول على المزيد من الأفكار، أو حتى اختيار عبارات الأسئلة التي تحتوي على كلمتك الرئيسية فقط.

تتضمن نتائج الكلمات الرئيسية أفكار الاستعلام ذات الصلة إلى جانب حجم البحث المقدر ودرجة صعوبة الكلمة الرئيسية.

يعرض Moz أيضًا النطاقات المصنفة حاليًا للكلمة الرئيسية والإشارات الأخيرة للكلمة الرئيسية.

تقوم هذه الأداة باستخلاص اقتراحات الكلمات الرئيسية من Google، YouTube، بنج، وحتى Amazon.

يمكنك اختيار الكلمات الرئيسية المقترحة من كل نطاق Google TLD، واللغة، والموقع؛ وهناك خيارات مماثلة للمحركات الأخرى التي يدعمها.

سوف تحصل على المئات من الكلمات الرئيسية المقترحة مجانًا، ولكنك تحتاج إلى خطة مدفوعة للوصول إلى تقديرات حجم البحث.

يُعرف Scrapebox في الغالب باسم أداة تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء، ويحتوي على الكثير من استخدامات القبعة البيضاء أيضًا، بما في ذلك إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية.

باستخدام Scrapebox، يمكن أن تتحول مجموعة صغيرة من الكلمات الرئيسية بسهولة إلى مئات وحتى آلاف الاحتمالات.

يتمثل القيد في أن Scrapebox هو برنامج يحتاج إلى التشغيل على Windows بيئة سطح المكتب. الجانب الإيجابي هو أنها عملية شراء لمرة واحدة، مقابل اشتراك شهري أو سنوي.

يعد WordStream في المقام الأول أداة مدفوعة لمساعدة مسوقي البحث في إدارة حملات الدفع لكل نقرة، كما يحتوي WordStream أيضًا على أداة كلمات رئيسية مجانية تسمح بعدد محدود من عمليات البحث.

تتضمن النتائج المجانية الكلمات الرئيسية ذات الصلة فقط، ولكن يمكن للمشتركين المدفوعين في WordStream رؤية حجم البحث أيضًا.

حتى بالنسبة للحملات التي تركز على Google فقط، لا يزال بإمكان أداة الكلمات الرئيسية في Bing تقديم رؤى مفيدة حول الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

نظرًا لأن Bing هو في حد ذاته محرك بحث، فإنه يحصل على البيانات من مكان أقرب إلى “المصدر” أكثر مما تفعله أدوات الكلمات الرئيسية الأخرى.

هذه الأداة مجانية الاستخدام – تحتاج فقط إلى التحقق من موقع الويب الخاص بك في أدوات مشرفي المواقع في Bing.

هذه واحدة من أقدم أدوات الكلمات الرئيسية الموجودة وهي تسحب بيانات البحث من أوسع قائمة من الكلمات الرئيسية موارد البحث.

إنها أداة مدفوعة الأجر، ولكن يمكنك إجراء عدد محدود من عمليات البحث المجانية.

وعلى الرغم من أنني وجدت أن أحجام البحث المتوقعة لديهم يمكن أن تختلف بشكل كبير عما يعرضه محرك البحث Google، إلا أنها أداة مفيدة لاكتشاف أفكار ربما لم تكن لتجدها بطريقة أخرى.

يمكن أن تركز عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية في خمسة بلدان مختلفة أو في معظم اللغات الأكثر شيوعًا في العالم.

تتضمن النتائج درجة صعوبة الكلمة الرئيسية وأفكار الكلمات الرئيسية.

ويمكن بعد ذلك تصفيتها بعدد من المقاييس المختلفة.

هذه أداة مدفوعة، لذا يمكنك فقط إجراء عدد محدود من عمليات البحث مجانًا.

هذه هي أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المفضلة لدي على الإطلاق لأنها فريدة لموقعك وتأتي مباشرةً من Google.

قم بتصفية الكلمات الرئيسية ذات العلامات التجارية في تقارير وحدة التحكم الخاصة بك وابدأ في البحث عن أفكار يمكنك التوسع فيها.

إذا كان لديك قدر كبير جدًا من البيانات، فيمكنك استخدام مرشحات التعبير العادي للعثور على الاستعلامات التي تتناسب مع معلمات معينة مثل عدد مرات الظهور أو النقرات أو الكلمات.

توفر أداة تسويق المحتوى هذه عددًا كبيرًا من معلومات الكلمات الرئيسية.

فهو يوفر لك رؤى حول غرض البحث وأنواع المحتوى وحجم البحث والموضوع المطلوب وعناوين URL ذات التصنيف الأعلى.

إنها أداة مدفوعة ولكنها تتضمن أيضًا معلومات حول فجوات المحتوى واستراتيجيات الكلمات الرئيسية.

يعرض لك Keyword Surfer حجم البحث لكلمات رئيسية مختلفة، والتي يمكن أن تكون قوية عند إقرانها بأدوات مثل الإجابة على الجمهور.

وهو مجاني.

تسحب هذه الأداة الكلمات الرئيسية من Reddit وتطابقها مع معلومات حجم البحث.

ويتضمن عمود “حجم البحث الشهري” الذي يسرد متوسط ​​عدد عمليات البحث الشهرية لهذا المصطلح، وفقًا لـ Grepwords.

يتضمن Majestic مولد الكلمات الرئيسية ومدقق الكلمات الرئيسية في خطة Lite الخاصة بهم.

توضح لك هذه الأداة عدد المرات التي يظهر فيها مصطلح البحث في فهرسها وحجم البحث عن هذا المصطلح.

تعد مؤشرات Google رائعة لعدة أسباب، ولكنها في المقام الأول أداة تجمع بيانات البحث الشائعة من Google.

وهذا يجعلها أداة ممتازة، خاصة لمتابعة الأخبار العاجلة ومواكبة الاتجاهات القادمة.

Sistrix هي أداة مدفوعة تحتوي على شريحة كلمات رئيسية قوية.

يمكنك الحصول على كلمات رئيسية عبر مجموعة واسعة من البلدان والمدن واللغات.

غالبًا ما تضع Searchmetrics قوائم “الفائزين والخاسرين”، والتي توضح المواقع التي فازت أو خسرت في التصنيف.

لديهم نفس العناية بأدوات الكلمات الرئيسية الخاصة بهم، مما يتيح لك حجم البحث وتكلفة النقرة وانتشار حجم البحث.

Infinite Suggest هي أداة مجانية تقدم قوائم لا تنتهي أبدًا من كلمات Google الرئيسية.

يمكنك فحص هذه الكلمات الرئيسية في SEMrush للحصول على مزيد من المعلومات حولها.

BuzzSumo هي خدمة تسويق رقمي كلاسيكية أطلقت أداة جديدة لإنشاء كلمات رئيسية ذات صلة بحجم البحث الشهري وتكلفة النقرة واتجاهات البحث.

حتى مع المعلومات الواردة من أدوات Google الأصلية مثل Keyword Planner، فمن المفيد استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات – مثل تلك المذكورة أعلاه – عند إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية فقط للحصول على منظور آخر.

20-24: الخيارات العالمية

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بإجراء حملات تحسين محركات البحث (SEO) أو التسويق عبر محرك البحث (SEM) في أماكن حول العالم حيث تواجه جوجل منافسة فعلية (على سبيل المثال، آسيا)، قد يكون من الأفضل لك استخدام أدوات الكلمات الرئيسية التي تم إنشاؤها لهذا السوق المحلي.

بايدو

يحتوي أكبر محرك بحث في الصين على أداة كلمات رئيسية مجانية تعد جزءًا من أدوات مشرفي المواقع الخاصة به.

كما أن لديها منتج يشبه مؤشرات Google الذي يعطي الاتجاهات الساخنة والكلمات الرئيسية ذات الصلة.

خيار آخر هو الاستخدام DragonMetrics للبحث عن الكلمات الرئيسية (أداة مدفوعة مع نسخة تجريبية مجانية)، وهي مثل Ahrefs/SEMrush/Moz for Baidu.

نيفر

محرك البحث المهيمن في كوريا الجنوبية، Naver لديه أداة الكلمات الرئيسية للعثور على الكلمات الرئيسية الشائعة على شبكتها.

ياهو اليابان وياهو تايوان

هذه هي محركات البحث الرائدة في الأسواق الخاصة بها ولكل منها أدوات الكلمات الرئيسية الخاصة به (خلف جدران تسجيل الدخول).

يجب أن تكون بيانات كلماتهم الرئيسية هي نفس ما يعرضه Google لأنهم يستخدمون نتائج Google العضوية.

ياندكس

محرك البحث الرائد في روسيا والشائع في البلدان الناطقة بالروسية الأخرى أداة الكلمات الرئيسية لديه البيانات الروسية وكذلك الإنجليزية المتاحة.

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