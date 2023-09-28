Rewrite this title: 25 خطأ في تحسين محركات البحث في WordPress لإصلاحها للحصول على تصنيفات أفضل

ستساعدك المقالة التالية: 25 خطأ في تحسين محركات البحث في WordPress لإصلاحها للحصول على تصنيفات أفضل

هل لديك موقع ووردبريس؟

هل تريد المزيد من الرؤية في SERPs والمزيد من حركة المرور؟

بالطبع تفعل!

النجاح الحقيقي لموقع WordPress يبدأ بتحسين محركات البحث (SEO) لديك.

في هذه المقالة، ستتعرف على بعض أخطاء SEO الأكثر شيوعًا في WordPress وكيفية إصلاحها.

لقد كنت أقوم بـ WordPress SEO منذ عام 2007.

وعلى طول الطريق، تعلمت الكثير حول ما يلزم لإنشاء موقع ويب عالي الأداء.

سيوفر تجنب الأخطاء الـ 25 التالية أو إصلاحها بعض الفرص الرائعة لتعزيز SEO الخاص بـ WordPress اليوم.

1. لقد نسيت تحديد منطقتك الزمنية

لنبدأ بشيء سهل: تحديد منطقتك الزمنية.

لماذا هذا مهم؟

عندما تقوم بجدولة المنشورات للنشر في المستقبل، فإنك تحدد وقتًا من اليوم لمشاركة المحتوى.

إذا لم يتم تعيين منطقتك الزمنية بشكل صحيح، فلن تتمكن من مشاركة المحتوى عندما تعتقد أنك تفعل ذلك.

قد يؤثر هذا على كل شيء بدءًا من المشاهدات وحتى مشاركات عملك، مما يؤدي في النهاية إلى إعاقة مشاركتك العضوية.

يمكنك تحديد المنطقة الزمنية الخاصة بك عن طريق الذهاب إلى إعدادات، ثم النقر عام.

سترى قسمًا بعنوان وحدة زمنية الذي يسمح لك بالاختيار من القائمة المنسدلة.

2. لم يتم تأسيس اتصال قاعدة البيانات الخاصة بك

إذا تلقيت إشعارًا بوجود خطأ في إنشاء اتصال بقاعدة البيانات، فستبدو شاشتك كما يلي:

إذا كان الأمر كذلك، فهناك بعض الحلول الممكنة:

اتصل بمزود استضافة WordPress الخاص بك. من الممكن أن يكون هناك شيء خاطئ من جانبهم.

من الممكن أن يكون هناك شيء خاطئ من جانبهم. افتح ملف wp-config.php الخاص بك. يمكنك القيام بذلك عبر مدير الملفات أو بروتوكول نقل الملفات (FTP). إذا لزم الأمر، قم بتحرير الملف لتصحيح أسماء قاعدة البيانات والمضيف واسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكنك القيام بذلك عبر مدير الملفات أو بروتوكول نقل الملفات (FTP). إذا لزم الأمر، قم بتحرير الملف لتصحيح أسماء قاعدة البيانات والمضيف واسم المستخدم وكلمة المرور. تحقق للتأكد من عدم تعرضك للاختراق. على الرغم من طبيعة WordPress الصديقة لمحركات البحث (SEO) (هناك الكثير من الأسباب لذلك، بما في ذلك جميع مكونات SEO الإضافية مثل Yoast)، إلا أنه أكثر عرضة للاختراق من المواقع الأخرى. اتصل بالمطور الخاص بك أو استخدم أداة أمان للتحقق مما إذا كان قد تم اختراقه. إذا كان الأمر كذلك، فقم بتغيير معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على الفور، واستعد الموقع باستخدام النسخة الاحتياطية (المزيد حول ذلك أدناه!).

3. أنت تتجنب البيانات التعريفية الاجتماعية

بالتأكيد، قد لا تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي الشيء الأكبر الذي يدور في ذهنك إذا كنت تركز على تحسين محركات البحث (SEO).

ولكن دعونا لا ننسى أن هذه الأداة تجذب الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك، ومن المؤكد أن زيادة عدد الزيارات ستؤدي إلى تعزيز تصنيفاتك (أو على الأقل الزحف إليك).

استخدم أداة Yoast SEO على WordPress لتمكين البيانات التعريفية المفتوحة للرسم البياني Facebook.

للقيام بذلك، انتقل إلى البرنامج المساعد الخاص بك والشريحة إضافة بيانات تعريف الرسم البياني المفتوحة من عاجز ل ممكّن.

يتيح لك القيام بذلك تحديد الصورة التي تريد مشاركتها مع منشورك.

تحت Twitter لوحة، تمكين Twitter البيانات التعريفية للبطاقة.

الانزلاق Twitter البيانات التعريفية للبطاقة من عاجز ل ممكّن.

يؤدي هذا إلى تحويل عنوان URL إلى معاينة كاملة لأي شخص يشارك روابط إلى المحتوى الخاص بك.

4. ليس لديك خريطة موقع XML

إن خريطة موقع XML هي كما تبدو: خريطة لموقع الويب الخاص بك بتنسيق XML.

إذا لم تكن قد قمت بإعداد وتقديم واحدة، فهذا هو الوقت المناسب.

استخدم البرنامج المساعد Yoast SEO الخاص بك لإنجاز المهمة.

داخل البرنامج المساعد، انقر على تحسين محركات البحث، ثم اذهب الى خرائط مواقع XML.

حرك وظيفة خريطة الموقع XML زر من عاجز ل ممكّن.

استخدم الارتباط التشعبي لعرض خريطة الموقع الخاصة بك، ثم قم بإرسالها إلى حسابك وحدة تحكم بحث جوجل. الأمر بهذه السهولة!

أيضا، لا تنسى أدوات مشرفي المواقع بينج أيضًا.

5. أنت تحصل على الخطأ 500 الداخلي في الخادم على WordPress

إذا ظهرت شاشة بيضاء تقول خطأ في الخادم الداخلي، أنت تتعامل مع خطأ WordPress الداخلي للخدمة 500.

لحلها، جرب واحدًا – أو كل – من هذه الحلول المحتملة:

إذا تم استنفاد الحد الأقصى للذاكرة لديك، قم بزيادته

افتح ملف wp-config.php الموثوق به وقم بتحريره لإضافة التعليمات البرمجية.

ضمن النص الرئيسي لعلامات PHP، أضف:

تعريف(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);

يؤدي هذا إلى تعيين الحد الأقصى للذاكرة لديك إلى 64 ميجا، حتى تتمكن من تغيير الرقم الأعلى إذا لزم الأمر.

قم بتغيير اسم ملف .htaccess الخاص بك إلى .htaccess قديم

يمكنك القيام بذلك في FTP أو مدير الملفات.

إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فأعد تعيينه مرة أخرى إلى اسم الملف الأصلي.

6. الروابط الدائمة الخاصة بك كلها خاطئة

يتضمن تحسين محركات البحث الكلمات الرئيسية. ولكن هذا ليس كل شيء.

ويعني أيضًا التكتيكات خارج الصفحة، وليس أقلها تسمية الرابط الثابت.

يمكنك تحسين تصنيفك وزيادة نسبة النقر إلى الظهور (CTR) فقط عن طريق تغيير الروابط الدائمة لمشاركاتك لتتناسب مع العنوان.

بدلاً من تغيير كل رابط ثابت يدويًا، يمكنك أتمتة العملية في موقعك إعدادات.

من هناك، انقر فوق الروابط الدائمة. ستشاهد مجموعة من الخيارات، مثل عادي وتاريخ ورقم.

ولكن تأكد من اختيار الشخص الذي يقول اسم المشاركة.

عند تحرير الرابط الثابت، ما عليك سوى التحقق مرة أخرى من أنه يحتوي على إحدى الكلمات الرئيسية المستهدفة بداخله.

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، فمن الأفضل أن تأخذ كل قضمة يمكنك الحصول عليها!

7. أنت لا تستفيد من مساحة التذييل

لتحسين الارتباط الداخلي والحفاظ على تصفح الأشخاص لموقع الويب الخاص بك لفترة أطول من الوقت (مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المشاركة والتحويلات)، أضف رابطًا إلى صفحتك الرئيسية والصفحات المقصودة المهمة الأخرى في تذييل موقع الويب الخاص بك.

عندما يقوم Google بالزحف إلى مواقع الويب، فإنه يستخدم نص الرابط الذي يحمل علامة تجارية لمساعدته.

تساهم هذه الإستراتيجية في ذلك، لذا فهي مفيدة للغاية، على الرغم من طبيعتها المبسطة.

8. طرح المحتوى الخاص بك غير منتظم

كلما قمت بنشر محتوى أكثر، زاد عدد الكلمات الرئيسية التي تحاول تصنيفها وزادت فرص حصولك على تصنيف على صفحات نتائج محرك البحث.

ومن الصحيح أيضًا أنه كلما نشرت أكثر (ونشرت بشكل منتظم)، زادت احتمالية حصولك على حركة مرور عالية الجودة.

9. لقد نسيت تحديد أهداف Google Analytics

إذا كنت تأخذ كل هذا الوقت لإنشاء موقع الويب الخاص بك على WordPress وتهدف إلى تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق نتائج عالية، إلا أن تحسين محركات البحث (SEO) ليس هو الهدف النهائي.

الهدف الحقيقي؟

التحويلات.

ولهذا السبب تحتاج إلى تحديد أهداف الوجهة في Google Analytics.

يمكنك استخدام هذه الأداة لقياس مقدار الزيارات العضوية التي تؤدي إلى التحويلات.

قم بتنفيذ صفحة “شكرًا لك” أو “تهانينا” عندما يقوم شخص ما بالتحويل (على سبيل المثال، يشتري منتجك، أو يسجل في ندوتك الافتراضية، أو يشترك في رسالتك الإخبارية).

يمكنك استخدام هذه الصفحة كوجهة لقياس ما إذا كنت ستحقق أهداف التحويل الخاصة بك أم لا.

10. تترك المحتوى ليتراكم عليه الغبار

يعد إنتاج المحتوى أمرًا ضروريًا، ولكنه ليس الوجه الوحيد للعملة.

أحد أكثر أخطاء WordPress شيوعًا التي يرتكبها الأشخاص هو الفشل في تحديث المحتوى القديم أو تحديثه.

تجعل هذه العملية أخبار الأمس جديدة مرة أخرى، ويمكنها حتى تحويل المحتوى الذي كان موضوعيًا في السابق إلى شيء أكثر حداثة.

ولكن لماذا تأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك؟

لأن متوسط ​​عمر مدونة موقع الويب هو سنتان (عندما تصل إلى 99% من مشاركتها).

ضع خطة لدمج التحديثات في استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

وإلا، فقد تفوت الكثير من الزيارات القيمة، وبالتالي – التحويلات.

11. انتهت مهلة اتصالك

إذا وصلت إلى الشاشة التي تشير إلى انتهاء مهلة اتصالك، فجرّب أحد الحلول الرئيسية التالية:

إذا تم استنفاد الحد الأقصى للذاكرة لديك، قم بزيادته

افتح ملف wp-config.php وقم بتحريره لإضافة التعليمات البرمجية. ضمن النص الرئيسي لعلامات PHP، أضف:

تعريف(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);

يؤدي هذا إلى تعيين الحد الأقصى للذاكرة لديك إلى 64 ميجا، حتى تتمكن من تغيير الرقم الأعلى إذا لزم الأمر.

قم بإلغاء تنشيط جميع المكونات الإضافية الخاصة بك

قم بإعادة تنشيطها واحدًا تلو الآخر لتحديد أي منها – إن وجد – هو الذي يسبب المشكلة.

العودة إلى سمة WordPress الافتراضية

تأكد من عمل نسخة احتياطية لموقعك قبل القيام بذلك (المزيد حول ذلك أدناه)!

قد يحتاج موضوعك إلى التعديل إذا كان الأمر كذلك. إذا كانت هذه هي المشكلة، قم بإزالة المسافات في نهاية الملف.

12. لديك روابط مكسورة

تأكد من التحقق من الروابط المعطلة بشكل منتظم.

يمكن أن تظهر الروابط المعطلة إذا تغيرت الروابط الخارجية أو إذا قمت بتعديل الروابط الدائمة الخاصة بك.

ليس من الصعب العثور على الروابط المعطلة، ولا يتعين عليك حتى حل خطأ WordPress هذا يدويًا.

يمكنك استخدام شيء صغير يسمى مدقق الارتباط المكسور، وهو مكون إضافي مخصص لمستخدمي WordPress فقط.

13. موقعك غير متاح بسبب الصيانة المجدولة

إذا كنت تتلقى رسالة نصها، “غير متاح لفترة وجيزة للصيانة المجدولة. تحقق مرة أخرى بعد دقيقة واحدة،” أنت لست وحدك.

يحدث هذا غالبًا عندما يقرر WordPress أن الوقت مناسب لتحديث قالب أو مكون إضافي تستخدمه.

يمكنك إما الدخول إلى حساب WordPress الخاص بك وإجراء التحديث يدويًا أو زيارة الدليل الجذر وحذف ملف الصيانة الخاص بك (عبر مدير الملفات أو FTP).

14. يظهر لك خطأ WordPress 404

سواء كان ذلك من خلال WordPress أم لا، فقد رأينا جميعًا الخطأ 404 في وقت ما.

في أغلب الأحيان، تكون إعدادات الرابط الثابت هي أصل هذه المشكلة.

لإصلاح هذه المشكلة، قم بزيارة إعدادات و الرابط الثابت.

هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إعادة تكوين الروابط الدائمة الخاصة بك، أو إعادة كتابتها يدويًا، أو استبدال الإعدادات الافتراضية.

15. أنت لا تستخدم ترميز المخطط؟

يمكن أن يُحدث ترميز المخطط فرقًا كبيرًا في إمكانات تحسين محركات البحث لديك.

الفشل في الاستفادة منه لا يعني أنك معاقب، ولكن هذا يعني أنك تفوت فرصة جيدة.

هناك أنواع مختلفة من علامات المخطط التي يمكنك تنفيذها، مثل التصنيفات بالنجوم (واحدة بسيطة للبدء بها)، ومخطط الأسئلة والأجوبة، ومخطط الأسئلة الشائعة، على سبيل المثال لا الحصر.

يمكنك أيضًا استخدام مكونات WordPress الإضافية لتنفيذ المخطط على موقع الويب الخاص بك.

16. يظهر لك خطأ WordPress “استنفدت الذاكرة”.

يحتوي موقع WordPress الخاص بك على حجم بايت مسموح به من الذاكرة.

إذا تجاوزت هذا الحد بسبب مكون إضافي أو برنامج نصي، فسترى ملاحظة تقول خطأ فادح: تم استنفاد حجم الذاكرة المسموح به وهو X بايت (في هذه الحالة، X يساوي قائمة طويلة من الأرقام).

إذا تم استنفاد الحد الأقصى للذاكرة لديك، قم بزيادته

افتح ملف wp-config.php وقم بتحريره لإضافة التعليمات البرمجية. ضمن النص الرئيسي لعلامات PHP، أضف:

تعريف(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);

يؤدي هذا إلى تعيين الحد الأقصى للذاكرة لديك إلى 64 ميجا، حتى تتمكن من تغيير الرقم الأعلى إذا لزم الأمر.

17. لديك خطأ “الجدول المفقود”.

إذا كنت شخصًا يقوم بجدولة المنشورات مسبقًا، فقد تواجه خطأ في WordPress يفيد بأن لديك منشورًا مجدولًا فاتتك.

لماذا يحدث هذا؟

حسنًا، لأتمتة جدولة النشر، يستخدم WordPress شيئًا يسمى “وظائف cron”.

لسوء الحظ، فإنها تفشل في بعض الأحيان وتحتاج إلى نشر المحتوى يدويًا من لوحة التحكم الخاصة بك.

إذا كنت لا ترغب في الاعتماد على نظام قد يفشلك مرة أخرى في المستقبل، فيمكنك تثبيت مكون WordPress الإضافي يسمى مشغل النشر المجدول.

18. أنت تحصل على شاشة الموت البيضاء

اه اه.

إذا كنت تحصل على شاشة بيضاء قديمة عادية بدون أي رسالة خطأ في WordPress، فمن المحتمل أنك تشعر… بالإحباط.

هناك طريقتان أساسيتان يمكنك من خلالهما حل هذه المشكلة:

إذا تم استنفاد الحد الأقصى للذاكرة لديك، قم بزيادته

افتح ملف wp-config.php وقم بتحريره لإضافة التعليمات البرمجية. ضمن النص الرئيسي لعلامات PHP، أضف:

تعريف(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);

يؤدي هذا إلى تعيين الحد الأقصى للذاكرة لديك إلى 64 ميجا، حتى تتمكن من تغيير الرقم الأعلى إذا لزم الأمر.

قم بإعادة السمة الخاصة بك إلى الوضع الافتراضي وقم بتعطيل جميع المكونات الإضافية الخاصة بك

لا، هذا ليس ممتعًا، ولكن قد تضطر إلى القيام بذلك على أي حال.

من المحتمل أن يكون قد تم ترميز القالب الخاص بك بشكل سيء، أو أن المكونات الإضافية الخاصة بك تعمل بشكل سيء.

إذا اختفت الشاشة البيضاء، فقد قمت بتضييق نطاق المشكلة.

قم بتنفيذ المكونات الإضافية الخاصة بك واحدًا تلو الآخر حتى تزيل احتمال تسببها جميعها في ظهور الشاشة البيضاء.

إذا لزم الأمر، يمكنك إعادة ترميز السمة الخاصة بك لإزالة المسافات غير الضرورية في نهاية الملف.

19. لقد فشلت في عمل نسخة احتياطية لموقع WordPress الخاص بك

أي شيء يمكن أن يحدث على شبكة الإنترنت.

أثناء محاولتك إصلاح أخطاء WordPress الشائعة الأخرى، قد تنسى الخطأ الأكبر على الإطلاق: النسخ الاحتياطي لموقع WordPress الخاص بك.

قبل المضي قدمًا وارتكاب المزيد من الأخطاء، من الجيد أن تقوم بحفظ ما لديك حتى الآن.

وبهذه الطريقة، في حالة انتهاء موقعك في وضع أسوأ، يمكنك البدء من حيث توقفت.

20. لديك كلا من العلامات والفئات مباشرة

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في مواقع WordPress هو ترك العلامات والفئات حية.

أنت حقًا تريد واحدًا فقط وأوصي بشدة باستخدام الفئات.

إذا كنت ستترك الفئات مباشرة، وليس عدم فهرستها، فتأكد من تحسينها ديناميكيًا. يمكنك القيام بذلك مع Yoast.

21. عليك أن تقرر بشأن AMP

عندما يتعلق الأمر بـ AMP، لديك قرار كبير يجب عليك اتخاذه.

إما أن تفعل ذلك بنسبة 100٪ أو تخطيه تمامًا.

إذا كنت ستقوم بتثبيت AMP، فتأكد من أنك انتقائي بشأن الصفحات التي تستخدمه من أجلها.

يجب أن يتم استخدام AMP فقط لقسم المدونة.

يمكنك أيضًا إنشاء صفحات أخرى، ولكن إذا قمت بذلك، فتأكد من أنك مستعد لصيانتها.

يستخدم معظم الناس البرنامج المساعد الرسمي.

22. لم يتم تكبير الشريط الجانبي الخاص بك إلى الحد الأقصى

أنت حقًا بحاجة إلى أن تكون متعمدًا مع الشريط الجانبي الخاص بك. لنبدأ من الأعلى.

أولاً، عليك أن تقول من أنت وماذا تفعل.

بهذه الطريقة، سيعرف الأشخاص مكان تواجدهم على الإنترنت في حالة وصولهم إلى مدونتك.

بعد ذلك، من الجيد أن يكون لديك عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بشأن عرض رائع، يليها:

فئات.

أفضل المشاركات في كل العصور.

روابط لوسائل التواصل الاجتماعي.

يلتقط البريد الإلكتروني.

أهم الصفحات التي تريد تصنيفها على موقع الويب الخاص بك.

23. ليس لديك أداة منبثقة رائعة

لا يحب الجميع النوافذ المنبثقة ولكن نجاحها مذهل.

أستخدمها بطريقة مسؤولة للغاية.

أدواتي المفضلة هي Sumo وOptinMonster.

تقدم كلتا المنصتين أشياء أخرى بالإضافة إلى النوافذ المنبثقة.

إنها فكرة رائعة أن تستخدم إحدى هذه الأدوات لإطلاق النوافذ المنبثقة غير المزعجة على الصفحات العليا عند مغادرة العميل.

ومن خلال القيام بذلك، فإننا بشكل عام نزيد العملاء المتوقعين بنسبة 14%.

24. أنت لا تتحقق من الأخطاء الأساسية للويب ومشكلات سرعة الصفحة

ستكون مؤشرات أداء الويب الأساسية أحد عوامل التصنيف في عام 2021.

من المهم التحقق من Google Search Console للتأكد من عدم وجود أخطاء Core Web Vital.

بالإضافة إلى ذلك، كلما زادت سرعة صفحتك، كان ذلك أفضل. كلاهما موضوعات كبيرة حقًا لذا أوصي به تتعلم المزيد هنا.

25. لا تستخدم الإشعارات أو تنشئ قوائم تجديد النشاط التسويقي

تعد إشعارات الدفع قوية حقًا ولها معدلات اشتراك مرتفعة بشكل غريب.

أنصحك بمراجعة أدوات مثل Pushnami.

إنها أيضًا فكرة رائعة أن تتأكد من تثبيت Google Tag Manager لجميع تتبع تحليلاتك، حتى تتمكن من إنشاء قوائم تجديد النشاط التسويقي لإعلاناتك وحتى التقدم باستخدام أدوات تحسين البيانات مثل Clearbit.

خاتمة

يتعلق الأمر بخريطة موقع HTML، وخريطة موقع XML، وخريطة موقع الصورة (يقوم Yoast بذلك كله)، وAMP، والفئات المحسنة، وعلامات وأرشيفات noindex.

أنت تريد أيضًا تجنب أي أخطاء، وتأكد من إعدادك في Google Search Console وأدوات مشرفي المواقع Bing، ومن تنفيذ المخطط، ومن سرعة موقع الويب.

افعل كل هذا وانشر المحتوى، وأنشئ الروابط، واستمتع بتجربة رائعة على موقع الويب، ويجب أن تكون في مكان جيد.

سوف أراك في الجزء العلوي من SERPs.

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