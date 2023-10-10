Rewrite this title: 28 اقتراحًا لبناء الروابط من Bazza

ستساعدك المقالة التالية: 28 اقتراحًا لبناء الروابط من Bazza

جديد لربط المبنى؟ لا أعرف من أين تبدأ؟ ربما تكون لديك خبرة بالفعل أو تصنف نفسك كخبير في هذه الصناعة. وفي كلتا الحالتين، إما أن تعلمك هذه المقالة شيئًا جديدًا أو تنعش عقلك عندما يتعلق الأمر ببناء الروابط على الويب.

1. حدد استراتيجية بناء الروابط الخاصة بك

أول شيء نفعله عندما نعرض على عميل أو نعمل على مواقعنا الداخلية لتطوير الروابط هو تحديد استراتيجية بناء الروابط. بالنسبة لكل عميل، يختلف هذا قليلاً، لكن الهيكل الرئيسي يظل قائمًا. نحن نخطط من أين سنحصل على الروابط وكيف سنحصل عليها. فيما يلي الطرق التي نستخدمها للحصول عليها.

2. الأصول القابلة للربط

لقد سرقت هذا من Garrett French في كتاب بناء الروابط الخاص به، ولكن معرفة أصولك القابلة للربط واستخدامها لجذب الروابط هي طريقة رائعة للمضي قدمًا. سواء كان لديك منتجًا رائعًا أو محتوى رائعًا أو أيًا كان ما يجعلك مميزًا، استخدم هذا/هذه لجلب العصير.

3. نص مرساة

يعد إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا قبل بدء حملة بناء الروابط الخاصة بك. يعد معرفة الشروط المراد استهدافها أمرًا حيويًا في بداية الحملة. والفطرة السليمة. عادةً ما تستحق روابط النص الرابط هذه الإشارة إلى صفحات مختلفة داخل موقعك، وتغيير نص الرابط أيضًا.

4. روابط اسم العلامة التجارية

لا تخف من إنشاء روابط لاسم علامتك التجارية. لن تحصل على نص ربط غني بالكلمات الرئيسية لكل رابط تقوم بإنشائه. والأهم من ذلك، أن هذا يساعد في جعل بناء الارتباط الخاص بك يبدو جيدًا، بالإضافة إلى بناء سلطتك الخاصة. و كما باتريك أتلوفت تبين أن بناء روابط لعلامتك التجارية أمر مهم جدًا في الصناعات شديدة التنافسية، مثل الهواتف المحمولة.

5. تعرف على Dofollow/Nofollow

على الرغم من أن بعض الأشخاص يحاولون إثبات أن روابط Nofollow تمرر النص، وقد يرغب بعض الأشخاص في الاعتقاد بأن Google ستتجاهل قاعدة Nofollow يومًا ما، إلا أنني أفضل أن أكون آمنًا وأن أقوم ببناء روابط dofollow من البداية. إن تعليقات Nofollow وروابط المنتديات أمر جيد، لكن إنشاء روابط Nofollow داخل المدونات وعلى مواقع الويب لا يناسبني جيدًا. ابذل قصارى جهدك للحصول على روابط dofollow في هذه المناطق.

6. المحتوى

المحتوى على موقع الويب الخاص بك مهم. من قبل العديد من التفسيرات. من الأفضل محاولة جعلها فريدة ونوعية قدر الإمكان. اجعلها تجذب الروابط من تلقاء نفسها. ثم بمجرد حصولك على أفضل محتوى في مجال عملك، يمكنك البدء في طلب روابط لهذه الصفحات ومواقع الويب الخاصة بك أيضًا.

7. ملاءمة المحتوى

يلعب المحتوى دورًا مهمًا في حملة بناء الروابط الناجحة. عند إنشاء روابط من مواقع ويب أخرى ضمن محتوى أشخاص آخرين، اجعلها ذات صلة. إذا كنت تعمل في مجال العطلات، فليس هناك فائدة من إنشاء روابط على مواقع الجنس. حسنًا، إلا إذا كنت تروج لعطلات الجنس، لكن هذه قصة مختلفة. احتفظ بروابطك داخل مجال عملك.

8. التنسيب

عند تحديد المحتوى ومواقع الويب التي سيتم إنشاء الروابط الخاصة بك عليها، يعد وضع الروابط الخاصة بك عاملاً مهمًا آخر. تعد الروابط الموجودة داخل المحتوى أمرًا أساسيًا حاليًا، بينما يُعتقد أن روابط التذييل والشريط الجانبي تمرر قيمة أقل الآن.

9. ربط أدوات البناء

أدوات بناء الروابط المفضلة لدي هي كما يلي:

مهيب كبار المسئولين الاقتصاديين – مجانًا لاكتشاف الروابط الواردة من موقعك الخاص، وإلا فهناك اشتراكات شهرية تبدأ من 9.99 جنيهًا إسترلينيًا لمعرفة روابط منافسيك والنص الأساسي الخاص بهم.

افتح مستكشف الموقع – على غرار Majestic، يمنحك Open Site Explorer (OSE) بيانات منافسة قوية أيضًا. من إجمالي الروابط، يتم الحصول على نص الرابط وصفحة بيئة نظام التشغيل الخاصة ونتائج سلطة المجال. سيوفر لك الحساب المجاني بيانات محدودة، وإلا فإن الحساب المحترف يبلغ 99 دولارًا في الشهر.

أدوات سيوموز – ابتداءً من 99 دولارًا شهريًا، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات. على الرغم من أن أداة تحليل الروابط الخلفية هي المفضلة لدي، إلا أنها أصبحت جزءًا من Open Site Explorer، إلا أن SEOMoz لا يزال يوفر عددًا من الأدوات المفيدة، بما في ذلك أداة بحث الروابط، وJuicy Link Finder، وLinkscape، من بين العديد من الأدوات الأخرى.

Yahoo Site Explorer – على الرغم من قيامهم بإيقاف تشغيل هذا، إلا أن Yahoo’s Site Explorer كان أداة إنشاء الروابط المجانية المفضلة لدى معظم الأشخاص لسنوات. إنها سريعة وبسيطة. تزويدك بروابط من أي مجال تقوم بإدخاله. لماذا تتخلص ياهو من أفضل أصولها؟

أدوات بناء الروابط Ontolo – ابتداءً من 497 دولارًا شهريًا، تساعدك أداة Ontolo على بناء الروابط بمعدل أسرع. تتيح لك الأداة عرض أنواع مختلفة من الروابط (.edu، وتعليقات dofollow، ومدونات منشورات الضيف، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى وظيفة البحث عن موضوعات جيدة لاصطياد الروابط الفيروسية.

10. مشغلي البحث

قبل عامين، قام جيمس هاريسون بتجميع قائمة ضخمة من عوامل تشغيل البحث التي يجب عليك استخدامها عند العثور على أهداف الروابط المحتملة. ستمنحك عوامل تشغيل البحث مجموعة واسعة من أنواع الروابط التي تقوم بإنشائها؛ من المنتديات والأدلة وروابط .edu وبشكل عام مجموعة متنوعة من النتائج التي ستمنحك الكثير من الأماكن لاستهداف الروابط.

11. تقديمات الدليل

أنا أعتبر هذه بداية لحملة بناء الروابط. من السهل الحصول عليها، وتلك التي تساعدك في بناء رابط علامتك التجارية. أرسل إلى الأشخاص المناسبين وستبني سلطتك.

12. تبادل الارتباط

لا حرج في القليل من الارتباط المتبادل. من الناحية المثالية، لا ترغب في القيام بذلك على صفحات الارتباط. حيث أن تبادل الروابط داخل المدونات (*السعال* *السعال*) هو أفضل وسيلة للرد بالمثل. إن الاتفاق مع المدونين في مجال عملك على تضمين رابط لبعضهم البعض على أساس أسبوعي، سيؤدي لكل مدونة إلى 52 رابطًا جديدًا سنويًا. إن القيام بذلك مع 10 مدونين سنويًا يعني 520 رابطًا واردًا إلى موقعك كل عام!

13. طلبات الارتباط

مدرسة قديمة. الطريقة الأكثر وضوحًا، على الرغم من أنها قد تكون طريقة صعبة لبناء الروابط، هي الاتصال بمالك موقع (مواقع) الويب مباشرةً. للمساعدة في زيادة معدل التحويل، يجب أن يكون لديك شيء يستحق الارتباط به (أصل قابل للربط)، أو أنشئ علاقة معه (Twitter/Facebook/الاجتماعات) قبل تقديم طلبك.

14. التعليق على المدونة/المنتدى

سواء كانت nofollow أو dofollow، فإن التعليق على المدونات والمنتديات يساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية. لا أوصي بالمبالغة في الأمر وإرسال رسائل غير مرغوب فيها إليها من أجل الارتباط، ولكن المساهمة في الروابط المناسبة في مجال عملك لديها القدرة على بناء روابط بشكل غير مباشر في المستقبل.

15. التدوين الضيف

تعد آن سمارتي من أشد المعجبين والمروجين للتدوين الضيف حاليًا. يعد التدوين على مواقع الويب الأخرى فرصة مثالية لإنشاء روابط داخل المحتوى على نطاقات أجنبية. الغرض العام هو المساهمة برؤية أو معلومات عالية الجودة على مدونة شخص آخر مقابل رابط أو رابطين داخل المحتوى الخاص بك. لا تتردد في كتابة أكثر من مشاركة مدونة واحدة لكل مجال لأن هذا يساعدك على بناء علاقة مع مشرف الموقع، ومن الواضح أن الروابط الصادرة من أكثر من صفحة واحدة على موقعهم.

16. الحاجيات

لقد كانت شائعة لفترة من الوقت في صناعة بناء الروابط الآن. إذا تم سحبها بشكل صحيح، يمكن أن تكون الأدوات أداة رائعة لبناء الروابط. إنشاء أداة مفيدة، أو لعبة ممتعة، أو أداة موجز أخبار، أيًا كان ما تفعله، إذا قمت بتضمين رابط على الأداة يعود إلى موقعك، وبعد ذلك يقوم كل من يضع الأداة على مواقعه بالارتباط بك مرة أخرى!

17. الرسوم البيانية

أحدث اتجاه في عالم بناء الروابط هو الرسوم البيانية. تم تصميم الرسوم البيانية لتكون جذابة للعين وغنية بالمعلومات في نفس الوقت، حيث تلتقط الروابط. نظرًا لوجود عدد من المواقع/الأدلة التي يمكنك إرسال مخطط المعلومات الخاص بك بها الآن، والذي يعود إليك، فمن السهل والسريع التقاط الروابط من البداية.

18. أشرطة الفيديو

على الرغم من أنني لم أقم بإنشاء عنوان فرعي منفصل لطعم الارتباط، فقد تم التطرق إليه بالتأكيد. مقاطع الفيديو هي في الأساس طعم رابط. اجعل مقطع فيديو شائعًا على موقع الويب الخاص بك واحصد المكافآت عندما يرتبط الأشخاص به. مجرد واحدة من الطرق العديدة لطعم الارتباط.

19. وسائل الإعلام

سواء كان ذلك من خلال البيانات الصحفية أو وجود قصة جيدة بما يكفي لتلتقطها الأخبار المحلية أو حتى الوطنية (أو تعرضها لهم)، إذا كان بإمكانك الحصول على شيء ما في وسائل الإعلام، فسوف تجني ثمار الارتباط الذي ينشرونه. يٌطعم.

20. المسابقات/المجانية/الكوبونات

دائمًا ما يكون إجراء مسابقة أو تقديم هدايا مجانية أمرًا جيدًا مع الجمهور. في حين أن هذه تعتبر طريقة رائعة لبناء الوعي بالعلامة التجارية على جانب وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن صفحات المنافسة الخاصة بك قد تلتقط الروابط أيضًا. إذا لم يكن الأمر طبيعيًا، فيمكنك أن تكون قويًا في طلب روابط لصفحتك و/أو إرسالها إلى أدلة قوائم المنافسة.

21. تقديم نصيحة مجانية

نحن جميعا نحب الأشياء مجانا. كجزء من مبادرة المحتوى عالي الجودة، يعد تقديم النصائح المجانية أو الإجابة على أسئلة الأشخاص طريقة رائعة لجذب الروابط الطبيعية. مرة أخرى، بمجرد نشر هذه المعلومات، يمكنك أيضًا إرسال طلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول على روابط أيضًا.

22. الرعاية / الأعمال الخيرية

رعاية الأشخاص والأحداث والمجتمعات. التبرع للجمعيات الخيرية. غالبًا ما تؤدي حسن نيتك إلى ربطهم بك بشكل طبيعي، ربما بمدونة “شكرًا لك” أو صفحة معينة. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك دائما أن تطلب الرابط. كل لسبب وجيه!

23. الروابط الداخلية

سيؤدي الارتباط بالصفحات الداخلية داخل موقع الويب الخاص بك إلى إنشاء ملف تعريف ارتباط موقع الويب الخاص بك. بمرور الوقت، من المرجح أن تبني صفحاتك الداخلية ومنشورات مدونتك قيمتها الخاصة (وترتيب الصفحة)، لذا فإن الارتباط من هذه الصفحات بموقعك على الويب يجعل الأمر أكثر جدارة بالاهتمام. غالبًا ما تكون الجواهر المخفية الأخرى على موقع الويب الخاص بك ذات تصنيف الصفحة هي الصفحات الخاصة بنا و/أو صفحات الاتصال – وهي الصفحات التي تقع على بعد خطوة واحدة من صفحتك الرئيسية والتي يتم ربطها من عدة صفحات رئيسية وصفحات أخرى من موقع الويب الخاص بك. حاول ألا تبالغ في ذلك بالرغم من ذلك.

24. يذكر

إحدى الأدوات الممتازة التي تمتلكها Majestic SEO هي القدرة على اكتشاف الإشارات إلى علامتك التجارية التي لا ترتبط بك. يمكنك أيضًا استخدام تنبيهات Google لهذا الغرض، ولكن الفكرة العامة هي التواصل مع الشخص/الشركة التي تشير إليك أو إلى علامتك التجارية واطلب منهم إضافة رابط تشعبي إليها.

25. الروابط المحلية

هل عملك يعمل مع الآخرين في المنطقة؟ في المرة القادمة التي تراهم فيها، لماذا لا تطلب منهم الارتباط بك على صفحة شراكاتهم، أو حتى في تذييل صفحتهم الرئيسية. هذه هي نفس الطريقة لبناء شراكة الارتباط، ولكنك تفعل ذلك مع الشركات التي تعمل معها بالفعل، وبالتالي من المفترض أن الروابط لن يتمكن منافسوك من بنائها.

26. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

بينما Facebook غالبًا ما تعتبر صفحة شخصية أكثر، فاستخدامها للتواصل ينطوي على إمكانات كبيرة لبناء الروابط. كما يفعل Twitter. وأنا متأكد من أن هناك شبكات اجتماعية شعبية أخرى يمكنك فعل الشيء نفسه عليها. ابحث عن أشخاص في صناعة مماثلة (ليست بالضرورة تنافسية)، واحصل معهم على الهدف النهائي المتمثل في إنشاء رابط على موقعهم على الويب! يمكنك العثور على فوائد أكثر من مجرد بناء الروابط من هذه الشبكات.

27. الموظفون

إذا كان لديك موظفين يعملون لديك، فيمكن أن يكونوا بمثابة رصيد كبير عندما يتعلق الأمر ببناء الروابط، إذا تم تعليمهم بشكل صحيح. قد يكون لديك فكرة جيدة بين موظفيك الذين سيكونون أفضل من الآخرين في ذلك، وأولئك الذين يمكن أن يدمروا صورة شركتك! سواء كان لديهم مدونتهم الخاصة، أو لديهم المعرفة بمدونة الضيوف، أو المشاركة في المنتديات، أو التواصل الاجتماعي Twitter وما إلى ذلك، يمكن لموظفيك أن يكونوا مصدر قوة لبناء الروابط الخاصة بك.

28. هل لديك أي أصدقاء؟

على غرار بناء العلاقات في مجال عملك، سواء عبر المؤتمرات، Facebook، أيا كان. يعد وجود بعض الأصدقاء للبدء معهم طريقة سهلة لبدء بناء الروابط. بعد كل شيء، ما الفائدة من الأصدقاء إذا لم يكن من أجل الارتباط بك؟

شارك في كتابته باري سميث، شركة Receptional Ltd