Rewrite this title: 3 أحدث براءات اختراع من Google – 13 أكتوبر 2023

ستساعدك المقالة التالية: 3 أحدث براءات اختراع من Google – 13 أكتوبر 2020

مرحبًا بكم مرة أخرى في أسبوع آخر حيث نلقي نظرة على بعض براءات الاختراع الأكثر إثارة للاهتمام المتعلقة بالبحث والتي تم منحها لشركة Google.

إذا لم تشاهد منشور الأسبوع الماضي، فقد قمنا بتجميع جميع براءات الاختراع محل الاهتمام للنصف الأول من عام 2020.

في مقالاتنا الأسبوعية، لا نتعمق في براءات الاختراع، بل نتناول نظرة عامة حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد التعمق أكثر.

يعد الحصول على براءات اختراع Google طريقة رائعة للتعرف على كيفية قيام Google بإنجاز الأمور على أرض الواقع.

يمكن أن يساعدك ذلك في وضع إستراتيجية أفضل لجهود تحسين محركات البحث الخاصة بك ويجعلك ممارسًا أفضل بشكل عام.

دعونا ندخل في بعض الأشياء الجيدة من هذا الأسبوع.

أحدث براءات اختراع جوجل المثيرة للاهتمام

تاريخ التقديم: 12 سبتمبر 2016

تاريخ الجائزة: 13 أكتوبر 2020

ملاحظات ديف

يعد هذا أمرًا صعبًا لأنه لا يوجد بسهولة أي شيء يمكن أن يأخذه مُحسنات محركات البحث منه لتنفيذه.

ومع ذلك، فإن المهم في بعض العناصر ضمن هذا (على وجه التحديد، المتجهات، والشبكات العصبية، والتعلم الآلي) هو فهم أن Google قد تجاوزت “الكلمات الرئيسية” البسيطة والتنوعات القديمة للتحليل الدلالي.

لقد كتبت في الماضي عن متجهات الكلمات وحتى ناقلات الفقرات.

يعد التعرف على هذا النوع من الأشياء بمثابة خطة جيدة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) في العصر الحديث.

في كثير من الأحيان، أجد أن الأشخاص متجذرون في أساليب المدرسة القديمة من Google والتي ليست ذات صلة بتحسين محركات البحث الحديثة.

خلاصة

“الطرق والأنظمة والأجهزة، بما في ذلك برامج الكمبيوتر المشفرة على وسائط تخزين الكمبيوتر، لإنشاء تمثيلات متجهة للمستندات. تتضمن إحدى الطرق الحصول على مستند جديد؛ اختيار عدد وافر من مجموعات الكلمات الجديدة في المستند؛ وتحديد تمثيل متجه للمستند الجديد باستخدام نظام شبكة عصبية مدرب، حيث يتكون نظام الشبكة العصبية المدربة من: طبقة تضمين مستند ومصنف، وحيث يتضمن تحديد تمثيل المتجه للمستند الجديد باستخدام نظام شبكة عصبية مدربة بشكل متكرر توفير كل مجموعة من مجموعات كلمات المستند الجديدة لنظام الشبكة العصبية المدربة لتحديد تمثيل المتجهات للمستند الجديد باستخدام النسب المتدرج.

ملحوظة

“يمكن لأنظمة تصنيف النص تصنيف أجزاء من النص الإلكتروني، على سبيل المثال، المستندات الإلكترونية. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة تصنيف النص تصنيف جزء من النص على أنه يتعلق بواحد أو أكثر من مجموعة موضوعات محددة مسبقًا. تتلقى بعض أنظمة تصنيف النص ميزات إدخال لقطعة النص وتستخدم الميزات لإنشاء تصنيف لقطعة النص.

“يمكن إنشاء تمثيل متجه للوثيقة والذي يمكن استخدامه كميزة للوثيقة، على سبيل المثال، عن طريق نظام تصنيف النص، بشكل فعال. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي المستندات المتشابهة لغويًا على تمثيلات متجهة للمستندات أقرب معًا من تمثيلات متجهات المستند لمستندين لا يتضمنان محتوى مشابهًا لغويًا. وبالتالي، يمكن استخدام تمثيلات المتجهات كميزات مستند للعديد من المهام المفيدة، على سبيل المثال، العثور على المستندات التي تتعلق بمستند حالي، أو العثور على مستندات أخرى قد تكون ذات أهمية للمستخدم نظرًا لأن المستخدم قام بتصفح مستند حالي.

تاريخ التقديم: 29 يوليو 2015

تاريخ الجائزة: 13 أكتوبر 2020

ملاحظات ديف

مرة أخرى، لن نحصل حقًا على شكل من أشكال المعلومات المباشرة التي يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) استخدامها بشكل عام.

ولكن ما يمكننا أن نتعلمه من مثل هذه الأساليب هو أن كل شيء قد لا يكون دائمًا كما يبدو.

في كثير من الأحيان أرى محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في إعدادات مختلفة يتحدثون عن اختبار هذا أو ذاك.

المشكلة في ذلك هي أن هناك طبقات عديدة من عناصر التخصيص المحتملة التي لا نأخذها في الاعتبار.

لكي أكون صادقًا، فإن النهج الذي يتبعه الكثيرون هذه الأيام هو نهج تبسيطي للغاية بالنسبة لعمق التكنولوجيا التي من المحتمل أن تلعبها Google.

عنصر آخر مثير للاهتمام في براءة الاختراع هذه هو استخدام مصطلح “قاعدة المعرفة الشخصية”.

معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على دراية بقاعدة المعرفة الأكبر، ولكن المجموعة المخصصة تبدو أكثر محدودية وتستحق القراءة عنها بالتأكيد.

ناقش هذا أيضًا مفاهيم “حقيبة الكلمات المستمرة” (ونواقلها)، لذا إليك المزيد من القراءة حول هذه المفاهيم:

ملحوظة

“يتم تعلم مساحات التضمين وتعديلها بمرور الوقت، بحيث تصبح التضمينات تمثيلاً لقاعدة المعرفة الشخصية للمستخدم. يمكن للنظام أن يصمم كيانات في أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة جهاز حاسوبي، بما في ذلك الشاشات الموجودة على جهاز محمول، ورسائل البريد الإلكتروني في حساب المستخدم، والتحديثات والمنشورات في حساب الوسائط الاجتماعية للمستخدم، وما إلى ذلك. وفي بعض التطبيقات مثل أنظمة البريد الإلكتروني، يتم اكتشاف قد تعتمد الكيانات الشخصية على مستخدم يحدد الكيان على وجه التحديد (على سبيل المثال، في عنوان المرسل أو المستلم لرسالة بريد إلكتروني).”

” يمكن أن تتضمن الميزة كيانات شخصية أخرى (على سبيل المثال، من الشاشات السابقة والحالية)، وكيانًا/موضوعًا عامًا، وتطبيقًا يظهر فيه الكيان غالبًا، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، قد يقوم النظام بتدريب النموذج للتنبؤ بكيان معين معينًا آخر الكيان (على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تضمين كل من ماري وروب في نفس تدفق البريد الإلكتروني أو تتم مناقشة كرة القدم بشكل شائع في الاتصالات مع جون). بالإضافة إلى ذلك، يمكن تدريب النظام على التنبؤ بالتسلسلات الشخصية، مثل أن يقرأ المستخدم عادةً البريد الإلكتروني ثم يفتح تطبيق الأخبار.

“في أحد الجوانب العامة، تتضمن الطريقة تحديد أول كيان شخصي في المحتوى الذي تم إنشاؤه للعرض على جهاز حاسوبي، وأول كيان شخصي يرتبط بالتضمين في قاعدة معارف شخصية مرتبطة بمستخدم جهاز الحوسبة، والتنبؤ بالارتباط بين الكيان الشخصي الأول وكيان ثانٍ بناءً على التضمين، وتقديم توصية تتعلق بالكيان الثاني، ليتم عرض التوصية على جهاز الحاسوب.”

“على سبيل المثال، بمجرد إنشاء نموذج للكيانات الشخصية (على سبيل المثال، قاعدة المعرفة الشخصية)، يمكن للنظام استخدامه للتنبؤ بالكلمات أو العبارات بناءً على المحتوى الذي يظهر على الشاشة، لتحديد الدوائر أو الفئات للكيانات الشخصية، لتعزيز – البحث عن الجهاز مع استرجاع أقرب جار، لتخصيص التنبؤات (على سبيل المثال، توقع مستلم رسالة نصية بناءً على المحتوى السابق على الشاشة، لتحيز الكيانات المرتبطة بفئة معينة عند مراسلة شخص معين، وما إلى ذلك)، لتخصيص الإعلانات، وما إلى ذلك “.

تاريخ التقديم: 26 يوليو 2019

تاريخ الجائزة: 13 أكتوبر 2020

ملاحظات ديف

وهذا بالتأكيد أمر مثير للاهتمام.

من طريقة قراءته، فهو يركز في الغالب على الأجهزة المحمولة وعناصر محرك التنبؤ/التوصية.

من المؤكد أنه لا يوجد شيء جديد حول النوع التنبؤي للخوارزميات مع Google، وهذا مجرد نوع يبدو مثيرًا للاهتمام لأنه يحاول التفكير في المستقبل نيابةً عنك.

يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار أنه قد يكون أيضًا على الجانب الفظيع نظرًا لأن هناك إمكانية أن تقرر Google ما تريده ومن أنت دون أي إجراءات من جانبك.

لكن هذا نقاش ليوم آخر.

يتعين على المرء أيضًا أن يفترض أن شيئًا كهذا سيتم تنفيذه بشكل متبادل مع إعلانات Google وأنظمة تحقيق الدخل الأخرى.

بالنسبة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، يشير هذا أيضًا إلى أن الكلمات الرئيسية واستهداف المصطلحات الأخرى ليست الهدف النهائي هذه الأيام.

وفي هذه الحالة، من المرجح أن يكون الوجود المحلي القوي هو العنصر الأكثر أهمية.

خلاصة

“في أحد التطبيقات، تتضمن الطريقة التي يتم تنفيذها بواسطة الكمبيوتر تلقي طلب بحث بدون معلمات، والذي تم تقديمه إلى جهاز حوسبة متنقل، للحصول على معلومات ذات صلة بمستخدم جهاز الحوسبة المحمول. تتضمن الطريقة أيضًا، استجابة لطلب بحث بدون معلمات تم استلامه، تحديد نتيجة واحدة أو أكثر من النتائج التي تم تحديدها بأنها ذات صلة بمستخدم جهاز الحوسبة المتنقلة استنادًا إلى السياق الحالي لجهاز الحوسبة المتنقلة، باستخدام نظام كمبيوتر رقمي. وتتضمن الطريقة أيضًا تقديم النتائج لعرضها على مستخدم جهاز الحوسبة المحمول.

ملحوظة

“استعلام البحث بدون معلمات هو استعلام بحث يستعلم عن جهاز حوسبة متنقل للحصول على معلومات ذات صلة بالمستخدم، ولكن حيث لا يقدم المستخدم أي معلمات لتحديد ما هو ذي صلة بالمستخدم في وقت معين. وبدلاً من ذلك، يضع استعلام بحث بدون معلمات على جهاز الحوسبة المحمول عبء تحديد ما قد يراه المستخدم ذا صلة. لتوفير إشارة إلى مدى الصلة بالمستخدم، يمكن لجهاز الحوسبة المحمول فحص السياق الحالي الذي يوجد فيه جهاز الحوسبة المحمول و/أو مستخدم جهاز الحوسبة المحمول في وقت تلقي استعلام البحث بدون معلمات. استعلام البحث بدون معلمات هو استعلام بحث لا يحتوي على أي معلمات لاستعلام البحث (يمكن أن يطلق عليه أيضًا استعلام “الإدخال الصفري”). بدلاً من ذلك، يطلب استعلام بحث بدون معلمات من جهاز الحوسبة المحمول استنتاج ما يريد مستخدم جهاز الحوسبة المحمول معرفته (استنتاج معلمات استعلام البحث) بناءً على السياق الحالي لجهاز الحوسبة المحمول (على سبيل المثال، الوقت من اليوم، الموقع الجغرافي ومواعيد التقويم وما إلى ذلك).”

“على سبيل المثال، افترض أن جهاز الكمبيوتر المحمول يتحرك مع مستخدم على طريق سريع يسافر بسرعة خلال ساعة الذروة في يوم العمل (على سبيل المثال، من الاثنين إلى الجمعة). إذا أرسل المستخدم استعلام بحث بدون معلمات إلى جهاز الحوسبة المحمول، فيمكن للجهاز فحص سياقه الحالي (السفر على الطريق السريع خلال ساعة الذروة) واستنتاج أن المستخدم يرغب في تلقي معلومات عن حركة المرور لامتداد الطريق السريع أمامه. يمكن لجهاز الحوسبة المتنقلة استنتاج معلمات لاستعلام البحث (على سبيل المثال، ظروف حركة المرور ورقم الطريق السريع)، وتحديد نتائج استعلام البحث (على سبيل المثال، توقع مواجهة حركة مرور متوقفة على بعد ميلين)، وتقديم النتائج إلى المستخدم (على سبيل المثال، قم بتنشيط مكبر الصوت على الجهاز المحمول ونقل ظروف حركة المرور إلى المستخدم بصوت مسموع).”

” نظرًا لأن توفير الإدخال إلى جهاز حوسبة متنقل (على سبيل المثال، الكتابة على لوحة مفاتيح/شاشة أصغر) قد يكون أمرًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً، فإن تقليل الوقت الذي يستغرقه المستخدم لتلقي المعلومات ذات الصلة يمكن أن يوفر وقت المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب مستخدمو جهاز الحوسبة المحمول في إرسال استعلام بحث إلى جهاز حوسبة متنقل أثناء انشغالهم بمهمة أخرى تجعل توفير الإدخال غير عملي أو غير آمن، مثل قيادة السيارة. في مثل هذه المواقف، يمكن للمستخدم تقديم إدخال بسيط (على سبيل المثال، الضغط على زر على الجهاز المحمول، أو هز الجهاز المحمول، وما إلى ذلك) يسمح للمستخدم بتلقي المعلومات ذات الصلة دون مطالبة المستخدم بإظهار سلوك غير عملي أو غير آمن.

“(…) قد يستغرق المستخدم في كثير من الأحيان عدة خطوات لتوفير استعلام بحث مع معلمات لجهاز حوسبة متنقل لتحديد المعلومات ذات الصلة بالمستخدم. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يرغب في تحديد موقع مطعم قريب بسرعة، فقد يتعين عليه التنقل عبر مجموعة متنوعة من القوائم الموجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول للوصول إلى واجهة البحث المستندة إلى الموقع (على سبيل المثال، واجهة تطبيق الخريطة) ثم قد يتعين عليك كتابة معلمات للاستعلام (على سبيل المثال، “مطعم”، “بالقرب من الموقع الحالي”). باستخدام استعلامات البحث بدون معلمات، يمكن للمستخدم الحصول على المعلومات التي يهتم بها دون الحاجة إلى تقديم استعلام بحث مصاغ. بدلاً من ذلك، باستخدام استعلام بحث بدون معلمات، يمكن للمستخدم الوصول إلى المعلومات التي يهتم بها بمجرد توفير مدخلات إلى جهاز الحوسبة المحمول الذي يشير إلى طلب لاستعلام بحث بدون معلمات. يمكن أن يكون مثل هذا الإدخال بسيطًا وسهلاً على المستخدم، مثل هز جهاز الحوسبة المحمول لعدد محدد من المرات (على سبيل المثال، هزه مرة واحدة، هزه مرتين، وما إلى ذلك)، والضغط على زر موجود على جهاز الحوسبة المحمول من أجل فترة من الوقت (على سبيل المثال، الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين)، وتوفير أمر شفهي لجهاز الحوسبة المحمول (على سبيل المثال، أمر الجهاز بـ “البحث الآن”)، وما إلى ذلك.

تأكد من جذب مهووسك وقضاء بعض الوقت في قراءة هذه الأشياء بالكامل.

سيساعد ذلك بالتأكيد على توسيع نطاق تفكيرك كمحترف في مجال تحسين محركات البحث (SEO) إلى ما هو أبعد من العناصر التبسيطية الأساسية التي تمثل العلف العام في المجتمع.

اراك الاسبوع القادم!

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