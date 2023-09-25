Rewrite this title: 3 أخطاء في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) للتجارة الإلكترونية يجب تجنبها& كيفية حلها

ستساعدك المقالة التالية: 3 أخطاء في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) للتجارة الإلكترونية يجب تجنبها& كيفية حلها

أكثر من النصف (53%) من جميع المستهلكين في الولايات المتحدة يلجأون إلى محرك بحث مثل Google للعثور على معلومات حول المنتج قبل الشراء.

نعم، لا يزال البحث العضوي هو أعلى قناة عائد على الاستثمار.

إذا لم تقم بدمج تحسين محركات البحث (SEO) في استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك، فقد تفوت فرصة كبيرة.

إنه عام 2022، وقد أصبح تحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية الموجهة إلى المستهلك (DTC).

إذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكنك استخدام المحتوى التعليمي لتحقيق نتائج بحث عالية المستوى تعزز سلطة علامتك التجارية وتجذب المزيد من العملاء المؤهلين أكثر من أي وقت مضى – وتتمتع بالقدرة على ذلك إرجاع الإيرادات إلى المحتوى الخاص بك جهود.

ولكن كيف تعرف ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح؟

سنقدم لك ورقة الغش الخاصة بنا ثلاثة أخطاء محتملة يمكن أن ترتكبها، من إنشاء المحتوى إلى إسناد كبار المسئولين الاقتصاديين.

ثم، ونحن سوف تساعدك تعلم كيفية اكتشاف ما ينجح حقًا مقابل ما ليس كذلك، حتى تتمكن من إثبات عائد استثمار حقيقي على المحتوى المكثف الخاص بك.

الخطأ الأول: عدم التفكير في تأثير الإيرادات والأهداف النهائية لمحتوى تحسين محركات البحث التعليمي الخاص بك

إن امتلاك مدونة ونشر محتوى منتظم يستغرق وقتًا طويلاً.

وعندما تتراكم الأولويات الأخرى، قد يكون من السهل دفع تحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى إلى أسفل قائمتك – وهذا أمر مفهوم.

لدى المسوقين مثلك دائمًا العديد من الحملات المستمرة ولا يوجد نقص في الاقتراحات حول ما يجب فعله بعد ذلك من أعضاء الفريق في جميع أنحاء الشركة.

فلماذا نقضي الوقت في تحسين محركات البحث (SEO)؟

بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية، كل ذلك يتعلق بالإيرادات.

يمكن للمحتوى الخاص بك أن يجذب عيونًا جديدة إلى موقع الويب الخاص بك، ويرعى الأشخاص الموجودين بالفعل في مسار التحويل الخاص بك، ويكون في النهاية جزءًا من إستراتيجيتك الرقمية التي تقنع متصفح موقع الويب بأن يصبح عميلاً جديدًا.

كما ترون، من المهم جدًا أن فكر في محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك وما هي أهدافه النهائية.

الحل: التخطيط لإحالة تحسين محركات البحث (SEO) من البداية

قبل إطلاق استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك، فكر في الطريقة التي تخطط بها لتتبع تأثير مدونتك على أرباحك النهائية.

تأكد من أنك تستطيع أن ترى بوضوح كيف يعمل المحتوى الذي يركز على تحسين محركات البحث (SEO) على توجيه القراء إلى المتسوقين.

ابدأ بإيجاد أ منصة يمكن أن تظهر لك تأثير كل ما تبذلونه من التسويق والمحتوى العضوي، بالإضافة إلى مساعدتك على فهم الدور الدقيق الذي يلعبه تحسين محركات البحث وأي جزء من مسار التحويل يؤثر عليه.

الخطأ الثاني: اختيار أفكار المحتوى بدون استراتيجية قوية

من المحتمل أنك تعرف الكثير عما يريده عملاؤك المحتملون.

مهما كان ما تبيعه، سواء كانت شفرات الحلاقة أو أمصال البشرة أو المراحيض، سمها ما شئت، فأنت تعلم أن هناك كميات لا حصر لها من المعلومات التي يمكنك مشاركتها حولها والتي تثري حياة قرائك بالفعل.

قد تعيش وتتنفس ثقافة القفز على الحبل الموزون وتشعر وكأنك تعرف بالضبط ما يريده قراؤك.

لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تخطي عملية البحث عن الموضوع والكلمات الرئيسية.

ما تعتقد غريزيًا أنه سيتردد صداه لدى القراء قد لا يكون بالضرورة المحتوى الصحيح.

قد تفوتك أفكار إضافية عالية الجودة إذا لم تقم بإنشاء محتوى بناءً على استراتيجية.

الحل: ابدأ بفكرة، ثم أكدها بالبحث

أول الأشياء أولاً: يمكنك البدء بغرائزك فيما يتعلق بالموضوعات، ثم التحقق منها.

بعد ذلك، بناءً على ما تعرفه عن عملك، حدد الفئات العامة للمحتوى الذي قد يرغب الأشخاص في استهلاكه.

على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك شركة مكياج، فقد تتضمن الموضوعات البديهية ما يلي:

دروس الجمال

الغوص العميق في المكونات

اتجاهات الجمال الجديدة

بمجرد حصولك على أفكار أساسية للمحتوى الخاص بك، استخدمها لتضييق نطاق أفكارك إلى كلمات رئيسية محددة. يمكنك القيام بذلك باستخدام طرق مجانية مثل عمليات البحث المقترحة من Google أو أدوات البحث المدفوعة الأخرى عن الكلمات الرئيسية.

ثم خذها خطوة أخرى إلى الأمام. قم ببناء أفكار المحتوى الخاص بك من خلال مقابلات مع المستخدمين أو من خلال البحث في تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي عن الأسئلة المتداولة والموضوعات الشائعة.

بعد إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية، يمكنك البدء في إنشاء محتوى حول الموضوع.

وأخيرًا، استمر في تحسين هذه الخطوات وتحويلها إلى استراتيجية تعتمد على الأداء الفعلي باستخدام الإحالة.

مع ال منصة الإسناد التي يمكنها تتبع كيفية مساهمة فئات المدونات المختلفة على موقعك في التحويلات، يمكنك التركيز على الموضوعات التي تعرف أنها تؤدي أداءً جيدًا، ثم تكرار البحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين المحتوى الخاص بك بشكل أكبر.

الخطأ الثالث: إعطاء الأولوية لمقاييس الغرور على حساب الإيرادات

هل لديك شخص في فريقك غير مقتنع بسبب حاجتك إلى التركيز على تحسين محركات البحث (SEO)؟

أخبرهم أن ما يقرب من نصف المسوقين يقولون إن البحث العضوي يحقق عائد استثمار أعلى من أي قناة تسويقية أخرى.

والأفضل من ذلك – أظهر لهم.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) أكثر بكثير من مجرد وسيلة لجلب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

على الرغم من أن المقاييس البسيطة مثل مشاهدات الصفحة مثيرة للاهتمام، إلا أن هناك طرقًا أفضل لتتبع نجاح تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

وبدلاً من ذلك، يجب عليك ربط جهودك بالتحويلات والأرباح.

إذا كنت لا تتتبع الطريقة التي تؤثر بها إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك على هذه الأشياء، فإنك تفوت رؤية مدى تأثير هذه القناة، والذي يؤثر بدوره على مقدار المال والوقت الذي ستكون شركتك على استعداد لتخصيصه لمحتوى تحسين محركات البحث (SEO).

الحل: مراقبة وتقديم مؤشرات الأداء الرئيسية لتحسين محركات البحث (SEO).

تجنب الإبلاغ فقط عن المقاييس التافهة مثل مشاهدات الصفحة والتحويلات ومعدلات التحويل.

يجب عليك أيضًا مراقبة: