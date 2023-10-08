Rewrite this title: 3 أدوات رائعة في AdWords ربما لم تسمع عنها من قبل!

ستساعدك المقالة التالية: 3 أدوات رائعة في AdWords ربما لم تسمع عنها من قبل!

الأدوات ضرورية في التسويق عبر محركات البحث. إنهم يوفرون لنا الوقت، ويعلموننا عن سوقنا، ويساعدوننا في تنمية حملاتنا وتسهيل مهمتنا. في بعض الأحيان، يصنعون الفرق بين المسوق الجيد لمحركات البحث والمسوق الرائع.

فيما يلي 3 أدوات مجانية تمامًا نادرًا ما يتم الحديث عنها ولكنها يمكن أن تقدم رؤى مفيدة جدًا لجهود البحث المدفوعة.

الأول في قائمتنا لم يكن مخصصًا للاستخدام مع AdWords.

ما هو الشيء الرائع في ذلك؟ أدخل كلماتك الرئيسية وسوف تظهر لك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقاييس التنافسية حول السوق التي لم تكن لتجدها بطريقة أخرى.

على سبيل المثال، يمكنك إدخال قائمة كاملة من الكلمات الرئيسية ومعرفة متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور لكل كلمة رئيسية على Bing. مما يعني أنه يمكنك انتقاء واختيار الكلمات الرئيسية ذات نسبة النقر إلى الظهور المرتفعة فقط وتجنب بسهولة تلك التي قد تؤدي إلى انخفاض نسبة النقر إلى الظهور قبل الإعلان عنها. يعد هذا أمرًا مهمًا للغاية لاحتواء تكاليف Adwords لأن نسبة النقر إلى الظهور هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على نقاط الجودة والتي تؤثر بدورها على التكاليف.

وكان هذا مجرد مثال واحد لكيفية استخدام أداة AdCenter. تتضمن الطرق الأخرى الحصول على اقتراحات الكلمات الرئيسية بناءً على ما يقدمه المعلنون الآخرون أو الحصول على حركة البحث الدقيقة للكلمة الرئيسية يوميًا. على الرغم من أن هذه بيانات من Bing، يمكنك افتراض أن فروق الفجوة بين كلمة رئيسية وأخرى هي نفسها على Google واتخاذ القرارات بناءً على ذلك. تأكد من مشاهدة جميع أشرطة فيديو تعليمية قصيرة لفهم فعالية هذه الأداة.

السلبيات؟ إنها ملحق إكسل. مما يعني أنه عليك أن تكون على windows وعليك تنزيل الأشياء التي غالبًا ما تكون بها أخطاء. أقول ذلك لأن تنزيل الملحق وتثبيته كان مصحوبًا بالكثير من المتاعب. لم ينجح الأمر في محاولتي الأولى ولكن المثابرة كانت تستحق العناء.

لقد أصبحت هذه الأداة تحت الرادار، وكذلك الفيديو الذي ألهمها.

ما هو الشيء الرائع في ذلك؟ أدخل عروض الأسعار/النقرات/التكاليف المتوقعة بواسطة محاكي عروض أسعار Adwords، ثم أدخل عددًا قليلاً من مقاييس عملك، وسوف يخبرك بما تحتاجه لتقديم عرض أسعار لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويستخدم المنهجية التي قدمها لأول مرة هال فاريان، كبير الاقتصاديين في Google، ويجعل تنفيذها أسهل.

إذا كنت قد أخذت الوقت الكافي للمشاهدة فيديو هال، أنت تعرف بالفعل ما هي المنهجية:

“على الرغم من أن المزايدة على قيمة النقرة الخاصة بك ستؤدي بشكل عام إلى نتائج مربحة، إلا أنها قد لا تحقق أقصى ربح ممكن لاستثمارك التسويقي. […] عندما تكون قيمة النقرة أقل من التكلفة الإضافية لكل نقرة، فسوف يدفع لك ذلك مقابل خفض عرض التسعير الخاص بك من أجل تقليل التكلفة. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت قيمة النقرة أعلى من التكلفة المتزايدة لكل نقرة، فيجب عليك زيادة عرض السعر.

~ هال فاريان، كبير الاقتصاديين في جوجل

تاكد من شاهد الفيديو على الصفحة عليك أولاً أن تفهم ماهية تكلفة النقرة المتزايدة وأن تفهم مفهوم التحسين.

السلبيات؟ يجب استخدامه بالتزامن مع محاكي عروض أسعار Adwords والتي لا تقدم دائمًا تنبؤات دقيقة. ولهذا السبب من الأفضل دائمًا التعامل مع النتائج بحذر واختبارها قبل اعتمادها. يمكن أيضًا أن يكون فهم المنهجية صعبًا بعض الشيء ولكنك ستكون سعيدًا لأنك أخذت الوقت الكافي لتعلمها.

هناك الكثير من الأدوات البسيطة المتوفرة لتنظيف قوائم الكلمات الرئيسية، وفرز الكلمات الرئيسية، وتغليف الكلمات الرئيسية بأنواع المطابقة، وما إلى ذلك…

ما هو الشيء الرائع في جامبو؟ فهو يجمع عددًا لا يحصى من وظائف التحرير في واجهة واحدة بسيطة. في كل مرة تحتاج فيها إلى إزالة التكرارات من قائمة الكلمات الرئيسية، أو تغييرها إلى أسماء النطاقات والعكس، أو تجميعها في مصطلحات متطابقة، يأتي Jumbo للإنقاذ.

السلبيات؟ لقد أردت مؤخرًا تحويل كلماتي الرئيسية إلى مطابقات تقريبية معدلة ولم أجد طريقة للقيام بذلك في Jumbo كما توقعت. إنه يحتوي على الكثير من الوظائف البسيطة ولكنك ستشعر غالبًا أن هناك شيئًا مفقودًا. لا يزال الأمر يستحق الاحتفاظ به في مجموعة الأدوات الخاصة بك.

إذا كنت تعرف أي أداة أخرى مفيدة ومجانية 100% لم يتم الحديث عنها كثيرًا في مجتمعنا، فلا تتردد في مشاركتها في التعليقات.