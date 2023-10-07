Rewrite this title: 3 أسباب للتحديث إلى مقتطف Google Analytics الجديد

ستساعدك المقالة التالية: 3 أسباب للتحديث إلى مقتطف Google Analytics الجديد

على الرغم من أن شفرة التتبع غير المتزامنة في Google Analytics ليست “جديدة” من الناحية الفنية (بالنظر إلى تاريخ إصدارها الأولي وهو 22/03/2010)، فإن الكثير من مشرفي المواقع الذين كانت مواقعهم على الويب تعمل قبل تاريخ الإطلاق هذا لم يبذلوا أي جهد إضافي للتبديل من إصدار ga.js إلى الكود غير المتزامن.

في الواقع، يفتقد مشرفو المواقع هؤلاء بعض المزايا التي توفرها شفرة التتبع الجديدة هذه!

ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الفوائد، دعنا نغطي القليل من المعلومات الأساسية حول ماهية شفرة التتبع غير المتزامنة في Google Analytics وكيف تختلف عن سابقتها في جافا سكريبت…

لتوضيح هذه المفاهيم، فكر في عملية تحميل بيانات الصفحة على موقع الويب الخاص بك كما لو كانت هذه المعلومات تأتي عبر قناة. في حالة إصدار ga.js الأصلي لمقتطف Google Analytics، تطلبت شفرة التتبع تنزيل مكتبة جافا سكريبت بأكملها قبل أن يتم تفكيك الشفرة وتنفيذها.

ولسوء الحظ، أدت هذه العملية إلى حظر المسار بأكمله، مما أدى إلى إبطاء أوقات تحميل الصفحة بشكل كبير. وبسبب هذه التأخيرات، أوصت Google بتثبيت مقتطفات التعليمات البرمجية ga.js في نهاية أقسام HTML للنص بحيث يكون البرنامج النصي Analytics هو آخر شيء يتم تحميله. ومع ذلك، حتى هذا لم يكن كافيًا لمنع التأخير وأخطاء التحميل والإحصائيات غير الدقيقة التي نتجت عن ذلك.

أدى إصدار شفرة تتبع Google Analytics غير المتزامنة في مارس 2010 إلى القضاء على العديد من هذه المخاوف. يعمل مقتطف التعليمات البرمجية الجديد هذا وفقًا لمبادئ AJAX (ويعرف أيضًا باسم ملفات Javascript وXML غير المتزامنة)، مما يعني أنه يحتل “خط أنابيب” منفصلاً عن بقية التعليمات البرمجية المصدر للصفحة. ونتيجة لذلك، يمكن تحميل الشفرة في وقت مبكر من الصفحة، مما يمكّن Google Analytics من التقاط المزيد من البيانات دون التأثير على أوقات تحميل الصفحة.

ونتيجة لهذه الفروق، هناك عدد من الأسباب المختلفة للترقية إلى شفرة التتبع غير المتزامنة من إصدار ga.js الأصلي من Google:

السبب رقم 1 – تحسين سرعة الموقع

كما ذكرنا سابقًا، إحدى السمات المميزة الرئيسية بين ga.js وأكواد التتبع غير المتزامنة هي كيفية تحميلها بواسطة الموقع المعني. نظرًا لأن الرموز غير المتزامنة لا تتطلب تحميل وتنفيذ مكتبة Javascript كاملة، فيمكن تشغيلها بسرعة أكبر جنبًا إلى جنب مع بقية موقع الويب.

تعتبر الزيادة الناتجة في سرعة الموقع مهمة لسببين. لا يقتصر الأمر على كونه جزءًا مهمًا لإبقاء زوار موقعك سعداء وعلى صفحاتك، بل يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في تحسين محركات البحث لموقعك. لم تخف جوجل حقيقة أنها تفضل المواقع السريعة على نظيراتها الأبطأ؛ وفي هذا السباق للثواني الإضافية، يمكن لشيء بسيط مثل تبديل مقتطف Google Analytics أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين موقعك!

السبب رقم 2 – انخفاض معدل الارتداد

باتباع المنطق القائل بأن المواقع الأسرع تجعل الزائرين أكثر سعادة وتفاعلًا، فمن السهل أن ترى كيف يمكن أن يؤدي تحويل موقعك إلى مقتطف Google Analytics الأحدث إلى تقليل معدل الارتداد عن طريق تسريع أوقات التحميل. مرة أخرى، يؤدي هذا إلى فائدتين رئيسيتين.

أولاً، بما أن مستخدمي الويب اليوم يتمتعون بفترات اهتمام قصيرة بشكل لا يصدق، فإن حتى التأخيرات البسيطة مقارنة بما كنا نتحمله في عصور الطلب الهاتفي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف الزائرين وجعلهم يغادرون موقعك قبل الأوان. فمن ناحية، يمكن أن يحد هذا بشكل خطير من إمكانات الدخل لموقعك – ​​ففي نهاية المطاف، إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بالزائرين على موقعك، فكيف يمكنك أن تتوقع تحقيق المبيعات؟

بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن Google تأخذ معدل الارتداد في الاعتبار كعامل تصنيف محتمل. نظرًا لأن هذا المقياس سيقطع شوطًا طويلًا نحو توفير معلومات حول ما إذا كان مستخدمو البحث يعتقدون أن النتائج المقدمة ردًا على استفساراتهم مفيدة أم لا، فمن السهل معرفة كيف يمكن أن يؤدي تحسين معدل الارتداد لموقعك في النهاية إلى زيادة مقابلة في بحثك الطبيعي التصنيف العالمي.

السبب رقم 3 – تحسين دقة البيانات

أخيرًا، انتبه إلى أن التبديل إلى شفرة تتبع Google Analytics الأحدث غير المتزامنة قد يؤدي إلى تحسينات في دقة بياناتك الإجمالية. نظرًا لأن البرامج النصية ga.js الأقدم لا يتم تشغيلها عادةً إلا بعد تنزيل بقية رمز الصفحة، فهناك عدد من نقاط الخطأ المحتملة المختلفة. قد تؤدي الأخطاء في كود المصدر السابق للصفحة إلى منع تحميل البرنامج النصي على الإطلاق، بينما قد لا يتم تسجيل الارتداد الناتج عن أوقات التحميل البطيئة وعرضه بشكل صحيح داخل لوحة تحكم Analytics.

للتبديل إلى الإصدار الجديد من مقتطف Google Analytics، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك، والنقر فوق علامة التبويب “المسؤول” ثم الانتقال إلى قسم “رموز التتبع”. سيتم عرض مقتطف التتبع غير المتزامن تلقائيًا ويجب أن يبدو مثل الجزء التالي من التعليمات البرمجية (حيث سيتم استبدال رمز “UA-XXXXX-Y” بمعرف ملف التعريف الخاص بك:

<نوع البرنامج النصي = "نص/جافا سكريبت">

var _gaq = _gaq || [];

_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-XXXXX-Y’]);

_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(وظيفة() {

var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;

ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;

فار s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

ضع مقتطفك الفريد في صفحات الويب الخاصة بك مباشرةً قبل علامة الإغلاق. إذا كان لديك المقتطف التقليدي مثبتًا بالفعل على أي من صفحات الويب الخاصة بك (عادةً مباشرة قبل علامة الإغلاق