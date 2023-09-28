Rewrite this title: 3 أسباب لماذا تحتاج إلى دمج CRO مع SEO

ستساعدك المقالة التالية: 3 أسباب لماذا تحتاج إلى دمج CRO مع SEO

يمكن أن يتوافق تحسين معدل التحويل (CRO) بشكل فعال مع معظم قنوات التسويق.

ومع ذلك، نادرًا ما يتم تضمينه بشكل منهجي ضمن حملات تحسين محركات البحث (SEO)، وهذا غالبًا ما يكون خطأ.

في حين أن تحسين محركات البحث (SEO) و CRO لديهما أدوار محددة بوضوح (والتي سنستكشفها لاحقًا)، إلا أن بإمكانهما أيضًا توفير مكاسب تراكمية كبيرة، تفوق قيمة كل منهما عند استخدامها بشكل منفصل.

في هذا المنشور، أشارك ثلاثة من الأسباب الأكثر تأثيرًا التي تدفع الشركات إلى إعادة النظر في نهج أكثر تكاملاً لنشر تحسين محركات البحث مع CRO.

دور كبار المسئولين الاقتصاديين

بشكل أساسي، تم وضع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لزيادة الوعي وتوصيل الأشخاص المعنيين إلى موقع الويب الخاص بك، ومن الأفضل أن يكون ذلك على الصفحة (الصفحات) الأكثر ملاءمة لغرض البحث والاستعلام المستخدم.

باعتباره شكلاً موسعًا من الوسائط المكتسبة، يوفر تحسين محركات البحث (SEO) نطاقًا واسعًا من التغطية والعلامة التجارية والتعرض الموضعي للجماهير خلال عملية البحث عن المعلومات وشرائها.

إن فهم النتائج المرغوبة للمستخدم من خلال سلوك البحث ومجموعات البيانات المتاحة هو ما يمكّن خبراء تحسين محركات البحث (SEO) من تغذية مسار التسويق بأعداد كبيرة من المشترين المحتملين منخفضي التكلفة.

دور CRO

على النقيض من ذلك، يهدف CRO إلى تعظيم كل تفاعل على موقع الويب لتعزيز القيمة النهائية المستمدة.

ببساطة، يهدف CRO إلى زيادة قيمة ما لديك بالفعل وكذلك ما تكتسبه.

غالبًا ما يمكن ترك CRO في انتظار مستوى حركة المرور المطلوب لاتخاذ قرارات ذات معنى.

أو يمكن إيقافه مؤقتًا حتى تصبح الموارد الأخرى متاحة مثل وقت المطور لتنفيذ تغيير موقع الويب.

كلا هذين العنصرين خطأ.

3 أسباب تجعلك بحاجة إلى دمج CRO مع تحسين محركات البحث (SEO).

لا تنتهي وظيفة تحسين محركات البحث (SEO) بوصول عميل محتمل إلى موقع الويب.

إذا كان الأمر كذلك، فلن يعتبر العملاء تحسين محركات البحث (SEO) عنصرًا أساسيًا مستمرًا و”مفعلًا دائمًا” في استراتيجية التسويق الخاصة بهم.

لا يتوقف CRO مؤقتًا ببساطة حتى يصل عدد محدد من الأشخاص إلى موقع ويب أو تتمكن الشركة من تبرير وقت المطور حتى يحدث التغيير.

والحقيقة هي أن كلا من تخصصات الأعمال والتسويق هذه مطلوبة دائمًا للعودة أقرب إلى القيمة المثلى من أي موقع ويب.

قد يكون من المفيد رؤية هذه التخصصات باعتبارها تخصصات متداخلة وليست متميزة تمامًا لتعزيز بيئة من التفاعل بين الاثنين.

1. الجزء الأكبر من فرص البحث هو النقر المسبق

يمكن تقديم فكرة “التحويل” بشكل أكبر ودعم أهداف التسويق الرقمي قبل وصول الأشخاص إلى موقع الويب.

يوجد جزء كبير من الفرص غير المستغلة في معظم عمليات التسويق عبر البحث ضمن الفجوة بين مرات الظهور (الأشخاص الذين يشاهدون إعلانك) والنقرات (الأشخاص الذين يذهبون إلى موقع الويب الخاص بك).

يعد تحسين نسبة النقر إلى الظهور (CTR) جزءًا نشطًا دائمًا من تقديم تحسين محركات البحث (SEO) ويمكن دعمه بشكل كبير من خلال الخبرة العميقة التي تحث على اتخاذ إجراء (CTA) لخبراء CRO و SEO مجتمعين.

ما هي الدعوة إلى العمل؟

تعتبر عمليات الشراء هي حالة الاستخدام الأكثر وضوحًا لعبارات الحث على اتخاذ إجراء.

لكن العبارات الأكثر أهمية التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء هي غالبًا تلك التي تحافظ على تفاعل العملاء المحتملين مع علامتك التجارية قبل أن يقرروا إجراء عملية الشراء، على سبيل المثال:

الاشتراكات عبر البريد الإلكتروني.

تنزيلات المحتوى.

التجارب الحرة.

الاشتراكات في الندوات عبر الإنترنت.

إلخ.

مع التسويق الرقمي، غالبًا ما يكون حاجز التحويل الأولي هو التغلب على عقبة جذب المستخدم المحتمل للنقر على إعلانك والهبوط إلى موقع الويب الخاص بك في المقام الأول.

2. كل شيء يمكن أن يعمل بجهد أكبر

في حين أن التركيز في هذا المنشور هو القيمة المكتسبة من خلال الجمع بين SEO وCRO، فإن الحقيقة هي أن CRO يمكن أن يعمل بشكل جيد على المستوى الشامل، بالإضافة إلى دمج CRO مع قنوات أخرى مثل PPC.

بالنسبة للشركات، فإن العقلية والتوقعات المستمرة التي تقول “كل شيء يمكن أن يعمل بجدية أكبر” هي التي تضع CRO في المقدمة مع تحسين محركات البحث (SEO) والمجالات الأخرى أيضًا.

عادةً ما يكون مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) واحدًا من أكبر مصادر الزيارات لموقع الويب وبتكلفة منخفضة مرتبطة به لكل زيارة، مما يجعل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) شريكًا مثاليًا لـ CRO.

مع زيادة تحسين محركات البحث (SEO) لعدد الأشخاص الذين يصلون إلى الأجزاء المؤثرة تجاريًا من موقع الويب الخاص بك، يلعب CRO دور الاختبار التكراري المستمر والتعلم المستمر والتحسين التجريبي.

يعد هذا الزواج بين الخدمات المتخصصة ضروريًا لتقليل الهدر وإبلاغ كل مجال من مجالات الخبرة بالرؤى اللازمة لجعلها تساهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف العمل.

وكمثال على ذلك عمليًا، فكر في النهج التالي:

يركز كل من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) وCRO على نفس صفحة فئة الخدمة الرئيسية.

تتضمن تغييرات تحسين محركات البحث على الصفحة إدراج الكلمات الرئيسية في العناوين، وتوسيع المحتوى لتلبية غرض البحث الجديد، والتحديثات الفنية لمساعدة الصفحة على الظهور في نتائج Google الغنية.

يعمل تركيز CRO على تحميل الصفحة بشكل أسرع ويوفر الوصول إلى المحتوى ذي الصلة الذي تم تحديده على أنه يمنع التحويلات تاريخيًا.

كما أنه يوفر أيضًا رسائل CTA جديدة وموضعًا لدعم عملية قراءة الإجراءات.

على الرغم من إجراء هذه التغييرات، يقوم فريق CRO أيضًا بإجراء تجربة على الصفحة تعرض شكلاً مختلفًا من الصفحة مع نموذج قصير جديد في مكانه يظهر لـ 50% من الزائرين.

بعد 4 أسابيع من نشاط هذه الصفحة، يتم ملاحظة زيادات في عدد الزيارات والتصنيفات التي تم تحقيقها للصفحة.

بالإضافة إلى أن المزيد من الأشخاص يتصلون بالشركة دون مغادرة الصفحة.

توضح تجربة CRO أيضًا أن النموذج القصير المستمر يولد تحويلات جديدة (يُغذي هذا بعد ذلك في التجربة التالية في الحقول والمواضع القصيرة).

من المثال البسيط أعلاه، يمكنك أن ترى كيف يتم تعزيز القيمة المستمدة من كلتا الخدمتين.

بالإضافة إلى أن هناك دائمًا الإجراءات والتجارب التالية التي تحدث لتحقيق المكاسب المستقبلية.

3. الحل ليس دائمًا المزيد من حركة المرور

يتم التركيز بشكل كبير على التسويق الرقمي على زيادة عدد الزيارات إلى موقع الويب.

بالنسبة لتحسين محركات البحث، يعد هذا صحيحًا أكثر من البحث المدفوع، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التكلفة المقارنة المنخفضة لحركة المرور المكتسبة من خلال قناة البحث العضوية مقابل المدفوعة.

يمكن أن يؤدي ارتباط حركة المرور منخفض التكلفة مع تحسين محركات البحث (SEO) إلى إهدار مفرط عندما يتعلق الأمر بإمكانية توليد الإيرادات من تحسين محركات البحث (SEO).

فضلا عن إجمالي فوائد الموقع المتراكمة من تطبيق CRO المضاف.

يمكن لكل من SEO وCRO استهداف كل جزء من مسار الشراء بشكل فعال.

بدءًا من الوعي والاهتمام وحتى الرغبة والعمل، لكل منها وظيفة يؤديها للتأثير بشكل إيجابي على النتائج:

ملخص

مع زيادة تركيز خبراء وشركات التسويق على التتبع والتأثير وتحسين القيمة الجماعية من قنوات التسويق بالإضافة إلى القيمة المنسوبة المباشرة إليها بمعزل عن غيرها، كلما أصبح التسويق أكثر أهمية وتأثيرًا على نحو متزايد.

المزيد من الموارد: